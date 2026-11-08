L’oro del Libano non deve salvare i banchieri

L’oro del Libano non dovrebbe compensare le perdite bancarie preservando i loro proprietari. Il presente fascicolo esamina la protezione giuridica, il valore delle riserve, i rischi delle vendite e delle garanzie, i diritti dei depositanti e gli obblighi degli azionisti e dei gestori prima di qualsiasi nuova mobilitazione dei beni finanziari collettivi.

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Archivio Foto: Banca del Libano firma, 5 giugno 2011. Non mostra riserve d’oro. Foto: Karan Jain / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0. Tipologia e ridimensionamento; adattamento trasmesso con la stessa licenza: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ .

Il Libano non deve vendere il suo oro per permettere ai proprietari bancari di sfuggire alla crisi che hanno contribuito a costruire. Questo rifiuto non è né un culto dell’inganno né un’indifferenza al destino dei depositanti. Si basa su una regola economica: la ricchezza collettiva non deve sostituire l’assorbimento delle perdite da parte di coloro i cui capitali sono stati impegnati, le cui decisioni hanno esposto i risparmi e la cui gestione deve essere esaminata. Prima di chiedere che cosa l’oro può riportare indietro, è necessario determinare ciò che gli azionisti devono perdere e ciò che i direttori devono assumere.

L’argomento opposto è attraente perché inizia dalla sofferenza reale. I sommozzatori ancora non liberano i loro soldi, mentre i beni considerevoli appaiono sul bilancio della Banca del Libano. Perché tenere il metallo mentre le famiglie aspettano? La domanda merita una risposta specifica. Poiché un pagamento finanziato da un bene pubblico può proteggere un depositante mentre dispensa una banca, i suoi proprietari o altri debitori di sopportare una perdita. Tutto dipende dall’assemblea, dalla tempistica, dalla controparte e dai diritti detenuti contro i responsabili.

Non c’è vendita d’oro concordato negli articoli verificati per questo file che potrebbe essere presentato come un fait accompli. Il dibattito riguarda la possibile mobilitazione. È quindi necessario giudicare i meccanismi previsti, non attribuire un’operazione non dimostrata a una persona. La sfida consiste nel prevenire la promessa di restituire i depositi come giustificazione per una nuova socializzazione delle perdite.

Un asset di 36,80 miliardi, non un assegno disponibile

La valutazione dell’oro della BDL ha raggiunto 36,80 miliardi di dollari alla fine di ottobre 2026, secondo il suo bilancio ufficiale al 31 ottobre, convertito al tasso di libro di £ 89,500 per un dollaro. Le attività di riserva di valuta estera sono state presentate separatamente a 11,47 miliardi di dollari. La lettura pubblicata il 4 novembre dall’unità di ricerca economica di Crédit Libanais mostra una diminuzione di 1,56 miliardi nel valore dell’oro nella seconda metà di ottobre. Questi importi sono datati: non sono né un prezzo garantito per una futura vendita né una stima in tempo reale.

Aggiungendo questi elementi dà circa $48.27 miliardi di beni nelle due categorie menzionate. Ma questo totale non rappresenta denaro gratuito, completamente disponibile per rimborsare i depositi. Ignora gli impegni, i requisiti di riserva, i vincoli legali e la differenza di natura tra una moneta mobilizzabile e un metallo che potrebbe essere necessario essere venduto o impegnato.

La stessa precauzione si applica alla valutazione diminuisce. Se la quantità rimane la stessa e il prezzo diminuisce, il valore del libro declina senza che venga venduto un ingoto. Il sospetto di una vendita non può essere basato esclusivamente sul movimento di una linea espressa in dollari. Richiederebbe una transazione, una modifica dello stock fisico, o altre prove. La definizione dell’oro non è esente da conti di lettura correttamente.

La protezione giuridica richiede una decisione esplicita

L’atto n. 42 del 24 settembre 1986 vieta lo smaltimento dei beni d’oro della Banca del Libano, direttamente o indirettamente, eccetto la legislazione approvata dal Parlamento. La riserva non è quindi un bene l’esecutivo, il governatore o una trattativa bancaria potrebbero liberamente decidere sull’assegnazione. La protezione si estende oltre la parola « vendita ».

