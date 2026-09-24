Aoun impone l’unanimità ai dieci giudici: il backstage del braccio di ferro che ha sbloccato gli appuntamenti giudiziari

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La formula di Joseph Aoun aveva il merito di rimuovere qualsiasi ambiguità: se i dieci membri del Consiglio Giudiziario Supremo non firmassero, gli appuntamenti giudiziari non dovrebbero nemmeno essere inviati. Nove firme su dieci non sarebbero sufficienti. Il presidente della Repubblica, secondo fonti giudiziarie di alto rango, ha rifiutato di apporre il proprio testo ad una divisione in cima alla giustizia.

Questa richiesta è stata presa in esame in particolare da tre dei principali funzionari giudiziari del paese: il presidente del Consiglio supremo della magistratura, Souheil Abboud, il procuratore generale della Corte di cassazione, Ahmad Rami al-Hajj, e il presidente dell’Ispettorato giudiziario, Osama Mnaymneh. Le differenze riguardavano alcuni nomi, ma anche incarichi e l’esclusione di alcuni giudici da post previsti.

Il ministro della Giustizia Adel Nassar ha dovuto riunire i tre funzionari nel suo ufficio. Questa riunione ha contribuito a ridurre le controversie. Il Consiglio si è poi riunito e ha adottato all’unanimità le nomine dei suoi dieci membri.

Il testo finale rappresenta tredici pagine, l’ultima delle quali spiega le sue ragioni. Una fonte parla di più di sessanta giudici interessati; Un’altra stima il numero di nomi a circa settanta. Questa differenza deve essere mantenuta: i documenti disponibili non consentono una certa risoluzione. Tuttavia, convergono sugli elementi essenziali. I dieci membri del Consiglio hanno finalmente firmato e Adel Nassar ha firmato il decreto.

Dietro questi cosiddetti appuntamenti « partiali » è quindi una sequenza molto più significativa. Il presidente ha rifiutato di arbitrare i nomi, ma ha imposto una condizione politica e istituzionale alla magistratura: risolvere le proprie differenze prima di chiedergli di firmare.

Vacanza di posti trasformati in un conflitto in cima alla giustizia

Originariamente, l’operazione doveva rispondere a un problema relativamente classico: le vacanze si erano accumulate in diverse giurisdizioni dopo il ritiro dei giudici.

Di conseguenza, alcune assegnazioni dovevano essere riorganizzate per garantire che i tribunali, gli uffici di procuratori e i servizi di istruzione non operassero con posti di lavoro essenziali a lungo termine.

La necessità amministrativa era difficile da sfidare. Una posizione non riempita in una giurisdizione non è semplicemente una scatola vuota in un grafico organizzativo. A seconda della sua funzione, può rallentare le indagini, ritardare il trattamento dei casi o aumentare l’onere a carico dei giudici restanti.

È proprio per questo che l’operazione è stata descritta come parziale. Non era destinato a ricostruire l’intera mappa giudiziaria libanese. In primo luogo, ha dovuto riempire vacanzie e ridistribuire alcuni giudici al fine di mantenere la continuità del servizio.

Tuttavia, la preparazione del testo ha rivelato rapidamente le differenze.

Fonti giudiziarie descrivono vivaci discussioni all’interno del Consiglio giudiziario superiore. I disaccordi hanno riferito coperto diversi nomi e posizioni. Alcuni magistrati sono stati sostenuti per l’assegnazione. Altri sono stati sfidati. In alcuni casi, la controversia avrebbe riguardato non solo la nomina di un giudice, ma anche l’esclusione di un altro.

Quest’ultimo è importante.

Una nomina giudiziaria non legge mai solo attraverso la persona che ottiene la posizione. Quello che non ottiene può essere altrettanto rivelatore dell’equilibrio del potere.

Abboud, al-Hajjj e Mnaymneh nel cuore delle differenze

Tre funzionari appaiono al centro di questa sequenza.

Souheil Abboud presiede il Consiglio Superiore della Giustizia. Ahmad Rami al-Hajjj detiene la carica di procuratore generale presso la Corte di Cassazione. Osama Mnaymneh guida l’ispettore giudiziario.

