Walid Jumblatt e Joseph Aoun: dietro il disaccordo, una battaglia nella piazza statale, Hezbollah e Siria

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Un presunto divergenza, ma nessun fronte contro Baabda

Walid Joumblatt si è allontanato da alcuni orientamenti di Joseph Aoun, ma ha rifiutato di trasformare queste differenze in confronto con la presidenza. Questa distinzione è al centro della sua posizione attuale. Soprattutto, ci permette di capire perché il leader storico di Mukhtara può criticare le scelte di Baabda, mantenere le proprie relazioni con Hezbollah e la Siria, evitando di unire una coalizione politica diretta contro il presidente della Repubblica.

Il primo problema è come affrontare la questione delle armi e la ricomposizione dello Stato. Jumblatt non contesta il principio del monopolio della forza legittima. Il suo approccio, tuttavia, era di respingere una politica che avrebbe trattato il disarmo come un’operazione isolata dal resto del problema libanese. Per lui, la questione di Hezbollah rimane legata al ritiro israeliano, la situazione nel Sud, la sicurezza della comunità sciita e il nuovo equilibrio regionale creato dalla guerra con l’Iran.

Questa cautela non è solo ideologica. Corrisponde a un metodo politico che Jumblatt ha applicato a lungo: non essere tenuto prigioniero di un asse in un momento in cui le relazioni regionali di potere cambiano rapidamente. Nel 2026, questo metodo portò alla conservazione simultanea dei canali con Baabda, il governo di Nawaf Salam, Hezbollah, Damasco, Riyadh e diverse capitali occidentali.

Il risultato può dare l’impressione di una posizione ambigua. Piuttosto, è una strategia per la separazione dei file. Joumblatt può non essere d’accordo con Joseph Aoun senza considerare che l’indebolimento della presidenza serve i suoi interessi.

La prima disputa riguarda come affrontare Hezbollah

La decisione del governo del luglio 2026 di porre fine all’esistenza autonoma militare di Hezbollah e di riservare l’uso della forza allo Stato ha spostato il dibattito politico. Non si pone più formalmente la questione se lo Stato debba avere un monopolio sulle armi. È diventato il calendario, il metodo e le condizioni della sua applicazione.

Nawaf Salam ha riassunto la posizione del governo a New York affermando che ci potrebbero essere « due eserciti » e « due decisioni ». Joseph Aoun insiste anche sul rafforzamento dello stato e dell’esercito.

Jumblatt non ha interesse ad apparire come un difensore di una struttura militare parallela. Ma nemmeno lui vuole sostenere una logica che potrebbe portare a un confronto interno con Hezbollah.

Questa sfumatura è fondamentale.

Hezbollah non è solo un arsenale. È anche una forza politica con una grande presenza sociale nella comunità sciita. Un’operazione di disarmo condotta senza accordo politico potrebbe quindi avere conseguenze ben al di là del dominio militare.

L’entourage politico di Jumblatt ha a lungo insistito su questa dimensione. La domanda non è semplicemente recuperare le armi, ma come integrarle in una nuova architettura statale senza causare una rottura con una parte della popolazione.

Il dibattito si unisce così a quello di rafforzare l’esercito. Affinché lo Stato sostituisca Hezbollah in modo sostenibile come garanzia di sicurezza, deve essere in grado di offrire una protezione credibile alle persone del Sud e del Bekaa.

Israele occupa ancora posizioni in Libano e continua le sue operazioni. In queste circostanze, chiedere un rapido disarmo senza allo stesso tempo ottenere il ritiro israeliano crea un’equazione politicamente difficile.

Jumblatt non crede nel disarmo ottenuto dalla semplice ingiunzione

L’ex ministro Ghazi Aridi, che rimane uno dei parenti politici più esperti di Mukhtara, ha dato una lettura particolarmente chiara del problema. Secondo lui, Hezbollah non cede semplicemente le sue armi allo stato perché una decisione governativa lo esige. Al contrario, le dichiarazioni pubbliche dei leader del partito mostrano che condizionano la loro posizione all’evoluzione della situazione militare e politica.

Questa valutazione non significa che Jumblatt voglia mantenere l’arsenale Hezbollah indefinitamente. Ciò significa che non crede in una soluzione basata unicamente sul vincolo amministrativo.

Il problema è tanto più complesso come Washington e Israele si aspettano risultati rapidi dall’esercito libanese. Gli Stati Uniti sostengono condizionalmente il consolidamento dell’autorità statale. Israele utilizza l’esistenza dell’arsenale di Hezbollah per giustificare il mantenimento di determinate posizioni e la continuazione delle sue operazioni.

Jumblatt è molto attento a questa meccanica.

Se Israele condiziona il suo ritiro al completo disarmo, mentre Hezbollah condiziona la discussione delle sue armi al ritiro israeliano, lo Stato libanese si trova intrappolato tra due condizioni incompatibili.

Prendere i lati esclusivamente per una delle due sequenze può portare a un impasse.

