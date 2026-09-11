In Libano, più del 60% dell’economia sarebbe ora sfuggire ai circuiti dichiarati

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Un’economia informale che avrebbe superato la soglia del 60%

L’economia non dichiarata rappresenta ora più del 60 per cento dell’attività economica totale in Libano. La stima, riportata dalla stampa libanese l’8 settembre 2026, dà una nuova dimensione alla crisi economica. Significa che l’attività totalmente o parzialmente esclusa dai canali ufficiali sarebbe diventata la maggioranza. Tuttavia, la figura deve essere interpretata con cautela. Non corrisponde ad una nuova misura ufficiale del prodotto interno lordo pubblicata dall’Ufficio statistico centrale. Si tratta di una stima dell’importanza dell’economia informale. La sua portata rimane notevole. Se l’ordine di grandezza è corretto, il problema libanese non riguarda più solo l’esistenza di un settore parallelo. Riguarda un’economia in cui il settore dichiarato potrebbe essere diventato una minoranza. Tale sviluppo altera profondamente il rapporto tra Stato, imprese e contribuenti. Significa che una grande percentuale di transazioni, entrate o attività può sfuggire ai rendimenti fiscali, ai contributi e alle statistiche a vari gradi. Non tutte le attività informali sono illegali. Una piccola impresa familiare può impegnarsi in un’attività lecita senza dichiarare tutti i suoi redditi. Un lavoratore può essere pagato in contanti senza un contratto ufficiale. Un commercio può essere registrato ma dichiarare solo una parte delle sue vendite. Tuttavia, altri canali possono essere direttamente coinvolti in frodi, contrabbando o commercio illegale. La cifra del 60% riunisce quindi realtà molto diverse. Essa rivela soprattutto la portata della zona economica che lo Stato lotta per vedere, misurare e tassare.

Questo aumento non può essere separato dalla crisi aperta nel 2019. Il crollo del sistema bancario ha profondamente alterato il funzionamento quotidiano dell’economia. I pagamenti in contanti hanno preso un posto molto più grande. La Dollarizzazione è diventata diffusa in molti settori. Le imprese e le famiglie hanno dovuto sviluppare soluzioni al di fuori di un sistema finanziario che è diventato incapace di fornire un’intermediazione normale. La crisi del libro ha rafforzato questo sviluppo. Per diversi anni, gli attori economici hanno dovuto affrontare diversi tassi di cambio e cambiare le regole. La Banca Mondiale ha regolarmente descritto la crisi libanese come una delle crisi economiche contemporanee più gravi. Questa rottura ha prodotto un effetto duraturo: gran parte dell’attività si è adattata riducendo la sua dipendenza dalle istituzioni ufficiali. Questo meccanismo ha permesso alle imprese e alle famiglie di continuare a operare. Ha anche reso più difficile misurare una parte crescente dell’economia. L’informità è quindi diventata una strategia di sopravvivenza e una debolezza strutturale. Questo permette ad un singolo attore di ridurre i suoi costi, su larga scala, in grado di ridurre le risorse governative. Il fenomeno diventa particolarmente problematico quando cessa di essere temporaneo. Un’economia può assorbire un periodo di elevata informazione durante una crisi. Affronta molte più difficoltà quando diventa la norma.

Cash ha profondamente trasformato i circuiti economici

L’importanza della specie è una delle chiavi di questa trasformazione. La crisi bancaria ha distrutto gran parte della fiducia in conti bancari e pagamenti. I depositanti hanno perso il normale accesso ai loro fondi. Le aziende hanno dovuto trovare altri modi per pagare i loro fornitori e dipendenti. I dollari in contanti hanno gradualmente occupato una posizione centrale. Questo risparmio di liquidità ha facilitato le transazioni in un ambiente finanziario paralizzato. Ha anche ridotto la loro tracciabilità. Un pagamento bancario lascia una traccia. Una liquidazione in contanti può essere molto più difficile da identificare quando non è accompagnato da una fattura o dichiarazione. La proliferazione di queste operazioni crea quindi un ambiente favorevole allo sviluppo dell’economia non dichiarata. complica il lavoro dell’amministrazione fiscale. Riduce anche la qualità delle informazioni disponibili sul reddito e sulle vendite. Lo Stato può conoscere l’esistenza di un’impresa senza conoscere la sua attività effettiva. Una società può segnalare una parte del suo fatturato durante l’esecuzione di altre transazioni in denaro. Così, l’informalità non sempre si oppone a due categorie chiaramente separate. Può essere all’interno di imprese anche registrate.

