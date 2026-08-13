Sud Libano: Salam denuncia la distruzione israeliana

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Il primo ministro Nawaf Salam ha condannato mercoledì 12 agosto, la « distruzione sistematica » di Israele nel sud del Libano, a seguito di una nuova serie di demolizioni di case e edifici pubblici. Le sue accuse furono rafforzate lo stesso giorno dalle dichiarazioni del ministro della Difesa di Israele, Israele Katz, che sosteneva che l’esercito stava distruggendo « tutte le case » nella zona controllata dalle sue forze. Washington, da parte sua, ha ricordato che una presenza militare israeliana permanente nel Libano meridionale sarebbe incompatibile con l’accordo quadro firmato alla fine di giugno.

La polemica pone distruzione nel sud del Libano al centro del processo politico tra Beirut e Israele. Mentre l’accordo intermedio americano prevede un graduale ritiro delle forze israeliane, il dispiegamento dell’esercito libanese e il disarmo di Hezbollah, le operazioni di demolizione continuano in diverse località del sud.

Nawaf Salam ritiene che tale distruzione non può essere giustificata da una qualifica generale di villaggi come infrastrutture militari. Il capo del governo ha accusato Israele di distruggere case, infrastrutture civili, edifici amministrativi e luoghi di culto, impedendo ad alcune delle popolazioni sfollate di tornare alle sue località.

Le dichiarazioni di Israele Katz accentuarono il confronto. Mercoledì nel sud del Libano, il ministro della Difesa israeliano ha annunciato che le truppe sarebbero rimaste in una « zona di sicurezza » e ha assunto la distruzione di edifici nelle aree controllate da israeliani.

Nawaf Salam denuncia « distruzione sistematica »

Nel suo comunicato del 12 agosto, Nawaf Salam invocò direttamente il diritto internazionale e il diritto umanitario internazionale. Crede che gli « attacchi, incursioni, demolizioni e distruzione sistematica delle case », insieme alla distruzione di infrastrutture, edifici pubblici e luoghi di culto, costituiscano una grave violazione delle regole applicabili ai conflitti armati.

Soprattutto, il Primo Ministro respinge la giustificazione israeliana che l’entità dell’infrastruttura militare di Hezbollah tratterebbe interi settori come obiettivi militari. Per Beirut, questa interpretazione cancella la distinzione tra infrastrutture civili e strutture utilizzate per scopi militari.

Salam ritiene che sia impossibile considerare interi villaggi e città come « impianti militari ». Secondo lui, tale qualifica non può essere usata per giustificare la loro distruzione, lo spostamento dei loro abitanti e il divieto a lungo termine del loro ritorno.

Questo problema è ora uno dei punti principali di attrito tra Libano e Israele. I bombardamenti sono diminuiti bruscamente dal regime di giugno, ma le demolizioni e le esplosioni controllate continuano in diverse aree dove l’esercito israeliano mantiene una presenza di terra.

Israele Katz assume la distruzione delle case

La dichiarazione di Nawaf Salam arrivò lo stesso giorno di una visita da parte di Israele Katz alle forze israeliane schierate nel sud del Libano. Il ministro israeliano ha difeso la strategia militare nella zona e ha dichiarato che l’esercito ha continuato a distruggere le infrastrutture sotterranee attribuite a Hezbollah.

Ha anche usato una formulazione molto più ampia dicendo che l’esercito israeliano stava « distruggendo tutte le case » nella zona interessata. Katz gli assicurò di aver ordinato alle forze armate di organizzare una presenza prolungata.

Questo è in linea con una linea già espressa dal ministro israeliano dall’inizio della campagna militare nel 2026. In primavera annunciò che le case in alcuni villaggi vicino al confine sarebbero state distrutte per impedire a Hezbollah di ripristinare le infrastrutture militari vicino al nord di Israele.

La giustificazione israeliana si basa sul presunto uso di case, gallerie e altre strutture civili di Hezbollah. L’esercito israeliano sostiene di voler smantellare le strutture che permettono al movimento sciita di ristabilirsi vicino al confine e ritiene che questa azione sia necessaria per garantire la sicurezza delle località israeliane del nord.

