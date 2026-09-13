Kfar Shuba: Israele interroga il sindaco

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Una pattuglia israeliana che entra nella zona di Kfar Shuba, nel sud del Libano, intercettato sabato 12 settembre, il presidente del comune, Kassem al-Qadri, mentre ispeziona un serbatoio che fornisce la città con acqua. Il funzionario municipale è stato interrogato e il suo telefono sequestrato prima che potesse andarsene. Contrariamente ai rapporti iniziali del suo « arresto », il comune ha indicato domenica che non era stato arrestato o portato in un altro luogo. L’incidente, tuttavia, ancora una volta solleva la questione dell’esercizio della sovranità libanese in aree soggette alle incursioni israeliane.

L’incidente si è verificato sabato nella zona di Kfar Shuba, una località dell’Arqub situata vicino al confine con Israele e la zona contestata delle fattorie Shab`a.

Kassem al-Qadri, presidente del comune di Kfar Shuba e dell’Unione dei comuni di Arqoub, era nelle vicinanze del serbatoio che fornisce la località con acqua quando è stato intercettato da una pattuglia israeliana entrare nella zona.

Secondo le informazioni disponibili, i soldati israeliani lo interrogarono e presero il suo cellulare. L’ufficiale comunale fu poi lasciato libero.

L’evento è stato presentato per la prima volta come arresto. Tuttavia, questa qualifica è stata negata dal comune di Kfar Shuba.

Kfar Shuba nega l’arresto del suo sindaco

In un aggiornamento pubblicato domenica 13 settembre, il comune ha confermato l’incidente fornendo al contempo una chiarificazione essenziale sui suoi progressi.

Ha dichiarato che Kassem al-Qadri non era stato arrestato e non era stato portato in un’altra posizione. Il presidente del comune è nella sua località ed è in buona salute.

Questa precisione porta ad una distinzione tra due elementi. L’annuncio iniziale di un arresto non corrisponde alla versione successiva comunicata dal comune. D’altra parte, l’intercettazione del sindaco da una pattuglia israeliana, il suo interrogatorio e il sequestro del suo telefono rimangono segnalati.

L’incidente conserva quindi una portata importante anche senza arresto in senso stretto.

Riguarda un funzionario libanese eletto che aveva una funzione direttamente legata alla gestione del suo comune e un’infrastruttura essenziale per i suoi abitanti.

Il sindaco stava controllando il serbatoio dell’acqua

La posizione dell’incidente è uno dei suoi elementi più significativi. Kassem al-Qadri era vicino al serbatoio che fornisce acqua a Kfar Shuba.

Il presidente di un comune può essere tenuto a ispezionare tali attrezzature nel corso dei suoi doveri. L’approvvigionamento idrico è anche un problema particolarmente importante nei villaggi del Sud di fronte alle conseguenze delle operazioni militari, distruzione e difficoltà di ritorno.

L’intercettazione di un funzionario municipale in queste circostanze quindi supera l’unica faccia a faccia tra una pattuglia e un civile.

Essa solleva la questione della capacità delle autorità locali libanesi di accedere alle infrastrutture per le quali hanno responsabilità quando le forze israeliane operano nella stessa area.

La confisca del telefono del sindaco aggiunge un’altra dimensione all’incidente. Le informazioni disponibili non stabiliscono esattamente ciò che l’esercito stava cercando o ciò che è accaduto al contenuto dell’aereo.

Le forze israeliane non dovrebbero quindi essere date un’intenzione non stabilita.

Una nuova incursione nel sud del Libano

L’episodio si svolge principalmente in un contesto di crescenti operazioni israeliane nel sud del Libano.

Negli ultimi giorni, diverse località hanno sperimentato scioperi, esplosioni e distruzione di edifici. Anche le operazioni terrestri e i movimenti militari sono stati segnalati in vari settori.

A Mansouri, nel distretto di Tyre, la maggior parte della scuola pubblica è stata distrutta venerdì. L’impianto era stato minacciato direttamente due giorni prima dopo che il materiale esplosivo è stato depositato sul suo tetto.

Nella regione di Nabatiyah, l’operazione in Ali al-Taher ha innescato un’esplosione di potenza eccezionale il Giovedi notte. La vibrazione è stata rilevata dalle stazioni sismologiche.

Israele ha affermato di aver distrutto in questa zona un’importante rete clandestina Hezbollah e ha assunto il controllo operativo di questa altezza strategica.

