14 agosto 2006: fermate di guerra, 1701 inizia

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Alle 8 di lunedì 14 agosto 2006, la cessazione delle ostilità sotto la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1701 entra in vigore tra Israele e Hezbollah. Si è conclusa trentatré giorni di una guerra che ha devastato parte del Libano, ucciso più di mille persone, spostato centinaia di migliaia di persone e distrutto infrastrutture essenziali. Ma questo giorno non segna la pace tra Libano e Israele, né segna l’inizio di un’applicazione ininterrotta dei nuovi macchinari internazionali. Fin dai primi giorni, apparvero le violazioni: i sovrintendenti israeliani dello spazio aereo libanese continuarono dopo il cessate il fuoco e divenne una delle dispute permanenti del dopoguerra. Cinque giorni dopo, un’operazione israeliana nel Bekaa è stata denunciata dalle Nazioni Unite come una violazione della cessazione delle ostilità.

The14 agosto 2006eppure rimane una data fondamentale nella storia contemporanea del Libano. La risoluzione 1701 impone un nuovo quadro nel Sud: il graduale ritiro delle forze israeliane, il dispiegamento dell’esercito libanese al confine, il massiccio rafforzamento dell’UNIFIL e il principio di una zona tra la Linea Blu e i Litani dove non dovrebbero essere presenti forze armate diverse dallo Stato libanese e dall’UNIFIL. Ciò contribuirà ad evitare per quasi 18 anni una nuova guerra generale della grandezza di quella del 2006, senza risolvere le cause principali del conflitto. Hezbollah manterrà e rafforzerà il suo arsenale, mentre Israele continuerà le sue incursioni aeree sul territorio libanese per anni. 1701 funzionerà così più come un meccanismo di restrizione che come un regolamento completamente implementato.

Il 14 agosto 2006, le armi erano silenziose alle 8

La cessazione delle ostilità entra ufficialmente in vigore alle 8 del mattino. Dopo trentatré giorni di bombardamenti, incendi e combattimenti a terra, il cambiamento è stato brutale. In gran parte del paese, il rumore degli scioperi si ferma. Nel nord di Israele, il fuoco del razzo di Hizbullah si fermò.

Il testo adottato tre giorni prima dal Consiglio di sicurezza non si riferisce ad un trattato di pace. Richiede una « completa cessazione delle ostilità », compresa la cessazione di tutti gli attacchi di Hezbollah e la cessazione di tutte le operazioni militari offensive israeliane. La formula è il risultato di un difficile compromesso tra Stati Uniti, Francia, governo libanese e altri membri del Consiglio di Sicurezza.

Questa sfumatura è essenziale. Israele non ritira immediatamente tutte le sue forze la mattina del 14 agosto. Il meccanismo prevede il graduale ritiro dell’esercito israeliano come l’esercito libanese e l’UNIFIL prendono posizione nel sud. L’obiettivo è di evitare un vuoto militare tra la partenza delle forze israeliane e il ritorno dello Stato libanese.

Il cessate il fuoco interrompe quindi importanti operazioni, ma non cancella istantaneamente la presenza militare israeliana o le violazioni che accompagnano i primi giorni dell’operazione.

Le violazioni israeliane iniziano immediatamente

Uno degli elementi fondamentali della risoluzione di comprensione 1701 è che la sua attuazione rimane incompleta fin dall’inizio. I sorvoli israeliani dello spazio aereo libanese continuano dopo l’entrata in vigore della cessazione delle ostilità. Presto divennero uno dei motivi principali per protestare contro le Nazioni Unite.

Per il Libano, queste incursioni costituiscono un attacco diretto alla sua sovranità. Le Nazioni Unite li considereranno regolarmente come violazioni della risoluzione 1701 e chiederanno a Israele di porre fine a loro. Le successive relazioni del segretario generale sull’attuazione del testo continueranno ad identificare queste attività aeree per anni.

Israele sta per un’altra lettura. Le sue autorità invocano le loro esigenze di intelligenza e la necessità di monitorare Hezbollah, compresi i suoi movimenti, installazioni militari e forniture di armi. Ma questa giustificazione di sicurezza non è un’autorizzazione legale per entrare nello spazio aereo libanese.

La situazione rivela fin dall’inizio la fragilità del sistema. Sul terreno, Israele deve gradualmente ritirarsi e lasciare che l’esercito libanese e l’UNIFIL si stabiliscano. Nell’aria, l’esercito israeliano mantiene una capacità di sorveglianza quasi permanente sul Libano.

Questa contraddizione accompagnerà tutta la storia della risoluzione 1701.

19 agosto, un’operazione israeliana a Bekaa

La prima settimana dopo il cessate il fuoco dimostra ancora più chiaramente che il nuovo quadro non è stato attuato senza intoppi. Il 19 agosto 2006, solo cinque giorni dopo l’entrata in vigore della cessazione delle ostilità, le forze israeliane stavano conducendo un’operazione nel Bekaa.

Israele sostiene di voler impedire il trasferimento di armi a Hezbollah. L’operazione provocò una reazione ferma da parte del Segretario Generale delle Nazioni Unite Kofi Annan, che lo considerava una violazione della cessazione delle ostilità.

L’incidente è importante capire gli anni seguenti. Israele ritiene che il rialzo di Hezbollah viola gli obiettivi della risoluzione e ritiene necessario mantenere la libertà di azione per prevenire determinati trasferimenti. Il Libano e le Nazioni Unite, da parte loro, ricordano che Israele non può invocare questi sospetti per violare sovranamente il territorio libanese.

Il dibattito iniziato nell’agosto 2006 rimarrà quasi immutato negli anni seguenti: ogni parte invoca le mancanze dell’altro per giustificare o spiegare le proprie pratiche.

La risoluzione quindi non installa mai un ordine perfettamente rispettato. Essa impone un quadro giuridico e di sicurezza in cui le violazioni diventano un elemento permanente dell’equilibrio del potere.

La guerra aveva iniziato trentatre giorni prima

Il conflitto iniziò il 12 luglio 2006 con un’operazione di Hezbollah vicino al confine. I combattenti dell’ISIS stanno attaccando una pattuglia israeliana. Due soldati israeliani, Ehud Goldwasser e Eldad Regev, furono catturati. Diversi soldati israeliani sono stati uccisi durante l’attacco e gli scontri successivi.

Hezbollah presenta l’operazione come mezzo per ottenere uno scambio di prigionieri. Questo tipo di azione corrisponde ad una strategia precedentemente utilizzata dall’organizzazione.

La reazione israeliana cambiò immediatamente la scala del conflitto. Il governo di Ehud Olmert decide di condurre una grande campagna militare in Libano. I bombardamenti non sono limitati alle posizioni di Hezbollah vicino al confine.

L’aviazione israeliana colpisce l’aeroporto internazionale di Beirut, le strade, i ponti, le infrastrutture energetiche, i sobborghi meridionali e molte località del Sud e del Bekaa. Israele impose anche un blocco aereo e marittimo.

Hezbollah ha risposto con un massiccio incendio nel nord di Israele. Città come Haifa, Nahariya, Kiryat Shmona e Safed sono regolarmente colpiti o messi in allerta. Parte della popolazione israeliana nel Nord lascia temporaneamente l’area o vive per diverse settimane vicino ai rifugi.

In pochi giorni, un’operazione transfrontaliera si trasforma in una guerra aperta.

Israele vuole cambiare definitivamente l’equilibrio nel sud

Il governo israeliano persegue diversi obiettivi. Vuole garantire il ritorno dei soldati catturati, indebolire Hezbollah, ridurre severamente la sua capacità di sparare razzi e trasformare le condizioni di sicurezza lungo il confine.

La questione dell’armamento di Hezbollah precede in gran parte la guerra. Risoluzione del Consiglio di sicurezza 1559, adottata nel settembre 2004, aveva già chiesto la dissoluzione e il disarmo delle milizie libanesi e straniere. Ma nel luglio 2006, Hezbollah ha mantenuto le sue capacità militari e un grande insediamento nel sud.

Per Israele, l’attacco del 12 luglio mostra che la situazione creata dopo il suo ritiro dal Libano nel maggio 2000 non porta la sicurezza prevista. La campagna militare deve quindi imporre una nuova realtà.

I leader israeliani si concentrano innanzitutto sul potere aereo. Gli scioperi distruggono parte dell’infrastruttura di Hezbollah e causano danni significativi, ma non fermano il fuoco dei razzi.

La guerra di terra diventa più importante. L’esercito israeliano entrò in diverse parti del Sud e affrontò i combattenti Hezbollah nelle località di difesa.

Maroun al-Ras, Bint Jbeil, Aitah al-Sha`b e altre aree diventano luoghi di combattimenti intensi.

Hezbollah rimane in grado di combattere fino all’ultimo giorno

La capacità di Hezbollah di continuare a sparare razzi e combattere a terra fino alla vigilia del cessate il fuoco divenne uno degli elementi chiave nell’interpretazione politica del conflitto.

