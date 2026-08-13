La CIA dubita delle informazioni israeliane su una minaccia iraniana; l’assassinio di Trump

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I servizi segreti statunitensi avevano « bassa fiducia » nei rapporti israeliani di un piano iraniano per assassinare Donald Trump nel suo viaggio di luglio in Turchia. Nonostante queste riserve, il Servizio Segreto ha organizzato un’operazione eccezionale per nascondere la partenza del Presidente degli Stati Uniti di Ankara. Questa discrepanza tra la valutazione dell’intelligence e le misure protettive adottate intorno al capo di stato solleva ora domande a Washington sulla credibilità dell’allerta israeliana e la sua possibile influenza sulle decisioni americane.

La CIA aveva dubbi sulla credibilità di una minaccia iraniana contro Donald Trump che aveva guidato i servizi statunitensi per organizzare la sua fuga clandestina dalla Turchia. La notizia, rivelata mercoledì 12 agosto, dalla stampa americana, getta nuova luce su un’operazione di sicurezza che è rimasta segreta per più di un mese.

L’avviso era stato trasmesso agli Stati Uniti dal governo israeliano. Ha menzionato un possibile progetto iraniano rivolto al Presidente degli Stati Uniti durante la sua visita ad Ankara per un vertice della NATO l’8 luglio 2026.

Tuttavia, gli analisti della CIA non hanno considerato le informazioni ricevute sufficientemente convincenti. Hanno fatto conoscere le loro riserve all’amministrazione Trump. Un funzionario americano citato dalla stampa ha descritto queste informazioni come provenienti da Israele, non dai servizi americani, con un livello di fiducia ritenuto basso.

Queste prenotazioni non hanno impedito al Servizio Segreto di mantenere lo scenario più prudente. Donald Trump lasciò Ankara su un aereo militare diverso da quello in cui giornalisti e membri della sua amministrazione pensavano che stesse viaggiando.

La minaccia dell’Iran contro Trump giudicata insicura

Il nuovo punto riguarda quindi meno l’esistenza dell’operazione rispetto alla valutazione precedente. Le prime rivelazioni hanno presentato il cambiamento degli aerei come risposta ad una minaccia iraniana sufficientemente seria per giustificare misure eccezionali.

Le informazioni pubblicate il 12 agosto mostrano una situazione più complessa. Alcuni funzionari dell’intelligence degli Stati Uniti hanno dubitato della natura imminente e robusta della minaccia.

La CIA aveva ricevuto informazioni dal governo israeliano. I suoi analisti non li avevano prodotti e non avevano ottenuto abbastanza prove per dar loro un alto livello di fiducia.

Questa distinzione è importante nel funzionamento dell’intelligenza. Le informazioni possono essere prese in considerazione da funzionari di sicurezza senza essere considerate come confermate. Nel caso di un presidente americano, le potenziali conseguenze di un errore portano anche i servizi di protezione a prendere le massima precauzioni.

La Casa Bianca non ha risposto direttamente alle domande circa la qualità delle informazioni ricevute e la sua valutazione da parte delle agenzie statunitensi. Un funzionario americano ha ricordato che Donald Trump era stato sottoposto a diverse minacce e che tutte le misure necessarie sono state adottate per garantire la sua sicurezza.

La CIA non ha pubblicamente commentato le informazioni sulla sua valutazione. L’ambasciata israeliana a Washington non aveva fornito dettagli sulle informazioni trasmesse.

Una falsa partenza a bordo dell’Air Force One

L’avviso ha provocato un’operazione insolita l’8 luglio all’aeroporto di Ankara.

Donald Trump si era unito alla Turchia sul Boeing 747-8 offerto dal Qatar agli Stati Uniti e recentemente adattato per i trasporti presidenziali. Tuttavia, esistevano domande sui dispositivi protettivi di questo velivolo rispetto agli aerei presidenziali tradizionali.

Donald Trump aveva annunciato la sua partenza che avrebbe usato l’ex Air Force One. Di fronte alle telecamere, il presidente in realtà è salito sul Boeing 747 blu e bianco.

