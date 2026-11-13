Presidente 2027: lo stato al centro dei programmi

Le elezioni presidenziali francesi del 2027 vennero alla luce dopo l’entrata di Teddy Riner, le discussioni su un primario e il dibattito sui servizi pubblici. Questo fascicolo settimanale confronta proposte, strategie partigiane e tre recenti indagini, distinguendo annunci, reazioni dei cittadini, potenziali elettorali e intenzioni di voto per il 2027.

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La campagna presidenziale francese del 2027 cambiò il ritmo tra il 7 e il 13 novembre. L’ingresso di Teddy Ringer nella competizione, i chiarimenti su un primario di destra e di centro e il confronto dei progetti di servizio pubblico hanno aggiunto scelte concrete alle discussioni di alleanza. Le indagini pubblicate questa settimana hanno fatto luce su queste ricomposizioni, ma non misurano tutte le stesse applicazioni o la stessa materia.

Il grande discorso orale del 12 novembre ha reso particolarmente visibili le differenze sul numero dei dipendenti pubblici. A sinistra, la creazione di posti di lavoro e la remunerazione sono centrali. A destra e al centro, diversi candidati difendono riduzioni, secondo diversi meccanismi. Questa opposizione, tuttavia, non riassume tutti i programmi: la scuola, l’Europa, la tassazione e le istituzioni separano anche i candidati da un lato.

Questo file tratta gli sviluppi verificati dalla settimana di novembre 7 a 13, 2026. Le proposte precedenti ricordate di includere la discussione sono datate come tali. Una candidatura dichiarata, un’ipotesi testata in un sondaggio e la partecipazione legalmente validata alla scheda elettorale rimangono tre statuti diversi.

Utilità: otto candidati, percorsi opposti

Il 12 novembre, Fabien Roussel, Bruno Retailleau, Marine Tondelier, Raphaël Glucksmann, Jean-Luc Mélenchon, Gabriel Attal, Éric Zemmour e Édouard Philippe sono stati successivamente interrogati sui servizi pubblici. Non si trattava di un dibattito avversario che coinvolgeva gli otto intorno alla stessa tabella. Marine Le Pen e David Lisnard avevano rifiutato l’invito.

Roussel difese 500.000 reclute per cinque anni. Tondelier ha menzionato 250.000 a 350.000 posti. Retailleau ha proposto 400.000 non-sostituzioni, di cui 300.000 sono associati con i guadagni attesi in intelligenza artificiale. Zemmour ha avanzato 800.000 abolizioni nel corso di cinque anni, salvando insegnanti, polizia, militari e caregiver.

Glucksmann ha ribadito l’aggiornamento degli insegnanti, dal 10% al 25% a seconda della situazione. Philippe difese l’autonomia delle scuole. Retailleau ha proposto un sesto esame di iscrizione. Questi impegni riguardano quindi sia l’organizzazione delle missioni che il numero di personale. Nessun aumento di produttività annunciato è, in questa fase, un risparmio di bilancio raggiunto.

Attal favorisce le partenze volontarie

Il 12 novembre Gabriel Attal ha dichiarato che il suo obiettivo di 100.000 partenze dal servizio pubblico sarebbe stato volontario e di indennità, piuttosto che abolizione immediata e uniforme dei posti. Presenta questo meccanismo come accompagnamento per gli agenti che desiderano cambiare i percorsi di carriera.

La differenza è importante nella valutazione della proposta: la partenza volontaria coinvolge i richiedenti per il regime e il finanziamento iniziale. Il numero indicato non indica quindi, da solo, la quantità di risparmio netto. La compensazione, le possibili sostituzioni e la distribuzione delle partenze tra gli scambi condizionano il risultato. La discussione sul personale non esonera la considerazione di ritenzione delle competenze in ogni reparto.

La questione dei salari va oltre la campagna

Nella sua relazione di un incontro con David Amiel il 10 novembre, il Servizio pubblico della CGT ha chiesto un aumento immediato di almeno il 10% nel punto dell’indice, la sua indicizzazione sull’inflazione e un recast delle griglie. Ha anche chiesto l’abolizione del giorno d’attesa e il ripristino completo della retribuzione in congedo di malattia regolare.

L’unione ha trovato la risposta del governo inadeguato e ha chiesto la mobilitazione il 17 novembre. Queste sono richieste sindacali, non un accordo con il governo. La loro vicinanza a determinati impegni di campagna non supporta automaticamente un candidato. Tuttavia, spiegano perché il dibattito sui servizi pubblici riguarda simultaneamente il reclutamento, il trattamento del personale e l’attrattiva dei mestieri.

