Bell, Rogers e Telus hanno fino al 27 dicembre per fermare l’accusa di alcuni oneri che impediscono i cambiamenti dei pacchetti. In una decisione separata, il regolatore canadese ha rilevato che Bell aveva violato le regole per il blocco telefonico e ha aperto una consultazione su una penalità fino a 10 milioni di dollari.

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Bell, Rogers e Telus hanno fino al 27 dicembre per fermare l’accusa di alcuni oneri che impediscono i cambiamenti dei pacchetti. In una decisione separata, il regolatore canadese ha rilevato che Bell aveva violato le regole per il blocco telefonico e ha aperto una consultazione su una penalità fino a 10 milioni di dollari.

La Commissione canadese per la radiotelevisione e le telecomunicazioni (CRTC) ha ordinato a Bell Canada, Rogers e Telus venerdì 27 novembre di sospendere un certo numero di accuse che si trovano contrarie alla legge sulle telecomunicazioni. L’ordine si riferisce alle tasse che sono rimaste nonostante le regole che sono entrati in vigore nel mese di giugno per facilitare l’attivazione, la modifica e la risoluzione di telefono cellulare o piani internet. Gli operatori interessati devono conformarsi alla decisione entro il 27 dicembre.

Rogers 40 dollari per la messa in servizio dell’aereo

Le pratiche esaminate includevano un prelievo di C$40 da Rogers. E ‘stato addebitato ai clienti che hanno acquistato un telefono con il loro pacchetto nei canali in cui hanno ricevuto assistenza da un venditore o servizio clienti. Il regolatore ha esaminato questo prelievo alla luce delle condizioni effettive di acquisto: quando le tasse necessariamente accompagnano l’abbonamento nel canale scelto, presentandoli come un servizio di messa in servizio del telefono non è sufficiente separarli dall’attivazione del pacchetto.

Nel mese di marzo, il CRTC ha annunciato la rimozione delle spese aggiuntive addebitate per attivare, modificare o annullare un abbonamento prima che la protezione entrasse in vigore il 12 giugno. La decisione di novembre è quindi una misura di conformità, non l’inizio di un divieto generale su tutte le tasse di telecomunicazione. Non fissa il prezzo del telefono o l’importo dell’abbonamento. La distinzione è importante quando una fattura presenta su linee separate il prezzo del dispositivo, il pacchetto e le spese aggiuntive associate al suo abbonamento.

Campana: blocco di 60 giorni coinvolti

In una procedura separata, il CRTC ha scoperto che Bell Canada aveva violato il suo obbligo di fornire telefoni sbloccati. A partire da aprile 2025, Bell e il suo marchio Virgin Plus hanno fornito dispositivi che sono rimasti collegati alla loro rete fino a 60 giorni dopo l’acquisto. Un telefono bloccato non può essere utilizzato liberamente con la rete di un altro fornitore, anche quando il cliente è pronto a cambiare il suo piano.

Bell ha spiegato che i clienti potrebbero richiedere un rilascio anticipato gratuito, previa verifica della sicurezza. Il regolatore ha detto che non ha trovato alcuna prova che Bell stava caricando questo sbloccaggio. Essa distingue questa pratica dalla regola che ha richiesto la fornitura dall’inizio di un dispositivo sbloccato. E’ su questo secondo punto che ha trovato una violazione.

Dieci milioni di dollari: un soffitto, non una multa

Il CRTC ritiene in via preliminare che una penalità amministrativa fino a 10 milioni di dollari potrebbe essere appropriata. Il pubblico può presentare commenti fino al 15 gennaio 2027 e Bell può rispondere fino al 22 gennaio. La decisione del 27 novembre stabilisce quindi una violazione, ma non stabilisce una penalità da pagare.

Il regolatore ha anche respinto la richiesta provvisoria di Telus di bloccare i nuovi dispositivi per 60 giorni. Aveva già autorizzato, su base transitoria e condizionale, una serratura di due giorni. L’esame di una regola permanente è una procedura separata per l’armonizzazione dei codici di protezione dei consumatori, la cui udienza pubblica deve iniziare il 30 novembre.

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