Il metodo Joumblatt consiste quindi più nella ricerca di un processo che di un ultimatum.

La divergenza con Baabda riguarda anche il ritmo

Joseph Aoun è sotto una forte pressione internazionale. Deve dimostrare che lo Stato libanese è in grado di adempiere ai suoi impegni, rafforzare l’esercito e estendere la sua autorità sul territorio.

Joumblatt ha una posizione diversa. Non dirige più l’esecutivo e può ragionare su un calendario politico più lungo.

Questa differenza di responsabilità produce naturalmente una differenza di ritmo.

Baabda deve rispondere alle richieste americane e internazionali. Mukhtara può concentrarsi di più sui rischi interni.

Per Jumblatt, una decisione teoricamente corretta può diventare pericolosa se è applicata in cattive condizioni. La storia della guerra civile libanese pesa molto su questo approccio. Qualsiasi tentativo di trasformare un conflitto politico in un confronto tra istituzioni e comunità è una linea particolarmente sensibile per lui.

Conosce anche il costo della polarizzazione religiosa.

Questo è un motivo per cui evita di presentare il problema delle armi come un confronto tra lo stato e la Shia.

Il problema deve rimanere quello di un’organizzazione militare autonoma, non quello di una comunità.

Il fattore israeliano impedisce a Jumblatt di rompere con Hezbollah

La presenza israeliana nel Libano meridionale è un elemento essenziale di questa posizione.

Finché Israele occupa parte del territorio e continua le sue operazioni, Hezbollah ha un potente argomento politico per giustificare il mantenimento del suo arsenale.

Questo argomento può essere contestato. Non può essere ignorato.

Per Jumblatt, ottenere un ritiro israeliano consentirebbe un profondo cambiamento nei termini del dibattito interno. Hezbollah sarebbe più difficile giustificare l’autonomia militare se l’esercito controllasse efficacemente il territorio e le violazioni israeliane diminuirono.

Questa logica spiega perché Mukhtara insiste sul legame tra il sostegno all’esercito, il ritiro israeliano e il problema delle armi.

Esso spiega anche perché Jumblatt non si unisca alle forze politiche che vogliono disarmare immediatamente la precondizione per tutto il resto.

Non vuole dare a Hezbollah un diritto permanente di conservare le sue armi. Soprattutto, rifiuta il Libano di accettare un’equazione in cui Israele mantiene le sue posizioni mentre lo Stato solo prende il rischio di confronto interno.

La Siria è il secondo parametro importante

La posizione di Jumblatt non può essere compresa solo dal Libano. La Siria è diventata un elemento chiave della sua strategia.

Per il capo Druze, questo caso ha una dimensione personale, storica e comunitaria. Il suo rapporto con Damasco è stato estremamente violento. Ma la situazione del 2026 ci obbliga a guardare la Siria in modo diverso.

La questione Druze in Siria, soprattutto nel sud siriano, pone Mukhtara di fronte a una posta in gioco direttamente legata alla sicurezza della comunità. Jumblatt cerca di preservare il Druze siriano evitando la loro trasformazione in uno strumento di un progetto separatista o di una strategia israeliana.

Questa linea è essenziale.

Joumblatt ha storicamente difeso l’unità della Siria. Egli è attento ai progetti dei Cantoni comunitari, anche quando sono presentati come garanzie di protezione per le minoranze.

Per lui, la protezione dei Druz non deve portare al distacco delle loro regioni dallo stato siriano o al loro collocamento sotto protezione israeliana.

Questa posizione lo porta a cercare relazioni con Damasco pur mantenendo la sua capacità di critica.

Il precedente Golan pesa sulla sua lettura della domanda Druze

Il rapporto tra Israele e alcune comunità drusi nella regione è un argomento particolarmente sensibile per Jumblatt.

Israele può presentare la sua politica come proteggere il Druze contro le minacce che affrontano in Siria. Mukhtara, tuttavia, diffida qualsiasi strategia che renderebbe la comunità un relè di influenza israeliana.

La storia del Golan rafforza questa diffidenza.

Una parte significativa del Druze nel Golan occupato ha mantenuto la sua identità siriana per decenni nonostante l’annessione israeliana. Per Jumblatt, quindi, la comunità di Druze non dovrebbe essere trasformata in giustificazione per una ridefinizione dei confini o della sovranità.

Questo approccio spiega anche il suo interesse per la stabilità dello stato siriano.

Un crollo dell’autorità centrale potrebbe creare aree comuni rivali e posizionare i Druz di fronte alla necessità di cercare protettori esterni. Questo è proprio lo scenario che cerca di evitare.

Il Libano fornisce esempi sufficienti delle conseguenze di un sistema in cui ogni comunità cerca il proprio sostegno regionale.

È qui che la sua posizione è paradossalmente simile a quella di Joseph Aoun

Il disaccordo tra Jumblatt e Aoun non dovrebbe quindi mascherare un importante punto di convergenza.

