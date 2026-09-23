Detaine libanesi in Israele: la lista di Beirut è incompleta e il numero effettivo è sconosciuto

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Trentanove prigionieri identificati, ma un numero sconosciuto di persone scomparse

Quanti libanesi sono attualmente detenuti in Israele? Nonostante diversi giri di trattative dirette e la recente liberazione dei prigionieri, Beirut manca ancora di una lista esaustiva. Le informazioni disponibili al 23 settembre 2026 si riferiscono a 39 detenuti libanesi identificati, più un numero sconosciuto di persone scomparse il cui destino non è stato stabilito.

Questa incertezza non è solo un problema statistico. Durante il settimo turno di negoziati tra Libano e Israele, la delegazione libanese ha affrontato la questione dei detenuti e ha presentato una lista di nomi. Secondo le informazioni disponibili, questa lista era incompleta. La parte israeliana non ha fornito alcuna informazione per stabilire il numero totale di detenuti libanesi, il loro luogo di detenzione o la loro situazione.

Il problema è costituito da difficoltà nell’ottenere informazioni indipendenti. Israele rifiutò di trasmettere un elenco completo dei detenuti libanesi al Comitato Internazionale della Croce Rossa e impedì ai suoi rappresentanti di incontrarsi con alcuni prigionieri. In mancanza di accesso regolare a tali persone, la verifica della loro salute, luogo di detenzione e circostanze della loro cattura diventa particolarmente difficile.

Gli sviluppi più recenti mostrano che le liste disponibili possono essere superate. Un libanese considerato mancante dal 2024 fu infine identificato come detenuto in Israele. Il suo nome non era precedentemente elencato dalle organizzazioni che seguono il file. Questa scoperta porta il numero di detenuti noti a 39, ma solleva una domanda più importante: quante altre persone considerate mancanti sono effettivamente detenuti?

Liberazioni che rivelano difetti del censimento

Le ultime uscite hanno portato nuovi elementi. Hanno anche mostrato i limiti del sistema del censimento libanese.

Il 3 settembre 2026, Malek Ghazi fu rilasciato e consegnato alle autorità libanesi attraverso il Comitato Internazionale della Croce Rossa. Seguirono altre versioni. Hassan Chour e Hussein Ayache, due libanesi, così come Assaad Hseikeh e Wissam Sammaoui, due siriani, hanno anche ripreso la libertà.

Di particolare preoccupazione è il fatto che nessuno di questi cinque nomi era, secondo le informazioni disponibili, nell’elenco precedentemente stabilito dall’associazione libanese responsabile del monitoraggio della registrazione dei prigionieri e degli ex detenuti.

Il problema va quindi oltre una semplice differenza di pochi nomi. Le persone sono state arrestate per diversi mesi, mentre le strutture libanesi responsabili del monitoraggio del caso non li identificavano necessariamente come prigionieri.

Allo stesso tempo, le testimonianze delle persone rilasciate hanno fornito nuove informazioni. Uno degli ex detenuti ha confermato che aveva incontrato almeno sette detenuti libanesi i cui nomi erano già nella lista. Questa testimonianza è un elemento importante, in quanto fornisce la conferma diretta della presenza di persone i cui nomi conoscevano Beirut, ma su cui Israele non comunicava abbastanza.

Queste testimonianze potrebbero ora diventare una delle fonti principali per ricostruire l’elenco effettivo dei detenuti. Ogni prigioniero rilasciato può essere interrogato sulle persone che ha incontrato, i luoghi in cui è stato trasferito, le date approssimative e le condizioni di detenzione. Attraversando queste informazioni, diventa possibile effettuare una mappatura parziale del sistema di detenzione.

Tre vecchi file ancora nella lista

Il censimento non riguarda solo quelli catturati dall’inizio della nuova fase del conflitto nel 2024. Tre file più vecchi rimangono associati al problema dei detenuti libanesi o delle persone scomparse.

Il più antico era Yahya Skaff, il cui destino era rimasto controverso dal 1978. Il suo caso risale al funzionamento della strada costiera in Israele quell’anno. La sua famiglia e le sue strutture libanesi dopo il file hanno sempre sostenuto che è sopravvissuto e che è stato arrestato. Israele, da parte sua, ha sfidato questa versione. La mancanza di chiarificazione definitiva ha mantenuto il suo nome al cuore del caso per quasi mezzo secolo.

Il secondo caso citato è Abdallah Alian, che è stato associato a una scomparsa risalente al 1981.

Il terzo è Mohammad Farran, il cui file risale al 2005.