Questa regola non rende giuridicamente impossibile qualsiasi futura decisione legislativa. Stabilisce una barriera e impone responsabilità politica identificabile. Se i funzionari vogliono attraversarla, devono presentare il regime, la sua quantità, il suo scopo, i suoi beneficiari e i suoi rischi. Il dibattito non può essere ridotto a un’operazione tecnica le cui conseguenze il pubblico avrebbe poi scoperto.

Né l’esistenza di una procedura legale stabilisce la rilevanza economica di un’operazione. Una vendita autorizzata potrebbe rimanere una cattiva decisione se finanzia un trasferimento ingiustificato, protegge gli azionisti a spese della comunità o lascia il meccanismo che ha prodotto le perdite intatte. La votazione non sostituisce la valutazione o la trasparenza.

La portata delle parole « direttamente o indirettamente » dovrebbe condurre all’esame della sostanza delle assemblee. Un prestito garantito dall’oro, un incarico temporaneo con un buyback o uno strumento che dà un diritto nel metallo non sono necessariamente identici. Essi possono, tuttavia, visualizzare il patrimonio senza portare l’etichetta di una vendita definitiva. La loro qualifica esatta richiede l’analisi del contratto e della legge applicabile; battendoli come « valutazione » o « ottimizzazione » non li rende neutrali.

L’oro di BDL non è la capitale delle banche

La separazione dei bilanci deve rimanere visibile. Le banche commerciali possiedono beni e devono soldi ai loro clienti. Hanno anche rivendicazioni su BDL. La banca centrale possiede le proprie attività, tra cui l’oro e porta le proprie passività. Il fatto che queste istituzioni siano collegate non cancella le loro distinte responsabilità.

La BDL è un’istituzione pubblica con personalità giuridica. Il termine « riserva nazionale » non significa che ogni cittadino detiene un ingoto pagabile individualmente o che il Tesoro possa utilizzarlo come conto corrente. Ciò significa che la sua mobilitazione colpisce una risorsa istituzionale a lungo termine, la cui destinazione supera gli interessi dei proprietari bancari. L’uso di un bene BDL non corrisponde automaticamente a una spesa di bilancio o a una nuova tassa; il suo costo collettivo dipende dai suoi effetti sul bilancio della banca centrale e sulle finanze pubbliche.

Una banca che detiene un reclamo sulla BDL non può dedurre, con semplice ragionamento economico, che una frazione dell’oro è già sua. Occorre esaminare la natura, il grado, le regole di regolamento e le protezioni degli asset. Un reclamo contro un debitore non equivale automaticamente a un diritto di prendere o ricevere una delle sue proprietà particolari.

Questo punto è centrale sia per il contribuente che per il richiedente. Se l’oro è coinvolto nella ristrutturazione, è necessario essere in grado di monitorare il trasferimento di valore attraverso tutti i bilanci. Il pagamento a una banca può beneficiare i propri clienti, ripristinare i propri fondi, migliorare la posizione di altri creditori o combinare questi effetti. Semplicemente affermando che il denaro « è i depositanti » non descrive sufficientemente chi vince e chi cessa di perdere.

Il vero beneficiario non è sempre colui che riceve il pagamento

Il pagamento diretto a un richiedente può essere auspicabile. Ma l’identità del beneficiario immediato non è sufficiente a determinare l’effetto economico finale. Se un’istituzione pubblica stabilisce un obbligo che una banca avrebbe dovuto adempiere, può anche rilasciare la banca dal debito. Secondo le controparti, assume una carica senza ricevere un bene dello stesso valore.

Prendiamo un esempio ipotetico. Una banca deve 100 ai suoi depositanti. I suoi beni recuperabili valgono 60 e il suo capitale economico è già assorbito da perdite. Un contributo pubblico di soli 40 riempie il disavanzo: non ricrea alcun capitale positivo. Se il contributo gratuito raggiunge 45, senza tasse ricevute in cambio, 5 rimangono dopo il pagamento dei depositanti. Lasciando questo valore agli ex proprietari dà loro un vantaggio di proprietà, senza garantire che la banca ha un capitale sufficiente per riprendere il suo business. Il pagamento ai depositanti può quindi mascherare un netto vantaggio per gli azionisti.