Le differenze tra questi tre funzionari non erano quindi legate a questioni periferiche. Sono apparsi in cima a tre funzioni principali: governance giudiziaria, prosecuzione e supervisione disciplinare.

Secondo le informazioni raccolte, le discussioni si sono intensificate intorno a determinati incarichi.

Tuttavia, i documenti disponibili non forniscono un elenco sufficientemente preciso dei giudici contestati e dei posti interessati per consentire loro di essere nominati senza estrapolazione. Dobbiamo quindi fermarci dove si fermano le fonti: i disaccordi su nomi, incarichi e certe esclusioni sono documentati; il loro completo dettaglio individuale non lo è.

Questo limite non si sottrae alla portata del conflitto.

Il disaccordo tra i membri del Consiglio è normale. Un disaccordo abbastanza forte da richiedere una riunione di conciliazione con il Ministro della Giustizia e provocare un intervento presidenziale sulle condizioni di cambiamenti di firma.

Il rischio era che la divergenza in alcuni incarichi sarebbe diventata una divisione istituzionale duratura.

Adel Nassar riunisce i tre funzionari nel suo ufficio

In questo contesto il ministro della Giustizia Adel Nassar ha parlato.

Convocò al suo ufficio Souheil Abboud, Ahmad Rami al-Hajj e Osama Mnaymneh.

Lo scopo della riunione non era, secondo le informazioni disponibili, sostituire il ministro del Consiglio nella scelta dei magistrati. L’obiettivo era quello di avvicinare le posizioni e di affrontare le cause del conflitto in modo che il Consiglio potesse riprendere i suoi lavori.

La distinzione è essenziale.

Il problema delle nomine giudiziarie in Libano è proprio la loro esposizione permanente al sospetto di intervento politico. Se il ministro stesso distribuisse i posti o imponesse i nomi, il meccanismo di uscita crisi avrebbe aggravato il problema che ha sostenuto di risolvere.

Al contrario, le fonti giudiziarie descrivono l’incontro come un’operazione volta a contenere differenze.

Essa avrebbe posto le discussioni nel loro quadro istituzionale.

I funzionari giudiziari hanno riferito che le loro differenze su alcuni nomi non giustificavano una rottura nel Consiglio stesso. Hanno condiviso un obiettivo che è stato presentato come superiore: per preservare l’istituzione giudiziaria e impedire la battaglia sui posti di esponerlo all’intervento politico.

Era a questo punto che l’intervento di Joseph Aoun ha guadagnato peso pieno.

« Non inviarle a me » : la linea fissata da Aoun

Secondo una fonte giudiziaria di alto livello, Joseph Aoun ha trasmesso una posizione particolarmente chiara ai funzionari interessati.

Non firmerebbe appuntamenti se non fossero approvati dai dieci membri del Consiglio Supremo della Giustizia.

Anche nove firme non sarebbero sufficienti.

La frase attribuita a lui riassume il suo approccio: se i dieci giudici non firmano, non passano il testo a lui come lui non lo firmerà. I membri del Consiglio dovevano prima concordare l’uno con l’altro e poi inviargli le nomine.

Questo requisito merita di essere considerato in tutta la sua ambiguità istituzionale.

Da un lato, il Presidente utilizza la sua autorità di firma per imporre una condizione al processo. Non rimane quindi totalmente fuori dalla crisi.

D’altra parte, le stesse fonti sostengono che egli ha rifiutato di usare questa posizione per imporre un particolare magistrato.

Joseph Aoun non avrebbe proposto nessun nome.

Non avrebbe richiesto la nomina di alcun giudice.

Né avrebbe richiesto l’esclusione di un magistrato.

La scelta delle persone e la distribuzione dei posti sarebbero rimaste responsabili del Consiglio.

Il suo intervento avrebbe quindi riguardato il metodo piuttosto che il contenuto: ha richiesto un testo all’unanimità accettato dall’autorità giudiziaria che l’ha preparato.

Perché richiedere dieci firme quando nove potrebbero esistere?

Questa è probabilmente la domanda più interessante nell’intera sequenza.

