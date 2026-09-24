Il fantasma rishuffle: Aoun e Salam insoddisfatti, ministri sull’imbracatura, ma nessuno vuole aprire la scatola di Pandora

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Il governo di Nawaf Salam era appena emerso da un nuovo evento parlamentare quando le prime liste cominciarono a circolare. I ministri sono stati abbandonati. Sono state menzionate potenziali sostituzioni. Affari Esteri, Turismo, Ambiente e Telecomunicazioni sono apparsi nelle conversazioni. Il nome del ministro dell’Energia Joe Saddi era direttamente associato alla crisi dell’elettricità. Poi, quasi il più rapidamente, il progetto di riprogettazione ha perso slancio.

Tuttavia, questo inverso non riflette una soddisfazione trovata in cima allo stato. Le riserve esistono a Baabda come a Serail. Joseph Aoun commenterebbe il lavoro dei ministri sotto il suo governo. Nawaf Salam avrebbe anche riserve sui membri della squadra considerati vicino a lui. Informazioni più precise indicano anche l’insoddisfazione presidenziale con la gestione di diverse questioni economiche, sociali e ambientali.

Ma nessun accordo è stato raggiunto tra Joseph Aoun e Nawaf Salam per cambiare il governo. Il presidente della Repubblica non avrebbe nemmeno presentato formalmente un progetto di rishuffle.

Il paradosso è lì: l’esecuzione di alcuni ministri è già contestata, ma il sistema politico ritiene che sarebbe più pericoloso sostituirli oggi che mantenerli.

68 voti di fiducia, poi i nomi iniziano a circolare

Il dibattito si è esteso dopo la sessione parlamentare sul governo. Ha ottenuto la fiducia di 68 membri, contro 12 voti ostili e due astensioni.

Il risultato era una maggioranza. Non ha tolto le critiche formulate in Parlamento.

Nei giorni successivi, le informazioni cominciarono a circolare sui ministri che potevano lasciare la squadra e sui possibili successori. Il movimento ha causato disagio all’interno del governo e tra le formazioni a cui alcuni ministri sono politicamente attaccati.

Tuttavia, le informazioni disponibili mostrano che non vi era alcuna lista definitiva.

Questo è un punto essenziale. Diversi nomi sono stati testati in conversazioni politiche. Ciò non significa che Joseph Aoun e Nawaf Salam avevano fermato una lista di partenze.

La riforma esisteva come ipotesi politica prima che esistesse come decisione istituzionale.

Ed era proprio il passaggio dall’uno all’altro che si è rivelato quasi impossibile.

Aoun non ha chiesto il rishuffle, ma non è soddisfatto

Una fonte ufficiale informata fornisce una chiarificazione che cambia la lettura del file.

Joseph Aoun non ha formalmente proposto un risalto ministeriale o la sostituzione di ministri specifici.

D’altra parte, la sua insoddisfazione sarebbe reale.

Si concentrerebbe sull’esecuzione di alcuni membri del governo e, più in generale, su come vengono affrontate diverse questioni economiche, sociali e ambientali.

Questa distinzione è importante.

Quindi il presidente non sarebbe arrivato davanti a Nawaf Salam con una lista di nomi vietati. Piuttosto, avrebbe notato un problema di prestazioni.

La stessa fonte, tuttavia, porta una seconda e ancor più interessante chiarificazione: non tutti i ministri che sembrano essere inefficienti sarebbero necessariamente responsabili del loro immobilismo.

Alcuni membri del governo darebbero soddisfazione. Altri sarebbero caduti in una forma di inerzia. Ma questa inerzia a volte sarebbe legata alla situazione generale del paese, alle circostanze regionali o ai vincoli internazionali.

In altre parole, la valutazione dei ministri affronta già un problema molto concreto: distinguere l’incompetenza dal blocco.

Un ministro non può produrre risultati perché lavora male. Essa può anche non produrre un risultato perché la decisione dipende dal finanziamento inesistente, da un accordo politico non trovato o da una situazione regionale che non controlla.

Cambiare il primo può risolvere un problema.

