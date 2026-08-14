Libano: Salam richiede il programma di ritiro israeliano

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Il primo ministro libanese Nawaf Salam ha chiesto un calendario chiaro per il ritiro israeliano dal territorio libanese venerdì 14 agosto 2026. Durante un incontro a Beirut con l’ambasciatore degli Stati Uniti in Libano, Michel Issa e il generale Joseph Clearfield, che guida il gruppo di coordinamento militare in Libano (MCG4L), ha anche chiesto la cessazione delle operazioni di distruzione israeliana e l’espansione delle aree pilota. L’incontro si è concentrato sull’aspetto militare del quadro negoziale e sugli sviluppi sul terreno nel sud del Libano. Le richieste fatte da Nawaf Salam mirano quindi a combinare qualsiasi progresso nel quadro negoziato con misure concrete e verificabili sul terreno.

Salam mette tre requisiti sul file militare

Nawaf Salam ha ricevuto venerdì mattina Michel Issa, ambasciatore statunitense in Libano, nonché il generale Joseph Clearfield e la delegazione militare. L’incontro si è concentrato sull’aspetto militare del quadro negoziale e sugli sviluppi nel sud del paese.

Il primo ministro ha fatto tre domande direttamente relative all’applicazione di questo quadro.

In primo luogo ha sottolineato la necessità di Israele di porre fine alle sue operazioni di distruzione. Ha poi chiesto un’espansione delle aree pilota. Infine, ha chiesto un calendario chiaro per il ritiro israeliano dai territori libanesi.

Questi tre punti costituiscono i principali aspetti politici e operativi dell’incontro. Essi mostrano che il governo libanese ora vuole coinvolgere discussioni militari in fasi osservabili.

Beirut, quindi, non si limita a richiedere il ritiro in linea di principio. Il governo chiede che la scadenza venga prorogata. Allo stesso tempo, sperava che i dispositivi sperimentati in determinate aree potessero essere estesi.

Nessun accordo su queste richieste è stato annunciato alla fine della riunione. Il comunicato non menziona un calendario concordato, una data di recesso, o una decisione immediata sull’ampliamento delle zone pilota.

La posizione libanese è però inequivocabile. Nawaf Salam vuole trattative militari per produrre risultati misurabili nel sud.

Ritiro israeliano, problema centrale per Beirut

La richiesta di un calendarioritiro israelianorappresenta il punto più preciso della posizione espressa venerdì dal capo del governo.

La scelta del termine « calendar » è significativa. Essa trasforma un reclamo generale in un reclamo operativo. Una scadenza determinerebbe le diverse fasi del prelievo e valuterebbe la loro attuazione.

Il comunicato non specifica la forma di questo calendario. Non menziona le date proposte dal Libano, le tappe intermedie o i settori che verrebbero in primo luogo interessati.

Non ha ulteriormente chiarito se la delegazione degli Stati Uniti avesse presentato una proposta in risposta a tale richiesta.

È quindi necessario distinguere chiaramente ciò che è acquisito da ciò che rimane nei negoziati. La richiesta libanese è ufficiale. L’esistenza di un accordo sul suo contenuto non è.

Questa distinzione è particolarmente importante in un caso in cui sviluppi militari, accordi di sicurezza e negoziati diplomatici sono strettamente collegati. Qualsiasi annuncio di un calendario richiederebbe impegni specifici e implementazione osservabile a terra.

Per Nawaf Salam, la questione territoriale non può essere lasciata senza una scadenza. Il Primo Ministro chiede che il ritiro dei territori libanesi faccia parte dei risultati concreti previsti dal processo.

La distruzione israeliana richiesta prima di qualsiasi estensione

Il secondo importante focus dell’incontro è stato sulle operazioni di distruzione israeliana.

Nawaf Salam ha chiesto il loro arresto. Tuttavia, il comunicato ufficiale non fornisce un elenco delle operazioni in questione e non designa i luoghi coperti da questa richiesta.

Questa formulazione dovrebbe quindi essere riportata entro i suoi limiti esatti. Il governo libanese afferma che Israele deve fermare queste operazioni, ma nessuna risposta israeliana a questa richiesta è stata annunciata venerdì.

Questo problema è direttamente legato alla situazione nel sud. Esso riguarda le condizioni necessarie per stabilizzare i settori interessati e consentire l’applicazione di disposizioni militari durevoli.

Per Beirut, un anticipo nel quadro negoziato perderebbe una parte del suo campo di applicazione se accompagnasse, allo stesso tempo, ulteriori distruzioni.

La richiesta del Primo Ministro mira a stabilire un rapporto tra negoziazione e comportamento sul terreno. Il governo vuole che le discussioni militari siano accompagnate da una efficace riduzione delle azioni che minano la stabilizzazione delle aree interessate.

