14 agosto 2006, fine della guerra di luglio

Alle 8 del mattino entra in vigore la cessazione delle ostilità sotto la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1701, che termina 33 giorni di guerra tra Israele e Hezbollah. Più di mille morti, centinaia di migliaia di sfollati, miliardi di dollari di distruzione. Hassan Nasrallah lo vede come una » vittoria divina », Israele come un fallimento strategico. Venti anni dopo, i termini di questa risoluzione — l’area a sud del fiume Litani, le Forze Armate libanesi e l’UNIFIL rinforzato — rimangono al centro della notizia. Con LIBNANEWS, torna ad una data chiave nella storia del Libano.
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