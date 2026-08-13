Israele: la spettacolare svolta di Mike Huckabee

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Il tono americano verso Israele è stato ulteriormente stretto giovedì 13 agosto. Mike Huckabee, ambasciatore degli Stati Uniti in Israele e supporto storico per l’insediamento, ha descritto l’assedio delle case palestinesi da parte dei coloni israeliani a Qusra, la Cisgiordania occupata, come un « atto di terrore ». La formula è notevole da un diplomatico che aveva precedentemente difeso alcune delle posizioni israeliane più contestate. Viene soprattutto dopo diverse settimane di disaccordo tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu su Iran, Gaza e Libano. Questi episodi non costituiscono ancora una pausa nell’alleanza americana-israeliana, ma stanno creando una crisi politica sempre più difficile da nascondere.

Il fatto della giornata è tutto più significativo come viene da Mike Huckabee. Ex governatore repubblicano di Arkansas, pastore battista e figura del diritto evangelico americano, l’ambasciatore ha per decenni appartenuto alla corrente politica americana più favorevole a Israele. Ha difeso gli insediamenti nella Cisgiordania, sfidato la prospettiva di uno stato palestinese in quel territorio e ripetutamente usato la terminologia biblica di Judea e Samaria preferito dal diritto israeliano.

Il giovedì, tuttavia, il diplomatico ha usato un vocabolario solitamente riservato agli attacchi palestinesi o gruppi armati. Dopo diversi giorni di assedio delle famiglie palestinesi da parte dei coloni a Qusra, vicino a Nablus, Huckabee parlò di un « orribile atto di terrore » e chiese ai colpevoli di essere trattati come criminali. Una famiglia detiene anche la nazionalità americana, che ha posto l’ambasciata direttamente nel file.

Questa affermazione non significa che l’amministrazione Trump abbia cambiato la sua dottrina sulla Cisgiordania. Tuttavia, assume una dimensione particolare perché aggiunge ad una rapida successione di avvertimenti americani ad Israele. In meno di tre mesi, Donald Trump ha minacciato Benjamin Netanyahu di fargli affrontare l’Iran da solo, Washington ha sfidato alcune operazioni israeliane in Libano, il primo ministro israeliano ha pubblicamente respinto un piano americano per Gaza e il Dipartimento di Stato ha appena ricordato che un’occupazione permanente del sud del Libano sarebbe incompatibile con gli impegni di Israele.

Mike Huckabee ora parla di « terrorismo »

Gli incidenti di Qusra sono iniziati nel fine settimana. Decine di coloni israeliani si stabilirono intorno a diverse case palestinesi, impedendo ai loro occupanti di muoversi normalmente. L’accesso all’acqua e all’elettricità è stato interrotto in alcune case, mentre le famiglie hanno riferito il rovesciamento della pietra, il degrado e l’incapacità di ricevere cibo o medicina normali.

Una delle case appartiene a Lou Ridi, un americano palestinese che vive negli Stati Uniti. I membri della sua famiglia rimasero bloccati diversi giorni prima di un intervento israeliano. Il coinvolgimento di un cittadino americano ha dato al caso una dimensione diplomatica che altri episodi di violenza dei coloni non avevano necessariamente a Washington.

L’ambasciata americana ha chiesto alle autorità israeliane di intervenire. L’esercito ha poi aumentato la sua forza nel settore, ha smantellato le strutture dei coloni e ha annunciato misure disciplinari contro il personale militare visto accanto ai gruppi coinvolti. Almeno un israeliano è stato arrestato.

È in questo contesto che Huckabee ha usato il termine « terror ». La condanna non si limita quindi a denunciare « violenza », « estremista » o « atto inaccettabile ». Il rappresentante personale di Donald Trump in Israele ha usato una qualifica politica e morale particolarmente pesante per i cittadini israeliani che attaccano i palestinesi.

Un cambiamento spettacolare da Huckabee

La personalità dell’ambasciatore spiega perché questa affermazione riceve tanta attenzione. Mike Huckabee non è mai stato visto come un diplomatico in grado di cercare sistematicamente un equilibrio tra le posizioni israeliane e palestinesi. Quando è stato confermato nel Senato nell’aprile del 2025, al contrario, è stato presentato come uno degli ambasciatori americani più ideologici vicino alla destra israeliana in diversi decenni.