Militaremente, l’organizzazione soffre perdite e parte della sua infrastruttura è influenzata. Ma Israele non riuscì a distruggerla. Hezbollah continua a combattere nonostante trentatre giorni di scioperi e mantiene la sua capacità di lanciare proiettili sul territorio israeliano.

Questa sopravvivenza fornisce Hassan Nasrallah alla base della sua storia di vittoria. Per Hezbollah, resistere a un esercito con schiacciante superiorità tecnologica e aerea è già un successo strategico.

Il ragionamento non è quello di una vittoria militare convenzionale. Hezbollah non conquista il territorio israeliano e non espelle tutte le forze avversarie da solo. Ma impedisce a Israele di raggiungere molti dei suoi obiettivi iniziali.

I due soldati catturati non sono forzatamente liberati. L’incendio non cessa fino all’accordo diplomatico. L’organizzazione non fu eliminata e mantenne il suo apparato politico e militare dopo la guerra.

Questo è ciò che Hassan Nasrallah si trasformerà in una « vincita divina ».

Una disputata « divina vittoria » in Libano

L’espressione è rapidamente richiesta nella comunicazione di Hezbollah. Diventa uno dei pilastri della memoria della guerra tra i sostenitori dell’organizzazione e i suoi alleati.

Ma questa lettura provoca immediatamente polemiche in Libano. Gli avversari di Hizbullah sottolineano l’enorme costo umano e materiale del conflitto. Essi sfidano principalmente il diritto di un’organizzazione armata di condurre un’operazione che potrebbe condurre l’intero paese in una guerra senza una decisione preventiva dal governo.

Questo problema ha una dimensione post-conflitto particolarmente forte. Il dibattito non si concentra più solo sull’esecuzione militare di Hezbollah contro Israele. Riguarda il principio stesso della guerra e della pace: chi dovrebbe essere in grado di decidere di coinvolgere il Libano in un confronto?

Per i difensori di Hezbollah, l’esistenza di « resistenza » rimane giustificata dalla minaccia israeliana e dai limiti dell’esercito libanese. Essi ritengono che la guerra abbia dimostrato l’efficacia dell’organizzazione come deterrente.

Al contrario, per i suoi oppositori, il conflitto dimostra il pericolo di un sistema in cui una forza militare autonoma può prendere una decisione strategica le cui conseguenze riguardano tutti i libanesi.

Questa frattura non scompare il 14 agosto. Si sta rafforzando.

Più di 1.000 morti in Libano

I costi umani sono i più pesanti della guerra. Le valutazioni post-conflitto indicano più di 1.100 decessi in Libano. I dati ufficiali delle Nazioni Unite includono 1.187 morti e oltre 4.000 feriti alla fine di agosto 2006.

Una parte significativa delle vittime sono civili. Diversi bombardamenti diventano emblematici della violenza del conflitto e provocano forti reazioni internazionali.

Il 30 luglio, il bombardamento di Cana ha ucciso dozzine di rifugiati in un edificio, tra cui molti bambini. L’evento ha causato un’onda d’urto internazionale e ha aumentato la pressione diplomatica per ottenere un cessate il fuoco.

Israele sostiene durante la guerra per colpire Hezbollah e l’infrastruttura utilizzata dall’organizzazione. Tuttavia, le autorità libanesi e molte organizzazioni internazionali denunciano l’entità delle vittime civili e della distruzione.

La guerra colpisce soprattutto il sud, la periferia meridionale di Beirut e il Bekaa, ma le conseguenze economiche e sociali riguardano l’intero paese.

Quasi 1 milione di persone sfollate

Il viaggio è un’altra misura della portata del disastro. L’ONU stima che circa 1 milione di libanesi sono stati costretti a lasciare le loro case durante il conflitto.

Centinaia di migliaia di persone si rifugiano in altre parti del paese. Scuole, edifici pubblici, appartamenti privati e associazioni servono come alloggi temporanei. Altri libanesi lasciano il territorio attraverso la Siria o attraverso evacuazioni organizzate.

Per un paese con una popolazione di pochi milioni di abitanti, la proporzione è notevole.

Il sud parzialmente svuotato della sua popolazione durante i combattimenti. Gli abitanti fuggirono dai bombardamenti, ma le strade divennero pericolose. Alcuni villaggi rimangono isolati per diversi giorni.

Il 14 agosto, il fenomeno si ribalta quasi immediatamente.