Ma non ha lasciato la Turchia su quell’aereo.

A pochi minuti dalla sua imbarco, Donald Trump e diversi collaboratori lasciarono tranquillamente l’aereo da un’altra porta. Hanno imbarcato un camion di catering dell’aeroporto la cui piattaforma era stata sollevata a livello di aeromobili.

Il veicolo li ha portati in una vicina US Air Force C-32A. Questo aereo, una versione militare del Boeing 757, è regolarmente utilizzato per trasportare alti funzionari americani.

Donald Trump si unì alla C-32A con un piccolo gruppo di collaboratori. L’aereo decollò per la base britannica RAF Mildenhall sotto scorta da combattenti F-16.

Nel frattempo, i giornalisti, i funzionari americani e il personale della Casa Bianca hanno preso posto nell’ex Air Force One. Alcuni non sapevano che il presidente avesse cambiato aereo. I giornalisti nella cabina di stampa erano stati ordinati per tenere chiuse le tende.

L’ex aereo presidenziale è stato usato come decoy.

I funzionari statunitensi rimasero sul piano dell’esca

L’operazione assume una dimensione aggiuntiva con l’identità delle persone che hanno accompagnato Donald Trump.

Tra questi c’erano Dan Scavino, Vice Capo di Stato Maggiore della Casa Bianca, Natalie Harp, Executive Assistant del Presidente, e Walt Nauta, Direttore delle Operazioni dell’Ufficio Ovale. Alcuni collaboratori meno noti sono stati coinvolti anche nel trasferimento.

D’altra parte, diversi alti funzionari amministrativi non hanno accompagnato il presidente nella C-32A.

Il Segretario di Stato Marco Rubio è stato uno dei funzionari che è rimasto sull’ex Air Force One. Secondo le informazioni pubblicate mercoledì, tuttavia, è stato informato dell’avviso israeliano e delle disposizioni preparate dal Servizio Segreto.

Questa situazione alimenta le domande circa il livello di pericolo effettivamente attribuito agli aerei presidenziali. Se un attacco iraniano su Donald Trump o il suo aereo fosse stato considerato imminente, la presenza di importanti funzionari sull’esca sarebbe stata un grosso rischio.

Un noto funzionario degli Stati Uniti nei colloqui di sicurezza ha anche messo in prospettiva la minaccia richiamando l’entità dell’accordo turco intorno al vertice della NATO. Decine di migliaia di membri delle forze di sicurezza turche erano stati mobilitati.

Il Servizio Segreto, tuttavia, ragionato secondo un’altra logica: eliminare il più possibile il rischio direttamente che colpisce il Presidente.

Donald Trump dice di aver seguito il servizio segreto

Donald Trump ha confermato pubblicamente il cambiamento degli aerei martedì 11 agosto, dopo le prime rivelazioni sull’operazione.

La sedia ha spiegato che aveva seguito le raccomandazioni del Servizio Segreto e dell’esercito. Secondo lui, i responsabili della sua protezione volevano semplicemente che usasse un altro dispositivo.

Ha anche dichiarato che non ha chiesto molto dettaglio sulla minaccia.

Le sue dichiarazioni confermano che la decisione operativa proviene principalmente dai suoi servizi di sicurezza. Tuttavia, non è chiaro quali informazioni sono state presentate al Presidente prima della sua partenza da Ankara.

Donald Trump ha anche minimizzato il rischio di giornalisti e funzionari rimasti nell’ex Air Force One. Egli riteneva che l’aereo più piccolo in cui viaggiava probabilmente sarebbe stato il bersaglio più ricercato se un attacco fosse stato effettivamente preparato.

La protezione presidenziale degli Stati Uniti ha un margine precauzionale particolarmente ampio. Donald Trump è già stato direttamente preso di mira da diversi progetti di assassinio o tentativi dopo la campagna presidenziale del 2024. Tuttavia, nessun collegamento è stato stabilito con l’Iran in questi casi noti.