Nel giugno del 2025 aveva pubblicamente messo in discussione l’obiettivo tradizionale di uno Stato palestinese nella Cisgiordania e a Gaza. Aveva anche suggerito che, se si dovesse stabilire uno Stato palestinese, un territorio potrebbe essere trovato in un altro paese musulmano piuttosto che sulla terra rivendicata dai palestinesi. Per quanto riguarda le politiche israeliane nella Cisgiordania, aveva anche adottato un atteggiamento molto poco interventista.

Questo orientamento fu nuovamente manifestato nel febbraio 2026. In un’intervista che aveva provocato convinzioni in diverse capitali arabe, Huckabee aveva difeso una visione biblica dei diritti territoriali di Israele e aveva fatto dichiarazioni particolarmente favorevoli ad estendere il suo controllo territoriale.

L’ambasciatore non sta quindi diventando un avversario di Israele o un classico difensore della diplomazia palestinese. La sua reazione a Qusra è più interessante proprio perché non corrisponde al suo viaggio. Quando un funzionario così ideologicamente vicino d’Israele chiama le azioni dei coloni « terrorismo », il messaggio al governo israeliano assume un peso diverso.

Stati Uniti-Israele Tensioni Accumulare

Tuttavia, la dichiarazione di Huckabee sarebbe eccessiva da interpretare in isolamento come prova di una crisi diplomatica. Diventa molto più significativo quando si colloca nella successione di incidenti che si sono deteriorati dalla primavera le relazioni tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu.

L’alleanza strategica tra Stati Uniti e Israele rimane estremamente forte. Washington continua a garantire gran parte della sicurezza esterna di Israele, fornire armi e coordinare le sue operazioni regionali a stretto contatto con lo Stato ebraico. Entrambi i paesi hanno combattuto insieme contro l’Iran nel 2026 e condividono ancora l’obiettivo di ridurre le capacità militari di Teheran, Hezbollah e Hamas.

Ciò che sta cambiando è gli obiettivi politici che devono seguire le operazioni militari. Donald Trump sta cercando sempre più chiaramente di trasformare i benefici ottenuti dalla forza in accordi per ridurre l’impegno americano. Benjamin Netanyahu ritiene che un ritiro troppo veloce o compromessi insufficienti possono permettere agli avversari di Israele di ricostruire le loro capacità.

Questa differenza strategica era ancora gestibile finché rimase privata. Ora è pubblicamente esposto su diversi fronti.

Iran: Trump minacciò Netanyahu di lasciarlo in pace

La rottura del tono più spettacolare si è verificata all’inizio di giugno sull’Iran. Dopo mesi di guerra, Trump cercò di stabilizzare un cessate il fuoco e negoziare con Teheran. Benjamin Netanyahu voleva mantenere la sua libertà di azione militare contro un avversario che Israele considera una minaccia esistenziale.

Il Presidente degli Stati Uniti ha poi rivelato di aver inviato un avvertimento diretto al Primo Ministro israeliano. Se Netanyahu ha abbandonato la guerra contro l’Iran in disaccordo con la strategia americana, potrebbe, secondo Trump, trovarsi « solo » per guidarla.

Tale minaccia è eccezionale nella relazione americana-israeliana. Essa ha dichiarato che il sostegno militare degli Stati Uniti non dovrebbe più essere considerato automatico per qualsiasi nuova operazione decisa da Gerusalemme.

Il disaccordo includeva le conseguenze degli attacchi israeliani contro il Libano. Washington stava cercando di evitare un’ulteriore escalation che coinvolgeva l’Iran, mentre alcune operazioni israeliane contro Hezbollah minacciavano di provocare proprio quella reazione. Trump aveva pubblicamente sostenuto che uno sciopero israeliano in Libano non avrebbe dovuto aver avuto luogo e ha chiesto a Netanyahu di ulteriori restrizioni.

