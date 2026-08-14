Israele-Iran: i crescenti dubbi della CIA

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I servizi segreti degli Stati Uniti hanno avuto poca fiducia nell’avviso israeliano su un progetto iraniano che mira Donald Trump nel suo viaggio in Turchia. Nonostante le prenotazioni della CIA, il Servizio Segreto organizzò un’operazione eccezionale ad Ankara l’8 luglio: il presidente si iscrisse pubblicamente all’Air Force One prima di lasciare segretamente l’aereo in un camion di catering e unirsi a un C-32A militare per vincere il Regno Unito.

La rivelazione ora supera l’unica sicurezza di una mossa presidenziale. Rivive a Washington un problema che è diventato sensibile dopo lo scoppio della guerra contro l’Iran: quale fiducia può essere data alle informazioni fornite da Israele quando viene utilizzato per valutare una minaccia iraniana e può influenzare una decisione militare americana? Dal 2025, diverse valutazioni da parte delle agenzie americane si sono discolpate da quelle difese dal governo israeliano su questioni chiave, comprese le intenzioni nucleari di Teheran, i risultati dei bombardamenti e le prospettive di cambiamento di regime.

Queste differenze non portano alla conclusione che Israele trasmette sistematicamente false informazioni. Al contrario, i servizi israeliani hanno dimostrato una notevole capacità di penetrare l’apparato militare e di sicurezza iraniano, individuare funzionari e identificare strutture sensibili. Il problema sorge soprattutto quando si trasformano queste informazioni in conclusioni strategiche: una capacità nucleare significa che è stata presa la decisione di fare una bomba? Una vulnerabilità del potere iraniano significa che il regime può essere rovesciato dagli scioperi? E’ una prova sospetta di un attacco imminente?

Il caso Ankara pone queste domande in prima linea. Le informazioni israeliane direttamente legate alla vita del Presidente degli Stati Uniti hanno portato a misure di protezione eccezionali mentre gli analisti americani gli attribuivano un basso livello di fiducia. Esso interviene principalmente dopo diversi episodi in cui Donald Trump ha mantenuto pubblicamente una lettura del pericolo iraniano più vicino alle conclusioni prudenti di Benjamin Netanyahu dei suoi servizi.

Questo accumulo ora alimenta un’accusa politicamente esplosiva negli Stati Uniti. Gli oppositori della guerra, così come le personalità del diritto americano, sostengono che Donald Trump si è permesso di essere disegnato in un conflitto che corrisponde alle priorità strategiche di Israele. Alcuni parlano apertamente di manipolazione. I fatti disponibili stabiliscono una significativa influenza israeliana e divergenza con le agenzie americane, ma non dimostrano che Israele ha sapientemente fabbricato false informazioni per provocare la guerra.

L’allarme contro Trump ritenuto fragile dalla CIA

Le informazioni trasmesse da Israele riguardavano lo spostamento di Donald Trump ad Ankara per il vertice della NATO. Prima della sua partenza dalla Turchia l’8 luglio 2026, le autorità statunitensi sono state avvertite di un possibile progetto iraniano rivolto al presidente o al suo aereo. Lo scenario era di sufficiente preoccupazione per il Servizio Segreto di prepararsi per un cambiamento clandestino nel viaggio di ritorno, ma gli analisti statunitensi che esaminano l’allerta non hanno gli elementi per considerarlo saldamente stabilito.

La CIA gli ha dato « bassa fiducia ». Nel vocabolario dell’intelligenza, questa formula non significa che le informazioni siano considerate false. Piuttosto, indica che le prove disponibili sono insufficienti, frammentarie, difficili da corroborare o da fonti la cui affidabilità non consente una conclusione ferma. Gli analisti statunitensi hanno quindi chiaramente contraddistinto l’esistenza di informazioni israeliane dalla sua validazione statunitense indipendente.

Il Servizio Segreto ragionato secondo un’altra logica. Il suo compito è quello di proteggere il Presidente, anche contro scenari la cui probabilità rimane incerta. Quando una potenziale minaccia colpisce direttamente la vita del Capo di Stato, le conseguenze di un errore possono giustificare precauzioni sproporzionate in relazione al grado di fiducia nell’intelligenza. I funzionari della sicurezza presidenziale hanno quindi scelto di cambiare il viaggio.

Donald Trump accolse pubblicamente l’aereo che gli osservatori pensavano di portare il presidente. Poi uscì discretamente attraverso un’altra porta ed è stato collocato in un camion di catering dell’aeroporto. Il veicolo ha guidato fino a una C-32A dalla US Air Force, una versione militare del Boeing 757 usato per trasportare alti funzionari americani. Donald Trump ha lasciato la Turchia in questo aereo per vincere il Regno Unito.

Nel frattempo, l’altro aereo ha continuato il suo viaggio con funzionari e giornalisti americani, alcuni dei quali non erano consapevoli che il presidente non era più a bordo. L’operazione era quindi un vero e proprio dispositivo di diversione destinato a nascondere la posizione di Donald Trump. Il suo carattere spettacolare ora contrasta con il limitato livello di fiducia che gli analisti americani hanno dato alla minaccia che ha contribuito alla sua organizzazione.