Al centro e a destra, un primario ancora da costruire

Bruno Retailleau propose le date 31 gennaio e 7 febbraio 2027 per un primario, in una lettera del 10 novembre indirizzata a Gabriel Attal, Édouard Philippe e David Lisnard. Un incontro di squadra è annunciato per il 17 novembre. Questo calendario è una proposta di negoziazione, non una procedura definitivamente adottata da tutte le formazioni interessate.

Il rifiuto di Filippo di sottomettersi a questo principale rimane un grande ostacolo politico. Il suo entourage mantiene una strategia di applicazione indipendente. L’esistenza di scambi tra le squadre non significa pertanto il ritiro dei candidati o l’accordo su un’unica offerta.

Il campo di applicazione della concorrenza sarebbe decisivo come le sue date: chi potrebbe votare, chi potrebbe competere, quali garanzie sarebbe richiesto e quale impegno legherebbe i perdenti? Senza risposte comuni, l’istruzione primaria rimane un progetto. I punteggi dei candidati separati non possono essere aggiunti per annunciare in anticipo quello di un possibile vincitore.

Guardia Repubblicana all’Elysée, 4 settembre 2025. Archivio Foto: Dati Bendo / Unione Europea, Commissione Europea Servizio Audiovisivo, CC BY 4.0.

Ringer entra nella campagna, senza un programma completo paragonabile

Teddy Ringer ha annunciato la sua candidatura il 9 novembre. Questa voce è un nuovo fatto politico, distinto dall’eco delle reti o delle indagini di opinione. Si presenta al di fuori della tradizionale opposizione tra sinistra e destra. Nella sua dichiarazione rilasciata quel giorno, disse: « Lo farò con te e per te »

I suoi primi orientamenti includono l’attività economica e le pensioni. Su questi, sottolinea la solidarietà e la penitenza, senza escludere un luogo di capitalizzazione. Queste indicazioni non sono ancora completamente dettagliate: le regole di contributo, la transizione tra sistemi e finanziamenti non possono essere detratte da una formula generale.

Un viaggio all’Ospedale Delafontaine di Saint-Denis è stato annunciato il 13 novembre. Questo annuncio non è presentato qui come prova di una visita reale. La sua presenza al Salon du Made in France, il 14 novembre alle ore 2. L’ora di Parigi è inclusa anche nel calendario annunciato. Un’agenda della campagna e la sua esecuzione devono rimanere distinte.

Reazioni dei cittadini, senza trasformarle in un sondaggio

In un rapporto radio trasmesso il 9 novembre da Guadalupa, al momento della Route du Rhum, Jean-Gabriel accoglie questa applicazione: « Sono per il cambiamento. Questa testimonianza riflette l’aspettativa di un intervistato intervistato sul posto, non una misura di opinione guadaloupéan o francese.

Un riassunto qualitativo pubblicato con l’indagine Odoxa relays anche questo commento critico: « Un grande atleta non fa un grande presidente ». Viene da una selezione di reazioni online di Backbone, il cui autore individuale non è identificato nella sintesi. Esso illustra un argomento, non la sua frequenza nella popolazione. Queste due reazioni rivelano aspettative diverse, il rinnovamento politico da un lato, l’esperienza richiesta dall’altro, senza consentire loro di essere data una gerarchia statistica.

LFI specifica il contenuto della sua offerta

La nuova edizione diIl futuro in comune, rilasciato il 6 novembre, poi portato nella campagna di Jean-Luc Mélenchon, serve come riferimento programmatico. LFI annuncia 1.079 misure, di cui 238 nuove e 118 modificate. Questi numeri descrivono l’architettura rivendicata del programma; essi stessi non forniscono informazioni sul suo costo o fattibilità.

Il capitolo del reddito propone un SMIC netto di €1.700, indicizzazione salariale sui prezzi e un aumento del 10% del punto indice. La riforma fiscale comprende quattordici imposte sul reddito, una tassa sulla ricchezza con una dimensione climatica e una garanzia fiscale del 2% per le attività superiori a 100 milioni di euro.

Il testo prevede anche l’abolizione del prelievo forfettario sul reddito dei capitali e un massimale di eredità di 12 milioni di euro. Esso articola così un aumento del reddito del lavoro e una ridistribuzione della ricchezza. Si tratta di un programma di trasformazione fiscale, non di misure che sono entrate in vigore.