Sospetto delle motivazioni israeliane

La rivelazione più sensibile riguarda l’interpretazione di alcuni funzionari americani dell’intelligenza trasmessa da Israele.

Secondo gli attuali ed ex funzionari citati dalla stampa americana, alcuni membri della comunità dell’intelligence si chiedono se l’allerta israeliana fosse destinata esclusivamente a informare Washington.

Essi sospettano che fosse anche in grado di influenzare le decisioni di Donald Trump e la politica americana nella regione.

Questa ipotesi non è presentata come un fatto stabilito. Esso riflette l’analisi di alcuni funzionari americani e non dimostra che Israele ha deliberatamente esagerato una minaccia.

Tuttavia, è di particolare importanza a causa del contesto in cui l’allerta è stata trasmessa.

Israele considera l’Iran la sua principale minaccia strategica immediata. Allo stesso tempo, alcuni funzionari israeliani stanno seguendo con preoccupazione il riavvicinamento tra Washington e Ankara e il rapporto personale tra Donald Trump e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Un ex funzionario degli Stati Uniti ha considerato che l’episodio potrebbe essere incluso in una serie più ampia di intelligenza israeliana a volte percepita a Washington come destinata a guidare le decisioni presidenziali, così come per informare gli Stati Uniti.

Questa valutazione rimane discutibile e non è stata formalmente confermata dal governo degli Stati Uniti.

Una grave minaccia iraniana

Le riserve della CIA su questa specifica allerta non significano che Washington respinge qualsiasi minaccia iraniana contro Donald Trump.

Le autorità statunitensi stanno monitorando i progetti iraniani contro gli alti funzionari degli Stati Uniti da diversi anni. Le preoccupazioni sono aumentate dopo l’assassinio del generale iraniano Qassem Soleimani da uno sciopero americano nel gennaio 2020.

La guerra del 2026 tra Stati Uniti, Israele e Iran ha ulteriormente aumentato questo rischio. L’operazione di Ankara ha avuto luogo in seguito a ulteriori scioperi americani contro l’Iran, ordinati dopo una pausa nei negoziati per porre fine al conflitto.

In questo contesto, il Servizio Segreto doveva arbitrare tra due diversi elementi: le informazioni che la CIA considerava limitate nell’affidabilità e le conseguenze potenzialmente catastrofiche di un attacco contro il Presidente.

I funzionari della protezione hanno scelto di non correre rischi.

Questa logica spiega la grandezza del dispositivo: cambiamento clandestino di aeromobili, uso di Air Force One come decoy, trasferimento a un veicolo di servizio, limitazione del numero di persone informate e scorta aerea al Regno Unito.

Il Congresso chiede ora spiegazioni

Il caso va oltre l’unico problema della sicurezza presidenziale.

I funzionari eletti democratici chiedono dettagli sull’intelligenza israeliana, il loro grado di verifica da parte delle agenzie americane e le ragioni di tale operazione eccezionale.

Il senatore democratico del Maryland Chris Van Hollen interroga in particolare la credibilità delle informazioni trasmesse da Israele e la possibilità di verificarla in modo indipendente.

Un’altra domanda riguarda quelli lasciati a bordo dell’ex Air Force One. Diversi funzionari governativi, militari, agenti di servizio segreti e giornalisti erano nell’aereo mentre il presidente era stato trasferito altrove per motivi di sicurezza.

L’amministrazione dovrà anche spiegare perché la versione pubblica del viaggio ha continuato a presentare Donald Trump come aver lasciato Ankara a bordo dell’ex Air Force One. Il cambio di aereo rimase segreto per più di un mese.

Le nuove informazioni sulle riserve della CIA spostano così il centro del caso. La domanda non è più solo come Donald Trump è stato discretamente espulso da Ankara, ma perché un avviso ritenuto inaffidabile da alcuni esperti americani ha innescato un dispositivo protettivo di tale portata.

In questa fase, la Casa Bianca non ha dettagliato le informazioni specifiche che hanno portato il Servizio Segreto a mantenere questa opzione o se le informazioni israeliane sono state successivamente confermate da altri servizi.