Il rapporto personale tra i due leader, a lungo presentato come particolarmente vicino, poi è entrato in una fase più confronto. Trump ha continuato a chiamare Netanyahu alleato, ma non ha più nascosto la sua irritazione quando un’operazione israeliana ha minacciato di compromettere le proprie trattative.

I servizi americani hanno anche monitorato le intenzioni israeliane

Il deterioramento divenne più significativo quando i servizi statunitensi cominciarono ad esaminare non solo le intenzioni iraniana, ma anche il rischio che il governo israeliano avrebbe sconfitto gli sforzi diplomatici di Washington.

Nel mese di giugno, le valutazioni degli Stati Uniti hanno scoperto che Israele potrebbe prendere misure che potrebbero minare l’accordo Donald Trump poi tentato di consolidare con Teheran. La questione non era più solo ciò che l’Iran avrebbe fatto, ma quanto lontano Netanyahu era pronto ad andare per evitare un compromesso che riteneva troppo favorevole alla Repubblica islamica.

Questa sfiducia non significa che Washington considerasse Israele un avversario. Tuttavia, dimostra che gli interessi dei due alleati non coincidono più pienamente. Gli Stati Uniti volevano limitare una guerra che era diventata costosa e politicamente difficile. Israele voleva sfruttare il più possibile l’indebolimento iraniano prima di rinunciare all’opzione militare.

Questo disaccordo rimane irrisolto oggi. I negoziati tra Washington e Teheran sono nuovamente bloccati, mentre il confronto intorno allo Stretto di Ormuz continua. La possibilità di un ulteriore escalation mantiene Israele e gli Stati Uniti nella dipendenza militare reciproca, senza rimuovere le loro differenze su come porre fine al conflitto.

Gaza: Netanyahu Rifiuta apertamente Trump Plan · Voci globali

Un nuovo episodio si è verificato domenica 9 agosto. Benjamin Netanyahu respinse pubblicamente il nuovo piano di 15 punti di Donald Trump per Gaza. Il progetto statunitense comprende il disarmo di Hamas e il graduale ritiro delle forze israeliane, accompagnato da un meccanismo internazionale per stabilizzare il territorio.

Hamas ha accettato il principio del documento, pur mantenendo le proprie condizioni su come dovrebbe avvenire il suo disarmo. Israele rifiuta la sequenza proposta. Netanyahu esige che il disarmo sia veramente completato prima che le forze israeliane si ritirano.

La controversia riguarda quindi la sequenza delle fasi. Per Washington, il ritiro e il disarmo devono progredire in un meccanismo coordinato. Per Israele, lasciare posizioni militari prima di verificare la completa scomparsa delle capacità armate di Hamas rischierebbe Hamas riorganizzarsi.

La divergenza sarebbe già significativa se rimanesse una trattativa tecnica. Netanyahu ha scelto di renderlo pubblico affermando che il documento americano era inaccettabile per Israele. Il gesto colpisce direttamente Donald Trump, che cerca di presentare il suo apparato di pace come soluzione regionale dopo diversi anni di guerra.

La Casa Bianca non ha ritirato il suo progetto. Al contrario, i funzionari americani hanno sostenuto che è rimasto in vigore e che le discussioni con Israele continuavano. Il messaggio è chiaro: Washington non considera il rifiuto israeliano come la fine dei negoziati.

In Libano, Washington contraddice Israele Katz

Il terzo problema della tensione riguarda direttamente il Libano. Mercoledì 12 agosto, il ministro della Difesa israeliano Israel Katz visitò la parte meridionale del paese e annunciò che l’esercito israeliano avrebbe continuato a mantenere una « zona di sicurezza ». Ha anche assunto la distruzione di infrastrutture sotterranee e alloggi in aree controllate dalle forze israeliane.

La risposta americana era insolitamente chiara. Il Dipartimento di Stato ha ricordato che Israele non aveva rivendicato alcuna ambizione territoriale in Libano e che una presenza militare permanente nel sud non corrisponderebbe agli impegni assunti nell’accordo quadro di giugno o alla sicurezza a lungo termine richiesta per entrambi i paesi.