Sospetto di un avviso anche destinato ad influenzare Trump

È su questo punto che il caso assume una dimensione politica. Secondo le informazioni pubblicate negli Stati Uniti, alcuni funzionari attuali o ex si chiedono se l’allerta israeliana fosse destinata esclusivamente a proteggere Donald Trump o se potrebbe anche rafforzare la percezione di una minaccia iraniana permanente e direttamente personale al Presidente. Tuttavia, non ci sono prove pubbliche che Israele ha inventato questa minaccia per questo scopo.

Questa distinzione è essenziale. Un servizio alleato può trasmettere informazioni in buona fede che è di preoccupazione, mentre gli analisti americani gli danno un valore inferiore. Può anche selezionare le informazioni che condivide in base alle proprie priorità strategiche, senza falsificare i dati. In un’alleanza così vicina come quella tra Washington e Israele, il confine tra condivisione dell’intelligenza, persuasione strategica e influenza politica può diventare difficile da stabilire.

Il problema è tanto più sensibile perché l’avviso di Ankara non è il primo problema su cui Washington e Israele si sono divergenti per l’Iran. Dal 2025, i disaccordi si sono concentrati sulle questioni più importanti: la volontà di fare una bomba, la reale prossimità alla soglia nucleare, l’efficacia degli scioperi contro le installazioni iraniane e la possibilità di far cadere la Repubblica Islamica.

Programma nucleare: Washington non ha visto una decisione di prendere la bomba

Il problema nucleare è il precedente più importante. Il 25 marzo 2025, il Direttore Nazionale dell’Intelligence Tulsi Gabbard, presentò al Senato la valutazione collettiva delle agenzie americane. Indicò che l’Iran non stava costruendo armi nucleari e che la Guida Suprema Ali Khamenei non aveva permesso la ripresa del programma di armi che Washington considerava interrotta nel 2003.

Questa conclusione non significava che i servizi americani considerassero innocuo il programma dell’Iran. Invece, hanno notato un aumento preoccupante delle capacità nucleari del paese. L’Iran aveva accumulato una notevole quantità di uranio arricchito al 60 per cento, molto più alto dei consueti requisiti di un programma nucleare civile e relativamente vicino al 90 per cento necessario per ottenere materiale di grado militare.

Le agenzie degli Stati Uniti erano anche uno sviluppo politico preoccupante a Teheran. Il tabù che circonda la possibile acquisizione di un’arma nucleare sembrava indebolirsi, mentre alcune personalità iraniana parlavano più apertamente della possibilità di cambiare la dottrina del paese. Ma Washington ha continuato a distinguere una capacità tecnica avanzata da una decisione politica formale per fare una bomba.

Israele attribuiva molto meno importanza a questa distinzione. Per Benjamin Netanyahu, in attesa di prove che Ali Khamenei aveva esplicitamente ordinato la fabbricazione di un’arma potrebbe significare aspettare fino a quando l’Iran aveva già il materiale, centrifughe e conoscenze per attraversare rapidamente la soglia. La minaccia quindi non si pone solo nell’esistenza di una bomba assemblata, ma nella possibilità per Teheran di produrre uno all’interno di una cornice temporale sempre più breve.

Trump ha pubblicamente respinto l’analisi dei suoi servizi

La divergenza divenne pubblica nel giugno 2025. Alla domanda sulla valutazione presentata da Tulsi Gabbard tre mesi prima, Donald Trump aveva affermato che l’Iran era, a suo avviso, molto vicino a possedere un’arma nucleare. Di fronte al fatto che il suo direttore di intelligence nazionale aveva dichiarato l’opposto sulla decisione dell’Iran di costruire una bomba, il presidente aveva pubblicamente respinto la sua valutazione.

Questo episodio è ora un elemento centrale del dibattito sull’influenza israeliana. Donald Trump ha avuto una valutazione prodotta dalla sua comunità di intelligence, ma ha scelto un’interpretazione più allarmante e più vicina a quella difesa da Israele. Questo non dimostra che è stato ingannato. Ciò, d’altra parte, dimostra che quando due letture della minaccia divergenti, il presidente potrebbe dare priorità a quello che giustificava un’azione più rapida.

La distinzione tra capacità, intento e imminenza è fondamentale qui. Uno Stato può avere le centrifughe, l’uranio e la conoscenza necessarie per avvicinarsi rapidamente un’arma senza aver ancora deciso di costruirla. Né una decisione di fare una bomba significa che un’arma operativa può essere prodotta immediatamente, in quanto è ancora necessario arricchire il materiale a livello richiesto, progettare un dispositivo affidabile e eventualmente adattarlo a un vettore.

Tuttavia, Israele ritiene che questa distinzione analitica possa diventare pericolosa quando un avversario è troppo vicino alla soglia. I servizi statunitensi stanno cercando di stabilire ciò che può essere dimostrato sulle reali intenzioni della leadership iraniana. Entrambi gli approcci possono essere basati sugli stessi dati tecnici e portare a conclusioni politiche radicalmente diverse.