Su ecologia, il programma vuole includere una regola che limita il campionamento della natura alla sua capacità di rigenerazione. Esso prevede la pianificazione del carbonio aziendale, la contabilità e l’attenzione speciale per l’energia e l’autonomia alimentare all’estero. La questione dell’attuazione si pone a diversi livelli: obiettivi nazionali, investimenti, obblighi imposti alle imprese e mezzi di controllo delle autorità.

Ucraina: Finalizzazione del candidato non richiesto · Voci globali

Il 9 novembre, LFI pubblicò un chiarimento in seguito alla polemica sui commenti di Mélenchon a Bourget. Il movimento afferma che qualsiasi trasferimento territoriale dovrebbe essere soggetto al voto delle popolazioni interessate. Difende una pace negoziata che coinvolge gli europei e ricorda le sue riserve sull’invio di truppe e missili a lungo raggio.

Questa dichiarazione stabilisce la posizione rivendicata da LFI. Non è né un accordo di pace né un’accettazione di questo approccio da parte dell’Ucraina. Le condizioni di consultazione nel territorio occupato e le garanzie di sicurezza non sono regolate esclusivamente da un principio di voto. La controversia ruota quindi intorno ai mezzi per raggiungere la pace, così come l’obiettivo dichiarato.

Glucksmann, Tondelier e Roussel: tre percorsi distinti

Il progetto educativo di Raphaël Glucksmann non è orale. A partire da agosto, aveva presentato un piano quinquennale che combina gli stipendi degli insegnanti, l’iscrizione più bassa per grado nella scuola primaria e la ristrutturazione di edifici. La sua proposta di pagare meglio il lavoro tassando le più grandi eredità appartiene anche a questa offerta precedente, richiamata qui per collocare gli interventi di novembre.

Ha anche difeso un servizio civico obbligatorio di dieci mesi e una convenzione cittadina sull’immigrazione, seguita da un dibattito parlamentare. Questi meccanismi differiscono da entrambe le restrizioni di migrazione messe in atto sul diritto e sulle riforme istituzionali svolte dalla LFI. Un tema comune, come l’aumento dei salari, non significa l’identità dei mezzi.

Marine Tondelier ha detto il 9 novembre: « Non mi ritiro ». Allo stesso tempo, ha lasciato aperta la partecipazione ambientale a una coalizione. Il mantenimento di una domanda e la disponibilità di un accordo collettivo non descrivono quindi necessariamente due annunci contraddittori: tutto dipenderebbe dal quadro e dal contenuto di questo accordo.

In un testo firmato lo stesso giorno, difende « una federazione di stati, decentralizzati ed ecologici ». Esso propone di mobilitare gli appalti pubblici a favore della produzione europea, con soglie che variano a seconda del settore, e di finanziare la transizione attraverso il prestito europeo. La sua visione comprende anche un riorientamento della politica agricola e dell’azione della Banca centrale europea. Si tratta di un progetto di trasformazione europea, per il quale una presidenza francese non poteva decidere da sola.

La PCF ha riaffermato la sua linea il 7 novembre. Il Consiglio nazionale ricorda che Fabien Roussel è stato scelto il 6 settembre dal 72% dei membri consultati. Egli ritiene che un membro che sostiene un’altra candidatura sia fuori dalla scelta del partito e non possa parlare a suo nome. Questa dichiarazione sottolinea la persistenza di un’offerta comunista autonoma; Non consente la creazione di un elenco di esclusioni individuali.

RN prepara i suoi finanziamenti, Reconquest delinea le sue priorità

Il 10 novembre, il tesoriere RN Kevin Pfeffer ha annunciato un pre-accordo con due banche europee non francesi per un prestito di 10,6 milioni di euro per la campagna Marine Le Pen. Egli attende una risposta definitiva prima della fine del mese e non ha nominato le istituzioni. Questo accordo non significa che i fondi sono stati erogati.

Eric Zemmour ha confermato la sua candidatura sul suo sito di campagna e ha annunciato un incontro di lancio il 21 novembre a Toulon. Le sue priorità combinano la cessazione dell’immigrazione legale e illegale, la riserva di prestazioni non contributive ai francesi e l’abolizione dell’aiuto medico statale. Queste sono proposte dalla Riconquista, non disposizioni della legge in vigore.

In particolare, offre ulteriori 100.000 posti di prigionia in 24 mesi. Su ricavi, promette di abolire il CSG e ridurre le tasse di carburante di 40 centesimi. I guadagni associati a questi cambiamenti sono obiettivi di campagna: i loro finanziamenti e gli effetti non possono essere considerati acquisiti.