La Dollarizzazione rafforza questo fenomeno. Una parte significativa di prezzi privati, affitti e salari sono ora espressi o pagati in dollari. Questa modifica ha ridotto l’effetto dell’instabilità monetaria su alcune transazioni. Ha anche creato un’economia in cui la circolazione delle monete fisiche occupa un posto considerevole. Quando questi flussi non passano attraverso il sistema bancario, la loro misura diventa difficile. Le statistiche monetarie danno solo un’immagine parziale della quantità di denaro effettivamente utilizzata nel commercio. Lo stesso problema sorge per l’amministrazione fiscale. I redditi da cassa possono essere sottoscritti. Le retribuzioni versate senza rimborso completo riducono i contributi. Le vendite non vendute riducono le entrate fiscali. Un’economia molto liquida non è necessariamente informale. Ma quando la fiducia in banca è bassa e i controlli sono limitati, il denaro facilita la transizione da un’attività dichiarata a un’attività meno visibile.

Oltre il 60% delle attività informali significa una base fiscale profondamente ridotta

La prima conseguenza per lo Stato è il reddito. Un’amministrazione può solo tassare correttamente ciò che può identificare. Se la maggior parte dell’attività è totalmente o parzialmente esente dal reporting, la base fiscale effettiva diventa molto più stretta dell’economia stessa. Il governo può quindi aumentare i tassi applicati ai contribuenti identificati. Questo metodo produce rapidamente uno squilibrio. Le imprese e i dipendenti segnalati hanno una quota crescente dello sforzo, mentre coloro che rimangono al di fuori del sistema contribuiscono meno. L’aumento delle imposte può quindi creare un nuovo incentivo per aderire all’informalità. Il meccanismo diventa circolare. Bassa raccolta si traduce in una maggiore pressione sugli attori visibili. Questa pressione rende la formalità più costosa. Alcuni degli attori poi cercano di ridurre le loro dichiarazioni, che indeboliscono ulteriormente la raccolta.

Questa situazione è particolarmente grave per il Libano. Il paese deve finanziare i servizi pubblici indeboliti da diversi anni di crisi. I governi hanno bisogno di risorse. L’infrastruttura richiede investimenti. I salari pubblici devono essere finanziati. Anche l’esercito e le forze di sicurezza hanno bisogno di risorse. Allo stesso tempo, lo Stato sta cercando di ripristinare la fiducia dei suoi partner internazionali. Un’economia in gran parte informale complica ciascuno di questi obiettivi. Riduce la capacità del governo di aumentare i suoi ricavi su base sostenibile senza aumentare i prelievi su quelli già dichiarati. Esso rende anche le previsioni di bilancio meno affidabili. Un’amministrazione che non conosce esattamente le dimensioni della sua base economica funziona con una visibilità ridotta.

La perdita fiscale non è limitata all’imposta sul reddito. Una transazione non dichiarata può sfuggire a più prelievi. Le merci iscritte senza dichiarazione completa possono evitare dazi doganali. La sua vendita senza fattura può ridurre l’imposta sul valore aggiunto raccolta. I ricavi generati possono quindi essere sottoriportati. Se i dipendenti sono impiegati senza contratto ufficiale, i contributi possono anche scomparire. Solo un’attività informale può produrre diverse perdite successive per le finanze pubbliche. Sulla scala di un’economia di cui più del 60% sarebbe interessato, l’effetto potenziale diventa notevole.

Le imprese segnalate affrontano una concorrenza strutturalmente disuguale

Lo sviluppo dell’informalità colpisce anche direttamente il settore privato organizzato. Una società dichiarata sopporta i costi che alcuni concorrenti possono evitare. Paga le tasse. Esso copre i costi amministrativi. Deve seguire le procedure contabili e commerciali. Secondo il suo settore, deve anche soddisfare gli standard e ottenere autorizzazioni. Questi obblighi hanno un costo. Essi sono normalmente compensati dai benefici di un sistema organizzato: accesso al credito, certezza del diritto, servizi pubblici, protezione dei contratti e infrastrutture. La crisi libanese ha ridotto molti di questi benefici senza rimuovere gli obblighi. Il risultato è un crescente squilibrio tra le imprese dichiarate e le attività informali.