Una guerra decisa nonostante le valutazioni americane più conservatrici

La questione ha assunto una dimensione completamente diversa con la decisione americana di andare direttamente in guerra contro l’Iran. Oggi i critici di Donald Trump sostengono che il presidente ha accettato una lettura israeliana del pericolo che è andato oltre quello delle proprie agenzie. Essi sottolineano, tra l’altro, che l’intelligenza americana non aveva stabilito che Teheran stava per disporre di un’arma nucleare operativa.

Al contrario, Israele ha chiesto l’urgenza. Il governo di Benjamin Netanyahu riteneva che fosse stata aperta una finestra strategica eccezionale: le capacità regionali dell’Iran erano state indebolite, il suo apparato militare aveva subito perdite, la sua economia era sotto pressione e il suo programma nucleare poteva ancora essere colpito prima di raggiungere un livello che rendeva più difficile qualsiasi intervento.

Donald Trump ha finalmente scelto l’opzione militare. Tuttavia, è pienamente responsabile di questa decisione. Il Presidente degli Stati Uniti aveva la CIA, l’NSA, l’Agenzia dell’Intelligence della Difesa, il Dipartimento di Stato, il Pentagono e il Consiglio di Sicurezza Nazionale. Aveva quindi accesso a valutazioni diverse da quelle fornite o difese da Israele.

Ecco perché la pretesa che Israele semplicemente « manipolato » un presidente privato di informazioni contraddittorie non corrisponde ai fatti conosciuti. Una formulazione più precisa è che Netanyahu ha cercato di convincere Trump, che alcune analisi israeliane erano più allarmanti di quelle delle agenzie americane e che il presidente ha scelto di dare più peso ad alcune di queste argomentazioni.

Possiamo parlare di informazioni israeliane sbagliate?

L’accusa che la guerra sia stata scatenata sulla base di false informazioni israeliane richiede la stessa cautela. I servizi statunitensi non consideravano l’Iran una minaccia fittizio. Hanno confermato l’esistenza di un programma di arricchimento estremamente avanzato, significative capacità balistiche e reti militari che potrebbero colpire gli interessi americani nella regione.

Washington ha anche accusato l’Iran di sostenere o preparare progetti rivolti agli ex funzionari degli Stati Uniti, tra cui Donald Trump. L’esistenza di una generale minaccia iraniana contro alcune personalità americane non dipende quindi dall’avviso israeliano trasmesso prima del viaggio in Turchia.

Le differenze riguardano principalmente il grado di certezza e le conclusioni tratte dalle informazioni disponibili. I servizi degli Stati Uniti non hanno necessariamente convalidato l’idea che Teheran aveva già deciso di fare una bomba, che un attacco dovrebbe essere effettuato immediatamente o che una campagna militare avrebbe rapidamente causato il crollo del regime. Queste sfumature divennero politicamente essenziali come la guerra continuò.

Non ci sono prove pubbliche in questa fase che Israele consapevolmente fabbricato false informazioni per spingere gli Stati Uniti ad attaccare. Ci sono, d’altra parte, sufficienti differenze documentate per porre un’altra domanda: avere informazioni israeliane a volte sono state presentate o interpretate in modo da promuovere gli obiettivi strategici di Netanyahu a un presidente americano che è già disposto a concentrarsi sugli scenari più allarmanti?

Il danno nucleare aveva già causato polemiche

Le differenze non riguardano solo le intenzioni iraniana. Essi riguardano anche la reale efficacia delle operazioni militari. Dopo gli scioperi americani contro Fordow, Natanz e Ispahan nel giugno 2025, Donald Trump aveva affermato che le capacità nucleari dell’Iran erano state « distrutte ».

Una prima valutazione dell’intelligenza militare degli Stati Uniti era stata molto più prudente. Esso ritiene che alcuni elementi del programma potrebbero essere stati ritardati solo da pochi mesi e che l’esatta misura di distruzione sia rimasta determinata. Una delle principali sconosciute riguardava lo stock di uranio arricchito, la cui posizione non era immediatamente conosciuta.

Questa divergenza non significava che i bombardamenti fossero falliti. Le strutture avevano subito danni significativi e alcune infrastrutture erano state distrutte. Ma il termine « annihilation » implicava una perdita duratura della capacità nucleare iraniana, una conclusione che i primi dati disponibili non fornivano necessariamente una base per stabilire.

Il dibattito illustra la differenza tra il risultato militare e le conseguenze strategiche. Distruggere centrifughe o danneggiare le strutture sotterranee può rallentare un programma. Ciò non distrugge la conoscenza accumulata da scienziati, piani industriali, reti di approvvigionamento o la capacità di uno stato di ricostruire determinate infrastrutture.

Distruggere un programma nucleare è più difficile che colpire i suoi siti

Questa difficoltà spiega perché i servizi statunitensi hanno usato regolarmente stime in mesi o anni piuttosto che dichiarazioni definitive. L’effettiva efficacia di uno sciopero dipende dalla quantità di attrezzature distrutte, dal destino delle scorte di uranio, dalla sopravvivenza di specialisti, dall’esistenza di installazioni clandestine e dalla capacità industriale di produrre nuove centrifughe.