Non appena è stato annunciato il cessate il fuoco, decine di migliaia di sfollati interni hanno ripreso la strada. Gli assi principali verso il Sud sono pieni di veicoli. Molte famiglie ancora non sanno se le loro case esistono ancora.

Questo enorme ritorno diventa una delle immagini più forti del giorno.

Villaggi distrutti e immensa ricostruzione

Gli abitanti scoprono un territorio profondamente danneggiato. Gli edifici vengono distrutti nella periferia meridionale di Beirut. Diversi villaggi del Sud furono pesantemente bombardati. Le strade e i ponti sono chiusi.

Infrastrutture elettriche, reti di comunicazione e molte strutture economiche sono state anche colpite. Il blocco israeliano paralizzato alcuni del commercio estero per diverse settimane.

Le stime dei costi economici variano secondo i metodi utilizzati. I danni diretti e indiretti ammontano a diversi miliardi di dollari.

La ricostruzione diventa quindi immediatamente un problema politico. Lo Stato libanese deve riparare l’infrastruttura e sostenere le famiglie colpite. Allo stesso tempo, Hizbullah sta mobilitando la propria rete sociale e finanziaria per fornire una rapida compensazione ad alcuni residenti le cui case sono state distrutte.

Questo intervento contribuisce alla battaglia politica del dopoguerra. Hezbollah vuole dimostrare che è capace non solo di combattere, ma anche di affrontare le conseguenze sociali del conflitto nelle sue aree di influenza.

Bombe a grappolo prolungano la guerra dopo il 14 agosto

Il cessate il fuoco non significa che la popolazione possa tornare in sicurezza ovunque. Una notevole quantità di ordigni inesplosi rimane sparsa nelle zone bombardate.

Il problema delle munizioni a grappolo sta diventando particolarmente grave. Molte piccole sottomunizioni non esplodono durante la dispersione e rimangono in campi, giardini, strade o vicino alle case.

Il pericolo colpisce direttamente i civili che tornano a casa. Le persone vengono uccise o ferite dopo la fine ufficiale delle ostilità manipolando o avvicinandosi a ordigni non esplosi.

I team di Demining devono lavorare su superfici considerevoli. Il problema riguarda anche l’agricoltura, poiché l’accesso a determinate terre diventa impossibile o pericoloso.

Così, anche quando i bombardamenti si fermarono alle 8, la guerra continuò a produrre vittime.

Questa realtà ci ricorda che un cessate il fuoco costituisce un confine legale e militare, ma che non rimuove immediatamente le conseguenze materiali dei trentatre giorni precedenti.

Risoluzione 1701 è stata adottata l’11 agosto

La cessazione delle ostilità è stata il risultato di diverse settimane di difficili negoziati diplomatici. Il Consiglio di sicurezza ha infine adottato all’unanimità la risoluzione 1701 di venerdì 11 agosto 2006.

La Francia e gli Stati Uniti svolgono un ruolo centrale nella definizione del compromesso. Le differenze sono importanti. Washington sostiene fortemente Israele e vuole evitare un cessate il fuoco che avrebbe semplicemente riportare la situazione allo status quo ante. Parigi insiste più sulla sovranità libanese e la necessità di raggiungere un testo accettabile per il governo di Fouad Siniora.

Una prima formulazione solleva significative riserve a Beirut. In particolare, il Libano rifiuta qualsiasi soluzione che possa dare l’impressione di porre fine a un’occupazione israeliana prolungata.

Il testo finale combina diversi elementi. Hezbollah deve fermare i suoi attacchi. Israele deve cessare le sue operazioni militari offensive. L’esercito libanese e l’UNIFIL devono schierarsi a sud. Israele deve ritirare le sue forze in parallelo con questa distribuzione.

La risoluzione prevede anche un significativo aumento della forza dell’UNIFIL.

L’esercito libanese ritorna a sud

Uno dei cambiamenti più importanti del regolamento riguarda l’esercito libanese. Prima della guerra, la sua presenza a sud dei Litani rimane limitata rispetto all’accordo post-agosto 2006.

Il governo decise di schierare circa 15.000 soldati al sud. Questo movimento dovrebbe consentire allo Stato di riaffermare la sua autorità su una regione in cui Hezbollah ha a lungo avuto un importante insediamento militare e sociale.

La distribuzione inizia dopo il cessate il fuoco e accompagna il ritiro israeliano. Per la prima volta in diversi decenni, l’esercito libanese ha preso una posizione su larga scala fino a zone vicine alla Linea Blu.