Il declino riportato nel numero dei membri della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Beirut e del Monte Libano è un altro segnale di questo sviluppo. La stampa libanese l’8 settembre 2026 ha avanzato un passaggio da circa 14.000 a 8.000. Questi dati devono essere attribuiti alla fonte che li segnala, in quanto i dati pubblici accessibili del Parlamento non permettono che la serie sia confermata direttamente sulla stessa base. Se sono comparabili, rappresentano una diminuzione di quasi il 43%. Tale contrazione può riflettere chiusure, cessazioni di appartenenza o un cambiamento nelle forme di attività meno strutturate. In ogni caso, indica una fragilità del tessuto formale.

La concorrenza diventa particolarmente difficile quando i consumatori stessi hanno perso il potere d’acquisto. Una differenza di prezzo relativamente piccola può determinare un acquisto. Un commerciante che paga tutti i suoi obblighi può quindi essere penalizzato contro un attore che evita una parte di esso. A breve termine, il consumatore può beneficiare di un prezzo più basso. A lungo termine, il sistema incoraggia le imprese a ridurre il proprio reporting a rimanere competitivo. L’informazione produce così una propria espansione. Più importante è, più costoso è quello di rispettare pienamente le regole.

Le importazioni rendono il fenomeno ancora più costoso

La struttura del commercio libanese amplifica il problema. Il paese si basa pesantemente sulle importazioni per molti beni essenziali e prodotti di consumo. La stampa libanese dell’8 settembre 2026 afferma che le importazioni rappresentano più del 90% di parte del ciclo economico menzionato. Questa percentuale deve essere osservata anche nel suo contesto e non può essere equiparata al 90 per cento del prodotto interno lordo. Tuttavia, evidenzia una nota caratteristica del modello libanese: una forte dipendenza dalle merci straniere.

In questa configurazione, i confini e le usanze sono centrali per la raccolta e la tracciabilità dei ricavi. Le merci importate devono essere registrate, valutate e soggette ai prelievi richiesti. Quando un prodotto entra attraverso un circuito irregolare o con report incompleti, lo stato può perdere i ricavi dal primo passo. Se lo stesso prodotto viene venduto in un circuito informale, la perdita continua. Il problema diventa quindi cumulativo.

Questa dipendenza dalle importazioni crea anche una concorrenza diretta tra merci dichiarate e prodotti introdotti in condizioni diverse. L’importatore che rispetta le procedure integra i dazi e le tasse nel suo prezzo. La persona che li bypassa può avere un vantaggio importante. Le aziende che operano nel quadro giuridico si confrontano poi con la concorrenza che non si basa solo sull’efficienza economica. Dipende dalla capacità di evitare determinati obblighi.

Infine, il fenomeno colpisce la qualitÃ dei dati commerciali. Le statistiche doganali sono utilizzate per monitorare le importazioni ufficialmente registrate. Non possono misurare i flussi oltre il controllo con la stessa precisione. Più grande è il divario tra commercio reale e commercio registrato, più lo stato perde la capacità di valutare la domanda interna. Questa debolezza complica le politiche economiche e commerciali.

Un’economia che è diventata difficile da misurare

Un’economia informale superiore al 60% pone anche un problema statistico importante. Gli indicatori ufficiali sono costruiti da dati osservabili. Le amministrazioni utilizzano dichiarazioni fiscali, indagini, informazioni doganali, dati aziendali e altre fonti. Quando le transazioni si muovono enormemente al di fuori di questi circuiti, aumenta il margine di incertezza. Il prodotto interno lordo può essere stimato utilizzando metodi statistici, ma la precisa struttura di attività diventa più difficile da sapere.

Questa incertezza colpisce quasi tutti gli indicatori. Il numero effettivo di posti di lavoro può differire significativamente dai lavori riportati. I guadagni effettivi possono essere superiori a quelli registrati. Le vendite possono essere sottovalutate. Il consumo reale non può corrispondere a flussi visibili nei sistemi bancari. Anche la produttività diventa più difficile da misurare quando le ore lavorate e la produzione non sono adeguatamente registrate.

