Ritorno 2026 in Libano: dietro il declino dell’iscrizione, viene ricomposta una carta di scuola

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Un segnale ancora parziale, ma abbastanza serio da essere seguito

Le prime informazioni raccolte dal settore dell’istruzione nel corso della rientro del 2026-2027 indicano un calo dell’iscrizione nelle scuole e nelle università rispetto agli anni precedenti. Tuttavia, sarebbe prematuro dedurre una diminuzione uniforme del numero di alunni e studenti in Libano. Entro il 23 settembre, le iscrizioni universitarie non sono state completate: all’Università libanese, rimangono aperte fino al 20 novembre per i nuovi e vecchi studenti, e fino alla fine di dicembre per i dottorati. I dati consolidati per l’anno scolastico 2026-2027 non sono ancora disponibili.

Tuttavia, le informazioni dovrebbero essere prese sul serio perché fa parte di una tendenza più vecchia. I dati del Centre for Educational Research and Development mostrano che il settore privato pagante aveva già perso circa il 12% dei suoi studenti per un periodo di cinque anni prima della nuova guerra. La diminuzione è del 19 per cento a Beirut e del 27,7 per cento a Bekaa. Il fenomeno quindi non inizia con l’inizio attuale. Ciò che è cambiato nel 2026 è stato l’accumulo di diversi fattori: il costo delle istituzioni private, lo spostamento causato dalla guerra, la distruzione delle scuole, l’emigrazione delle famiglie e l’indebolimento del reddito.

Soprattutto, bisogna evitare un’interpretazione sbagliata. Un allievo che scompare dai registri di una scuola privata non ha necessariamente lasciato il sistema educativo. Potrebbe essersi unito a una scuola pubblica o privata libera, si è trasferito in un’altra regione, ha lasciato il Libano o ha interrotto la sua scuola. Allo stesso modo, un calo dell’iscrizione in un’università privata può essere un trasferimento all’Università libanese, studi all’estero o l’abbandono temporaneo dell’istruzione superiore.

Il vero soggetto non è solo il declino. È per saperedove gli studenti vanno chi non register dove si aspettavano.

Il pagamento privato aveva cominciato a perdere gli studenti molto prima del 2026

Per lungo tempo, l’istruzione privata ha occupato un posto eccezionale nel sistema libanese. Resta particolarmente dominante nei primi anni di scuola. Gli ultimi dati strutturali disponibili mostrano che più di tre quarti dei bambini prescolastici sono ospitati nel settore privato. Mentre gli studenti progrediscono, aumenta la quota del settore pubblico; A livello secondario, più della metà degli allievi sono ora iscritti nella scuola.

Questa tendenza indica già una forma di selezione economica progressiva. Più l’istruzione progredisce, più le famiglie si rivolgono al pubblico.

Il calo del 12% su cinque anni nel settore privato non libero conferma che il fenomeno non è marginale. È particolarmente marcato nelle regioni in cui il reddito è stato pesantemente colpito dalla crisi. Beirut stessa perse quasi un quinto degli studenti in questo settore nel periodo osservato.

Al contrario, il settore privato libero è aumentato in parte di questo periodo. Questa differenza è importante: le famiglie non lasciano necessariamente l’educazione privata perché rifiutano il suo modello di insegnamento. Possono cercare una formula più economica.

La crisi finanziaria aperta nel 2019 ha accelerato questa logica. Le scuole private hanno dovuto rivedere le loro tasse per pagare gli insegnanti e coprire le spese che erano ora in gran parte calcolate in dollari. I genitori i cui redditi sono rimasti in libri o sono stati regolati in modo imperfetto hanno dovuto arbitrare.

Questo meccanismo non produce sempre un drop-out. Prima produce undowngrading dal prezzouna famiglia che potrebbe scegliere il suo posto di lavoro ora sceglie quale può pagare.

La guerra aggiunge la rottura geografica alla ripartizione economica

Tuttavia, il rientro del 2026 è diverso da quello precedente a causa dello stato fisico della rete scolastica.