Un bombardamento può anche alterare il calcolo strategico dell’avversario. Un regime che non aveva deciso di fare una bomba prima di un attacco potrebbe poi concludere che solo un deterrente nucleare gli permetterebbe di evitare ulteriori scioperi. Al contrario, la distruzione delle capacità critiche può tecnicamente rendere un programma tecnicamente impossibile per un lungo periodo di tempo.

Le informazioni devono quindi valutare non solo i danni visibili, ma anche le conseguenze politiche dell’operazione. È proprio in questo campo di incertezza che le narrazioni israeliane, americane e iraniane possono divergere enormemente, ciascuno con un interesse politico nel presentare i risultati da un certo punto di vista.

L’episodio del 2025 ha stabilito un precedente: le dichiarazioni politiche statunitensi e israeliane potrebbero presentare un risultato molto più definitivo rispetto alle prime valutazioni di intelligenza tecnica. L’attuale controversia sull’allerta di Ankara si svolge quindi in un ambiente in cui la differenza tra informazione, interpretazione e comunicazione politica è già diventata una questione importante.

Cambiamento di regime: gli americani hanno dubitato dello scenario

La seconda grande sfida strategica fu il futuro della Repubblica Islamica. Quando la campagna militare si è intensificata nel 2026, le dichiarazioni israeliane hanno gradualmente superato l’unica questione nucleare. La possibilità di una grande trasformazione politica in Iran è diventata parte integrante del dibattito sugli obiettivi di guerra.

Le valutazioni degli Stati Uniti erano molto più conservatrici. Prima delle operazioni principali, gli analisti avevano studiato la capacità del regime di sopravvivere alla scomparsa dei suoi principali leader. La loro conclusione non era che il decapaggio politico avrebbe necessariamente portato alla democratizzazione o al crollo del sistema.

Il Corpo della Guardia Rivoluzionaria Islamica era un fattore centrale in questa analisi. Questa organizzazione non è solo una forza militare. Ha strutture economiche, servizi di intelligenza, unità di sicurezza interna e una posizione istituzionale abbastanza profonda per sopravvivere alla scomparsa dei singoli leader.

Gli analisti americani hanno anche previsto che un indebolimento del vertice politico potrebbe rafforzare gli elementi più difficili delle Guardie Rivoluzionarie. Un cambiamento alla testa del sistema potrebbe quindi produrre un regime più militarizzato piuttosto che una transizione politica corrispondente alle aspettative americane o israeliane.

La debolezza dell’opposizione complica ogni strategia di inversione

Un’altra difficoltà è stata l’assenza di un’alternativa politica unificata. L’opposizione iraniana riunisce monarchici a favore di Reza Pahlavi, repubblicani secolari, movimenti etnici, organizzazioni di sinistra, attivisti liberali e diverse altre correnti che non condividono lo stesso progetto o strategia istituzionale.

Questa frammentazione non significa che il regime abbia un enorme sostegno popolare. I movimenti di protesta di successo hanno mostrato un profondo malcontento delle libertà politiche, delle difficoltà economiche, dei diritti delle donne e della gestione del paese. Ma la capacità di sfidare un governo e la capacità di prendere il controllo di uno stato dopo il suo crollo sono due problemi diversi.

Per i servizi americani, la scomparsa del vertice della Repubblica Islamica potrebbe quindi creare un vuoto senza garantire che una forza pro-occidentale possa riempirlo. Il rischio di lotta interna, un maggiore controllo delle Guardie Rivoluzionarie o la frammentazione del potere era uno degli scenari da considerare.

Queste riserve hanno reso molto più incerto il ragionamento che una campagna militare sufficientemente intensa porterebbe rapidamente al cambiamento di regime. Ancora una volta, Washington e Israele non hanno necessariamente differito sulla fragilità di alcune strutture iraniana, ma sulle conseguenze che era ragionevole aspettarsi.

La scomparsa di Khamenei non ha portato giù il sistema

La guerra del 2026 offrì una brutale verifica di questi scenari. L’eliminazione di Ali Khamenei e di numerosi funzionari militari o di sicurezza di rilievo fu un notevole shock per la Repubblica Islamica. Nelle prime ore della campagna, la scomparsa simultanea di una parte del vertice potrebbe suggerire che il potere fosse impegnato in una crisi esistenziale.

Tuttavia, le valutazioni degli Stati Uniti rilasciate nei giorni seguenti erano molto più riservate. Essi trovarono che le principali istituzioni continuarono a funzionare, che le Guardie Rivoluzionarie tennero le loro catene di comando e che non fu osservata alcuna ondata di difetti abbastanza grande da causare l’implosione del sistema. Il regime era indebolito e disorganizzato, ma questo non significava che stava per scomparire.

Questa distinzione ha una conseguenza strategica diretta. Se l’obiettivo implicito o esplicito di una campagna diventa il cambiamento di regime, la distruzione militare deve essere accompagnata da un meccanismo politico che consente a una nuova autorità di prendere il controllo. In Iran, l’intelligenza degli Stati Uniti non vide chiaramente questa forza sostitutiva, mentre l’apparato coercitivo della Repubblica Islamica rimase in grado di impedire ai suoi avversari di prendere il potere.