Questa logica spiega perché il problema della distruzione appare accanto al ritiro e all’estensione delle aree pilota. I tre argomenti non sono presentati come file indipendenti. Sono i componenti dello stesso approccio difesa da Beirut.

Salam vuole espandere le aree pilota

Il terzo punto riguarda l’ampliamento delle aree pilota previste nel regime di cui trattasi.

Nawaf Salam ha chiesto che il loro perimetro sia esteso. Tuttavia, il comunicato non specifica i confini attuali di questi settori, le nuove località previste o il ritmo desiderato di espansione.

Nessuna data è anche annunciato.

Questa cautela è importante. La riunione del 14 agosto non ha segnato l’entrata in vigore di un allargamento. Esso conferma che il governo libanese chiede un’estensione del meccanismo dei negoziati.

Il principio delle zone pilota è basato su una logica progressiva: applicare disposizioni in settori specifici, osservare il loro funzionamento e quindi considerare la loro estensione.

La richiesta di Nawaf Salam indica che Beirut vuole trasferirsi ad una scala più alta. Tuttavia, secondo la posizione di venerdì, questo sviluppo deve essere accompagnato da misure israeliane.

Il governo non presenta quindi l’allargamento come una concessione isolata o una fine in sé. Lo collega alla cessazione della distruzione e alla definizione di un percorso di ritiro.

Questa articolazione è al centro dell’incontro con la delegazione americana.

Una negoziazione che deve ora produrre risultati sul terreno

L’incontro di venerdì illustra un importante sviluppo nel modo in cui Beirut presenta le sue priorità.

Le autorità libanesi stanno cercando di tradurre il quadro negoziale in passi concreti. La domanda non è più solo per mantenere un canale di discussione, ma per determinare che cosa dovrebbe cambiare nel sud.

Emergono tre criteri: le operazioni israeliane devono cessare, le aree pilota devono essere ampliate e il ritiro israeliano deve seguire un calendario identificabile.

Questo approccio dà alla componente militare una dimensione direttamente misurabile.

Se è stato adottato un calendario, la conformità potrebbe essere valutata sulla base di evacuazioni e scadenze. Analogamente, l’estensione delle aree pilota potrebbe essere verificata geograficamente. Anche la cessazione delle operazioni di distruzione sarebbe osservabile a terra.

È proprio questo passaggio dai principi alle modalità di esecuzione che è in gioco nella sequenza aperta di venerdì.

Per il momento, tuttavia, nessuno di questi tre punti è stato presentato come definitivamente accettato.

Michel Issa e Joseph Clearfield, due interlocutori americani

La composizione della delegazione ricevuta da Nawaf Salam sottolinea la natura della discussione.

Michel Issa rappresenta diplomaticamente gli Stati Uniti in Libano. Il generale Joseph Clearfield interviene nella componente militare attraverso il gruppo di coordinamento militare dedicato al Libano, denominato MCG4L.

Il primo ministro ha quindi affrontato contemporaneamente entrambi i livelli di coinvolgimento americano: diplomatico e militare.

Questa configurazione è coerente con gli argomenti esaminati. Il ritiro israeliano aveva una dimensione politica e diplomatica, ma la sua esecuzione ha anche sollevato questioni militari. Lo stesso vale per le aree pilota e per le condizioni di sicurezza in cui la loro estensione può verificarsi.

La presenza di una delegazione militare al fianco del generale Clearfield ha così consentito di affrontare gli aspetti operativi dell’accordo.

Tuttavia, il comunicato stampa non rivela i dettagli degli scambi. Non specifica le proposte americane, le prenotazioni effettuate durante la riunione o le modalità che sarebbero state discusse.

Così Washington non dovrebbe essere dato impegni che non sono stati resi pubblici.

D’altra parte, l’incontro conferma che gli Stati Uniti rimangono direttamente coinvolti nelle discussioni sull’applicazione militare del quadro negoziale.

Il Libano meridionale rimane la prova del dispositivo

Il Libano meridionale è l’area principale su cui si possono valutare i risultati del processo.

Qui si concentrano le questioni sollevate il venerdì: la presenza israeliana, le operazioni di distruzione, l’evoluzione degli accordi militari e l’espansione delle aree pilota.

Questo fatto spiega perché Nawaf Salam ha collegato la traccia negoziata agli sviluppi a terra.

Per il governo, un quadro diplomatico può essere considerato efficace solo se gradualmente cambia la situazione nei settori interessati.

La richiesta di un programma di prelievo soddisfa direttamente questo requisito. Esso mira a impedire che un impegno generale rimanga senza una scadenza precisa.