Il significato politico è importante. La risoluzione si basa sul principio secondo cui lo Stato libanese deve esercitare la propria autorità su tutto il suo territorio.

Ma sorge immediatamente un’ambiguità: il dispiegamento dell’esercito non è accompagnato dal disarmo forzato di Hezbollah.

Lo Stato ritorna quindi fisicamente al Sud senza acquistare immediatamente il monopolio effettivo della forza armata.

Questa contraddizione diventerà uno dei problemi centrali dell’applicazione del 1701.

UNIFIL sta cambiando drasticamente

La Forza Interim delle Nazioni Unite in Libano esiste dal 1978. Prima della guerra del 2006 c’erano circa 2.000 soldati. La risoluzione 1701 autorizza un aumento fino a 15.000 militari.

Questa trasformazione cambia profondamente il suo ruolo. L’UNIFIL deve ora accompagnare il dispiegamento dell’esercito libanese, monitorare la cessazione delle ostilità e contribuire a mantenere un ambiente sicuro nel Sud.

I grandi contingenti europei si uniscono alla missione. Francia, Italia, Spagna e altri paesi rafforzano la loro presenza. UNIFIL divenne così una delle principali operazioni di pacificazione delle Nazioni Unite.

Tuttavia, il suo mandato rimane limitato. Non si trasforma in una forza per combattere Hezbollah o cercare sistematicamente il territorio per le sue armi.

Essa agisce in coordinamento con le forze armate libanesi e nell’ambito dei poteri stabiliti nella risoluzione.

Questa distinzione sarà una fonte regolare di critiche israeliane. Israele incolperà l’UNIFIL per non impedire a Hezbollah di ricostruire le sue capacità militari. L’ONU ricorderà che la missione non ha né la natura né il mandato di una forza occupante che può agire indipendentemente dalle autorità libanesi.

Southern Litani diventa un’area di speciale stato di sicurezza

Una delle disposizioni più frequentemente citate della risoluzione riguarda lo spazio tra la Linea Blu e il fiume Litani.

Il testo prevede che non vi siano personale armato, armi e attrezzature militari diverse da quelle del governo libanese e dell’UNIFIL.

Il Litani non diventa un confine politico. Si trova interamente in Libano. Ma diventa il confine settentrionale di uno spazio soggetto ad un particolare requisito di sicurezza.

Questa disposizione è centrale perché si rivolge direttamente alla presenza militare di Hezbollah nel sud.

Lei spiega anche perché il termine « Litani » riappare nelle discussioni dopo ottobre 2023. Le richieste per il ritiro dei combattenti Hezbollah e le infrastrutture militari a nord del fiume non sorgono con la nuova guerra. Essi si basano sul quadro adottato nel 2006.

Allo stesso modo, i riferimenti attuali all’UNIFIL e all’implementazione delle Forze Armate libanesi prendono quasi parola per parola l’architettura costruita 18 anni prima.

I sorvoli israeliani diventano una violazione permanente

L’altra dimensione della risoluzione è spesso meno importante nei dibattiti politici: il rispetto della sovranità libanese riguarda anche Israele.

Nelle settimane e nei mesi successivi al cessate il fuoco, gli aerei israeliani continuano a volare regolarmente sul Libano. Combattere aerei e droni penetrano nello spazio aereo nazionale, a volte in profondità sul territorio.

Beirut ha protestato contro le Nazioni Unite. L’UNIFIL e il Segretario Generale delle Nazioni Unite hanno ripetutamente ricordato che sono violazioni della sovranità libanese e della risoluzione.

Questi voli non sono eccezionali. Diventano una caratteristica strutturale del periodo post-2006.

Per anni, le relazioni internazionali sull’attuazione del 1701 hanno documentato le violazioni dell’aria israeliana. Israele continua a giustificare queste missioni con la necessità di monitorare l’arsenale di Hezbollah e i trasferimenti di armi.

Il problema è quindi al centro dello schema fin dall’inizio: Israele accusa Hezbollah di violare la risoluzione mantenendo le armi e rafforzandone le capacità, mentre il Libano accusa Israele di violare lo stesso testo per le sue incursioni aeree e altre violazioni della sua sovranità.

Il ritiro israeliano rimane progressivo

L’esercito israeliano non ha lasciato completamente il Libano il 14 agosto. Il suo ritiro è legato al graduale arrivo dell’Esercito libanese e dell’UNIFIL nelle aree evacuate.

Questa organizzazione richiede diverse settimane. UNIFIL funge da intermediario tra le forze armate libanesi e israeliane per evitare contatti diretti che potrebbero portare a ulteriori incidenti.