La sopravvivenza del sistema dopo la morte di Khamenei non invalida tutte le ipotesi israeliane sul suo indebolimento. Essa mostra, tuttavia, che il decapaggio spettacolare da solo non era sufficiente a produrre la rapida rottura politica che alcuni discorsi avevano suggerito.

Israele incoraggiò la rivolta mentre temeva la sua schiacciata

Le differenze sono sorte anche nella valutazione delle possibilità di una rivolta interna. I funzionari israeliani hanno pubblicamente incoraggiato gli iraniani a sfruttare l’indebolimento del potere alla rivolta. La comunicazione israeliana ha presentato gli scioperi come occasione per aprire un nuovo periodo politico per la popolazione iraniana.

Tuttavia, le informazioni riportate a Washington hanno dimostrato che, in privato, alcuni funzionari israeliani stessi non erano convinti che questa strategia potesse avere successo. In particolare, temevano che un movimento di massa avrebbe dovuto affrontare una repressione estremamente violenta se le Guardie Rivoluzionarie e altre forze di sicurezza fossero rimaste coerenti.

Il contrasto è significativo. Promuovere pubblicamente una popolazione in aumento non significa necessariamente che coloro che sono responsabili di questo appello sentono che le loro probabilità di vittoria sono alte. La comunicazione politica può cercare di provocare un evento il cui risultato rimane altamente incerto dai servizi o diplomatici.

Questa differenza tra discorso pubblico e apprezzamento privato è proprio in linea con il problema sollevato dalle informazioni nucleari. Una possibile ipotesi può diventare, nella comunicazione politica, una prospettiva presentata come probabile. Per le agenzie statunitensi, il cui ruolo è quello di consigliare il Presidente sulla base delle probabilità piuttosto che degli obiettivi, questa trasformazione è un importante punto di vigilanza.

La lunga guerra indebolisce la promessa di un rapido risultato

La durata del conflitto ha aggiunto un’altra dimensione al dibattito. Le prime settimane erano state dominate dalla superiorità militare americana e israeliana, dall’eliminazione dei funzionari iraniani e dalla distruzione delle infrastrutture. Ma la Repubblica Islamica ha mantenuto risorse sufficienti per continuare le ostilità e esercitare pressioni sugli interessi americani e sui loro alleati.

Così la guerra non produsse la resa immediata. L’Iran continuò a usare missili, droni e altre capacità militari, mentre gli Stati Uniti dovettero mantenere un dispositivo importante nella regione. Il costo umano, militare ed economico dell’operazione è diventato gradualmente un problema nazionale americano.

Questo sviluppo rafforza le critiche di coloro che ritengono che le pre-intervento siano troppo ottimistiche. Se l’Iran dovesse cedere rapidamente sotto l’effetto combinato degli scioperi, del blocco economico e dell’eliminazione dei suoi leader, la continuazione della guerra diversi mesi dopo richiede necessariamente una revisione di queste previsioni.

Le valutazioni degli Stati Uniti avevano specificamente avvertito che il regime aveva significativi meccanismi di resilienza. La capacità del paese di assorbire notevoli perdite non significava che potesse sostenere la guerra a tempo indeterminato, ma rendeva improbabile che un crollo meccanico si verificasse dopo poche settimane di operazioni.

L’accusa di manipolazione israeliana vince il diritto americano

È in questo contesto che l’espressione « manipolazione da Israele » ha cominciato ad emergere dai circoli tradizionalmente critici dell’alleanza israeliana-americana. Parte del movimento politico che circonda Donald Trump era stato costruito intorno al rifiuto di « guerre senza fine », cambiamenti di regime e interventi costosi in Medio Oriente. La semplificazione dell’Iran colpisce quindi direttamente una contraddizione ideologica del trompismo.

I critici più duri credono che Benjamin Netanyahu sia riuscito a convincere Donald Trump che gli interessi strategici israeliani e americani erano del tutto identici. Secondo questa lettura, Washington avrebbe gradualmente accettato obiettivi che vanno dalla distruzione del programma nucleare all’indebolimento del regime, e alla fine alla sua trasformazione, quando il presidente degli Stati Uniti aveva a lungo dichiarato che voleva evitare la costruzione di nazione o le società di cambiamento di regime.

Ufficiali e commentatori vicini al campo repubblicano hanno anche sfidato l’idea che gli Stati Uniti dovrebbero continuare la guerra fino a quando Israele ritiene necessario. Il dibattito è meno sull’alleanza con Israele che su chi definisce gli obiettivi e quando sono considerati raggiunti.

La carica di manipolazione tuttavia ha un limite importante. Benjamin Netanyahu può influenzare Donald Trump, informazioni presenti, difendere un’interpretazione e esercitare pressione politica. Non ha il potere costituzionale di scatenare una guerra americana. Ciò rimane la decisione del presidente degli Stati Uniti e della sua amministrazione.

Trump aveva valutazioni contraddittorie

Questa responsabilità presidenziale è tanto più chiara come Donald Trump non era dipendente dall’intelligenza israeliana. Gli Stati Uniti hanno il più grande apparato di raccolta e analisi del mondo, con satelliti, intercettazioni elettroniche, mezzi umani, la CIA, la NSA, la DIA e le capacità proprie delle forze armate.