Questa posizione viene come Washington gioca il ruolo principale nei negoziati tra Israele e Libano. L’accordo raggiunto alla fine di giugno si basa su una logica di reciprocità: il progressivo disarmo di Hezbollah, il dispiegamento dell’esercito libanese, il meccanismo di verifica e il ritiro israeliano dai territori occupati.

Se Israele trasforma l’area attualmente controllata nel sud in una presenza permanente, l’architettura americana è direttamente contestata. Il problema non riguarda più solo Beirut e Gerusalemme, ma la credibilità della mediazione degli Stati Uniti.

L’amministrazione Trump non si è accontentata di una formula generale che chiama le parti al contenimento. Essa ha esplicitamente dichiarato che un regolamento permanente sarebbe incompatibile con il quadro concordato. Questa posizione è ora aggiunta al piano americano per il rifiuto di Gaza e le differenze sull’Iran.

Huckabee ora porta West Bank alla lista

Con Qusra, la Cisgiordania a sua volta diventa un terreno attrito visibile. Questo è importante perché l’amministrazione Trump ha finora adottato una politica estremamente favorevole alle posizioni israeliane in questo territorio. In particolare, all’inizio del secondo mandato di Trump, aveva abolito le sanzioni imposte dall’amministrazione precedente a certi coloni accusati di violenza.

Per diverse settimane, i funzionari eletti democratici hanno criticato Washington per aver inviato un messaggio di impunità abolindo queste misure. La violenza continuò nel 2026, mentre gli insediamenti e gli avamposti aumentano in diverse aree della Cisgiordania.

Huckabee aveva resistito a lungo all’idea che Washington avrebbe dovuto imporre una chiara politica di insediamento su Israele. Egli aveva anche rifiutato di porre l’istituzione di uno Stato palestinese al centro del suo mandato. La sua condanna di Qusra non corrisponde quindi ad un semplice ritorno alla diplomazia americana tradizionale.

Piuttosto, segna l’aspetto di un limite. La vicinanza politica a Israele non impedisce più all’ambasciatore di chiamare direttamente alcuni terroristi israeliani quando le loro azioni mirano alle famiglie palestinesi, soprattutto quando si tratta di un cittadino americano e le forze di sicurezza israeliane sembrano incapaci di fermare rapidamente la violenza.

Una crisi con Netanyahu più che con Israele

Tuttavia, questi episodi devono essere interpretati con precisione. Parlare di una rottura tra gli Stati Uniti e Israele sarebbe prematuro. I legami militari, di sicurezza, economici e politici tra i due paesi rimangono troppo profondi per alcuni, anche importanti, disaccordi per invertire l’alleanza.

La crisi sembra essere più in opposizione all’attuale strategia dell’amministrazione Trump di Benjamin Netanyahu. Gli Stati Uniti continuano a sostenere gli obiettivi generali di sicurezza di Israele, ma sempre più sfida i metodi, la durata dell’occupazione militare e la sequenza dei prelievi.

Su Iran, Washington vuole mantenere il controllo del programma di guerra e dei negoziati. A Gaza, Trump vuole trasformare il cessate il fuoco in un accordo politico compreso un ritiro. In Libano, sperava che il disarmo di Hezbollah avrebbe portato al ritiro israeliano previsto. Nella Cisgiordania, il suo ambasciatore ora ha chiesto l’accusa di violenti coloni.

Netanyahu affronta una logica diversa. La sua coalizione e l’elettorato di destra esigevano garanzie di massima sicurezza e rifiutavano di permettere alle concessioni territoriali di precedere l’efficace disarmo degli oppositori di Israele. Le elezioni israeliane previste per il 27 ottobre rafforzano ulteriormente questo vincolo.

Il primo ministro ha quindi poco spazio politico per apparire come assegnare alle ingiunzioni americane. Donald Trump, mentre si avvicina alle elezioni di metà mandato degli Stati Uniti, sta cercando risultati visibili dopo un anno di guerre costose.

Trump non vuole necessariamente seguire Netanyahu alla fine

Le dinamiche attuali rivelano così un’importante trasformazione del rapporto. Durante i primi mesi del mandato, il governo israeliano potrebbe sperare che il ritorno di Donald Trump gli offrirà la libertà di azione regionale quasi illimitata. L’ambasciatore nominato a Gerusalemme sembrava simboleggiare questa eccezionale prossimità ideologica.

