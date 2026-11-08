Eisenkot: un segnale contro l’escalation con l’Iran?

L’annuncio della scelta di Gadi Eisenkot è la minaccia dell’Iran alla transizione israeliana. Esso identifica un’alternativa a Benyamin Netanyahu e può fare una nuova escalation politicamente più costoso. Tuttavia, la cronologia controllata mostra un annuncio dopo Shabbat e un rinvio del mandato tenuto domenica. Analisi degli effetti reali di questa decisione, del disaccordo sull’emergenza militare e dei poteri del governo uscente fino all’installazione del suo successore a capo dell’esecutivo israeliano.

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L’annuncio della scelta di Gadi Eisenkot di formare il prossimo governo israeliano può essere letto come un segnale politico contro una nuova escalation con l’Iran. Fa una possibilità di alternanza visibile quando Benyamin Netanyahu invoca nuovamente la minaccia iraniana per difendere un governo unito. Ma non ritira alcun potere militare dal primo ministro uscente. E la cronologia proibisce di presentare l’evento come appuntamento frettoloso durante lo Shabbat: Isaac Herzog ha annunciato la sua intenzione sabato sera, dopo la sua fine, mantenendo la resa formale del mandato di domenica 8 novembre alle ore 17.

L’ipotesi quindi merita di essere esaminata nella sua forma solida: impostando pubblicamente il prossimo interlocutore responsabile della formazione a maggioranza, il presidente riduce lo spazio politico in cui un’emergenza di sicurezza potrebbe rinviare l’alternanza? La risposta è sì per il possibile effetto politico, non per un impedimento legale alla guerra. Per quanto riguarda l’intento personale del Presidente, nessuno dei comunicati stampa esaminati ha stabilito questo.

Che cosa è stato annunciato sabato, che cosa rimane in programma Domenica

Il punto di partenza è il comunicato presidenziale del 5 novembre. Dopo aver consultato le formazioni rappresentate al prossimo Knesset, Herzog aveva annunciato scambi aggiuntivi durante il fine settimana e ha indicato che voleva affidare il mandato la domenica successiva. Due giorni dopo, rese pubblico il nome scelto. La cerimonia e l’atto formale rimase il calendario domenicale.

Il documento del 7 novembre distingue specificamente le due fasi: informare Eisenkot dell’intenzione presidenziale, poi riceverlo il giorno successivo per affidarlo alla formazione del governo. Questa distinzione spiega il divario tra i titoli già riferiti ad una designazione e una procedura non ancora completata al momento della pubblicazione. Solo non rivela un’accelerazione eccezionale.

Il comunicato stampa stabilisce anche una ragione politica immediata per scegliere: 67 deputati raccomandarono Eisenkot, rispetto a 46 per Netanyahu, mentre un gruppo di sette rappresentanti eletti non raccomandava nessuno. Ha ricordato approfondite discussioni con politici e incontri con i due rivali. Non denuncia una imminente minaccia militare che ha imposto una decisione prima di domenica.

L’argomento Shabbat non è quindi convincente. Una pubblicità post-closure non costituisce una deroga religiosa che dedurrebbe una situazione di emergenza. Per difendere l’idea di un calendario eccezionale, va stabilito che una tappa prevista per la domenica è stata spostata e poi mostrare perché. Al contrario, i documenti pubblici consultati stabiliscono la continua consegna del mandato.

Perché l’ipotesi iraniana non è libera

L’assenza di cambiamenti dimostrati nel calendario non rende il contesto iraniano secondario. Una transizione politica e una crisi militare possono essere contrastate: l’apertura di un nuovo confronto cambia le priorità parlamentari, aumenta la pressione per l’unità e può rendere più difficile negoziare una coalizione alternativa.

Questo meccanismo non presuppone che qualsiasi allarme di sicurezza sia fabbricato. Una vera minaccia può produrre gli stessi effetti politici di una minaccia strumentale. Questo è proprio il motivo per cui c’è la necessità di distinguere tra la valutazione del pericolo, che è la responsabilità delle istituzioni dell’intelligenza e della difesa, e l’uso che i politici fanno di questo pericolo nei loro negoziati.

Netanyahu difese un governo unito associando questo progetto all’eliminazione sostenibile della minaccia nucleare iraniana. Eisenkot, da parte sua, ha fissato una soglia diversa per il periodo di transizione. Il 31 ottobre, ha dichiarato che prima dell’installazione di un nuovo governo, il suo sostegno alle operazioni militari sarebbe limitato a minacce dirette e immediate che non potevano essere attesi.