Il risultato sarebbe diverso se le vecchie azioni fossero assorbite da perdite, se i responsabili fossero sostituiti quando necessario e se il finanziatore avesse ricevuto diritti corrispondenti al suo contributo. Anche in questo caso, il costo pubblico dovrebbe ancora essere giustificato. L’esempio mostra che la domanda non è solo « sono depositanti pagati? », ma anche « chi è stato esente dal pagamento e che cosa ha ottenuto la comunità in cambio? ».

Questa analisi deve precedere qualsiasi mobilitazione dell’oro. In caso contrario, il dibattito si oppone artificialmente alla protezione di un patrimonio e alla protezione delle famiglie ferite. Il buon confronto riguarda diversi piani di risoluzione completi, con i loro costi, beneficiari e trattamento degli azionisti. Un trasferimento di diversi miliardi non può essere giudicato esclusivamente dal suo titolo umanitario.

I proprietari devono assorbire il rischio della loro attività

Il capitale bancario esiste per sopportare le perdite. Il dividendo paga una posizione di rischio, non un diritto di essere protetto dallo Stato quando si verifica tale rischio. Richiedere agli azionisti di assorbire le perdite prima che i depositanti non siano ostili alla società privata. È l’applicazione della sua logica.

Il FMI ha ribadito questo principio per il Libano nel suo comunicato del 18 settembre 2026: la gerarchia deve essere rispettata e i depositanti non devono sopportare perdite davanti agli azionisti e ai creditori subordinati. Richiede inoltre un meccanismo compatibile con la fattibilità delle banche e la sostenibilità delle finanze pubbliche. Lo scopo del richiamo è proprio quello di impedire che la ricostruzione del settore si basi su una promessa impossibile o su un ordine di assorbimento inverso.

Non è quindi sufficiente che un’istituzione mostri ancora l’equità nei suoi conti. Questi devono essere ricalcolati dopo una valutazione credibile dei suoi beni. Un credito non pienamente recuperato non può continuare a proteggere artificialmente il valore delle azioni a scapito dei depositanti. Analogamente, i benefici futuri previsti non sostituiscono i contributi effettivi.

I proprietari che desiderano mantenere una banca valida devono dimostrare la loro capacità di ricapitalizzarla nelle condizioni richieste. Se non possono, la ristrutturazione deve essere in grado di modificare la proprietà o trasferire funzioni utili. La continuità dei pagamenti, l’occupazione e il credito meritano una politica di protezione. Mantenere ogni proprietario al suo posto non è un obbligo economico nazionale.

I leader devono essere responsabili delle loro decisioni

Assorbire il capitale non bilancia la questione della gestione. Gli agenti e gli amministratori sono responsabili dei rischi che hanno accettato, delle informazioni a loro disposizione, delle transazioni approvate e della remunerazione distribuita. Questa responsabilità non può essere sostituita da una formula generale secondo la quale tutto sarebbe stato imposto dallo Stato.

L’esposizione del settore bancario allo stato e alla BDL è pari al 68,5% dei suoi beni nel rapporto del FMI luglio 2019. La figura non dice che tutti gli stabilimenti erano identici. Essa mostra che il rischio pubblico era diventato una caratteristica dominante del sistema, misurabile prima del collasso. Le istituzioni professionali che hanno scelto questa concentrazione non possono trattare i candidati come se avessero partecipato a queste decisioni.

L’esame deve essere individualizzato. Il processo verbale, i pareri dei comitati, i flussi finanziari, le distribuzioni e le transazioni con le parti correlate devono essere riconciliati. Una decisione sbagliata non è automaticamente un crimine. Ma può giustificare una sfida alla gestione, alla responsabilità civile o ad altre conseguenze a seconda dei fatti e della legislazione. In attesa di una condanna penale finale per trovare cattiva gestione confonderebbe diversi livelli di analisi.