In questo contesto, l’incidente di Kfar Shuba illustra un’altra dimensione delle operazioni terrestri: il controllo di una volta esercitato dai soldati israeliani sui movimenti di un funzionario pubblico libanese.

Una questione di sovranità più del vocabolario

La correzione al conto originale è importante. Un interrogatorio seguito dal rilascio non è equivalente ad un arresto e un trasferimento in Israele.

Ma la negazione dell’arresto non toglie la questione politica posta dall’evento.

Un presidente municipale libanese è stato intercettato e interrogato dai soldati israeliani mentre nella zona del suo comune. Il suo telefono e’ stato sequestrato.

La questione diventa allora quella dell’autorità esercitata sul terreno.

In diritto e dal punto di vista delle istituzioni libanesi, Kfar Shuba è sotto la sovranità libanese. Ma quando una pattuglia straniera può entrare in una zona, temporaneamente fermare il movimento di un eletto e interrogarlo, l’esercizio concreto di questa sovranità è direttamente interessato.

Questo è proprio uno dei problemi posti dalla persistenza di una presenza e di incursioni israeliane nel Sud.

Kfar Shuba, settore particolarmente sensibile

La posizione di Kfar Shuba dà anche all’evento una portata speciale.

La città si trova a Arqoub, vicino alla zona di Shabaa Farms e le colline di Kfar Shuba. Questa regione è stata a lungo uno dei punti più sensibili al confine meridionale del Libano.

Le questioni territoriali sono particolarmente complesse a causa delle controversie di delimitazione delle frontiere e dello status dei territori confinanti.

Questa geografia spiega anche l’importanza militare del settore. Le altezze permettono il monitoraggio di grandi aree e i movimenti che si svolgono sono regolarmente osservati dai vari attori presenti su entrambi i lati del confine.

Per gli abitanti, queste considerazioni strategiche hanno conseguenze molto concrete. Essi influenzano l’accesso a terreni agricoli, strade, abitazioni e infrastrutture comunali.

L’incidente che coinvolge Kassem al-Qadri fa parte di questa realtà.

Lo Stato libanese vuole riaffermare la sua presenza nel Sud

L’evento si verifica quando le autorità libanesi insistono proprio sulla necessità di rafforzare la presenza dello Stato nel Sud.

Il primo ministro Nawaf Salam ha detto che la presenza dell’esercito libanese e delle istituzioni pubbliche è un fattore di fiducia per i residenti che desiderano tornare ai loro villaggi.

Il governo sta anche lavorando sulle condizioni materiali di ritorno. L’alloggiamento prefabbricato è considerato come una soluzione provvisoria per le famiglie le cui case sono state distrutte o rese disabitabili.

Allo stesso tempo, il Consiglio dei ministri ha approvato un progetto di legge per prevenire le vendite e altri beni immobili nelle aree occupate dall’esercito israeliano.

Queste misure riguardano la stessa preoccupazione: prevenire l’attuale situazione militare di produrre conseguenze territoriali durature.

L’incidente di Kfar Shuba, tuttavia, mostra la difficoltà di questa ambizione quando i funzionari locali stessi possono incontrare una pattuglia israeliana visitando un’infrastruttura nel loro comune.

Dopo la distruzione, la questione del controllo territoriale

Recenti eventi nel sud non sono più limitati agli attacchi aerei.

Le esplosioni, la distruzione delle infrastrutture, il mantenimento delle posizioni militari e delle incursioni terrestri sollevano una questione più ampia sulla durata della presenza israeliana e le sue conseguenze per la popolazione.

La distruzione di una casa impedisce o ritarda il ritorno di una famiglia. La distruzione di una scuola complica la distruzione dei bambini. Il danno a un sistema idrico colpisce un’intera comunità.

L’intercettazione di un funzionario municipale influisce sul funzionamento stesso dell’amministrazione locale.

Questi diversi eventi non sono identici e non devono essere artificialmente confusi. La loro accumulo, tuttavia, dà luogo allo stesso problema: la difficoltà per lo Stato libanese e le autorità locali di esercitare la loro autorità in alcune parti del Sud.

Ecco perché la questione della sovranità non è solo misurata da una mappa o dalla presenza ufficiale di un confine.

Misura anche la possibilità per un sindaco di accedere liberamente al serbatoio dell’acqua del proprio comune.