Il ritiro della maggior parte delle forze israeliane si è concluso all’inizio di ottobre 2006.

Ma il contenzioso rimane aperto. Il problema delle fattorie Shebaa rimane irrisolto. Il Libano sostiene questa zona occupata da Israele, mentre le Nazioni Unite lo hanno storicamente attaccato al Golan siriano occupato.

Altri punti lungo la linea blu rimangono contestati o sono soggetti a prenotazioni libanesi.

La risoluzione non crea quindi un limite definitivo tra due Stati di pace. Organizza una linea di prelievo e un meccanismo per ridurre il rischio di confronto.

La risoluzione 1701 non disarma Hezbollah

Il problema più duraturo riguarda le armi di Hezbollah. La risoluzione richiama i principi dei testi precedenti che chiedono il disarmo dei gruppi armati in Libano e l’esclusivo esercizio dell’autorità di Stato.

Essa afferma anche l’obiettivo di un Libano dove nessuna arma o autorità può esistere al di fuori del consenso del governo.

Ma nessun meccanismo militare è creato per disarmare immediatamente Hezbollah.

UNIFIL non è incaricata di lanciare un’operazione contro l’organizzazione. L’esercito libanese non è responsabile di affrontarlo per ritirare le sue armi.

Nel contesto politico del 2006, un tale confronto avrebbe comunque messo il paese a grande rischio di conflitti interni.

Il risultato è un’applicazione parziale. Le armi visibili di Hezbollah scompaiono in gran parte da alcune aree vicine al confine, ma l’organizzazione conserva i suoi apparati militari e le scorte.

Nel corso degli anni, ricostruisce e aumenta notevolmente il suo arsenale.

Israele considera il riarmo come la principale violazione

Per Israele, questa è la prova che il sistema 2006 non ha adempiuto alla sua funzione essenziale.

I funzionari israeliani sostengono che l’Iran e la Siria hanno permesso a Hezbollah di ricevere missili, razzi e attrezzature in quantità crescenti.

L’organizzazione sviluppa anche le sue capacità militari in altre aree: missili di precisione, droni, sistemi anti-tank, comunicazioni e strutture sotterranee.

Israele ritiene quindi che il 1701 sia gradualmente svuotato della sua sostanza sul disarmo e la demilitarizzazione del Sud.

Questa lettura non è senza fondamento sull’osservazione che un apparato militare non statale è mantenuto. Ma non toglie gli obblighi di Israele.

Questo è ciò che il Libano ricorda regolarmente: un partito non può esigere la piena applicazione delle disposizioni dirette al suo avversario, considerando come facoltativo quelle relative alla sovranità libanese.

La controversia sopra il 1701 divenne così una battaglia permanente sulla simmetria degli obblighi.

Israele vide la guerra come un fallimento strategico

Entro i giorni del cessate il fuoco, il dibattito israeliano divenne rapidamente grave. La guerra era stata lanciata con obiettivi ambiziosi, ma molti non sono stati raggiunti.

I due soldati catturati non sono riportati dall’esercito. Hezbollah continua a sparare razzi fino alla fine del conflitto. Il suo comando sopravvisse e l’organizzazione rimase armata.

La critica comprende anche la preparazione delle forze di terra, l’improvvisazione di alcune operazioni e il coordinamento tra il governo e il personale.

Il capo di stato maggiore Dan Halutz si dimise nel gennaio 2007.

La Commissione Winograd, istituita per indagare sulla condotta della guerra, ha pubblicato una relazione particolarmente critica alcuni mesi dopo sul processo che porta all’intervento e su come sono stati definiti gli obiettivi.

Anche il Primo Ministro Ehud Olmert e il Ministro della Difesa Amir Peretz sono vulnerabili.

Israele non considera formalmente che è stato sconfitto in senso militare. Ma la guerra distrugge l’immagine di una campagna rapida che ha raggiunto gli obiettivi dichiarati.

Winograd Commissione disseziona errori

Il lavoro della Commissione di Winograd dà una dimensione istituzionale all’autocritica israeliana. La sua relazione intermedia del 2007 critica, tra l’altro, come i politici hanno deciso di entrare in una guerra su larga scala senza obiettivi sufficientemente chiari o una strategia coerente per raggiungerli.

Si discute anche la conduzione delle operazioni di terra. Le debolezze nella formazione, nella logistica, nella preparazione e nel comando del conservatore sono ampiamente discusse nella società israeliana.

