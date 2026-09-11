Una chiesa e i suoi affreschi medievali
« Conosci, questo Charbel non è il monaco libanese del XIX secolo: è Charbel l’Edessiano, sacerdote martire con sua sorella Bebaia sotto l’imperatore Traiano. Il sito sovrapponeva le epoche — un santuario bizantino su un tempio romano, esso stesso costruito su un luogo fenicio di culto — prima dell’attuale chiesa crociata. Il suo piano basilicale a tre navate conserva ancora antiche colonne e pavimentazioni. Scavi effettuati nel 1947 e nei primi anni ’70 rivelarono, nell’abside, affreschi raffiguranti la Dormizione della Vergine e i santi intercessori. Una serie di sette santi incornicia un vescovo alla tiara, circondato da Pietro, Paolo, i quattro evangelisti e l’Arcangelo Michele. Questi volti orientali e rigidi risalgono all’intero XIII secolo — quattro donatori appaiono lì, e fuori, la tomba di una nobile signora ricorda il passato cavalleresco del luogo.
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