La vendita di un bene pubblico non deve diventare un modo per chiudere questi file. Qualsiasi aiuto possibile deve preservare rimedi e possibilità di recupero legalmente giustificate. Un insediamento che rimuove le responsabilità in cambio di un pagamento finanziato dal patrimonio collettivo costerebbe la comunità due volte: in denaro e nella rinuncia a stabilire fatti.

La vendita non crea una nuova ricchezza

Un trasferimento d’oro trasforma una risorsa in una valuta. Al momento della transazione, prima delle tasse e dei cambi di prezzo, non crea ricchezza netta: una proprietà è sostituita da un’altra. La vera decisione viene nell’uso del prodotto. Se le monete vengono pagate senza tener conto dello stesso valore, le attività del finanziatore diminuiscono. Il rimborso del debito di BDL riduce simultaneamente un bene e una responsabilità. Non deve essere trattato automaticamente come sovvenzione alle banche. L’analisi deve identificare il debito estinto e verificare se una perdita bancaria viene trasferita alla banca centrale.

Questa prova è spesso oscurata dal linguaggio della « liberazione » della ricchezza. Il metallo può essere poco pratico per pagare immediatamente una fattura, ma rimane un bene. La conversione in contanti permette di spendere; Questo non rende questa spesa libera. Lo stesso ragionamento si applica alla vendita di terreni pubblici o alla partecipazione: la liquidazione è ora in arrivo, la risorsa trasferita non sarà più disponibile domani.

Per il Libano, il costo delle opportunità è particolarmente importante. Un paese senza un normale accesso alla finanza e soggetto alle esigenze di ricostruzione ha meno alternative di uno stato con mercati profondi e istituzioni finanziariamente solide. Esaurire una riserva per risolvere una responsabilità senza ripristinare i meccanismi di finanziamento può lasciare il prossimo shock non protetto.

Ciò non significa che qualsiasi uso di una prenotazione sarebbe sempre proibito dalla logica economica. Ciò richiede un confronto esplicito degli usi e delle loro controparti. In questo caso, la conservazione dei proprietari bancari non è una ragione sufficiente per rinunciare a un patrimonio nazionale. Spetta ai sostenitori del trasferimento dimostrare perché le prime soluzioni per sopportare le perdite sarebbero insufficienti.

Mancanza di interesse non significa mancanza di utilità

L’oro fisico non versa coupon. Non genera redditi periodici da un obbligo o un prestito. Questo costo di opportunità è reale, come sono i costi di conservazione e le variazioni di mercato. Non deve essere difeso sostenendo che sarebbe al sicuro o che sarebbe necessariamente salito ad ogni crisi.

Il World Gold Council stesso ricorda la mancanza di regolare flusso di cassa e volatilità dei metalli. Una nota del FMI 2026 sulla gestione della riserva sottolinea inoltre che i suoi benefici di diversificazione sono condizionali e che non è appropriato per la banda di liquidità per le esigenze immediate. Questi sono limiti importanti, non argomenti da nascondere.

D’altra parte, il metallo tenuto direttamente non è il debito di un emittente che promette di rimborsare. Non dipende dal merito di credito di un governo o di una banca come un vincolo o un deposito. In un sistema devastato dall’accumulo di crediti su debitori fragili, questa differenza ha un valore particolare. La volatilità dei prezzi non è la stessa del rischio predefinito di una controparte.

La scelta rilevante è quindi quella di gestire una riserva con funzioni diverse: liquidità attuale, diversificazione e protezione del patrimonio. Non comporta la richiesta dello stesso ritorno immediato da ogni asset. Un bene senza coupon può essere utile in un portafoglio pubblico; un investimento pagato può essere pericoloso se il suo reddito apparente paga un rischio sottovalutato. La crisi libanese avrebbe dovuto renderla impossibile da ignorare.