Una valutazione nazionale condotta dal Ministero dell’Istruzione in giugno ha identificato 340 scuole pubbliche, private e professionali danneggiate dal conflitto. Diciassette furono completamente distrutti. All’inizio di luglio, almeno 100.000 bambini erano a rischio di iniziare l’anno senza una classe disponibile se il lavoro necessario non è stato completato nel tempo.

Il problema è particolarmente acuto nel sud. Decine di scuole statali hanno anche servito come rifugi per le persone sfollate internamente. Alcuni possono tornare a scuola, altri possono ancora dover ospitare le famiglie o operare in condizioni degradate.

Questo cambia completamente la lettura delle iscrizioni.

Un declino di una scuola del sud non può tradurre in emigrazione o incapacità di pagare. Lo studente può semplicemente vivere temporaneamente in un’altra regione. La sua famiglia può aspettare fino a sapere se può tornare al villaggio prima di scegliere la sua istituzione. Può anche registrare il bambino vicino al suo luogo di viaggio senza sapere quanto dura questa situazione.

La mappa scolastica del 2026 può quindi essere una fotografia dei movimenti della popolazione e una fotografia del sistema educativo.

Questa distinzione sarà essenziale quando saranno disponibili i dati finali.

Ritorno ai villaggi non significa automaticamente tornare alla scuola di origine

La distruzione causa un problema aggiuntivo. Una famiglia può tornare alla sua località senza che l’istituzione frequentata dai suoi figli sia in grado di funzionare.

Deve poi trovare una scuola in un comune vicino, organizzare il trasporto e sopportare il suo costo.

In alcuni luoghi vicino al confine, le famiglie hanno scelto di tornare nonostante i rischi di sicurezza. L’alloggiamento prefabbricato è iniziato ad essere installato per consentire questo ritorno. Ma ricostruire una casa e riaprire una scuola sono due operazioni diverse.

Una scuola richiede un edificio sicuro, insegnanti, attrezzature, elettricità e a volte i trasporti pubblici.

La conseguenza può essere paradossale: i villaggi trovano parte dei loro abitanti senza tornare immediatamente alla loro popolazione scolastica.

A medio termine, questo fenomeno può accelerare la concentrazione di studenti nelle scuole nelle principali città e città. Le piccole scuole nelle zone colpite possono perdere abbastanza personale per rendere la loro riapertura economicamente difficile.

Il rischio è quindi di trasformare una chiusura legata alla guerra in una scomparsa duratura.

Il costo della scuola ora agisce ben oltre le tasse visualizzate

Per le famiglie non spostate direttamente, il costo rimane la variabile determinante. Ma questo non dovrebbe essere ridotto alla quantità di scolarizzazione.

Ciò comprende i trasporti, i libri, le forniture, le attività e talvolta i pagamenti accessori richiesti dall’istituzione. L’aumento del combustibile aumenta in particolare il primo elemento.

Una famiglia con due o tre bambini può quindi sopportare un aumento molto più grande di quello visibile solo nel tasso scolastico.

Questa situazione colpisce anche le scelte geografiche. Una scuola più economica ma situato lontano da casa può diventare più costoso una volta che il trasporto è aggiunto. Al contrario, una famiglia può preferire un’istituzione basata sulla comunità anche se il suo progetto educativo è meno adatto alla sua prima scelta.

Il mercato scolastico libanese è quindi ricomposto secondo una logica di costo totale.

Ciò può incoraggiare le scuole pubbliche locali quando operano normalmente. Ma può anche rafforzare alcune scuole private libere o semi-libere in grado di mantenere le tariffe più basse.

La reputazione della scuola rimane importante. Non è più l’unico criterio.

Il declino demografico deve essere separato dalla crisi economica

Un’altra variabile è più difficile da misurare: il numero di bambini che vivono in Libano.

Un calo dell’iscrizione nazionale può essere interpretato come un problema educativo, mentre è in parte il risultato di un declino della popolazione in età scolare. L’emigrazione libanese, le partenze da famiglie straniere e i cambiamenti demografici influenzano direttamente la forza lavoro.

