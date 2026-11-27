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Jean-Baptiste Brenet traduce il Grande Commento di Averroès sul Trattato dell’Anima di Aristotele. Il testo integrale è conservato nel latino medievale, non nel suo arabo originale.

Questo non è né il lavoro di Averroes né una nuova traduzione del testo greco di Aristotele. Le edizioni Verdier pubblicano la prima traduzione integrale francese dellaGrande commento al trattato Dall’anima di Aristotele, scritto dal filosofo andaluso Ibn Rushd, conosciuto in francese come Averroès. Jean-Baptiste Brenet, specialista in filosofia araba a Parigi 1 Panthéon-Sorbonne, firma anche l’introduzione, le note e la bibliografia. Il volume di 762 pagine è stato pubblicato il 29 ottobre, al prezzo annunciato di 42 euro in Francia.

Perché il traduttore ha lasciato il latino

Averroès scrisse il libro in arabo nel XII secolo. Ma il testo rimane nella sua interezza solo in una traduzione latina medievale, a causa di Michel Scot. Quando si traduce in francese, Brenet deve quindi distinguere la formulazione latina, il vocabolario filosofico arabo che l’ha preceduto e i passaggi di Aristotele che Averroès commenta. Leggere il testo integrale in francese non è come leggere un originale arabo miracolosamente trovato.

Gli eccessi esistevano già in francese. Nel 1998, Alain de Libera tradusse brani dal Libro III inIntelligenza e pensiero. L’edizione Verdier mette questi famosi passaggi in un esame più ampio delle facoltà di vivere, dalla percezione al pensiero. Si distingue anche dalla pubblicazione dellaCompendioeCommento mediogallimard: sono altre opere di Averroès sullo stesso trattato.

Una lettura di Aristotele che apre un disaccordo

Per Aristotele, la parola anima si riferisce al principio che rende un corpo vivo. Il commento non è quindi limitato al destino dell’anima dopo la morte. Esamina le facoltà che permettono a una persona vivente di mangiare, sentire e, nel caso degli esseri umani, pensare.

La discussione diventa particolarmente vivace quando Averroès sostiene che l’intelletto è unico per le specie umane e separato dai corpi. Se l’intelletto è comune, come possiamo spiegare che è un tale individuo che capisce un’idea? È in particolare su questo punto che Thomas d’Aquin si opporrà alla lettura verroista. Il volume francese dà accesso agli argomenti che portano a questa tesi, e non solo alla sua formulazione più nota.

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