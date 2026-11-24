Martedì 24 novembre, il deputato Bilal Abdallah ha presentato un disegno di legge per integrare le date di nascita incomplete nei passaporti libanesi. Il testo non cambierebbe i documenti vitali o i documenti da essi estratti. Non cambia alcun approccio in questa fase.
Una regola proposta per tre casi
La proposta, rivolta al Presidente della Camera, Nabih Berry, chiede alla Sicurezza Generale di prendere la data esatta quando appare sulla carta d’identità o sull’estratto individuale dello status civile. Se solo una parte della data è inserita in questi documenti giustificativi, il testo stabilisce tre regole:
- Se il mese e l’anno sono noti ma non il giorno, il passaporto indicherà il 15 di quel mese.
- Se il giorno e l’anno sono noti ma non il mese, il testo propone di mantenere la giornata e indicare luglio.
- Se solo un anno è indicato, il passaporto menziona il 1 luglio di quell’anno.
Il testo propone inoltre di applicare tali disposizioni ai passaporti ancora validi, su richiesta dei loro titolari. Ciò non costituirebbe una correzione dello status civile. Le autorità competenti manterrebbero le loro prerogative sui registri e sugli atti che ne derivano.
Cosa non cambia per gli utenti
Nella nota esplicativa, Abdallah afferma che l’assenza di una data completa, soprattutto per alcuni utenti più anziani, può complicare le procedure di visto. Ha presentato la sua proposta come mezzo per facilitare l’acquisizione di un passaporto con una data completa. Non garantisce la concessione di un visto.
Il deposito non è un voto. Il testo prevede l’entrata in vigore della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, se adottata. La Sicurezza Generale non ha annunciato alcuna modifica alle sue formalità a seguito di questo deposito.
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