Cluster17: quattro offerte elettorali, non quattro previsioni

L’indagine Cluster17 commissionata da Politico, con riferimento all’11 novembre, è stata condotta online il 9 e 10 novembre tra 1.242 adulti, di cui 1.164 registrati. Vengono applicate quote sociodemografiche e adeguamenti politici. I numeri ponderati dei quattro scenari sono 899, 888, 883 e 899.

Nelle prime tre ipotesi, Philippe, Attal o Christine Lagarde occupano alternativamente la posizione centrale. Marine Le Pen raccoglie rispettivamente il 30,5%, il 31% e il 30,5%; Melenchon 20%, il 20,5 % e il 20,5 %. Philippe ha ottenuto 13,5%, Attal 11% e Lagarde 14%. David Lisnard è il 10% in tutti e tre i casi. Tester Lagarde non vale la pena un’applicazione.

Con diciotto nomi contemporaneamente, Le Pen raggiunse il 27%, Mélenchon 19%, Philippe, Lagarde, Glucksmann e Lisnard 8% ciascuno; Riner e Attal 2% ciascuno. Il foglio illustra circa ±3 punti circa il 30% e ±3.3 circa il 50%. Le differenze tra scenari non sono cambiamenti cronologici.

Toluna: un sondaggio condotto prima della candidatura Ringer

Il sondaggio Interattivo Toluna Harris per M6 e RTL, pubblicato il 9 novembre, è stato condotto online dal 3 al 5 novembre: 2.436 adulti, di cui 2.101 registrati, con quote e aggiustamenti sociodemografici ed elettorali. Il terreno precede l’annuncio di Riner.

Nello scenario di Philippe, Villepin e Lisnard, Le Pen raggiunse il 34%, Mélenchon 19%, Philippe 12%, Glucksmann 11% e Lisnard 9%. La base è 1.370 registrati alcuni per votare ed esprimere una scelta. Le altre quattro ipotesi hanno basi da 1,336 a 1,367; la penna raccoglie il 35% o il 36%.

I tre duelli testati hanno dato Le Pen 68% contro Mélenchon, 60% contro Glucksmann e 58% contro Philippe, sulla base di 1,171, 1.237 e 1.211 intervistati rispettivamente. Astensione, bianco e zero sono esclusi. I margini riportati sono stati ± 2,9 punti nel primo turno e ±3,1 punti nel secondo. Queste simulazioni non pregiudicano né i finalisti né il risultato.

Odoxa: il potenziale del 21% non significa il 21% dei voti

Il 12 novembre Odoxa ha pubblicato un sondaggio di 1.005 adulti per Backbone e Le Figaro. Secondo l’avviso depositato, la terra ha avuto luogo il 9 e 10 novembre, con quote e regolazioni sui voti del 2022. Il metodo di raccolta non è specificato nel volantino consultato. I margini riportati variano da ±1.4 a ±3.1 punti.

Ringer ha il 21% di potenziale, di cui il 4% « certamente » e il 17% « probabilmente ». Questa domanda permette di considerare diverse personalità: non obbliga a scegliere una sola newsletter. Il 4% non è quindi né l’intenzione di votare in modo competitivo.

Un’altra domanda aperta sulla personalità desiderata della presidenza dà in particolare Le Pen 16%, Mélenchon 10% e Riner 4%. Secondo la sintesi, il 46% non cita nessun nome. Il desiderio spontaneo, il potenziale e l’intenzione di votare devono rimanere separati, anche quando una cifra identica appare in due risposte.

Che cosa significa davvero le differenze

Il primo errore sarebbe quello di trasformare il 34% di Le Pen in Toluna e il 30,5% in Cluster17 in una diminuzione in pochi giorni. Gli istituti, le date, le liste proposte e il trattamento della partecipazione differiscono. Per studiare un’evoluzione, una serie costruita in condizioni comparabili deve essere data priorità e la sua incertezza deve essere presa in considerazione.

Infine, un margine indicativo non copre tutte le offerte di indagine. Anche il reclutamento degli intervistati, la formulazione e il ricordo dei voti precedenti contano. Le piccole discrepanze non permettono la certezza di candidati stretti, figuriamoci predire i riporti dopo il ritiro.

I prossimi scadenze annunciate

I team che sostengono una discussione sull’istruzione primaria devono incontrarsi il 17 novembre, mentre quel giorno viene annunciato anche un impegno di servizio pubblico. Le regole per una possibile selezione comune e le risposte alle rivendicazioni salariali costituiranno quindi due incontri separati, una elezione e l’altra sociale.

Riner ha annunciato il trasferimento al Made in France il 14 novembre e la riunione di Zemmour il 21 novembre dovrà essere apprezzata sulla base del loro reale progresso e delle loro proposte.

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