Un aumento del prezzo non ripara la governance

Quando l’oro sale, il valore del bilancio aumenta. Questo può cambiare alcuni rapporti e aumentare il valore teorico del recupero di asset. Ma l’aumento non cancella le decisioni che hanno creato le perdite e non produce automaticamente le monete necessarie per i rimborsi. Non sostituisce la ristrutturazione bancaria o una politica di entrate pubbliche.

Una nota di ricerca di Colin Weiss, pubblicata sul sito della Federal Reserve il 1o agosto 2025, esamina l’uso dei guadagni di rivalutazione in diversi paesi, tra cui il Libano. In particolare, sottolinea che il rapporto debitorio libanese ha continuato ad aumentare dopo aver utilizzato tali guadagni per ridurre determinati debiti. Questo precedente non permette pertanto di considerare la rivalutazione come una soluzione sufficiente agli squilibri strutturali.

Anche il doppio conteggio dovrebbe essere evitato. Se l’oro è già valutato ad un prezzo di mercato nel bilancio utilizzato per stimare le perdite, allora non è possibile aggiungere il valore completo come nuovo asset per coprire le stesse perdite. La stessa risorsa non può essere contata due volte, prima come risorsa disponibile e poi come prodotto aggiuntivo della sua vendita.

I piani devono quindi mostrare le loro convenzioni. Quando viene valutato il metallo? A quale costo? Quali impegni sono presi in considerazione? Quale parte del guadagno è già incluso nella capitale o nei conti di rivalutazione? Senza queste risposte, un dibattito su miliardi può essere basato su confronti tra basi diverse piuttosto che su risorse veramente aggiuntive.

Mettere l’oro come garanzia può muovere il rischio invece di rimuoverlo

L’argomento che prendere in prestito contro l’oro sarebbe sufficiente per evitare di venderlo richiede un esame approfondito. Un prestito porta denaro, ma crea un debito. Una garanzia dà al prestatore un diritto contrattuale che può diventare decisivo in caso di mancato pagamento. Conservare la proprietà formale per la durata normale del prestito non significa preservare i beni in tutti gli scenari.

Un esempio ipotetico aiuta a chiarire il problema. Un’istituzione impegna un bene del valore di $10 miliardi per ottenere un prestito di 7 miliardi di dollari. Se il prezzo del bene cade bruscamente, il prestatore può, secondo il contratto, richiedere più garanzia o rimborso parziale. Se i fondi presi in prestito sono già stati distribuiti e non sono state create nuove entrate, il mutuatario deve trovare questa risorsa altrove. L’assemblea può quindi convertire l’attuale pressione politica in futuro vincolo finanziario.

I tagli di garanzia, gli interessi, le maturazioni, le clausole di rivalutazione e i diritti di credito devono essere pubblicati prima che venga presa una decisione. Il giudice competente e le condizioni per l’esecuzione della garanzia devono anche essere specificate. Questi elementi non sono specifici per gli specialisti: definiscono le situazioni in cui il paese può perdere il controllo del bene.

Gli swap e le operazioni temporanee devono essere valutate utilizzando lo stesso metodo. L’etichetta « temporanea » non garantisce il buyback o il suo costo. Se la restituzione dipende da dollari che non sono sicuri, la promessa di recuperare il metallo riproduce una dipendenza dal finanziamento futuro. La protezione dell’oro deve coprire il reale rischio economico, non solo la forma del contratto originale.

I candidati non devono diventare l’alibi di un trasferimento

La protezione dell’oro si applica solo se è accompagnata da una politica seria per i depositanti. Chiedere loro di aspettare indefinitamente per conto del patrimonio sarebbe un altro modo per far loro sopportare la crisi. È quindi necessario articolare due requisiti: non sacrificare la riserva per preservare gli interessi privati e non permettere l’assenza di una soluzione per continuare a distruggere il valore dei loro debiti.

I bisogni non sono gli stessi. Un piccolo risparmiatore che finanzia l’assistenza, un pensionato dipendente dal suo conto e una società che deve pagare i suoi dipendenti hanno vincoli di liquidità diversi da quelli di un asset titolare diversificato. La protezione mirata può essere difesa senza riconoscere tutte le rivendicazioni, indipendentemente dalle loro dimensioni e provenienza, un diritto identico alla mobilitazione immediata delle risorse pubbliche.