Se nove membri su dieci erano disposti a firmare, perché chiedere l’unanimità?

La risposta implicita è nel contesto.

Un elenco adottato contro uno dei principali funzionari giudiziari ha riferito risolto i posti ma ha lasciato il conflitto intatto. Potrebbe essere stata interpretata come la vittoria di un campo giudiziario su un altro.

Il giudice dissenting poi ha continuato a svolgere i suoi doveri all’interno dello stesso sistema.

Il problema sarebbe stato quindi spostato, irrisolto.

Richiedendo le dieci firme, Aoun ha posto il costo del disaccordo sui membri del Consiglio stessi. Nessun campo potrebbe sperare di aggirare l’altro semplicemente ottenendo una maggioranza sufficiente e poi trasferire la responsabilità politica al presidente.

Il messaggio era, in sostanza, che la presidenza non trasformerà una divisione giudiziaria in arbitrato presidenziale.

Questo metodo ha anche impedito a ogni parte di utilizzare Baabda per imporre le sue preferenze.

Un magistrato non poteva più contare su un intervento presidenziale contro i suoi colleghi. Dovevamo tornare al tavolo e negoziare.

Unanimità ottenuta dopo il conflitto, non prima facciata unnimity

Dopo la riunione del Ministero della Giustizia, il Consiglio Supremo della Giustizia ha ripreso la sua considerazione del caso.

I nomi e le posizioni sono stati discussi di nuovo.

Questa volta, il processo ha avuto successo.

I dieci membri hanno firmato.

Questo dettaglio è centrale perché rende chiaro che l’unanimità finale non cancella le differenze che lo hanno preceduto. Piuttosto, significa che un compromesso è stato raggiunto dopo che il conflitto ha raggiunto un livello sufficientemente alto per richiedere due interventi al di fuori del dibattito interno: quello del Ministro della Giustizia per avvicinare le posizioni e quello del Presidente della Repubblica per stabilire le condizioni che avrebbe accettato di firmare.

Il decreto ha poi proseguito il suo percorso istituzionale.

L’ha firmato Adel Nassar.

Le informazioni indicano che ha tredici pagine e che l’ultima pagina è dedicata alle ragioni delle nomine.

Il numero dei giudici varia leggermente secondo le informazioni pubblicate. Una fonte si riferisce a più di sessanta giudici. Un altro parla di settanta nomi.

Questa discrepanza non è anomala, ma non altera la portata dell’operazione: diverse dozzine di giudici cambiano le loro posizioni o occupano posizioni che dovevano essere riempite.

Dietro i nomi, continuità dei tribunali

L’importanza di questa operazione non dovrebbe essere ridotta all’equilibrio del potere tra funzionari giudiziari.

Vacancy aveva implicazioni per il funzionamento quotidiano della giustizia.

Le nomine riguardano i tribunali, gli uffici del pubblico ministero e i servizi di indagine.

Queste sono proprio le strutture in cui una mancanza di giudici può produrre un effetto catena.

Un ufficio del pubblico ministero inadeguatamente fornito accumula casi. Un servizio di formazione lento estende le procedure. I tribunali che si trovano di fronte alle vacanzie devono assegnare l’onere tra i giudici presenti.

Il problema assume una dimensione ancora maggiore in un paese in cui la lentezza giudiziaria sta già alimentando le critiche.

Il disco della prigione offre una rappresentazione spettacolare. I leader politici si riferiscono attualmente a circa 8.600 detenuti nelle prigioni libanesi, di cui quasi l’80% sono persone in detenzione pre-triziale.

Questi dati non possono essere attribuiti esclusivamente a vacanzie in postazioni giudiziarie. Le cause del sovraffollamento della prigione sono molto più numerose.

Tuttavia, essi mostrano perché la capacità dei tribunali di funzionare regolarmente non è un problema amministrativo secondario.

Una giustizia che manca di magistrati finisce necessariamente per mantenere in attesa i contendenti.

L’episodio solleva anche la questione dell’indipendenza giudiziaria

Il risultato può essere letto in due modi.