Cambiare il secondo cambia solo il nome sulla porta del dipartimento.

Salam avrebbe anche le proprie riserve

La malattia non sarebbe limitata a Baabda.

Le informazioni raccolte indicano che Nawaf Salam avrebbe anche riserve sull’esecuzione di alcuni ministri considerati di sua scelta o ambiente politico.

Questo fatto impedisce che il caso venga ridotto ad una tensione classica tra il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio.

Aoun non avrebbe semplicemente cercato di correggere « i ministri di Salam », mentre Salam avrebbe protetto la sua squadra.

Entrambe le presidenze avrebbero le loro critiche.

Ma avere riserve comuni sul funzionamento del governo non significa accettare su come cambiarlo.

Questo è esattamente ciò che manca.

Una fonte ufficiale afferma chiaramente che nessun accordo è stato raggiunto tra i due presidenti per riesumare.

Dà anche la ragione: le circostanze attuali non cambieranno il governo né influenzeranno il suo equilibrio.

La parola « equilibrio » spiega molto di più della parola « circostanze ».

Joe Saddi: L’elettricità trasforma un ministro in una prova politica

Il caso più visibile è Joe Saddi.

Il ministro dell’energia era al centro delle discussioni a causa della situazione dell’elettricità. Il suo nome era associato alle supposizioni del cambiamento.

Ma il suo sostituto ha subito incontrato una linea rossa politica.

I circoli delle forze libanesi sostengono che non c’è dubbio di abbandonarlo. La loro lettura è che la pressione intorno al suo ministero mira a mettere tutte le parti prima delle loro responsabilità nel problema energetico, non per ottenere la sua partenza.

Georges Okais ha formulato la difesa in modo molto più offensivo. Egli avvertì che le Forze libanesi non avrebbero accettato di « bruciare » nel governo. Ha anche accusato alcuni attori di cercare deliberatamente di sconfiggere il partito nel settore dell’energia al fine di rompere la sua immagine e metterlo sullo stesso piano di coloro che in precedenza gestito il file.

Questa reazione mostra immediatamente perché una riprogettazione presentata come tecnica non rimane mai così a lungo.

Se Joe Saddi viene sostituito, la discussione non si concentrerà più solo sul numero di ore di elettricità.

Si occuperà della quota delle Forze libanesi nel governo, della responsabilità storica del settore e dell’identità del successore.

Un problema di efficienza amministrativa diventa entro ore un confronto tra formazioni politiche.

Quattro altri dipartimenti entrarono in conversazioni

L’energia non è l’unico portafoglio da menzionare.

Dietro le quinte l’informazione cita anche Affari Esteri, Turismo, Ambiente e Telecomunicazioni.

Tuttavia, non è stato redatto alcun elenco definitivo.

Sarebbe quindi errato presentare gli incombenti di questi dipartimenti come ministri ufficialmente minacciati di revoca. La loro presenza nelle conversazioni mostra piuttosto la misura in cui l’operazione avrebbe avuto luogo rapidamente.

Se il dibattito ha coinvolto un portafoglio unico, si potrebbe raggiungere un compromesso.

Dal momento in cui cinque dipartimenti appaiono nelle discussioni, la questione cambia in natura.

Ogni portafoglio corrisponde ad una componente del compromesso che ha permesso la formazione del governo. Dietro ogni ministro è una combinazione di considerazioni politiche, religiose e istituzionali.

Pertanto, la sostituzione di diverse persone equivale a tirare diversi fili dallo stesso tessuto.

Nessuno può sapere in anticipo chi rinuncia al tutto.

Shiite tandem non vuole riaprire la condivisione del governo

Questa paura spiega la cautela delle principali forze politiche.

Il tandem sciita, in particolare, non avrebbe mostrato alcun desiderio di aprire il file del rishuffle ampiamente.

Questo rifiuto non significa necessariamente che i suoi funzionari considerino l’esecuzione di tutti i ministri per essere perfetto.

Il problema è altrove.

Una volta discusso un portafoglio, gli altri componenti possono chiedere perché le loro azioni non sarebbero discusse.