Sarà quindi necessario attendere che i dati consolidati distinguono tra due fenomeni.

Il primo è una diminuzione del numero totale di bambini nel paese. In questo caso, l’iscrizione in declino non significa necessariamente che più bambini sono privati della scuola.

Il secondo è una diminuzione del tasso di iscrizione tra i bambini presenti. Sarebbe molto più preoccupante.

I dati storici mostrano già che la partecipazione scolastica declina come progresso educativo. Il tasso di iscrizione è alto a livello primario e poi cade bruscamente a livello secondario. La pressione economica è quindi probabile che incida sugli adolescenti, per i quali la famiglia può arbitrare tra l’istruzione continua, la formazione professionale e l’ingresso precoce nel mercato del lavoro.

È a questo livello che il rischio di uscire probabilmente merita la massima attenzione.

La diagnosi universitaria è ancora più difficile

La situazione accademica non può essere letta con gli stessi strumenti.

Il 23 settembre, l’Università libanese è ancora all’inizio di un periodo di registrazione che deve durare fino al 20 novembre. È quindi impossibile usare le voci correnti come figura definitiva.

Alcune facoltà hanno ancora liste di attesa. Alla Facoltà di Tecnologia, gli studenti di queste liste sono stati programmati per apparire il 23 settembre per vedere se i luoghi erano stati rilasciati. Ciò dimostra che un calo generale non può essere dedotto da alcune informazioni provenienti da singoli stabilimenti.

Il settore privato presenta anche diverse situazioni. Come punto di riferimento, una grande università privata aveva 9.765 studenti nell’autunno del 2025, tra cui 2.201 nuovi studenti universitari. Questi dati forniscono una base per il confronto, ma i dati consolidati per l’autunno 2026 non sono ancora disponibili.

La questione universitaria è principalmente nella capacità delle famiglie di finanziare diversi anni di istruzione in dollari.

Una famiglia può tenere un bambino in una scuola privata nonostante l’aumento delle tasse, e poi non essere più in grado di finanziare un’università privata con un costo annuale significativamente più alto.

L’Università libanese diventa poi un rimedio naturale.

Trasferimento all’Università libanese può mascherare l’impoverimento delle famiglie

Un possibile aumento dell’iscrizione all’Università libanese non dovrebbe quindi essere interpretato automaticamente come una rinnovata attrattiva accademica, anche se l’istituzione mantiene un ruolo importante.

Può anche tradurre un vincolo finanziario.

Questo è esattamente ciò che dovrà essere misurato quando le iscrizioni sono chiuse: quanti studenti vengono direttamente dalla scuola secondaria e quanti sono trasferiti da università private?

Le richieste di trasferimento tra facoltà e rami sono esplicitamente previste nel calendario 2026-2027.

Lo stesso fenomeno può esistere tra università private. Una famiglia può cercare un’istituzione che offre più assistenza finanziaria, un programma più breve, o la possibilità di soggiornare a casa piuttosto che affittare alloggi vicino al campus.

La geografia universitaria può quindi anche cambiare.

Lo studente sceglie meno un solo allenamento. Ora calcola contemporaneamente le tasse universitarie, la sistemazione, il trasporto e l’opportunità di lavorare durante i suoi studi.

Il rischio più discreto è quello dello studente che non si registra da nessuna parte

I trasferimenti tra istituzioni rimangono visibili. L’abbandono è molto meno.

Uno studente che lascia un’università privata per l’Università libanese appare nelle statistiche di entrambe le istituzioni. Una persona che sfida i suoi studi per un anno o abbandona il suo curriculum può scomparire dai dati senza motivo di essere immediatamente conosciuto.

Eppure è questa popolazione che merita la più attenzione.

La crisi economica può far sì che un giovane lavori piuttosto che continuare la sua formazione. Una famiglia può decidere di finanziare l’istruzione di un bambino come una priorità piuttosto che un’altra. Uno studente può andare all’estero non per studiare, ma per lavorare.