L’ampliamento delle aree pilota è un’altra necessità: dare al meccanismo una maggiore portata territoriale.

Infine, la richiesta di cessazione della distruzione cerca di creare condizioni compatibili con questa estensione.

Queste tre dimensioni sono quindi interdipendenti nella posizione difesa dal capo del governo.

Calendario degli impegni di misura

Il problema dei tempi può diventare uno dei principali indicatori della continuazione dei negoziati.

Senza una scadenza, il ritiro rimane un obiettivo politico. Con date e passi, diventa un processo che può essere eseguito.

Tuttavia, Nawaf Salam non ha indicato venerdì quanto tempo Beirut sarebbe accettabile.

Né il comunicato stampa afferma se il governo sta richiedendo un ritiro monofase o diversi passaggi successivi. Non fornisce alcuna informazione sull’ordine in cui i vari settori potrebbero essere interessati.

Queste questioni restano quindi aperte.

Essi dovrebbero svolgere un ruolo importante nelle discussioni future se la domanda libanese viene utilizzata come base di lavoro.

In particolare, il contenuto di un calendario possibile dovrebbe essere compatibile con le disposizioni militari attuate nel sud. Sarà anche necessario determinare con precisione quando ogni impegno sarà compiuto.

È su questo punto che i negoziati possono passare dalla dichiarazione politica al regime operativo.

Beirut cerca una progressione simultanea dei tre file

La posizione espressa da Nawaf Salam non consiste nel trattare successivamente con i tre soggetti.

Al contrario, il governo sembra cercare un progresso parallelo.

L’estensione delle aree pilota deve portare ad un miglioramento del sistema di sicurezza. La cessazione della distruzione deve preservare le condizioni necessarie per questa stabilizzazione. Il ritiro israeliano deve, da parte sua, andare avanti su un percorso determinato.

Questa architettura permette anche al governo libanese di presentare criteri specifici ai suoi interlocutori americani.

Previene che un anticipo su una singola parte venga presentato automaticamente come un regolamento dell’intero file.

Un’estensione delle aree pilota, per esempio, non risponderebbe da sola alla richiesta di ritiro libanese. Allo stesso modo, una discussione sul calendario non risolverebbe immediatamente il problema delle operazioni di distruzione israeliana.

Le tre richieste devono quindi essere affrontate separatamente pur rimanendo integrate nello stesso quadro negoziale.

Ciò che è confermato e che cosa rimane da negoziare

L’incontro del 14 agosto permette di distinguere diversi elementi confermati.

Nawaf Salam incontrò Michel Issa, Joseph Clearfield e una delegazione militare. Le discussioni hanno riguardato l’aspetto militare del quadro negoziale e gli sviluppi del sud.

Il primo ministro ha formalmente chiesto tre cose: la cessazione delle operazioni di distruzione israeliana, l’espansione delle aree pilota e un calendario chiaro per il ritiro dei territori libanesi.

D’altra parte, non ci sono informazioni pubblicate alla fine della riunione per indicare che è stato raggiunto un accordo su queste richieste.

Nessun programma di ritiro è stato reso pubblico. Non è stata annunciata nessuna nuova zona pilota. Nessun impegno israeliano per fermare la distruzione è stato comunicato.

Questa differenza tra richieste e decisioni è un elemento essenziale per comprendere la portata dell’incontro.

L’intervista di venerdì rappresenta una tappa nelle trattative militari, ma non il suo risultato.

Il passo successivo dipenderà dalle risposte concrete

Il problema si sta muovendo verso la risposta alle tre richieste di Nawaf Salam.

La prima indicazione sarà la possibile presentazione di un calendarioritiro israeliano. Tale documento contribuirà a determinare se la domanda libanese porta a scadenze concrete.

La seconda riguarda le aree pilota. La loro effettiva estensione costituirebbe un cambiamento tangibile nell’applicazione del quadro negoziato.

Il terzo sarà direttamente osservabile nel sud: l’evoluzione delle operazioni di distruzione israeliana denunciate dal governo.

L’incontro con Michel Issa e Joseph Clearfield non ha ancora pubblicato un annuncio pubblico su questi tre punti. Tuttavia, ha chiarito i criteri che Nawaf Salam intende porre al centro della componente militare.

Per Beirut, quindi, la continuazione del processo non sarà misurata solo dal numero di riunioni o dalla continuazione dei contatti. Dipenderà dai cambiamenti raggiunti sul terreno e dai loro tempi.

Il prossimo sviluppo concreto sarà quindi decisivo: o le discussioni condurranno a scadenze e ad un’estensione identificata del meccanismo, o le tre richieste di venerdì rimarranno sul palco delle posizioni libanesi trasmesse agli interlocutori americani.