Per i politici, questa debolezza ha conseguenze concrete. La politica economica efficace richiede la conoscenza dei settori che si stanno muovendo avanti e quelli che stanno diminuendo. Le imprese che creano posti di lavoro devono essere identificate e i redditi familiari misurati. È anche importante sapere dove sono le principali fonti di potenziali ricavi. Quando più della metà dell’economia diventa parzialmente invisibile, queste decisioni si basano su un quadro incompleto.

La formalizzazione non può essere basata unicamente sui controlli

Ridurre un’economia informale di questa grandezza non può essere raggiunta solo attraverso ispezioni e sanzioni. Parte del fenomeno deriva direttamente dalla debolezza dello Stato. Le piccole imprese possono rimanere informali perché le procedure sono complesse o costose. I lavoratori possono accettare posti di lavoro non dichiarati per mancanza di alternative. In queste situazioni, solo le sanzioni aumentate potrebbero spostare l’attività senza risolvere la sua causa.

La formalizzazione implica quindi rendere l’economia dichiarata più attraente. Le procedure di registrazione devono essere semplici. Le regole fiscali devono essere prevedibili. Le aziende devono essere in grado di comprendere i loro obblighi. Soprattutto, devono percepire un vantaggio per operare nel sistema ufficiale. L’accesso alla finanza, ai mercati esteri, ai certificati commerciali e alla giustizia effettiva può fornire questi incentivi.

Il programma di sviluppo delle Nazioni Unite, il 16 febbraio 2026, ha annunciato con il Ministero dell’Economia e del Commercio l’istituzione del primo centro nazionale di assistenza commerciale. Lo schema comprende micro, piccole e medie imprese. Essa deve fornire loro informazioni sulle procedure e sugli scambi. Le sezioni di commercio partecipano a questo meccanismo. Questo tipo di iniziativa affronta parte del problema riducendo il costo amministrativo della formalizzazione.

Tuttavia, i controlli sono ancora essenziali quando l’informalità è la responsabilità delle reti strutturate, delle frodi o del contrabbando. Il trattamento non può essere lo stesso per un lavoratore autonomo non dichiarato e per un’organizzazione che porta in grandi quantità di merci evitando i diritti. La politica pubblica deve quindi distinguere tra l’informalità della sopravvivenza e la fuga organizzata. Il primo richiede incentivi e semplificazione. Il secondo richiede controlli, indagini e sanzioni.

Il rischio di un’economia ufficiale di minoranza

L’avanzata soglia del 60% cambia finalmente la natura del problema. Se l’informalità rappresenta una piccola parte dell’attività, lo Stato può cercare di ridurla da un settore formale dominante. Quando l’economia non dichiarata diventa la maggioranza, il rapporto è l’opposto. Le imprese formali possono cominciare ad apparire come l’eccezione in alcuni settori. Gli standard economici poi gradualmente cambiano. Il pagamento senza fattura diventa banale. Il pagamento in contanti diventa normale. Il sottoreporting può essere visto come una condizione di sopravvivenza piuttosto che un’anomalia.

Questa normalizzazione rappresenta un pericolo maggiore dell’unica perdita fiscale. Cambia il comportamento degli attori economici. Una società che vede i suoi concorrenti evitare permanentemente certe accuse può essere tentata di imitarli. Un dipendente abituato a pagamenti non dichiarati perde alcune delle protezioni associate al lavoro formale. Lo stato, da parte sua, dipende sempre più da un piccolo numero di contribuenti identificabili.

La stima di oltre il 60% riportata l’8 settembre 2026 dovrebbe quindi essere considerata un segnale, non una misura statistica definitiva. Descrive un’economia, la maggior parte dei quali ora opera al di fuori dei circuiti che lo stato controlla direttamente. Esso aderisce ad altri segni di contrazione nel settore organizzato, compreso il declino riportato dai membri della Camera di Commercio di Beirut e del Monte Libano. Allo stesso tempo, la dipendenza dall’importazione aumenta le potenziali perdite quando le merci escono dai canali dichiarati. La questione riguarda ora la capacità dello stato di riportare parte di questa attività nell’economia visibile, senza ulteriormente indebolire le piccole imprese che hanno trovato nell’informalità un modo per passare attraverso la crisi.