Quando le agenzie statunitensi si divertevano da Israele per l’Iran, questi disaccordi erano quindi accessibili in cima allo stato. La valutazione del fallimento dell’Iran nel marzo 2025 non era nemmeno segreta: era stata presentata pubblicamente al Congresso.

Donald Trump ha scelto di sfidarlo. Questa scelta trasforma il problema della manipolazione in una questione più ampia del processo decisionale. Perché il presidente ha posto più peso sulle valutazioni israeliane che sulle riserve dei suoi analisti? Era dovuto ad altre informazioni classificate, calcolo politico, il rapporto con Netanyahu o una concezione diversa del livello accettabile di rischio?

Le considerazioni pubbliche non consentono una risposta definitiva. D’altra parte, mostrano che il Presidente non è stato confrontato con un consenso dell’intelligence americana che chiede una guerra immediata per prevenire una bomba la cui costruzione era già stata decisa.

L’ombra del precedente iracheno

La controversia ha una particolare risonanza negli Stati Uniti a causa del precedente dell’Iraq. Nel 2002 e nel 2003, le dichiarazioni sulle armi di distruzione di massa di Saddam Hussein avevano gradualmente guadagnato un livello più elevato di certezza nel dibattito politico rispetto a diverse informazioni disponibili garantite. Le armi annunciate non sono state recuperate dopo l’invasione.

Tuttavia, il confronto con l’Iran ha limitazioni importanti. Il programma nucleare iraniano è reale e documentato dall’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica. L’Iran ha infatti arricchito l’uranio a livelli molto elevati e sviluppato significative capacità balistiche. Né le minacce iraniane contro gli interessi americani sono un’invenzione.

Piuttosto, il parallelo si concentra sul processo che trasforma l’informazione in giustificazione politica. Una capacità tecnica può diventare una certa intenzione. Una potenziale minaccia può essere presentata come imminente. Uno sciopero che ritarda un programma può essere descritto come aver annientato. Un regime indebolito può essere considerato vicino al collasso mentre le strutture che lo difendono rimangono intatte.

Questa successione di slitte spiega perché il grado di fiducia associato alle informazioni è essenziale. Una « bassa fiducia » non impedisce al Servizio Segreto di proteggere il Presidente. D’altra parte, vieta di presentare l’esistenza di questa minaccia come un fatto definito senza specificare le incertezze che lo circondano.

L’intelligenza israeliana rimane una fonte importante per Washington

La proliferazione delle differenze non significa che gli Stati Uniti possano fare a meno dell’intelligenza israeliana sull’Iran. Israele ha una prossimità geografica, reti umane, conoscenze linguistiche e culturali e un’esperienza operativa particolarmente importante su questo tema. Molte operazioni in Iran hanno dimostrato che i suoi servizi hanno informazioni molto accurate.

Tuttavia, questa efficacia tattica deve essere distinta dalla previsione strategica. Trovare un comandante e’ un’operazione di intelligenza. Determinare le conseguenze politiche della sua morte è un’analisi molto più incerta. Identificare una struttura nucleare non è equivalente a conoscere la decisione politica della Guida Suprema. Per rilevare un’attività che può corrispondere ai preparati per un attacco non significa automaticamente che l’operazione sarà effettuata.

I servizi degli Stati Uniti possono quindi considerare una parte dell’intelligenza di Israele eccellente mentre sfidano le conclusioni che ne derivano. Questa distinzione è fondamentale per comprendere la situazione attuale: non esiste necessariamente una crisi generale di fiducia in Mossad o in altre strutture israeliane, ma una maggiore vigilanza sull’uso strategico delle loro informazioni.

Questa vigilanza diventa ancora più importante quando entrambi i paesi perseguono obiettivi che non coincidono pienamente. Washington potrebbe voler neutralizzare una specifica minaccia e porre fine a una guerra, mentre Israele potrebbe cercare di prolungare la pressione fino a quando non raggiunge una trasformazione molto più profonda dell’ambiente regionale.

Washington ora controlla anche le intenzioni di Israele

Il rapporto tra i due dispositivi di intelligenza si è così evoluto. Le agenzie americane non cercano più di capire cosa sta preparando l’Iran; Essi devono anche determinare che cosa Israele potrebbe fare quando le scelte del governo di Netanyahu potrebbero compromettere la strategia della Casa Bianca.

Durante la guerra del 2026, le valutazioni americane si concentrarono sulla possibilità che Israele potesse prendere iniziative che potessero complicare i negoziati o prevenire una de-escalation ricercata da Washington. Questo monitoraggio illustra l’esistenza di interessi condivisi ma non identici tra i due alleati.

Israele vuole impedire all’Iran di ritrovare una capacità militare o nucleare che possa minacciare il suo territorio. Può quindi ritenere che un accordo che permetta a certe capacità iraniana di rimanere sia insufficiente. Donald Trump, di fronte ai costi di una guerra prolungata, può al contrario giudicare che un compromesso imperfetto è preferibile ad un confronto chiaramente definito.

