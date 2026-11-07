In Libano, un serpente fossile aveva ancora le gambe

Un serpente fossile scoperto ad Al-Nammura conserva due piccole zampe posteriori. Questo animale cretaceo, chiamato Eupodophis descouensi, illumina la progressiva riduzione degli arti in serpenti. Nel 2011, i ricercatori hanno studiato con raggi X una seconda gamba nascosta nella roccia, senza distruggere il campione. Questo episodio della nostra serie « Did You Know? » distingue strutture osservate, interpretazioni scientifiche e domande aperte su questo patrimonio paleontologico libanese e la storia evolutiva dei rettili.

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Lo sapevi? In Libano, un serpente fossile conserva due piccole zampe posteriori. Scoperto ad Al-Nammura, Eupodophis descouensi visse nel Cretaceo. Il suo scheletro osservava una fase di riduzione degli arti nei serpenti. Una delle sue gambe, nascosta nella roccia, è stata studiata con i raggi X nel 2011.

Sul piatto calcareo, la spina dorsale disegna una lunga curva. Le costole si seguono, sottili e strette. L’animale sembra un serpente. Tuttavia, vicino al bacino, alcune piccole ossa cambiano la lettura del fossile: questo rettile aveva ancora arti posteriori.

Il campione proviene da Al-Nammura, uno dei depositi fossili in Libano. Appartiene al Cenomaniano, una suddivisione del Cretaceo superiore. Il lavoro di sensibilizzazione scientifica dedicato alla sua revisione nel 2011 lo ha attribuito circa 95 milioni di anni. Questo numero rimane un ordine di grandezza geologica, non una data di nascita specifica.

Un serpente fossile dal Libano, con vere gambe

Il nome della specie, Eupodophis descouensi, è apparso nella letteratura scientifica nel 2000. Jean-Claude Rage e François Escuillié hanno descritto questo animale nella ricerca sui primi serpenti. Il suo interesse sta in una combinazione anatomica: un corpo molto allungato, ma un bacino e piccoli arti posteriori ancora presenti.

Quindi non e’ un serpente attuale nato con un’anomalia. Il fossile testimonia una specie antica. Né dovremmo immaginare un rettile che corre su due grandi gambe. Questi arti sono minuscoli rispetto al corpo. La loro presenza non è sufficiente per stabilire come l’animale li ha usati.

I paleontologi avvicinano Eupodophis ad altri serpenti fossili con arti posteriori, tra cui Pachyrhachis e Haasiophis, conosciuti in Medio Oriente. Queste forme mostrano che l’anatomia serpentina non consisteva nella scomparsa simultanea di tutte le strutture. Un corpo di serpente potrebbe coesistere con resti di arti riconoscibili.

La seconda gamba era ancora in pietra

Una gamba era visibile sulla superficie del campione studiato. L’altro era nascosto nel piatto. Per esaminarlo senza rompere il fossile, un team internazionale ha usato una tecnica di imaging sincronico. Alexandra Houssaye, poi presso il Museo Nazionale di Storia Naturale e il CNRS, ha condotto questa ricerca.

Le misure si sono svolte a Grenoble, presso la European Synchrotron. Sono stati coinvolti anche ricercatori dell’Istituto tecnologico di Karlsruhe. Lo strumento ha reso possibile osservare un oggetto piatto, difficile da studiare con alcuni metodi classici di tomografia.

Il principio è quello di registrare molte immagini da diversi angoli. La loro lavorazione ricostruisce poi un volume digitale. Ciò consente ai ricercatori di distinguere tra strutture sepolte nella roccia. Questa operazione non fa girare fisicamente le ossa a nudo: produce un’osservazione virtuale della loro organizzazione.

I risultati, pubblicati nel 2011, hanno confermato la presenza del secondo membro. Le immagini mostrano una zampa piegata al ginocchio. Essi identificano anche piccole ossa della caviglia, senza ossa del piede o delle dita. Questo dettaglio documenta una riduzione già avanzata, piuttosto che una gamba in miniatura completa.

Che ossa rivelano, e che cosa non dicono

Lo studio ha anche esaminato l’interno delle ossa. La loro architettura era simile a quella dei membri delle lucertole terrestri di oggi. I ricercatori hanno suggerito che le piccole dimensioni delle gambe corrispondono a una crescita più lenta o precedente.

Questa interpretazione non è un’osservazione diretta degli animali vivi. Il fossile conserva strutture mineralizzate; gli scienziati disegnano informazioni sul loro sviluppo. Le ossa osservate devono essere distinte dal meccanismo proposto per spiegare le loro dimensioni.

Eupodophis non regola da sé tutta la storia dell’origine dei serpenti. Le relazioni tra diverse linee fossili, il loro modo di vivere e l’aspetto dei loro personaggi richiedono un confronto. Presentarlo come « l’antenato di tutti i serpenti » andrebbe oltre quello che il suo studio stabilisce.

I serpenti attuali tengono altri indizi

Il file non si basa esclusivamente sui fossili. Alcuni serpenti attuali, compresi i boa e i pitoni, conservano le vestigia del bacino e gli arti posteriori. Queste strutture non li rendono animali capaci di camminare sulle gambe. Tuttavia, offrono elementi di confronto anatomico.

La ricerca pubblicata nel 2016 ha anche esaminato i meccanismi genetici dello sviluppo dei membri. Questi includono sequenze che controllano l’attività di un gene chiamato hedgehog Sonic. Questo gene interviene nell’organizzazione degli arti in vertebrati.

Questo lavoro mostra che i cambiamenti nella regolamentazione genetica possono contribuire alla riduzione dei membri. Completano osservazioni anatomiche. Non costituiscono un’analisi del DNA di Eupodophis: gli esperimenti riguardano organismi attuali e sequenze genetiche, non materiali genetici estratti dal fossile libanese.

Osservare un fossile senza dirgli tutto Un osso visibile permette di studiare una forma, dimensione o articolazione. La sua apparente assenza richiede più cautela: parte dello scheletro può mancare, nascosto o scarsamente conservato. Il caso della seconda gamba di Eupodophis illustra questo limite. Non apparve sulla superficie, ma esisteva bene nella piastra. Un’immagine scientifica di colore richiede anche una lettura attenta. I colori di una ricostruzione digitale sono utilizzati per distinguere le strutture. Non rivelano il colore dell’animale vivente. Allo stesso modo, un disegno di ricostituzione offre un aspetto; La fotografia del fossile mostra solo ciò che la roccia conserva.

Al-Nammoura, un archivio del mondo marino

Il legame con il Libano è concreto. Eupodophis appartiene ai fossili marini scoperti nei suoi calcarei del Cretaceo. Al-Nammoura, insieme a Haqel, Hjoula e Sahel Alma, è uno dei campi studiati per la diversità e la conservazione dei loro organismi.

Questi gruppi includono pesce, crostacei e cefalopodi. I rettili aggiungono altre parti alla ricostruzione di ecosistemi antichi. Una sintesi scientifica pubblicata nel 2024 descrive Eupodophis come uno degli esempi eccezionali di questo patrimonio, con i suoi membri restiali.

Le fotografie del campione identificano già il bacino e la piccola gamba visibile. Ma la superficie della pietra fornisce solo una parte delle informazioni. Nel caso di questo serpente al-Nammura, l’altro membro stava aspettando un’osservazione a raggi X, sepolto dal Cretaceo in pochi millimetri di calcare.

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