Se un partito mantiene il diritto di scegliere il successore del suo ministro, un altro può rivendicare la stessa regola. Se la presidenza vuole sostituire un ministro da parte sua, il Serail potrebbe voler fare la sua correzione. Se si verificano diversi cambiamenti contemporaneamente, le formazioni parlamentari possono considerare che l’equilibrio iniziale del governo non esiste più.

La riorganizzazione diventa una seconda formazione del governo.

Ma questa volta, si svolge senza precedenti dimissioni dal gabinetto e mentre l’esecutivo deve continuare a gestire il paese.

Questo è esattamente lo scenario che gli attori politici cercano di evitare.

La Costituzione aggiunge una serratura: un ministro non è un direttore generale revocabile con decreto

Il problema diventa ancora più complesso quando lasciamo la politica per il diritto costituzionale.

La Costituzione libanese non contiene una procedura autonoma dal titolo « Riforma militare ».

Il meccanismo deve quindi essere ricostruito sulla base di diverse disposizioni.

L’articolo 53 organizza il ruolo del presidente della Repubblica e del presidente del Consiglio nella formazione del governo.

Ma la vera serratura è nell’articolo 65.

La rimozione di un ministro appartiene a decisioni importanti che richiedono una maggioranza di due terzi del Consiglio dei ministri.

Questa regola significa che un ministro non può essere trattato come un funzionario senior che i due presidenti semplicemente sostituiranno dopo aver accettato.

Anche se Joseph Aoun e Nawaf Salam avessero concluso che un ministro doveva andarsene, la questione della procedura sarebbe rimasta.

Questa protezione non è accidentale.

Il sistema Taif si basa sulla natura collegiale dell’esecutivo. Il governo non è legalmente una raccolta di ministri individualmente dipendenti dal presidente della Repubblica.

La stabilità del Consiglio dei ministri è di per sé un valore istituzionale.

La soluzione del cambiamento di portafoglio apre un’altra battaglia

Tuttavia, la storia del governo libanese offre un percorso intermedio.

Invece di rimuovere esplicitamente un ministro, la ripartizione del portafoglio può essere cambiata.

Un ministro può perdere una funzione, ricevere un’altra responsabilità o diventare ministro dello Stato. Il suo vecchio portafoglio può essere affidato a qualcun altro.

Questa tecnica apparentemente evita la pesante procedura di revoca.

Ma pone una domanda giuridica formidabile: quando una ridistribuzione dei portafogli diventa una revoca travestita?

Se un ministro mantiene formalmente il suo titolo, ma viene rimosso da tutti i poteri che ha garantito la sua presenza nel governo, il problema non scompare necessariamente perché il vocabolario è cambiato.

Questo problema è di particolare importanza nel contesto attuale.

Un reshuffle progettato per aggirare due terzi potrebbe aprire una disputa politica e costituzionale molto più grave del problema di prestazione che doveva risolvere.

Il vero puzzle: come misurare il fallimento di un ministro?

Dietro questi ostacoli appare una debolezza più fondamentale.

Quali sono i criteri utilizzati per decidere che un ministro ha fallito?

Informazioni disponibili indicano prenotazioni, insoddisfazione e inerzia. Essi non rivelano un meccanismo di valutazione pubblica basato su obiettivi specifici.

Non c’è alcuna griglia nelle prove disponibili per dire che un tale ministro ha dovuto effettuare tre riforme prima di settembre, che due non sono stati completati e che dovrebbe quindi essere sostituito.

Questo non significa che la critica sia infondata.

Ciò significa che la transizione dalla critica alla punizione rimane in gran parte politica.

Il problema è particolarmente visibile nell’energia.

Se l’alimentazione è ancora insufficiente, qual è la quota del ministro attuale? Quale proporzione deriva dallo stato strutturale del settore? Quale parte dipende dal finanziamento? Qual è la quota delle scelte precedenti? Che parte ha il Consiglio dei ministri?

Senza una risposta specifica, sostituire Joe Saddi può essere presentato come una sanzione di gestione o come un’operazione politica.

Entrambe le interpretazioni sarebbero utilizzate immediatamente.

Il tempo scelto è probabilmente il peggiore possibile

A queste difficoltà si aggiunge il calendario.

Nawaf Salam è impegnato in una importante sequenza diplomatica negli Stati Uniti. Il Libano cerca di preservare una presenza internazionale nel sud dopo la finale. Sta negoziando la continuazione del meccanismo con Israele. Cerca di ottenere il sostegno per l’esercito e la ricostruzione.

Il dibattito sul monopolio delle armi rimane aperto.

Il rapporto con Damasco è in mezzo a una ricomposizione.

Il governo deve perseguire riforme richieste dai suoi partner finanziari.

Allo stesso tempo, il fronte sociale sta cominciando a muoversi.

I sindacati di trasporto hanno deciso uno sciopero generale, rally e sit-in in tutto il paese per il 30 settembre.

Bassem Tlais critica il governo per non aver attuato alcune decisioni prese a febbraio per quanto riguarda il settore.

Béchara Asmar ritiene che la situazione abbia raggiunto un livello « che non può più essere sostenuto ». Egli avverte che la sofferenza dei lavoratori e della popolazione può spingere gli eventi verso conseguenze difficili da controllare.

Aprire una crisi governativa in questo contesto significherebbe aggiungere un nuovo fronte a tutti gli altri.

Il rischio principale di rimodellare è l’illusione di una risposta

La domanda poi diventa più profonda: quale sarebbe il vero scopo di rimodellare?

Se sostituisce un ministro la cui disabilità è stabilita, può migliorare l’azione del governo.

Se chiarisce le responsabilità o corregge una cattiva distribuzione delle competenze, può anche essere utile.

Ma se serve a soddisfare le parti, ridistribuire i portafogli o dare l’impressione che il potere risponde al malcontento popolare, diventa un’operazione cosmetica.

Questo è il rischio individuato nell’analisi legale del caso.

Un rishuffle che dovrebbe migliorare la giurisdizione può eventualmente replicare esattamente i meccanismi politici e confessionali che hanno determinato la prima composizione del governo.

Il paradosso sarebbe poi completo.

Per correggere un governo che è considerato sottoperformativo, i funzionari dovrebbero riaprire i negoziati sulle quote che rendono così difficile la valutazione individuale dei ministri.

Il governo rimane quindi intatto per un motivo scomodo

Il progetto si è gradualmente allontanato, ma nessuna delle critiche che l’avevano portata veramente è scomparsa.

Joseph Aoun rimane insoddisfatto di alcuni risultati.

Nawaf Salam avrebbe le sue riserve.

Diversi ministeri sono stati citati dietro le quinte.

L’energia è sotto pressione pubblica.

I problemi economici, sociali e ambientali rimangono intatti.

Tuttavia non vi è alcun accordo sul cambiamento.

La formula utilizzata da una fonte ufficiale riassume la situazione: le circostanze non cambiano il governo o influiscono sul suo equilibrio.

Ciò significa che la stabilità attuale non è necessariamente il prodotto della totale fiducia nel team.

È anche il prodotto della paura delle conseguenze del cambiamento.

Il governo Salam si trova così in una situazione insolita: sufficientemente criticato per il cambiamento da menzionare seriamente, ma sufficientemente difficile da ricomporre in modo che le sue debolezze costituiscano temporaneamente un rischio inferiore a quello della loro correzione.

Il problema è probabile che ritorni non appena un guasto dipartimentale può essere chiaramente attribuito a una persona piuttosto che alle circostanze, o non appena i bilanci politici permettono di cambiare senza rinegoziazione generale.

Fino ad allora, il « rishuffle fantasma » ha già un effetto molto concreto. Ogni ministro ora sa che la questione della sua performance può condurre il suo nome nelle discussioni Baabda e Serail. Ma tutti sanno anche che nel sistema libanese, identificare un ministro in fallimento è infinitamente più semplice che riuscire a sostituirlo senza riaprire l’intero governo.