La situazione dell’estate 2026 è diversa. Trump continua a difendere Israele, ma mostra una crescente disponibilità a determinarsi quando un’operazione militare deve fermarsi. Soprattutto, si rifiuta che gli obiettivi israeliani prolungino automaticamente l’impegno delle forze americane o minano gli accordi che cerca di concludere.

Questo sviluppo aveva già suscitato gravi preoccupazioni in Israele in giugno. I parenti del Presidente dovevano difendere pubblicamente la sua politica con un pubblico israeliano preoccupato per i suoi negoziati con l’Iran. Mike Huckabee stesso ha riconosciuto l’esistenza di ansia significativa sullo stato del rapporto bilaterale.

Il suo intervento del 13 agosto assume quindi un ulteriore sollievo. Due mesi dopo aver cercato di rassicurare gli israeliani del sostegno di Trump, l’ambasciatore si trovò a chiedere alle autorità israeliane di agire contro i coloni che descrisse come terroristi.

Il diritto israeliano potrebbe diventare un problema per Trump

Il principale rischio per Washington viene ora dalle forze politiche al diritto di Netanyahu. I partiti nazionalisti e religiosi della sua coalizione difendono una politica di annessione nella Cisgiordania, si oppongono ai ritiri territoriali e desiderano mantenere la massima libertà militare a Gaza, Libano e Iran.

Diversi obiettivi statunitensi richiedono esattamente il contrario: ritiri verificabili, compromessi negoziati e una limitazione graduale delle operazioni militari. Più Trump cerca di chiudere i vari conflitti regionali, più apparirà questa contraddizione.

Il caso Qusra mostra anche che la violenza dei coloni può diventare un problema bilaterale diretto. Quando i palestinesi della nazionalità americana sono presi di mira, l’amministrazione non può più trattare gli incidenti solo come materia interna israeliana-palestinese. L’ambasciata deve proteggere i suoi cittadini e tenere conto delle autorità israeliane.

La formulazione utilizzata da Huckabee potrebbe quindi costituire un precedente. Se gli attacchi continuano e Washington ritiene che la polizia o l’esercito israeliano non rispondano adeguatamente, la questione delle misure americane contro i colpevoli può ancora sorgere.

Una forte alleanza, ma una disciplina americana più visibile

La cautela rimane essenziale prima di parlare di una vera crisi strategica tra i due paesi. Gli Stati Uniti non hanno sospeso il suo sostegno militare per Israele. Donald Trump non ha messo in discussione l’alleanza e ha ribadito pubblicamente che il suo rapporto con Netanyahu rimane buono, anche dopo il rifiuto israeliano del suo piano per Gaza.

Ma la moltiplicazione dei disaccordi altera la natura di questa relazione. Washington non cerca più solo di proteggere Israele o di facilitare le sue operazioni. Ora esige più chiaramente che Gerusalemme rispetti i quadri diplomatici che gli Stati Uniti stessi hanno negoziato e i limiti fissati dal presidente degli Stati Uniti.

L’Iran è stato il primo grande test, quando Trump ha minacciato Netanyahu di lasciarlo combattere da solo. Gaza è la seconda, con Israele che rifiuta un piano presidenziale che Washington continua a difendere. Il Libano aggiunge una terza disputa sulla durata dell’occupazione israeliana. La condanna di Huckabee nella Cisgiordania ora crea un quarto fronte politico.

Preso separatamente, ciascuno di questi file potrebbe essere presentato come un normale disaccordo tra gli alleati. La loro concentrazione in poche settimane, tuttavia, mostra una tendenza più difficile da escludere: gli obiettivi statunitensi e israeliani per il periodo post-bellico non sono più pienamente allineati.

L’indicazione successiva verrà dalla reazione del governo israeliano ai commenti di Mike Huckabee e come le autorità tratteranno i coloni coinvolti in Qusra. Verrà anche dai negoziati su Gaza e Libano, dove Washington chiede ora i prelievi che il governo Netanyahu rifiuta ancora di considerare come acquisito.