L’esercito poi disegna molte lezioni dal confronto.

Gli anni seguenti videro un miglioramento della prontezza del suolo, uno sviluppo della difesa missilistica e un focus molto maggiore sulle capacità di Hezbollah.

Così, la guerra che l’organizzazione libanese si trasforma in una vittoria politica diventa un laboratorio di riforma militare per Israele.

Questa dinamica contribuisce anche alla relativa calma degli anni seguenti: entrambe le parti hanno scoperto nel 2006 il costo di una guerra generale e si stanno preparando per il prossimo, cercando di evitarlo per molto tempo.

I soldati catturati ritornano solo nel 2008

Il destino di Ehud Goldwasser e Eldad Regev rimane in sospeso dopo il 14 agosto. La loro liberazione fu uno dei principali obiettivi fissati da Israele all’inizio della guerra.

La risoluzione 1701 affronta il problema dei soldati catturati, ma non causa la loro resa immediata.

Quasi due anni dopo, nel luglio 2008, uno scambio di prigionieri permise il ritorno dei loro resti in Israele.

In cambio, Israele ha rilasciato Samir Kantar, diversi altri prigionieri, e ha restituito i corpi dei combattenti.

Questo risultato rafforza le due letture antagonistiche della guerra.

Per Israele, conferma che trentatre giorni di operazioni militari non sono riusciti a raggiungere uno degli obiettivi centrali annunciati nel luglio 2006.

Per Hezbollah, permette di presentare la cattura iniziale come aver finalmente prodotto lo scambio di prigionieri ricercati.

Tuttavia, il prezzo pagato dal Libano tra il 12 luglio e il 14 agosto rimane incongruo con l’operazione iniziale.

14 agosto apre un lungo periodo senza guerra generale

Nonostante tutte le violazioni della risoluzione e le tensioni ricorrenti, resta un fatto: dall’estate del 2006 fino all’autunno del 2023, il confine libanese-israeliano non sta vivendo una nuova guerra generale paragonabile a quella di luglio.

Si verificano gravi incidenti. I soldati sono uccisi, il fuoco avviene, le operazioni sono effettuate e le violazioni aeree israeliane continuano. Allo stesso tempo, Hezbollah sta sviluppando un arsenale senza confronto con il 2006.

Ma il meccanismo deterrente, la presenza dell’UNIFIL, dell’esercito libanese e la reciproca paura delle conseguenze di una nuova guerra aiutano a prevenire un’escalation totale per quasi 18 anni.

Dobbiamo quindi parlare di stabilità relativa piuttosto che di riuscita dell’attuazione della risoluzione.

La differenza è fondamentale. Lo schema evita la guerra duratura, ma non affronta le cause della guerra.

Il confine rimane un po’ stabilizzato su un conflitto irrisolto.

1701 diventa un sistema di gestione dei conflitti

Questo è probabilmente il modo migliore per capire il testo adottato nell’agosto 2006. La risoluzione 1701 non costruisce una pace duratura tra Libano e Israele.

Non disarma Hezbollah. Non risolve tutte le controversie territoriali. Non impedisce a Israele di continuare i suoi soprusi. Non finisce accuse di trasferimenti di armi dalla Siria.

D’altra parte, crea meccanismi concreti.

L’esercito libanese è presente nel sud. L’UNIFIL ha migliaia di truppe. I canali di connessione sono utilizzati per affrontare alcuni incidenti. Blue Line e’ sotto sorveglianza. Le parti sono consapevoli dei limiti che l’attraversamento può causare un’escalation.

Il sistema può quindi funzionare anche quando è imperfettamente rispettato.

Per quasi 18 anni, questa contraddizione ha prodotto un risultato paradossale: sono state segnalate molte violazioni, ma non hanno portato ad una nuova guerra generale.

Ottobre 2023 soffia su equilibrio

Questo ordine cominciò a crollare dopo il 7 ottobre 2023 e l’attacco di Hamas contro Israele. Il giorno seguente, Hezbollah aprì un fronte dal Libano che venne presentato come supporto per Gaza.

Gli scontri riprendono lungo il confine. Inizialmente relativamente contenuto, gradualmente aumentano di intensità.

Israele colpisce posizioni Hezbollah e cadres. L’organizzazione sta sparando razzi, missili anti-tank e droni. Decine di migliaia di abitanti lasciano le zone di confine su entrambi i lati.

Il concetto di « supporto anteriore » non corrisponde più alla stabilità relativa degli anni precedenti.