Questo disaccordo è concreto. Riguarda la giustificazione di una decisione ora, non solo sull’opposizione in linea di principio all’Iran. Un’operazione necessaria per contrastare un attacco imminente e una campagna per cambiare definitivamente l’equilibrio regionale non richiedono lo stesso grado di urgenza. Richiedendo che la minaccia non può aspettare, Eisenkot sfida la trasformazione di qualsiasi rivalità strategica in una necessità di agire durante la transizione.

Una nuova autorità politica, non un secondo esecutivo

Fare la scelta di Eisenkot pubblico ha un effetto identificabile: le discussioni non riguardano più solo il mantenimento di Netanyahu, ma la costituzione di un altro governo. Le parti sanno chi il presidente intende dare la prima opportunità di formare una maggioranza. I partner stranieri possono anche distinguere tra il governo e il leader che può avere successo.

Ciò può aumentare il costo politico di un’iniziativa militare contestata. Il primo ministro uscente non può più presentare l’assenza di alternative come un fatto indiscutibile. Un candidato riconosciuto dalla procedura presidenziale può fissare un altro calendario, sfidare l’urgenza invocata e chiedere che le scelte durevoli siano assunte da un governo appena investito.

Tuttavia, sarebbe eccessivo dedurre che Herzog così chiuse una finestra operativa. L’articolo 30 della legge fondamentale sul governo organizza la continuità dell’esecutivo fino all’installazione del suo successore. Ricevere la missione di formare una coalizione non dà Eisenkot il comando dell’esercito, la leadership del gabinetto di sicurezza o un veto sulle decisioni del governo in uscita.

L’articolo 40 governa l’impegno di una guerra o di un’operazione militare che potrebbe quasi certamente portare ad essa. La decisione è la responsabilità del governo, con possibile delegazione al comitato ministeriale appropriato. Lo stesso articolo riserva le altre azioni necessarie per la difesa dello Stato e per la pubblica sicurezza. Il presidente quindi non sostituisce il governo nella catena decisionale militare.

Il rischio principale rimane la durata della transizione

L’effetto politico dell’annuncio dipenderà principalmente dalla capacità di Eisenkot di trasformare una preferenza presidenziale in un governo. Le raccomandazioni raccolte durante le consultazioni non costituiscono un accordo di coalizione. Un partito può preferire di ottenere il mandato rifiutandosi di partecipare al suo gabinetto, sostenere il suo programma o votare per le concessioni necessarie per la sua formazione.

Il termine per questa negoziazione è di 28 giorni, con una possibile estensione presidenziale fino a 14 giorni. In altre parole, la designazione apre un periodo durante il quale la competizione politica continua mentre l’esecutivo in uscita rimane al comando. Un comunicato non elimina questa coesistenza.

Per limitare efficacemente il rischio di una crisi esterna che assorbe la transizione, dobbiamo quindi esaminare le seguenti azioni: l’esistenza di un accordo tra partner, la divisione delle responsabilità, le linee guida comuni sulla sicurezza e, infine, l’installazione del governo. Il passo decisivo non è quello del silenzio presidenziale all’annuncio pubblico, ma quello di un candidato nominato ad un esecutivo investito.

Il test sarà anche militare e diplomatico. Un’allerta documentata, preparazioni verificabili, un cambiamento del sistema di difesa o una decisione formale pesano più nella valutazione del rischio iraniano che nell’interpretazione di un’ora di pubblicazione. D’altra parte, un appello politico all’Unione non dimostra che un’operazione è stata decisa.

Ridurre l’incertezza senza promessa di pace

L’ipotesi editoriale più defensibile è quindi quella di un segnale di stabilizzazione politica: identificare rapidamente il candidato per negoziare la maggioranza impedisce l’incertezza circa la successione da rimanere totale. In un contesto di tensione con l’Iran, questo effetto conta. Rende meno automatico l’equazione che qualsiasi nuova crisi dovrebbe essere risolta mantenendo la squadra in uscita.

Ma dare a questo annuncio il potere di impedire una guerra andrebbe oltre i suoi effetti istituzionali. Non c’è modo di trasformare un possibile risultato politico in un movente segreto dimostrato. Il registro pubblico mostra una procedura che va avanti, un disaccordo sull’emergenza militare e un governo in uscita che è ancora competente.

La distinzione è essenziale per comprendere la regione: Eisenkot può sfidare un’escalation decisa durante la transizione senza diventare un leader conciliare verso Teheran. Ciò che cambia immediatamente è l’esistenza di un’alternativa politica ufficialmente identificata. Quello che potrebbe cambiare dopo, se si tratta di potere, è come decidere, giustificare e coordinare l’uso della forza. Questa non è ancora la scomparsa di questa opzione.

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