Questi tre casi devono essere distinti dalle catture prese dal 2024. La loro anzianità, le diverse circostanze e la mancanza di dati rendono il loro trattamento specifico. Tuttavia, mostrano che la questione delle persone scomparse tra Libano e Israele non inizia con la recente guerra.

Il numero 39 dovrebbe quindi essere gestito con cautela. Essa corrisponde ai casi attualmente identificati come detenuti nelle informazioni disponibili. Non significa che 39 persone siano state catturate dal 2024, né che questa cifra rappresenti il numero finale di persone detenute.

Catture realizzate nel territorio libanese

La testimonianza dei prigionieri recentemente rilasciati fornisce anche informazioni sulle circostanze del loro arresto. Molti di loro sostengono di essere stati catturati all’interno del territorio libanese.

Secondo i loro conti, non erano armati al momento della loro cattura e non erano direttamente coinvolti nella lotta contro le forze israeliane. Queste dichiarazioni costituiscono la loro testimonianza e devono essere presentate in quanto tali fino a quando non è disponibile una completa documentazione indipendente.

Il problema di dove prendere è giuridicamente importante. Un arresto effettuato durante un’incursione all’interno del Libano non solleva le stesse domande di cattura durante un confronto armato o nel territorio israeliano.

Tre altre persone sono state recentemente catturate nella regione di Halta, Arqoub, nel distretto di Hasbaya. Questi nuovi casi mostrano che il file rimane in evoluzione. Il rilascio si verifica mentre vengono segnalate nuove catture.

Il numero di prigionieri può quindi cambiare rapidamente, rendendo ancora più necessario creare un registro centralizzato. Tale registro dovrebbe includere il nome completo, la data di nascita, la data e il luogo di scomparsa, le circostanze note, la testimonianza disponibile e l’ultimo possibile luogo di detenzione confermato.

Perché Beirut non ha ancora una lista definitiva?

Diversi motivi possono spiegare le carenze.

Il primo è dovuto alle stesse condizioni di guerra. Nelle zone di confine, alcune persone scompaiono senza testimoni diretti. Potrebbero essere stati uccisi, feriti, spostati o catturati. Finché non si trovano corpi e non si riconosce alcuna detenzione, rimangono classificati come persone scomparse.

La seconda difficoltà è la mancanza di informazioni israeliane complete. Se l’autorità di detenzione non trasmette rapidamente l’identità delle persone catturate, le famiglie e le autorità libanesi possono rimanere per diversi mesi senza sapere se una persona è viva.

La terza difficoltà è la molteplicità degli elenchi. Le autorità, le associazioni dei prigionieri, le famiglie, i comuni e varie organizzazioni hanno ogni informazione parziale. Questi dati non appaiono sempre raccolti in un unico file regolarmente aggiornato.

I comunicati di settembre illustrano questa debolezza. Quando un detainee rilasciato non è nella lista utilizzata per monitorare il caso, significa che la sua scomparsa non era stata adeguatamente segnalata o che le informazioni non erano state diffuse tra le varie istituzioni.

Una quarta sfida riguarda i cittadini siriani catturati in Libano. La loro presenza negli stessi luoghi di detenzione come libanese può complicare il follow-up se i casi sono trattati separatamente secondo la nazionalità.

Il silenzio israeliano diventa un problema nei negoziati

Il problema dei detenuti è ora stato introdotto nei negoziati diretti tra Libano e Israele. Durante il settimo ciclo, la delegazione del Libano ha presentato il file e ha fornito un elenco.

La mancanza di una risposta dettagliata dal lato israeliano, tuttavia, impedisce il progresso su diverse questioni fondamentali: quante persone sono trattenute? Dove sono? Quali sono le ragioni della loro detenzione? Hanno accesso ad un avvocato? Può il Comitato Internazionale della Croce Rossa incontrarli? La loro famiglia è stata ufficialmente informata?

Queste domande possono sembrare elementari. Tuttavia, essi sono proprio quelli a cui le famiglie sono ancora alla ricerca di risposte.

Il prossimo round dei negoziati potrebbe quindi essere utilizzato per richiedere un elenco nominativo formale. Un semplice scambio di prigionieri non sarebbe sufficiente a risolvere il problema se il numero esatto di detenuti rimanesse sconosciuto.

La priorità potrebbe essere data al raggiungimento della coerenza tra le liste di entrambe le parti. Ogni nome nella lista libanese dovrebbe ricevere una risposta: detenuti, rilasciati, defunti, sconosciuti alle autorità israeliane o in un’altra situazione. Le persone riconosciute come detenute devono quindi essere situate.

Il caso dinanzi al Consiglio dei Diritti Umani

Allo stesso tempo, il governo libanese ha deciso di internazionalizzare ulteriormente la questione.

Il ministro della Salute Rakan Nassereddine ha sollevato il problema in una riunione del Consiglio dei ministri. Il governo incaricò allora il vice primo ministro Tarek Mitri di continuare il processo con il rappresentante libanese a Ginevra per portare la questione davanti al Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite.

Questa iniziativa viene dopo considerazione di una relazione della Commissione per i Diritti Umani Nazionale.

Il passaggio attraverso Ginevra può servire diversi scopi. Il primo è quello di documentare formalmente casi. Il secondo è aumentare la pressione per ottenere l’accesso ai prigionieri. Il terzo è quello di mettere la loro situazione in un quadro internazionale al di là dei negoziati bilaterali da soli.

Tuttavia, questo non garantisce il rilascio dei prigionieri. Essa può, tuttavia, contribuire alla documentazione e alle informazioni internazionali sulla loro situazione.

Il ruolo centrale del Comitato Internazionale della Croce Rossa

In questo caso, il Comitato Internazionale della Croce Rossa occupa una posizione particolare. Ha già svolto un ruolo nel trasferimento dei prigionieri liberati in Libano. Tuttavia, la sua efficacia dipende dall’accesso concesso alle persone ancora detenute.

Una visita indipendente verificherebbe l’identità del detenuto, lo stato di salute e le condizioni di detenzione. Esso fornisce anche informazioni alle famiglie.

Tuttavia, le informazioni disponibili indicano chiaramente che tale accesso è insufficiente.

Il problema diventa ancora più importante quando certe detenzioni non sono ufficialmente riconosciute. Senza conferma, una famiglia può ignorare per mesi se la persona amata è un prigioniero o è scomparsa.

Il Libano potrebbe quindi rendere accessibile dal Comitato Internazionale della Croce Rossa una richiesta separata da quella di liberazione. Anche dove c’è disaccordo sullo stato di un detenuto, la sua esistenza e il suo luogo di detenzione dovrebbero essere stabiliti.

Testimonianza del rilasciato come nuova fonte di informazioni

Gli ex detenuti sono ora una fonte essenziale per colmare le lacune.

Le loro storie possono identificare le persone sconosciute alle liste ufficiali. Possono anche confermare che le persone già identificate sono ancora vive. Infine, possono fornire informazioni sui trasferimenti tra diversi luoghi di detenzione.

Un protocollo sistematico potrebbe essere stabilito a ogni rilascio. Dopo gli esami medici necessari, un’intervista dettagliata raccoglierebbe nomi, soprannomi, descrizioni fisiche, date approssimative di incontri e luoghi di detenzione.

Queste informazioni potrebbero poi essere confrontate con i file delle famiglie delle persone scomparse.

La recente scoperta di un libanese scomparso dal 2024 e ora identificato come un detenuto mostra l’utilità di questo metodo. Mostra anche che la figura attuale può ancora evolversi.

Dietro il numero di 39, la domanda della scomparsa

Il problema principale può quindi non essere il numero di prigionieri già identificati. Riguarda coloro che non lo sono.

Una persona scomparsa può essere in diverse situazioni. Può essere arrestato senza che il suo nome venga comunicato. Potrebbe essere stato ucciso senza che il suo corpo venisse identificato o restituito. Potrebbe anche essere scomparso negli spostamenti causati dai combattimenti.

Per ogni famiglia, questa mancanza di risposta prolunga l’incertezza.

La scoperta di un singolo prigioniero precedentemente classificato come mancante è sufficiente a dimostrare che entrambe le categorie non possono essere separate. La ricerca dei prigionieri deve quindi includere sistematicamente la scomparsa.

La vera sfida delle prossime trattative non è quindi solo quella di garantire il rilascio delle 39 persone attualmente identificate. È necessario stabilirequanti libanesi sono effettivamente detenuti in Israele e quanti rimangono mancanti senza il loro destino.

Fino a quando non sarà stabilita una lista trasversale delle autorità libanesi, delle famiglie, degli ex prigionieri, delle organizzazioni umanitarie e della parte israeliana, la figura ufficiale rimarrà provvisoria. I comunicati di settembre hanno fornito risposte a alcune famiglie. Soprattutto, hanno rivelato la portata delle informazioni ancora carenti.