Il primo evidenzia il rifiuto presidenziale di intervenire in nomi. Secondo questa lettura, Joseph Aoun ha protetto il Consiglio superiore della magistratura ritornando responsabilità per le proprie scelte. Presumibilmente ha rifiutato di diventare l’arbitro di carriere individuali e ha chiesto che i magistrati stessi producono un compromesso.

La seconda lettura può mettere in discussione il fatto che un presidente stabilisce un requisito unanime per l’autorità giudiziaria di annunciare che non firmerà senza le dieci firme.

Il confine tra la garanzia istituzionale e l’influenza va quindi bene.

Tuttavia, le informazioni disponibili permettono di distinguere chiaramente ciò che è documentato da ciò che non è.

È documentato dalle fonti giudiziarie che il Presidente ha chiesto l’unanimità.

Viene anche riferito che non ha proposto o escluso alcun nome.

D’altra parte, non ci sono prove nei documenti consultati che ha segretamente negoziato incarichi individuali.

Questa distinzione è fondamentale in un caso in cui le voci possono trasformare rapidamente un intervento procedurale in una carica di interferenze.

Un compromesso che evita una frattura, senza rimuovere futuri disaccordi

Il risultato finale è istituzionalemente importante: gli appuntamenti sono stati approvati dai dieci membri.

Ma l’episodio lascia diverse domande aperte.

Il primo riguarda i criteri utilizzati per dividere i giudici quando diversi candidati aspirano alla stessa posizione.

Il secondo riguarda i meccanismi per prevenire le differenze personali o istituzionali tra gli alti funzionari giudiziari di paralizzare nuovamente gli incarichi.

La terza riguarda la trasparenza. Le fonti spiegano che c’è stato disaccordo su nomi ed esclusioni, ma le ragioni precise di queste differenze non sono divulgate pubblicamente nella loro interezza.

Tuttavia, la giustizia indipendente non dipende esclusivamente dall’assenza di intervento politico.

Dipende anche dalla capacità della magistratura di spiegare le proprie decisioni di carriera secondo criteri comprensibili.

Qui non basta l’unanimità.

Dieci firme garantiscono che nessun membro del Consiglio abbia formalmente rifiutato il testo finale. Essi non dicono, da soli, perché tale magistrato è stato scelto e un altro respinto.

Precedente Aoun potrebbe influenzare gli appuntamenti futuri

Il metodo utilizzato crea infine un precedente politico.

Joseph Aoun ha inviato un messaggio che va oltre questa lista di decine di magistrati: quando arriva una nomina giudiziaria divisa in Baabda, non vuole diventare colui che si divide tra i campi.

Se questa dottrina è mantenuta, modifica il calcolo dei membri del Consiglio superiore della magistratura nelle prossime scadenze.

Ora sanno che una maggioranza di nove contro uno può non essere politicamente sufficiente per ottenere la firma presidenziale.

Essi sanno anche, secondo le informazioni disponibili, che non possono fare affidamento su Baabda per imporre un nome che il Consiglio non sarebbe riuscito a ottenere accettato in esso.

Questo metodo può portare a compromessi.

Può anche rendere l’unanimità più difficile da raggiungere quando sorge una controversia più profonda.

Questa volta, la scommessa ha funzionato. Una riunione del Dipartimento di Giustizia conteneva le differenze. Souheil Abboud, Ahmad Rami al-Hajj, Osama Mnaymneh e gli altri membri del Consiglio alla fine convernero. Le dieci firme sono state ottenute. Adel Nassar ha firmato il decreto. Possono ora essere affrontate decine di posti vacanti o necessità di riassegnazione.

Ma le informazioni reali sono forse meno nei sessanta a settanta nomi che nel metodo che ha permesso loro di passare. Di fronte ad un Consiglio Supremo diviso della magistratura, Joseph Aoun non scelse i vincitori. Rifiutò di firmare fino a quando i dieci giudici furono in grado di produrre una sola lista. Per un’istituzione regolarmente accusata di subire l’arbitrato di potere politico, questo requisito trasforma il conflitto: questa volta, la giustizia è stato ordinato di risolvere prima il suo disaccordo internamente prima di chiedere alla politica di approvare la sua scelta.