Il Presidente ha detto che i libanesi devono smettere di cercare la loro forza fuori contro i loro avversari interni. Il 23 settembre, ha invitato i vari componenti del paese a « sostenirsi » piuttosto che usare poteri stranieri nei loro conflitti.

Questo concetto fa parte della strategia attuale di Joumblatt.

Il capo Druze ha molte relazioni esterne. Non voleva che il Libano si trasformasse in un gruppo di comunità ciascuna protetta da un potere diverso.

Anche il suo rifiuto di un fronte contro Baabda deve essere letto da questo punto di vista.

Ridurre la presidenza mentre lo Stato cerca di ricostruire la sua autorità potrebbe produrre esattamente il sistema di frammentazione che Jumblatt cerca di evitare in Siria.

Egli può quindi sfidare Joseph Aoun sul metodo, considerando la stabilità della presidenza come un interesse migliore.

Perché non si unisce agli avversari di Baabda?

Questo è probabilmente il problema politico più interessante.

Nel sistema libanese, il disaccordo con il Presidente può portare rapidamente alla formazione di una coalizione di persone scontentate. Diverse forze hanno rancore contro Baabda. Alcuni sfidano la gestione degli appuntamenti. Altri criticano la questione delle armi o la condotta della diplomazia.

Jumblatt potrebbe usare queste tensioni per ricostruire un blocco di opposizione.

Non e’ vero.

La prima ragione è Nawaf Salam. Jumblatt non ha interesse a destabilizzare simultaneamente Baabda e il governo mentre il paese attraversa una fase particolarmente pericolosa dei negoziati.

La seconda è l’assenza di una chiara alternativa. Formare un fronte contro Joseph Aoun non risponderebbe né alla questione del ritiro israeliano né a quella delle armi.

Il terzo è regionale. Il rapporto tra Riyadh, Washington, Damasco, Teheran e altre capitali rimane troppo fluido per assicurarsi che sia prudente bloccarsi su un rigido asse libanese.

Il quarto è storico: Jumblatt sa che in Libano le coalizioni costruite intorno a un confronto spesso esistono meno lunghe delle conseguenze di questo confronto.

Mukhtara preferisce mantenere una posizione pivot

Questa strategia permette a Joumblatt di rimanere in contatto con attori che si parlano poco a vicenda.

Può sostenere lo stato senza unirsi alle campagne più dure contro Hezbollah. Può parlare con Hezbollah senza riprendere la sua strategia militare. Può mantenere le relazioni con i paesi del Golfo pur mantenendo i canali siriani. Può criticare Baabda senza cercare di abbattere il presidente.

Questa posizione ha un particolare valore politico in un sistema frammentato.

Consente a Mukhtara di tornare utile quando i rapporti sono bloccati.

La scelta è anche coerente con il graduale passaggio dalla leadership del Partito Socialista Progressista a Taymour Joumblatt. Tuttavia, Walid Jumblatt mantiene un’influenza decisiva sulle grandi linee guida, in particolare quando riguardano la Siria, il Druze e gli equilibri regionali.

Un confronto frontale con Baabda avrebbe chiuso suo figlio e il suo partito in un campo specifico quando la strategia di famiglia era quella di preservare le relazioni con diversi poli.

Quindi la domanda non è se Jumblatt « supporta » Aoun

Ridurre il rapporto con una scelta tra sostegno e opposizione sarebbe fuorviante.

Jumblatt può sostenere Joseph Aoun quando difende l’unità dello Stato, il rafforzamento dell’esercito o il rifiuto delle protezioni della comunità straniera. Esso può allontanarsi da esso quando ritiene che il ritmo imposto alle armi potrebbe portare al confronto o che le condizioni regionali non consentono ancora l’attuazione di una decisione.

Questa flessibilità può essere criticata come forma di opportunismo. È anche il metodo politico che Jumblatt ha usato per diversi decenni per preservare la sua comunità e l’influenza in mezzo a brutali cambiamenti regionali.

Nel 2026, questo metodo era particolarmente utile.

Il Libano è all’incrocio di tre crisi: scontro israeliano, trasformazione del ruolo di Hezbollah e ricomposizione della Siria. Per Jumblatt, questi file non possono essere trattati separatamente.

Questo è precisamente ciò che a volte lo allontana dal metodo Baabda.

Ma questo è anche ciò che gli impedisce di trasformare questo disaccordo in una guerra politica contro Joseph Aoun. Una presidenza indebolita, un esercito contestato e un governo paralizzato non darebbero ulteriori garanzie al Druze, nel sud o nel resto del paese.

Il calcolo di Mukhtara appare quindi più accurato di una distanza semplice prendere:lasciare Giuseppe Aoun la responsabilità di ricostruire l’autorità dello Stato, sfidare i metodi ritenuti pericolosi, mantenere il dialogo con Hezbollah e Damasco, ma rifiutare di partecipare a una coalizione il cui scopo sarebbe quello di indebolire Baabda stessa.

È meno spettacolare di un fronte politico. Nella logica di Walid Jumblatt, questo è esattamente ciò che ne vale la pena.