Ma il targeting deve essere trasparente e verificabile. Va evitato che un limite contabile per conto possa moltiplicare artificialmente le protezioni, che le parti legate beneficiano di regole preferenziali o che le categorie siano definite dopo il fatto di proteggere determinati interessi. Le tasse devono essere stabilite sulla base di dati affidabili con ricorso.

Figure piuttosto che una quantità magica

L’importo annunciato per una vendita non indica quale parte del problema risolverebbe. Per valutare questo, è necessario conoscere gli impegni assunti, altre risorse, tempistiche e beneficiari. Una figura di prodotto lordo può sembrare immenso mentre copre solo una parte di una necessità diffusa in diversi anni.

Consideriamo tre scenari deliberatamente astratti, senza presentarli come progetti libanesi adottati. Una mobilitazione di 5 miliardi è pari a circa il 13,6% di un asset stimato a 36,80 miliardi. Una mobilitazione di 10 miliardi rappresenta il 27,2 per cento. Quindici miliardi sono il 40,8%. Questi rapporti sono calcoli sulla valutazione alla fine di ottobre 2026; essi non determinano la quantità che potrebbe essere venduta o il prezzo effettivo di una transazione.

Tuttavia mostrano la ricchezza delle scelte. Qualificare un’operazione « partiale » non è sufficiente per renderla limitata. Il consumo di più di un quarto di riserva per un trasferimento finanziario è una decisione importante. Sarebbe importante sapere quali sono stati raggiunti i miglioramenti sostenibili, quali impegni sono effettivamente spariti e quali risorse sono rimaste per soddisfare le altre esigenze del paese.

La variazione dei prezzi aggiunge l’incertezza. Un ipotetico calo del 20% aumenterebbe la valutazione da 36,80 miliardi a 29,44 miliardi; un aumento del 20% aumenterebbe a 44,16 miliardi di dollari. Queste cifre non prevedono il mercato. Essi dimostrano che un piano basato su un valore fisso dell’oro deve specificare chi sostiene la differenza se il prezzo cambia. Senza questa clausola, una promessa di rimborso può nascondere una nuova garanzia pubblica implicita.

La prenotazione deve essere controllata, non solo difesa

Proteggere l’oro richiede più di una dichiarazione politica. Richiede inventario, informazioni sui diritti di proprietà e di custodia, certificazione appropriata e riconciliazione con i conti. Il pubblico deve essere in grado di distinguere tra l’esistenza del metallo, il suo valore, la sua disponibilità giuridica e qualsiasi impegno ad esso connesso.

La conservazione all’estero non è di per sé una vendita. Le banche centrali utilizzano depositari per motivi di sicurezza e accesso al mercato. La Banca d’Inghilterra spiega così che un deposito assegnato mantiene al cliente la proprietà di barre precise; il bene detenuto per altri non entra nel proprio bilancio. Questo esempio descrive una distinzione legale e operativa, non la prova della custodia di ogni ingoto libanese.

È proprio necessario evitare di sostituire una pratica internazionale con un inventario nazionale verificato. I documenti libanesi istituiscono i luoghi di conservazione, quantità, certificazioni e restrizioni pertinenti, nella misura compatibile con la sicurezza. Una fotografia di inghi o una visita ufficiale non sostituisce questi controlli.

La trasparenza dovrebbe anche coprire le passività e i contratti fuori bilancio che potrebbero influenzare la disponibilità dei beni. Tali impegni non possono essere asserzionati senza prove. Ma il loro controllo fa parte di un controllo serio. Una riserva pubblica deve essere protetta contro un incarico manifesto come contro un’esposizione contrattuale che i cittadini avrebbero scoperto solo al momento di una controversia.

Che cosa dice realmente l’ispezione 2023

Un comunicato BDL del 24 agosto 2023, accompagnato da una lettera di ALS Inspection UK, fornisce un elemento materiale. La missione, commissionata da KPMG nel 2022 in connessione con il FMI, si è concentrata sull’oro immagazzinato nei cassetti BDL. La lettera descrive il test di pesatura e non distruttivo di ingoti, così come il controllo delle parti. Esso afferma che oltre 13.000 ingoti e 600.000 parti sono state gestite e conferma la compatibilità del contenuto di ounce troy con le quantità riportate.