Il governo libanese contesta questa logica quando conduce al razing di intere aree residenziali. Esso ritiene che la distruzione diffusa della proprietà civile non possa essere equiparata alla neutralizzazione di obiettivi militari specifici.

Zawtar al-Charqiyé: municipio, scuola e dispensari distrutti

Mercoledì, la controversia ha assunto una dimensione particolarmente concreta in Zawtar al-Sharqiyah, nel sud del Libano. Secondo l’esercito libanese, le forze israeliane hanno detonato diversi edifici nella zona vicino ad una delle aree pilota previste nell’accordo di giugno.

L’istituzione militare sostiene che la distruzione ha colpito l’edificio comunale, una scuola pubblica, un dispensario, un crèche e diverse case. L’Agenzia Nazionale dell’Informazione ha anche riferito le esplosioni delle forze israeliane in varie località del sud.

Per Beirut, la distruzione di tali edifici rafforza le domande circa la qualificazione sistematica militare dell’infrastruttura nella zona. Un municipio, la scuola o il centro sanitario sono normalmente civili in natura, a meno che l’uso militare non soddisfi i criteri stabiliti dalla legge del conflitto armato.

L’esercito libanese sostiene anche che le operazioni israeliane complicano direttamente la propria distribuzione. La distruzione di strade, edifici e infrastrutture pubbliche riduce la possibilità di ripristinare la normale amministrazione in aree in cui Beirut dovrebbe gradualmente riprendere il controllo.

Washington contesta l’idea di una presenza israeliana permanente

Le dichiarazioni di Israele Katz hanno anche causato una significativa reazione americana. Alla domanda circa l’annuncio di una presenza militare estesa nella « zona di sicurezza », un funzionario del Dipartimento di Stato ha ricordato che Washington si aspettava che tutte le parti rispettassero l’accordo quadro raggiunto alla fine di giugno.

Gli Stati Uniti hanno sottolineato che Israele aveva dichiarato di non sostenere alcuna ambizione territoriale in Libano. A questo proposito, una presenza militare permanente nel sud del paese non sarebbe compatibile con gli impegni previsti nell’accordo o con l’obiettivo di una sicurezza duratura su entrambi i lati del confine.

La posizione americana è importante perché Washington è il principale mediatore del processo in corso. L’accordo del 26 giugno si basa su una serie di passi volti a ripristinare l’autorità dello Stato libanese nel sud, affrontando le preoccupazioni di sicurezza israeliana.

Esso comprende il disarmo di Hezbollah, il graduale ritiro delle forze israeliane e il dispiegamento dell’esercito libanese. La sua attuazione deve iniziare in « zone pilota » prima che venga gradualmente estesa.

Un insediamento israeliano sostenibile sarebbe quindi contraddire uno dei pilastri del meccanismo. Analogamente, Israele ritiene che un ritiro non possa essere separato da garanzie verificabili sullo smantellamento delle capacità militari di Hezbollah nelle aree interessate.

Accordo di giugno

La controversia mostra le crescenti difficoltà tra il testo dell’accordo e la realtà osservata nel sud. La violenza è diminuita bruscamente dalla conclusione del memorandum americano-iraniano e dell’accordo libanese-israeliano del giugno, ma non ha completamente cessato.

Gli attacchi israeliani specifici continuano ad essere segnalati. Nelle aree sotto il controllo dell’esercito israeliano, anche le demolizioni continuano. Per il Libano, questa situazione impedisce la creazione delle condizioni necessarie per il ritorno degli abitanti e la ripresa della normale vita amministrativa.

Israele ritiene che lo smantellamento dell’infrastruttura di Hezbollah debba precedere qualsiasi ritorno alla situazione precedente. I suoi funzionari sostengono che un ritiro senza la rimozione di gallerie, depositi di armi, posizioni e altre installazioni del movimento rischierebbe di ricreare la minaccia pre-guerra.