In questa configurazione, l’intelligenza diventa inseparabile dalla strategia. Le informazioni su una minaccia iraniana possono essere accurate mentre rafforzano gli argomenti di coloro che desiderano continuare la guerra. Al contrario, una valutazione più prudente può sostenere coloro che vogliono negoziare. La sfida è quindi quella di impedire che l’analisi venga subordinata al risultato politico desiderato.

Una differenza fondamentale tra errore e manipolazione

Questo è anche il motivo per cui le accuse attuali devono distinguere tre situazioni molto diverse. Il primo è l’errore dell’intelligenza: un servizio crede sinceramente nelle informazioni che si rivelano false. La seconda è la divergenza dell’analisi: due servizi hanno dati simili ma non danno loro lo stesso significato. Il terzo sarebbe una manipolazione deliberata: trasmettere consapevolmente informazioni false o fuorvianti al fine di provocare una decisione specifica.

Le prove sull’Iran documentano chiaramente diverse differenze nell’analisi. Mostrano anche informazioni che non sono state confermate al livello previsto dalla CIA, come l’avviso Donald Trump in Turchia. Non dimostrano pubblicamente, in questa fase, la terza ipotesi.

Questa precauzione non toglie la gravità del dibattito. La guerra può essere influenzata da valutazioni eccessivamente allarmanti senza falsificazioni esplicite. Un decisore può anche favorire le informazioni che riflettono le sue convinzioni e rimuovere coloro che li contraddicono, un fenomeno a lungo conosciuto nella storia delle crisi internazionali.

Il cuore del problema è quindi meno se Netanyahu ha ingannato personalmente Trump che per determinare come le differenze tra l’intelligenza americana e gli apprezzamenti israeliani sono stati arbitrariati in cima all’amministrazione statunitense.

Il caso di Ankara diventa un test di credibilità

L’allerta dell’8 luglio ora concentra tutte queste domande. Si tratta di una minaccia estremamente grave, diretta contro Donald Trump, ma per la quale la CIA ha espresso poca fiducia. Il Servizio Segreto ha avuto ogni ragione di scegliere la massima cautela; Tuttavia, questa decisione di protezione non trasforma le informazioni originali in informazioni confermate.

Il caso pone quindi diverse domande concrete. Cosa ha esattamente trasmesso Israele? Su quali fonti erano basate? Le agenzie americane hanno successivamente trovato prove per corroborare la minaccia? Perché il loro livello di fiducia è rimasto basso? E i funzionari israeliani sapevano che Washington considerava l’allerta fragile?

Il problema più sensibile è l’intenzione dietro la condivisione. Alcuni funzionari americani si chiedono se le informazioni potrebbero avere un effetto politico rafforzando la convinzione di Trump che era personalmente minacciato da Teheran. Questa è una domanda, non un fatto stabilito. In assenza di prove di fabbricazione intenzionale, essa deve rimanere presentata come tale.

Ma l’esistenza stessa di questo sospetto è significativa. Essa mostra che una parte dell’apparato americano non considera più automaticamente un avviso israeliano sull’Iran come informazioni sufficienti per integrare come è nel processo decisionale.

I principali punti di disaccordo tra Washington e Israele

Le differenze che sono emerse dal 2025 ora disegnano un insieme coerente. Su nucleare, le agenzie americane hanno riconosciuto una capacità iraniana avanzata, ma non hanno considerato che Teheran aveva deciso di produrre una bomba. Israele ha visto l’approccio rapido alla soglia come un pericolo che potrebbe giustificare l’azione anche prima che tale decisione fosse rilevata.

Dopo gli scioperi del 2025, le prime valutazioni degli Stati Uniti erano più prudenti delle dichiarazioni politiche sulla « annientamento » del programma. La questione non riguardava l’esistenza della distruzione, ma la sua durata e la possibilità per l’Iran di ricostruire alcune capacità.

Sul cambiamento del regime, gli analisti americani dubitarono che una campagna militare fosse sufficiente a provocare il crollo della Repubblica Islamica. Essi insistevano sulla resilienza delle Guardie Rivoluzionarie, sulla frammentazione dell’opposizione e sul rischio che una decapitatura del vertice avrebbe infine rafforzato gli elementi più difficili del sistema.

Infine, sull’avviso di Ankara, la divergenza riguarda direttamente la credibilità dell’intelligenza operativa fornita da Israele. La CIA non aveva prove sufficienti per darle un alto livello di fiducia, anche se la potenziale minaccia giustificava misure di sicurezza.

Preso separatamente, nessuno di questi episodi dimostra la manipolazione israeliana. Tuttavia, finiscono per spiegare perché il modo in cui Washington riceve e interpreta l’intelligenza israeliana sull’Iran è diventato un problema politico.

Per Trump, una questione di responsabilità politica

Alla fine il presidente degli Stati Uniti ebbe polemiche. Donald Trump si è spesso presentato come un leader che decide secondo il proprio giudizio e rifiuta le raccomandazioni dello stabilimento di Washington. Questa posizione rende difficile sostenere che sarebbe stato semplicemente addestrato nonostante lui in una strategia progettata a Gerusalemme.