Il documento annuncia la sigillatura dei controlli sicuri e annuali. Solo non dimostra che tutti i controlli successivi sono stati effettuati. Inoltre non fornisce una certificazione corrente di tutte le attività detenute per conto di BDL all’estero. Il suo perimetro deve quindi rimanere attaccato al suo risultato.

Lo stock libanese è storicamente stimato a circa 286,8 tonnellate nelle tabelle del Consiglio mondiale dell’oro; La guida d’investimento in oro della Banca Mondiale pubblicata nel 2024 prende questo volume dai dati precedenti. Questa non è una nuova misura fisica datata 31 ottobre 2026. Il recente valore del bilancio e il tonnellaggio storico non devono essere presentati come due osservazioni fatte simultaneamente.

Questa differenza crea un obbligo concreto per le autorità: pubblicare una serie di inventari, valutazioni, possibili movimenti e certificati rilevanti. Tali informazioni renderebbero possibile valutare le scelte su base comune. Esso proteggerebbe il patrimonio dalle decisioni opache, ma anche dalle voci che trasformano ogni goccia del prezzo in una carica di scomparsa del metallo.

Taxpayer senza conto bancario ha anche diritti

Il dibattito è spesso formulato come faccia a faccia tra banche e depositanti. La mobilitazione di un patrimonio pubblico riguarda anche i cittadini che non hanno un grande deposito, coloro che non hanno mai beneficiato di rendimenti finanziari e le generazioni che erediteranno le istituzioni. Il loro interesse non può essere cancellato perché non sono rappresentati nella negoziazione dei crediti.

Una famiglia senza risparmi bancari può avere perso il potere d’acquisto, i servizi pubblici deteriorati e pagato di più per l’elettricità o la cura. Indirettamente chiedendo di finanziare la conservazione del valore di un istituto o il rimborso completo di grandi debiti deve essere giustificato diversamente da una generale invocazione di fiducia.

Questa dimensione distributiva non dovrebbe sollevare i poveri contro i depositanti. Molti candidati sono stati essi stessi impoveriti. Ci obbliga a progettare una riparazione che protegga le esigenze di base senza trasformare il patrimonio comune in una garanzia illimitata di tutte le posizioni finanziarie. La dimensione delle perdite non dà automaticamente a coloro che detengono i crediti più grandi il diritto di determinare tutte le priorità pubbliche.

La Banca mondiale ha rilevato, nella sua indagine sulla povertà pubblicata nel 2024, un forte deterioramento delle aree esaminate e significative differenze nell’accesso al reddito in dollari. Questa osservazione ricorda che la giustizia di un piano non è solo misurata dalla percentuale di depositi rimborsati. Dipende anche dai costi sostenuti da coloro che finanziano questo rimborso e dai costi collettivi che potrebbe sostituire.

Le alternative iniziano con i bilanci delle istituzioni

La prima alternativa alla vendita non è un’altra riserva nascosta. Si tratta di un metodo di risoluzione che inizia identificando i beni recuperabili, riconoscendo le perdite e determinando il capitale effettivamente disponibile. Dobbiamo separare le banche valide da quelle che non sono e non supporre che tutte le banche debbano mantenere la stessa struttura.

Nuovi contributi privati sono una risorsa diversa da un trasferimento pubblico. Possono provenire da azionisti o nuovi investitori esistenti, ma la loro realtà deve essere verificata. La ricapitalizzazione basata su debiti già ammortizzati, promesse condizionali o valutazioni artificiali non fornisce la stessa protezione di un contributo disponibile. Il piano deve specificare cosa può effettivamente finanziare i pagamenti e sostenere il credito.

La ristrutturazione dei debiti e l’esecuzione ordinata dei beni possono quindi migliorare la capacità di ripagare. La vendita esplicita di beni bancari di qualità può distruggere il valore; mantenendoli senza prospettiva può anche prolungare le perdite. L’arbitrato deve essere basato su valutazioni, costi di gestione e orari, non sulla volontà di proteggere un marchio o un gruppo di azionisti.

