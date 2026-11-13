Inflazione regionale: Che cosa dicono i Gaps

Gli indici dei prezzi regionali sono aumentati nel settembre 2026, ma a prezzi diversi. Il rilascio di CAS il 21 ottobre confronta sei variazioni mensili. Non consente di classificare i livelli di prezzo, né consente di attribuire differenze a specifiche voci di spesa. A Nabatiyah, gran parte del prezzo doveva essere addebitato per mancanza di raccolta efficace. Questa riserva deve essere mantenuta per interpretare i risultati senza averli detto di più.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Nel settembre 2026, l’indice dei prezzi al consumo è aumentato nelle sei regioni presentate dall’Ufficio statistico centrale. Gli aumenti mensili vanno dal 1,10% nel Nord al 2,30% nel Bekaa. Queste differenze non classificano le regioni secondo il loro costo di vita. A Nabatiyé, il confronto richiede ulteriore cautela: gran parte del prezzo doveva essere addebitato per mancanza di record reali.

L’inflazione regionale fornisce informazioni sui movimenti dei prezzi, non l’importo necessario per vivere in ogni territorio. Il rilascio CAS rilasciato il 21 ottobre 2026 confronta gli indici settembre-agosto. Tale periodo di riferimento deve essere mantenuto prima dell’interpretazione.

A livello nazionale, l’aumento è dell’ 1,35% su un mese e del 17,53 % su dodici mesi. Il primo tasso descrive la transizione da agosto a settembre 2026. Il secondo si confronta tra settembre 2026 e settembre 2025. Le variazioni regionali del comunicato sono mensili e non possono essere direttamente confrontate con il tasso annuo del 17,53 per cento.

Sei variazioni, stesso periodo

Il CAS presenta i seguenti risultati per il settembre 2026 rispetto all’agosto 2026:

Regione secondo CAS News Release Cambiamento mensile in CPI Beirut +1.45% Monte Libano +1.24% Libano settentrionale +1,10 % Beka +2,30 % Sud del Libano +1,17 % Nabatiy +1.65%

Il Bekaa mostra il più alto aumento tra questi sei risultati. Il divario con il Nord è 1,20 punti percentuali. Questa è una differenza tra due tassi di cambio, non una differenza di 1,20 % tra i prezzi in queste regioni.

Un aumento più veloce non dimostra che il livello di partenza era più alto. Per scopi illustrativi, un cesto da 100 a 102 unità è in aumento del 2%. Un cesto da 200 a 202 aumenta dell’1%, pur rimanendo più costoso. Questo esempio aritmetico non descrive nessuna regione libanese; mostra perché il tasso di aumento e il livello dei prezzi sono due questioni distinte.

A Nabatiyah, il limite della raccolta

La nota allegata al comunicato stampa dovrebbe accompagnare la lettura del tavolo. Il CAS indica che le difficoltà di raccolta persistono, in particolare a Nabatiyah. Poiché la maggior parte dei prezzi effettivi non poteva essere raccolta, il calcolo si basa su un gran numero di prezzi imputed.

Imputo consiste nel sostituire un’osservazione mancante con un valore stimato utilizzando un metodo statistico. Il tasso pubblicato rimane quello del CAS, ma non tutti i suoi dati devono essere presentati come prezzi direttamente registrati sul posto.

Il comunicato stampa non fornisce il numero preciso di indagini sostituite o un margine di incertezza per testare l’entità delle differenze regionali. Il risultato di Nabatiyé non deve quindi nutrire una classificazione troppo assertiva. L’entità delle imputazioni è un’informazione essenziale sulla misura stessa.

Che cosa il tavolo non spiega

I sei tassi aggregati non sono sufficienti per attribuire differenze di affitti, trasporti, cibo o altri elementi. Al fine di identificare i contributi, saranno necessari sviluppi dettagliati e pesi rilevanti. Il comunicato regionale non li presenta.

Né porta alla conclusione che una famiglia nel Bekaa avrebbe subito esattamente il 2,30% delle spese aggiuntive. Il bilancio effettivamente pagato dipende dai prodotti acquistati, dalle quantità, dall’alloggiamento e dai servizi utilizzati. Un indice regionale rimane una misura aggregata, non una dichiarazione contabile per ogni famiglia.

Infine, un mese non basta per stabilire una tendenza territoriale sostenibile. Una serie di mesi ci permetterebbe di vedere se le differenze persistono, strette o invertite. Esso dovrebbe essere accompagnato da informazioni sulle condizioni di raccolta per distinguere i movimenti osservati dai limiti di misura.

I dati di settembre forniscono quindi un punto di riferimento preciso: gli indici sono aumentati nelle sei regioni a tassi diversi. Per passare da questo a un confronto costo-of-living, o una spiegazione di varianze, sarebbero necessari ulteriori dati. La pubblicazione dei dettagli regionali e la quota dei prezzi imputti renderebbero questa lettura più robusta.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews