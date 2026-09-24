Dopo la Finale: dieci paesi europei sui gradi, ma il Libano meridionale rimane a rischio di un vuoto

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Baabda mette la prevenzione del vuoto di sicurezza prima

Nel giro di pochi mesi dalla prevista fine della missione delle Nazioni Unite per l’Interim Force in Libano, si stanno intensificando le discussioni sulle disposizioni del successore. Tuttavia, non hanno ancora prodotto una formula definitiva. Diversi scenari circolano negli scambi diplomatici. Si sta studiando un’iniziativa europea. Circa 10 paesi hanno segnalato la loro disponibilità a partecipare. Tuttavia, né il suo mandato né la sua composizione né le modalità per il suo dispiegamento sono ancora state finalizzate.

Questa incertezza spiega il messaggio ora trasmesso dalle autorità libanesi: la priorità è quella di impedire la creazione di un vuoto di sicurezza nel Sud. Il presidente della Repubblica, Joseph Aoun, ha stabilito questa posizione nelle sue discussioni con l’alto rappresentante britannico per la difesa del Medio Oriente, Edward Ahlgren. Il Capo di Stato ha dichiarato che il Libano era pronto ad ospitare una forza internazionale sostitutiva se il mantenimento di Finul divenne impossibile.

La missione prevista dovrebbe, nel disegno libanese, contribuire all’ulteriore attuazione della risoluzione 1701 e sostenere l’esercito nell’esercizio dell’autorità statale fino a confini riconosciuti a livello internazionale. La sfida non è solo quella di sostituire i soldati internazionali con gli altri. L’obiettivo è quello di preservare un’architettura di sicurezza che permette all’esercito libanese di continuare a ricevere il sostegno internazionale in una zona ancora segnata dalle operazioni militari.

Joseph Aoun ha avvertito soprattutto che una scomparsa del Finul senza un dispositivo di sostituzione creerebbe un vuoto pericoloso. Questa preoccupazione assume una dimensione particolare fintanto che la presenza israeliana continua in alcune aree e le operazioni continuano ad essere effettuate nel Sud.

Da questa prospettiva, la questione della forza internazionale non può essere separata dal ritorno degli abitanti. I villaggi colpiti dai combattimenti hanno bisogno di un minimo di stabilità per consentire il ritorno sostenibile delle popolazioni. L’esercito deve essere in grado di pianificare il suo dispiegamento e le sue missioni sulla base di un quadro noto. Un periodo indefinito tra la partenza di una forza e l’eventuale arrivo di un’altra complica questi due obiettivi.

Esiste un’iniziativa europea, ma nessun accordo è ancora raggiunto

Le informazioni raccolte nei circoli diplomatici si riferiscono ad un’iniziativa italiana che coinvolge anche la Francia. Circa 10 paesi europei hanno segnalato la loro disponibilità a partecipare a una nuova forza. Questa indicazione dà una coerenza politica al progetto. Tuttavia, non significa che esista già una forza sostitutiva.

Non è ancora stato raggiunto un accordo definitivo.

Le questioni più sensibili rimangono precisamente quelle che determineranno la fattibilità del progetto. I paesi partecipanti, il loro personale, il finanziamento e le regole di impegno devono essere stabiliti. Soprattutto, è necessario definire il mandato della futura presenza internazionale e il suo rapporto con l’esercito libanese.

La questione della transizione dalla Finale a un nuovo meccanismo è una difficoltà aggiuntiva. La forza delle Nazioni Unite ha esperienza accumulata per decenni, strutture, logistica e una conoscenza approfondita del terreno. Una nuova struttura dovrebbe impedire che alcune di queste capacità scompaiono al momento della transizione.

La continuità operativa diventa così tanto importante quanto la composizione della forza.

Le consultazioni riguardano quindi un accordo molto più complesso che una semplice coalizione di paesi volontari. Una dozzina di stati possono dichiararsi pronti a contribuire. Ma devono essere d’accordo sulla missione che accetteranno.

Questa distinzione spiega la prudenza delle fonti diplomatiche. Il progetto europeo è reale nella fase di discussione, ma la sua trasformazione in una task force dipende ancora da decisioni politiche e militari che non sono state prese.

La Francia spinge il progetto, ma incontra diversi ostacoli

Parigi svolge un ruolo attivo nelle discussioni. La Francia cerca da diversi mesi di preservare una significativa presenza internazionale in Libano e di mantenere il suo coinvolgimento nella questione meridionale. Sta anche lavorando per sostenere l’esercito libanese ed è stato coinvolto nella preparazione di un meccanismo internazionale per rafforzare le capacità delle istituzioni di sicurezza.

In particolare, Emmanuel Macron ha insistito sul fatto che i lavori preparatori per la conferenza di supporto militare e di sicurezza non dovrebbero essere ritardati. Questa mobilitazione francese è accompagnata da stretti scambi con l’Italia sul post-Finale.

Ma ci sono diversi ostacoli.

Ci sono prove dell’opposizione israeliana a certe opzioni previste per il Sud. La presenza francese sarebbe particolarmente sensibile nelle discussioni. Tuttavia, sarebbe prematuro dedurre che una composizione definitiva è già stata respinta, poiché nessuna formula completa è ancora concordata.

Un altro sconosciuto è la posizione americana. Washington rimane un giocatore indispensabile in qualsiasi meccanismo progettato per operare in modo sostenibile nel Sud. Tuttavia, le informazioni raccolte non permettono di concludere che il progetto europeo attualmente in discussione è definitivamente accettato dagli Stati Uniti.

Il tempo gioca anche contro i negoziatori. Costruire una forza multinazionale richiede accordi politici, ma anche preparazione militare. È necessario identificare le unità, organizzare la catena di comando, stabilire regole di impegno, definire i rapporti con le autorità libanesi e preparare i mezzi logistici. Queste decisioni non possono essere prese qualche giorno prima di una transizione.

È proprio per questo che Beirut cerca di accelerare le consultazioni.

Quale mandato per i successori dei Caschi Blu?

Il mandato è probabilmente il problema più sensibile.

Finul opera nel quadro delle Nazioni Unite e conformemente a risoluzioni specifiche. Una forza successiva potrebbe assumere diverse forme. I documenti disponibili non identificano ancora che saranno conservati.

Per il Libano, la preferenza espressa rimane quella di una presenza internazionale che aiuta l’esercito ad attuare la risoluzione 1701 e consolidare l’autorità statale. Questa formulazione conserva il principio che la sovranità appartiene alle istituzioni libanesi. La forza internazionale sarebbe quindi intesa a sostenere queste istituzioni, non a sostituirle.

Qualsiasi cambiamento significativo delle prerogative aumenterebbe immediatamente le questioni politiche interne.

Alcune posizioni libanesi hanno già avvertito contro la trasformazione della missione internazionale in una forza con poteri più estesi nei villaggi, tra cui ricerca e intervento diretto. Queste preoccupazioni dimostrano come la definizione del mandato possa diventare oggetto di confronto interno.

La sfida è quella di raggiungere un equilibrio tra efficacia operativa e accettabilità politica.

Una forza troppo limitata potrebbe essere considerata incapace di soddisfare le aspettative internazionali. Una forza con poteri molto più ampi potrebbe incontrare una forte opposizione in Libano e complicare il suo rapporto con le popolazioni locali.

A questo si aggiunge la questione fondamentale del rapporto con l’esercito. Le autorità libanesi lo presentano come il pilastro del futuro meccanismo. La presenza internazionale dovrebbe quindi aumentare le sue capacità e facilitare la sua distribuzione, piuttosto che creare una struttura di sicurezza parallela.

L’esercito al centro dell’equazione post-Finale

Allo stesso tempo, il comando dell’esercito insiste sulla coesione dell’istituzione e sulla sua capacità di continuare le sue missioni nonostante la pressione. Durante una visita al reggimento di commandos a Roumieh, il generale Rodolphe Haykal ha sottolineato la formazione di unità specializzate, la resistenza morale dei militari e il loro ruolo nella protezione di tutti i libanesi.

Questa comunicazione arriva in un momento in cui l’esercito è chiamato ad assumersi più responsabilità.

Il futuro Sud dipenderà in gran parte dalle sue capacità umane, finanziarie e materiali. Una riduzione della presenza internazionale senza un aumento parallelo delle risorse militari creerebbe una difficoltà evidente. Le autorità libanesi usano questo argomento proprio nelle loro discussioni con i partner stranieri.

Un rapporto sui bisogni dell’esercito e delle forze di sicurezza è stato presentato in una riunione preparatoria a Parigi. Le autorità libanesi sostengono di aver ricevuto reazioni incoraggianti. Ma ancora una volta, la trasformazione degli impegni politici in finanziamenti e attrezzature efficaci è il passo decisivo.

Dopo che Finul è quindi direttamente collegato alla Conferenza di supporto dell’esercito.

La logica di Beirut è quella di combinare due elementi: una presenza internazionale ora un quadro di stabilità e un esercito libanese progressivamente rafforzato. L’obiettivo dichiarato è che lo Stato esercita la sua piena autorità, senza brutale ritiro internazionale imponendo responsabilità aggiuntive senza i mezzi corrispondenti.

Le operazioni israeliane complicano i preparativi per la transizione

La preparazione di un nuovo sistema avviene mentre la situazione sul terreno rimane instabile.

I bombardamenti israeliani, la distruzione e i movimenti militari continuano ad essere segnalati in diverse aree del Sud. Le autorità libanesi ritengono che queste operazioni mettono in pericolo il ritorno degli abitanti e complicano il lavoro dell’esercito.

Joseph Aoun afferma inoltre che Israele non è conforme agli impegni assunti nel quadro delle disposizioni negoziate con la mediazione americana. Cita, tra l’altro, la continuazione delle operazioni, la distruzione delle case, le questioni relative ai punti contestati della Linea Blu e al dossier dei detenuti libanesi.

