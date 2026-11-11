Francia: Yossi Dagan, capo dei coloni, è tornato indietro

Yossi Dagan, presidente del consiglio regionale di Samaria, ha detto che è stato riacceso al suo arrivo in Francia la scorsa settimana. Una fonte diplomatica francese ha confermato un divieto amministrativo sul suo ruolo nell’insediamento della Cisgiordania. Israele sfida la misura.

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Yossi Dagan, presidente del consiglio regionale di Samaria, che rappresenta gli insediamenti israeliani nella Cisgiordania settentrionale occupata, è stato negato l’ingresso in Francia la scorsa settimana, secondo il suo ufficio. Il caso, rilasciato mercoledì 11 novembre 2026, provocò una protesta israeliana. Una fonte diplomatica francese conferma l’esistenza di un divieto amministrativo sul territorio volto alla persona responsabile del suo ruolo nella colonizzazione.

Un rifiuto al confine ha rivelato diversi giorni dopo i fatti

Secondo il comunicato dei suoi servizii24NEWSYossi Dagan andò a Parigi per incontrare funzionari eletti francesi. Quando i passaporti sono stati controllati, gli agenti lo hanno portato alla distanza di interrogarlo, prima di avvisarlo che non poteva entrare nel paese.

Il suo ufficio ha dichiarato che i documenti presentati da un funzionario francese si riferivano alle sue funzioni, il suo coinvolgimento nello sviluppo di 35 insediamenti nella Cisgiordania e il suo sostegno al ripristino degli insediamenti israeliani a Gaza. Questi dettagli della manutenzione dei bordi provengono dai suoi dintorni. Essi non costituiscono la pubblicazione della decisione amministrativa francese.

La cronologia deve essere distinta dalla data dell’annuncio: il viaggio risale alla settimana prima dell’11 novembre. Il comunicato stampa citato dai media non specifica una data specifica. Secondo i suoi servizi, Dagan si unì a Praga, dove incontrò i politici cechi.

La diplomazia francese conferma il divieto amministrativo

Una fonte diplomatica francese interrogata daAl-Monitorconferma che Dagan è soggetto a un divieto amministrativo di ingresso in Francia. Invoca il suo ruolo attivo nell’attuazione della politica di regolamento nella Cisgiordania e ricorda la posizione francese: questa politica contravviene al diritto internazionale e compromette la soluzione a due Stati.

Questa conferma riguarda la misura contro Dagan e il suo scopo generale. Non specifica la data della sua firma o tutte le circostanze del controllo dell’aeroporto. Le informazioni disponibili permettono così di stabilire l’esistenza del bando, mentre allo stesso tempo assegnando il resoconto dettagliato del rinvio all’ufficio del funzionario israeliano.

Israele denuncia la decisione politica

Il Ministero degli affari esteri israeliano ha descritto la misura come « totalmente inaccettabile », secondo la sua dichiarazioneil tempo di Israele. Ha presentato Dagan come candidato elettivo di legge e ha accusato la Francia di agire per motivi politici e ideologici.

La diplomazia israeliana ha annunciato che chiederebbe al governo francese di spiegare e di considerare il follow-up. In questa fase, questo annuncio non è un’efficace misura di rappresaglia. Dagan, da parte sua, difese il suo impegno per le colonie nelle dichiarazioni diffuse dai suoi servizi.

Che cosa copre un divieto amministrativo

La legge francese prevede uno strumento separato di condanna penale. Larticolo L321-1 del Codice di Entrata e Residenza di Alieni e del Diritto di asilopermette un divieto amministrativo contro uno straniero che di solito non risiede in Francia ed è al di fuori del territorio, quando la sua presenza rappresenterebbe una grave minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna o le relazioni internazionali francesi.

L’articolo L321-2 prevede una decisione scritta, in linea di principio motivata, fatta salva le considerazioni di sicurezza dello Stato. Questo quadro giuridico spiega la natura dello strumento annunciato, ma non consente la ricostruzione del file individuale di Dagan. Nessuno degli elementi consultati giustifica la presentazione del rinvio come arresto legato ad un mandato penale o come esecuzione di una condanna giudiziaria.

Colonizzazione al centro della disputa

Le restrizioni francesi sugli attori degli insediamenti non iniziano con questo caso. Il 13 febbraio 2024, Parigi annunciò divieti contro 28 coloni israeliani a causa della violenza contro i palestinesi nella Cisgiordania, come riportato dalle autorità israelianeReuters. Tuttavia, questo precedente non permette che i motivi per ogni caso siano assimilati o attribuiscano a Dagan gli atti prescritti contro le persone interessate.

Nella suaparere consultivo del 19 luglio 2024La Corte internazionale di giustizia ha rilevato la continua presenza di Israele nel territorio palestinese occupato illecito. In particolare, ha dichiarato che Israele dovrebbe cessare qualsiasi nuova attività di insediamento e di evacuare i coloni. Questa opinione, che si occupa degli obblighi di Stato, non è una condanna penale individuale di Dagan.

L’attuale controversia contrasta così due letture esplicite della misura: Parigi invoca la partecipazione a una politica contraria al diritto internazionale, mentre Israele denuncia una restrizione contro un funzionario eletto per le sue attività politiche. La decisione francese completa le tensioni già documentate intorno alsanzioni europee relative agli insediamentisenza stabilire di per sé un divieto generale di entrata contro i funzionari israeliani.

Archivio fotografico: Yossi Dagan di fronte a Nablus, 31 maggio 2026. DedaSasha /Wikimedia Commons, licenzaCC BY-SA 4.0. Versione ridimensionata fornita da Wikimedia Commons, senza ulteriori modifiche.

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