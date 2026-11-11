A Antalya, Tarique Rahman chiede una maggiore cooperazione di difesa con la Turchia, compresi gli investimenti congiunti. L’incontro con Erdoğan è confermato da Ankara. Le discussioni bilaterali non dimostrano un contratto firmato o l’adesione del Bangladesh al patto concluso da Ankara, Riyadh e Islamabad prima.

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Il Bangladesh desidera approfondire la sua cooperazione di difesa con la Turchia. Il primo ministro Tarique Rahman ha affrontato questo problema con Recep Tayyip Erdoğan il 10 novembre ad Antalya, ai margini del COP31. Thela presidenza turca conferma la riunione, frequentata anche dal ministro degli Esteri Hakan Fidan.

Cooperazione bilaterale

Secondo il rapporto del reporterUNB a Antalya, che cita il vice portavoce del primo ministro, Hasan Shipllu, Tarique Rahman ha chiesto di diversificare le relazioni di difesa, anche attraverso investimenti congiunti. I due leader hanno anche discusso il commercio, l’energia e le risorse minerali.

Il funzionario del Bangladesh ha evidenziato il potenziale per gli investimenti turchi in energia rinnovabile. Ha anche ringraziato Ankara per il suo sostegno umanitario alla Rohingya e per il suo lavoro in forum internazionali per il loro ritorno sicuro, dignitoso e sostenibile.

Questa presentazione descrive gli obiettivi di cooperazione. Il rapporto consultato non dà la quantità di contratto militare firmato, l’elenco delle attrezzature ordinate o il programma di consegna. La domanda di investimenti congiunti rende pertanto impossibile presentare un programma industriale già finanziato.

Non confondere la cooperazione con l’adesione

Il riavvicinamento bilaterale differisce dal patto di difesa firmato tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. Thedossier del Parlamento turcoafferma che la legge che autorizza l’approvazione di questo accordo è stata adottata il 5 novembre. Questa decisione riguarda la procedura turca, non l’ingresso del Bangladesh nel Patto.

Il testo del trattato allegato alla relazione parlamentare prevede che i termini di adesione di altri partiti devono essere determinati e approvati dalla commissione strategica, con il consenso dei partiti fondatori. Una discussione diplomatica o un partenariato industriale bilaterale non sostituisce questa procedura.

Il 12 ottobre, il Segretario di Stato Bangladesh Shama Obaed Islam ha detto:UNAche il suo paese non si era unito al patto. Questo risultato è datato. Le informazioni verificate nella riunione del 10 novembre non annunciano un’adesione: essi istituiscono il desiderio di ampliare la cooperazione tra Dhaka e Ankara.

Recep Tayyip Erdoğan, L’Aia, 25 giugno 2025. Archivio: Questa foto non rappresenta l’incontro con Tarique Rahman in Antalya. Fotografia Integer conservata e ridimensionata proporzionalmente, rivestimento Libnanews. © Phil Nijhuis / Ministero degli Affari Esteri olandese. Foto e adattamento: CC BY-SA 4.0.Fonte fotografica;cC BY-SA 4.0 licenza.

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