Mentre l’escalation progredisce, il vocabolario diplomatico del 2006 riappare quasi intatto.

Le discussioni si concentrarono nuovamente sui Litani, la presenza dell’esercito libanese, il ruolo delle armi UNIFIL, Hezbollah, la Linea Blu e la necessità di porre fine alle violazioni israeliane.

Diciotto anni dopo la sua adozione, la risoluzione 1701 rimane il riferimento internazionale disponibile.

Gli stessi obblighi sono al centro del dibattito

Il periodo successivo al 2023 mostra soprattutto che l’applicazione selettiva della risoluzione non può garantire una stabilità duratura.

Israele sottolinea l’assenza di forze armate di Hezbollah a sud del fiume Litani e la necessità di garantire la sicurezza delle sue comunità di confine.

Il Libano insiste sulla sua integrità territoriale, il ritiro israeliano dai territori libanesi e la cessazione delle violazioni del suo spazio aereo e della sua sovranità.

I partner internazionali cercano di rafforzare l’esercito libanese e mantenere il ruolo dell’UNIFIL.

Questi sono quasi esattamente i parametri definiti nell’agosto 2006.

Il problema delle armi non statali rimane centrale. Ma quello degli obblighi di Israele non può essere separato da questo aspetto se l’obiettivo è la piena attuazione del testo.

Questa è una delle lezioni più importanti della storia del 1701: la sua applicazione non può essere ridotta ad una sola parte delle sue disposizioni.

Una risoluzione violata ma mai sostituita

La longevità della risoluzione stessa è un paradosso. Fu ripetutamente violato, interpretato in modo diverso dalle parti e applicato solo in parte. Eppure non l’architettura internazionale più sostenibile l’ha sostituita.

Ogni nuova crisi riporta i diplomatici nello stesso documento.

La ragione sta nella struttura del testo. 1701 riunisce in un quadro la maggior parte degli elementi necessari per la stabilizzazione del Sud: sovranità libanese, ritiro israeliano, autorità di Stato, presenza dell’esercito, maggiore UNIFIL e assenza di armi non autorizzate.

Il suo problema non è tanto l’assenza di principi come l’incapacità delle parti e della comunità internazionale di applicarli simultaneamente.

Per anni Israele ha denunciato il riarmo di Hezbollah continuando le sue violazioni aeree. Hezbollah ha denunciato le violazioni israeliane mantenendo un arsenale oltre il monopolio militare dello Stato.

La stabilità si basava quindi meno sul rispetto del testo che sulla mutua deterrenza e sulla volontà delle parti di evitare una guerra totale.

14 agosto 2006 rimane una data di fondazione

Alle 8 del 14 agosto, il Libano passò una guerra aperta al cessate il fuoco in pochi minuti, e nessuno era ancora solido. Le persone sfollate stanno cominciando a tornare. Le forze israeliane sono ancora presenti in alcune aree. L’esercito libanese sta preparando la sua distribuzione. UNIFIL sta per cambiare la sua scala.

Il paese sta gradualmente scoprendo l’entità della distruzione.

Nei giorni seguenti appaiono già i limiti del nuovo sistema. I sorvoli israeliani continuano. Un’operazione israeliana è stata condotta a Bekaa il 19 agosto. Il problema delle armi di Hezbollah rimane irrisolto. Le differenze sul significato stesso della guerra stanno cominciando a dividere profondamente la vita politica libanese.

Eppure l’architettura creata in quel momento sopravvivrà a tutte queste contraddizioni.

L’esercito libanese rimarrà un giocatore permanente nel sud. UNIFIL manterrà una presenza importante. I Litani diventeranno il riferimento geografico centrale per tutte le discussioni sull’apparato militare di Hezbollah. Israele e Libano continueranno ad accusarsi di violazioni della risoluzione.

The14 agosto 2006questo non è solo il giorno in cui la guerra di luglio termina. Questo è il giorno in cui inizia un sistema che organizzerà per quasi due decenni il confronto tra Israele e Hezbollah senza raggiungere una soluzione.

Vent’anni dopo, la domanda lasciata aperta rimane quasi uguale a quella dell’estate 2006: può una cessazione delle ostilità essere trasformata in un ordine duraturo se gli obblighi relativi alle armi di Hezbollah, l’autorità dello Stato libanese, il ritiro israeliano e il rispetto della sovranità libanese non sono attuati insieme? È intorno a questa equazione, già presente dai primi sondaggi israeliani dopo il cessate il fuoco, che il futuro della sicurezza del sud del Libano continua a giocare.