Queste traiettorie hanno un effetto duraturo sulla capitale umana del paese.

Il Libano ha storicamente compensato parte delle sue debolezze economiche con un alto livello di istruzione. Mentre la crisi riduce l’accesso all’istruzione superiore da parte del reddito familiare, non solo causa difficoltà sociali immediate. Cambia la qualificazione della generazione che entrerà nel mercato del lavoro in pochi anni.

Le scuole private sono esse stesse prese in un’equazione quasi impossibile

Tuttavia, sarebbe meno probabile presentare gli stabilimenti come causa di costi più elevati.

Le scuole devono pagare i loro insegnanti. Essi hanno visto il loro crollo di reddito dal 2019 e sono esigenti solo salari viventi. Le istituzioni devono anche finanziare energia, manutenzione, assicurazione e attrezzature.

I costi di mantenimento artificialmente molto bassi possono quindi portare ad un’altra forma di degrado: partenza di insegnanti esperti, riduzione dei servizi e riduzione della qualità.

Alcune scuole possono compensare attraverso fondazioni, congregazioni o reti donatori. Altri non sono in grado di farlo.

Questa differenza probabilmente spiega parte della ristrutturazione del settore privato. Le istituzioni più forti possono assorbire più urti. Altri devono aumentare i costi, unire, cambiare manager o, in alcuni casi, considerare la vendita dei loro beni.

Il file della scuola di Nazaret ad Ashrafieh ha già mostrato quanto può condurre questa pressione. Tuttavia, non dovrebbe essere generalizzato a tutte le scuole religiose o private.

Le cifre fin dall’inizio dovrebbero essere lette come flussi, non solo come totali

Quando sono disponibili statistiche 2026-2027, è sufficiente confrontare il numero totale di alunni con quello dell’anno precedente.

Dovremo misurare i movimenti.

Quanti studenti hanno lasciato il privato pagando per il pubblico? Quanti si sono uniti al privato libero? Quante regioni sono cambiate a causa della guerra? Quanti bambini sfollati rimangono fuori scuola? Quante famiglie hanno lasciato il paese? Quanti studenti hanno lasciato privato per l’Università libanese? Quanti hanno interrotto i loro studi?

Questi flussi raccontano realtà molto diverse.

Una migrazione da privato a pubblico indica principalmente la pressione economica sulle famiglie. Un calo simultaneo di entrambi i settori indicherà un calo della popolazione o una diminuzione. Un declino concentrato nel Sud indicherà l’effetto della guerra. Un calo particolarmente forte del superiore avrebbe sollevato la questione dei costi universitari.

È solo separando questi movimenti che si può capire cosa sta realmente accadendo.

Il rientro del 2026 potrebbe segnare una nuova fase di dismissione educativa

Il segnale trasmesso dalle prime iscrizioni pertanto non consente ancora di annunciare un calo nazionale di iscrizione. Mancano dati definitivi e, all’università, l’iscrizione è ancora aperta.

Ma le tendenze disponibili già disegnano un problema più profondo di un cattivo inizio.

I paganti privati hanno perso gli studenti prima della nuova guerra. Le famiglie ora affrontano costi più elevati di istruzione e trasporto. Centinaia di scuole sono state danneggiate. Almeno 100.000 bambini sono stati esposti al rischio di non avere una classe nell’anno scolastico. Il viaggio cambia geografia scolastica. E il costo dell’istruzione superiore può spingere più giovani all’Università libanese o all’università.

La questione decisiva non è quindi ancora quanti registrazioni sono state perse in settembre. È per determinare che cosa diventa di bambini e giovani che scompaiono dalle liste in cui sono apparsi in precedenza.

Se riappare in un’altra istituzione, il Libano subisce principalmente una ricomposizione della sua carta educativa. Se lasciano il paese, subisce una nuova contrazione demografica. Se non riappare da nessuna parte, il problema diventa più serio:la crisi economica e la guerra non spostano più gli studenti solo tra le scuole; iniziano a spostarli dal sistema educativo stesso.