Questa differenza di interpretazione mette il tuning sotto tensione. Beirut considera indispensabile il ritiro israeliano e il ritorno dello Stato per l’attuazione del testo. Israele collega ulteriormente il suo ritiro ai risultati raggiunti nel disarmo e la scomparsa di qualsiasi presenza militare di Hezbollah.

L’esercito libanese espone le sue difficoltà al generale Clearfield

La continuazione della distruzione fu anche centrale alle discussioni svoltesi mercoledì tra il comandante dell’esercito libanese, il generale Rodolphe Haykal e il generale Joseph Clearfield. Quest’ultimo conduce il gruppo di coordinamento militare incaricato di monitorare diversi aspetti dell’attuazione degli accordi conclusi nell’ambito della mediazione degli Stati Uniti.

Entrambi gli ufficiali hanno esaminato la situazione nel sud e le disposizioni di sicurezza previste nell’accordo. L’esercito libanese ha presentato principalmente le difficoltà che affronta nell’esecuzione delle sue missioni, evidenziando la continuazione degli attacchi israeliani, del livellamento e della distruzione.

Questo problema influisce direttamente sulla credibilità del meccanismo. Il dispiegamento dell’esercito richiede non solo la presenza delle sue unità, ma anche l’esistenza di strade, edifici amministrativi, posizioni militari e infrastrutture che permettono il ritorno dello Stato a aree gravemente danneggiate.

Il generale Clearfield ha incontrato anche il presidente Joseph Aoun al Palazzo Baabda. Le discussioni hanno riguardato l’attuazione dell’accordo quadro e le condizioni necessarie per il proseguimento del processo.

La distruzione diventa un problema nei negoziati

L’entità del danno nel sud era già diventato un soggetto politico prima delle dichiarazioni di Nawaf Salam. Un sondaggio pubblicato questa settimana utilizzando immagini satellitari libanesi e dati descrive la distruzione di intere località, terreni agricoli e infrastrutture civili.

Il Consiglio Nazionale per la Ricerca Scientifica libanese stima che decine di località e settori agricoli sono nella zona controllata da Israele e che diverse centinaia di migliaia di abitanti rimangono impediti al ritorno. Tuttavia, le valutazioni dei danni rimangono incomplete in aree che non sono liberamente accessibili alle autorità libanesi.

Israele difende queste operazioni in nome della necessità militare e della distruzione delle capacità di Hezbollah. Gli esperti di diritto internazionale sottolineano, tuttavia, che la distruzione della proprietà civile deve soddisfare specifici criteri di necessità militare e non può essere basata esclusivamente sull’ipotesi che un edificio possa essere utilizzato in seguito da un gruppo armato.

Il disaccordo si unisce quindi direttamente a quello espresso da Nawaf Salam: Beirut rifiuta la possibilità di assegnare un carattere militare collettivo a interi villaggi per giustificare la loro distruzione.

Un ottavo giro di negoziati in programma a Roma

Questo confronto arriva in un momento in cui il Libano e Israele devono continuare i negoziati sotto la mediazione americana. Un ottavo giro di discussioni è previsto per il prossimo mese a Roma. Dovrà affrontare l’attuazione dell’accordo, il ritiro delle forze israeliane e le disposizioni di sicurezza per prevenire la ricostruzione delle capacità militari di Hezbollah nel sud.

Tuttavia, le osservazioni di Israel Katz complicano la posizione libanese prima di questa nuova scadenza. Beirut ritiene che un’occupazione duratura e la distruzione continuata dopo l’accordo siano incompatibili con il processo negoziato. Washington ha ricordato pubblicamente che una presenza militare israeliana permanente non corrisponderebbe agli impegni assunti.

A terra, il problema rimane immediato per le persone sfollate. Le nuove esplosioni riportate in Zawtar al-Sharqiyah e in altre località mostrano che il declino dei combattimenti non ha ancora portato a termine le demolizioni, mentre l’esercito libanese deve estendere la sua presenza nelle aree coperte dall’accordo.