Mentre preferiva le valutazioni israeliane su alcuni casi, questa scelta era politica. Se ha pubblicamente respinto una valutazione del suo Direttore Nazionale dell’Intelligence, non può quindi essere considerato di aver ignorato l’esistenza del disaccordo. E se gli obiettivi di guerra hanno gradualmente superato il problema nucleare da solo, l’amministrazione degli Stati Uniti dovrà spiegare come questi obiettivi sono stati definiti e come il loro raggiungimento dovrebbe essere misurato.

Tuttavia, l’influenza israeliana rimane un problema legittimo perché Netanyahu aveva accesso politico privilegiato a Trump e un chiaro interesse strategico nel mantenere la massima pressione sull’Iran. La responsabilità americana e l’influenza israeliana non sono quindi esclusive: entrambi possono coesistere.

Il vero problema è se il processo decisionale degli Stati Uniti abbia sufficientemente distinto l’intelligenza dalla persuasione. Questa domanda non riguarda più solo gli eventi che hanno preceduto la guerra. Esso riguarda ora le decisioni future sulla sua ricerca, i suoi obiettivi e le condizioni per una possibile uscita.

Il dubbio americano ora si concentra su come interpretare Israele

La rivelazione di Ankara non distrugge quindi la credibilità dell’intelligenza israeliana. Essa rivela qualcosa di più preciso e forse più importante: Washington non tratta necessariamente l’interpretazione israeliana della minaccia iraniana come una verità condivisa.

Entrambi gli alleati possono osservare le stesse centrifughe e non trarre la stessa conclusione su una bomba. Possono vedere la stessa fragilità politica in Iran e divergere sulla probabilità di un crollo. Possono ricevere indicazioni su un progetto di attacco e assegnare diversi livelli di fiducia. Queste differenze diventano cruciali quando vengono utilizzate per decidere un’operazione militare o per determinare la durata di una guerra.

Il falso caso di partenza dell’Air Force One è ora un caso particolarmente rivelatore. Gli Stati Uniti hanno preso tutte le precauzioni possibili per proteggere il suo presidente, ma la sua principale agenzia di intelligence non è stata convinta della solidità dell’avviso che ha contribuito a tale decisione. Questa differenza tra prudenza operativa e certezza analitica è ora al centro delle domande.

Il prossimo passo sarà quello di determinare se i nuovi elementi americani hanno, dall’8 luglio, rafforzato o indebolito lo scenario di un progetto iraniano contro Donald Trump. A Washington, questa rivalutazione sarà seguita ben oltre il Servizio Segreto: sarà anche pesare sulla credibilità data alle future informazioni israeliane sull’Iran, mentre i due alleati devono ancora decidere quanto lontano continuare il loro confronto con Teheran.

Referenze e link

Washington Post, 12 agosto 2026, indagine sul basso livello di fiducia dato dai servizi statunitensi all’allerta israeliana su un progetto iraniano contro Donald Trump in Turchia:

https://www.washingtonpost.com/national-security/2026/08/12/cia-had-low-confidence-iranian-threat-ante-trump-switched-planes-turkey/

Ufficio del Direttore dell’Intelligence Nazionale, Annual Threat Assessment, Marzo 2025, valutazione del programma nucleare iraniano e mancanza di decisione nota per la fabbricazione di un’arma:

https://www.odni.gov/index.php/newsroom/congressional-testimonias/congressional-testimonias-2025/4059-ata-opening-statement-as-prepared

Reuters, giugno 2025, divergenza pubblica tra Donald Trump e Tulsi Gabbard sulla vicinanza dell’Iran a un’arma nucleare:

https://www.reuters.com/business/aerospace-defence/trump-contracts-his-spy-chief-irans-nuclear-program-2025-06-17/

Washington Post, marzo 2026, valutazioni degli Stati Uniti sulla bassa probabilità di causare un cambiamento nel regime iraniano per campagna militare:

http://www.washingtonpost.com/national-security/2026/03/07/iran-intelligence-regime/

Reuters, marzo 2026, la valutazione degli Stati Uniti che il governo iraniano non era in un imminente crollo dopo l’inizio delle operazioni:

https://www.reuters.com/business/media-telecom/us-intelligence-says-iran-government-is-not-risk-colapse-say-sources-2026-03-11/

Washington Post, marzo 2026, informazioni sulle valutazioni private israeliane del rischio di schiacciare una rivolta iraniana:

http://www.washingtonpost.com/national-security/2026/03/17/israel-iran-cable-revolt-slaughtered/

Reuters, giugno 2025, First American Assessments of Damage to Iranian Nuclear Facilities:

https://www.reuters.com/world/midddle-east/intercepted-iranian-communications-downplay-damage-us-attack-washington-post-2025-06-29/

Washington Post, giugno 2026, avvertimenti di intelligence degli Stati Uniti sul rischio di azioni israeliane che minano un risultato negoziato con l’Iran:

http://www.washingtonpost.com/national-security/2026/06/19/us-intelligence-warns-israel-is-likely-undermine-iran-peace-deal-uffici-say/