Infine, gli appelli contro le operazioni irregolari e le recuperi legalmente possibili devono essere avanzati. Non devono essere abbandonati in nome di un accordo generale o registrati come soldi già ricevuti. La differenza tra un reclamo legale e una risorsa disponibile deve rimanere esplicita. I depositanti hanno bisogno di un calendario credibile, non di un totale aggiungendo ipotesi di recupero ottimisti.

Ricostruire la funzione bancaria piuttosto che preservare i proprietari

In Libano è necessario un sistema bancario sano. Questa necessità non rende indispensabile la sopravvivenza di ogni stabilimento nella sua forma attuale. I pagamenti, i nuovi depositi, il finanziamento commerciale e i servizi domestici possono essere conservati in strutture ristrutturate, ricapitalizzate o trasferite secondo il quadro giuridico.

Il Financial Stability Board distingue specificamente queste funzioni essenziali dall’identità degli azionisti. I suoi principi di risoluzione cercano di evitare gravi disordini durante l’assorbimento delle perdite nell’ordine prescritto. Non si basano sull’idea che una banca sarebbe protetta dalle conseguenze della sua gestione perché fornisce servizi utili.

Questa distinzione è decisiva per l’oro. Se cominciamo dicendo che tutte le istituzioni devono rimanere intatte, la necessità di finanziamenti diventa immensa e il patrimonio pubblico sembra essere l’unica via d’uscita. Se iniziamo con le funzioni da salvare, i costi possono essere esaminati in modo diverso: quali beni, quali squadre, quali sistemi di pagamento e quali capitali sono realmente necessari?

Il dibattito deve quindi concentrarsi sul sistema da ricostruire, non sulla riparazione di bilanci a qualsiasi prezzo. Una banca restaurata attraverso un’iniezione pubblica senza un cambiamento di governo può riguadagnare un aspetto di solvibilità pur mantenendo gli incentivi che hanno portato al disastro. Una riserva nazionale sacrificata per raggiungere questo risultato non sarebbe un investimento di fiducia, ma il finanziamento di un rischio di ripetizione.

Il rifiuto di vendere deve essere accompagnato da impegni verificabili

L’opposizione alla vendita sarebbe insufficiente se fosse limitata a preservare il metallo lasciando ancora i record bancari. Essa deve portare ad obblighi specifici: tempistiche di valutazione bancaria, pubblicazione di criteri di risoluzione, riconoscimento delle perdite, controllo dei contributi e informazioni individuali dei depositanti. La conservazione dell’oro non può diventare il pretesto per una nuova aspettativa senza una scadenza.

La BDL deve anche spiegare chiaramente la sua posizione. Nel settembre 2026, Karim Souaid si opponeva generalmente ad una vendita, riferendosi ad una possibile riflessione in caso di un obbligo impossibile di onore e di urgente necessità di pagare i depositanti. Essa distingueva questa ipotesi dal finanziamento del progetto statale o dal pagamento al posto delle banche. Questa distinzione deve essere riflessa in meccanismi, non solo nelle dichiarazioni.

Qualsiasi progetto dovrebbe quindi pubblicare uno scenario senza mobilitazione dell’oro. Ciò dimostrerebbe quali attività bancarie, nuovi capitali e altre risorse possono finanziare. Il pubblico potrebbe quindi confrontare gli effetti di qualsiasi intervento piuttosto che essere presentato con un piano già dipendente da una futura decisione parlamentare.

Il requisito finale è un obbligo di responsabilità. Prima di qualsiasi ulteriore sollecitazione da parte della comunità, gli azionisti devono aver sopportato le loro perdite, i gestori devono aver segnalato sulla loro gestione e rimedi devono essere conservati. Il paese non è solo a corto di liquidità; Manca un regolamento che impedisce ai decisori di proteggere dalle conseguenze delle loro scelte. Non deve essere il modo di risparmiarli questo regolamento.

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