In queste circostanze, la scomparsa di una presenza internazionale prima della stabilizzazione del confine potrebbe aumentare l’incertezza.

Il problema non è solo la sorveglianza militare. Il Finul rappresenta anche un canale di collegamento tra le diverse parti. Aiuta a risolvere gli incidenti e impedire agli eventi locali di assumere una dimensione maggiore.

Qualsiasi struttura sostitutiva dovrebbe quindi assumere almeno una parte di questa funzione.

La situazione della popolazione civile rafforza ulteriormente questa necessità. Diversi villaggi rimangono colpiti dalla distruzione. La ricostruzione, il riutilizzo delle infrastrutture e il ritorno dei residenti dipendono direttamente dagli sviluppi della sicurezza. Senza un quadro stabile, gli investimenti pubblici e internazionali nella ricostruzione resteranno esposti a ulteriori distruzioni.

Londra entra in consultazioni sulle future modalità

La visita di Edward Ahlgren a Beirut mostra che le consultazioni vanno oltre l’unico asse franco-italiano. Il funzionario britannico ha discusso con Joseph Aoun e il ministro della difesa Michel Menassa le sfide che il Libano potrebbe affrontare dopo la fine della missione Finul.

La Gran Bretagna ha rinnovato il suo sostegno all’esercito e allo stato libanese. Le discussioni hanno riguardato anche le varie opzioni previste per il periodo successivo.

Questo coinvolgimento non significa necessariamente che Londra abbia deciso di partecipare militarmente a una forza futura. Non ci sono prove a sostegno di questo. Essa mostra, tuttavia, che i partner occidentali cercano di anticipare le conseguenze della transizione.

Anche la Germania è interessata dalle consultazioni. Le discussioni a New York si sono concentrate sulla necessità di mantenere una presenza internazionale nel sud e di sostenere l’esercito. Cipro è anche uno degli interlocutori con cui il Libano esamina possibili opzioni.

Beirut cerca quindi di costruire una rete di sostegno prima di prendere decisioni finali.

Questa diplomazia risponde ad una semplice preoccupazione: non aspettare fino all’ultima scadenza per scoprire che nessuna alternativa è operativa.

Dieci paesi interessati non fanno ancora la forza

L’annuncio di interesse di una dozzina di paesi europei può dare l’impressione che una soluzione sia vicina. Infatti, Ã ̈ solo un primo passo.

Una forza internazionale richiede una struttura politica e militare coerente. Gli Stati partecipanti dovrebbero sapere sotto quale autorità i loro soldati sarebbero stati posti. Hanno bisogno di conoscere le loro missioni e i rischi che affronteranno. Essi devono anche determinare in quali circostanze possono utilizzare la forza.

Un altro problema è il finanziamento. Il Finul si basa sul sistema delle Nazioni Unite. Una nuova coalizione potrebbe richiedere un meccanismo diverso. Il costo di distribuzione, trasporto, basi, attrezzature e supporto logistico dovrebbe essere approvato.

Anche lo stato legale dei soldati dovrebbe essere determinato.

Infine, il rapporto con Israele deve essere sufficientemente chiaro per consentire alle unità internazionali di svolgere la loro missione senza essere esposte a incidenti permanenti. Lo stesso requisito si applica alle loro relazioni con gli attori sul lato libanese.

Questo spiega perché nessun funzionario può ancora presentare il progetto europeo come una successione acquisita.

Una gara contro il calendario

Il dossier post-Finale diventa così una gara contro il tempo. Il frame più tempo si avvicina senza che venga definito un dispositivo, maggiore è il rischio di un periodo di transizione poco preparato.

Il Libano sta cercando tre garanzie. La prima riguarda la continuità di una presenza internazionale. La seconda riguarda il sostegno materiale e finanziario all’esercito. La terza riguarda la creazione di condizioni di sicurezza per il ritorno degli abitanti e la ricostruzione del Sud.

I partner stranieri hanno i propri requisiti. Vogliono conoscere l’esatto ruolo dell’esercito, l’evoluzione del monopolio delle armi e la capacità delle autorità di esercitare la loro sovranità. Alcuni condizionano anche il loro sostegno per ulteriori riforme economiche e amministrative.

Dopo che Finul divenne il punto di incontro per diversi casi che superarono la missione dei pacificatori.

Allo stesso tempo, la discussione si è concentrata sul confine, l’esercito, le armi, la ricostruzione, le relazioni con Israele e il sostegno finanziario internazionale.

Per Joseph Aoun, il principio annunciato rimane che non c’è vuoto. Per i partner europei, la volontà politica sta cominciando a prendere forma, ma deve ancora essere tradotto in un meccanismo operativo. Tra queste due posizioni rimane una serie di problemi irrisolti.

La cifra di dieci paesi europei interessati è quindi un importante segnale politico. Non è ancora una garanzia. Fintanto che il mandato, il comando, la forza, le regole di impegno e di finanziamento non sono stabiliti, il Sud rimane confrontato con una cornice temporale i cui contorni rimangono incerti.