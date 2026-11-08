Trump dopo i midterms: più imprevedibile all’estero?

Gli intermedi limitano la capacità di Trump di imporre la sua politica estera su una base sostenibile senza ritirare la sua iniziativa. Bilancio, guerra, sanzioni e dazi doganali: analisi delle leve che rimangono nella Casa Bianca e quelle che il nuovo Congresso può opporsi al Presidente.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

I midterms riducono la capacità di Donald Trump di imporre la sua politica estera su una base sostenibile, ma non lo privano dei mezzi per agire rapidamente. A partire da gennaio, il Congresso Democratico sarà in grado di sfidare i suoi crediti, controllare le sue decisioni e bloccare gli appuntamenti. Tra un annuncio presidenziale e il suo finanziamento a lungo termine, il divario può quindi ampliare. Ecco dove si trova la nuova imprevedibilità americana.

Una sconfitta elettorale non porta automaticamente un presidente in guerra. Non lo riporta, per necessità, alla negoziazione. Dopo le elezioni del 3 novembre, la risposta utile è quella di esaminare i restanti poteri di Trump, quelli che il Congresso può opporsi e il momento del loro confronto. Il Presidente mantiene l’iniziativa diplomatica e il comando militare. Perde la prospettiva di una maggioranza parlamentare disposta ad accompagnare le sue scelte.

Il cambiamento politico è immediato, il trasferimento del potere parlamentare non è. Il mandato del nuovo Congresso inizia il 3 gennaio 2027, conformemente al ventesimo emendamento. I rappresentanti eletti in uscita continuano quindi a votare durante il periodo di transizione. Gli interlocutori stranieri devono ora seguire due orizzonti: quello che la Casa Bianca può decidere prima di gennaio e quello che la nuova maggioranza accetterà di finanziare o consolidare.

L’iniziativa rimane alla Casa Bianca

Il Presidente guida le relazioni diplomatiche e rimane Comandante in Capo. La Costituzione condivide tuttavia la politica estera tra diverse istituzioni: il Congresso decide sulle leggi e sui crediti, mentre il Senato interviene in particolare nella nomina e nell’approvazione dei trattati. Quindi perdere la maggioranza non trasforma la Casa Bianca applicando una politica estera definita esclusivamente dai parlamentari.

Trump può continuare a incontrare i leader, stabilire posizioni di negoziazione e istruire la sua amministrazione all’interno del quadro giuridico esistente. Un’offerta per negoziare o una minaccia pubblica non richiede il voto preventivo di una nuova legge. Questa capacità di creare un evento diplomatico rimane, anche se la sua popolarità decade.

La difficoltà sorge quando un annuncio comporta nuove spese, cambiamenti legislativi o un impegno istituzionale duraturo. Un partner può ottenere una promessa presidenziale senza ottenere la garanzia che il Congresso voterà i fondi necessari. Al contrario, un’iniziativa sostenuta dai parlamentari può incontrare un veto presidenziale. La politica americana diventa allora il prodotto del confronto piuttosto che di una catena allineata del processo decisionale.

Il finanziamento limita la durata degli impegni

Il potere di bilancio dà ai rappresentanti eletti una leva concreta. Una maggioranza ostile può rifiutare alcune buste, imporre condizioni sul loro uso o richiedere report dettagliati. Per un’operazione esterna, le questioni chiave diventano costo, durata, obiettivi e condizioni di uscita.

Una restrizione di bilancio non implica necessariamente tagliare tutti i beni militari. Il Congresso può distinguere tra la protezione delle forze già schierate, la fornitura di un alleato e l’espansione di una campagna. Questo è politicamente importante: un parlamentare può sfidare un’operazione senza cercare di esporre i soldati americani ad un rischio aggiuntivo.

Tuttavia, la Casa Bianca ha mantenuto il veto. Per superarlo, due terzi devono essere raccolti in ogni stanza. Una vittoria democratica, anche ampia, non significa che tutte le decisioni del Presidente possano essere annullate. I funzionari eletti repubblicani disposti a sostenere una restrizione diventano decisivi. La successione di Trump e il desiderio di proteggere il proprio futuro possono rafforzare la loro autonomia, senza garantire il loro voto su ogni questione.

La guerra rimane soggetta a regole contestate nella loro applicazione

La Costituzione dà al Congresso il potere di dichiarare guerra. La Risoluzione dei Poteri di Guerra del 1973 aggiunge un meccanismo per impedire un intervento deciso dall’esecutivo di estendere indefinitamente senza autorizzazione parlamentare. Il suo articolo codificato nella sezione 1544 del titolo 50 prevede, in linea di principio, la cessazione dell’uso delle forze dopo 60 giorni dalla relazione richiesta, a meno che non autorizzato, proroga legittima o impossibilità per il Congresso di incontrarsi dopo un attacco agli Stati Uniti. Un’estensione massima di 30 giorni può coprire i requisiti militari per un ritiro sicuro.

Questo dispositivo non offre una garanzia meccanica contro qualsiasi escalation. Gli accordi possono riguardare l’avvio degli obblighi di segnalazione, la qualificazione delle operazioni e l’entità delle competenze presidenziali. Per valutare una crisi, dobbiamo quindi esaminare gli atti commessi e le basi giuridiche invocate, piuttosto che supporre che un risultato elettorale sia sufficiente a fermare una campagna.

La nuova maggioranza può soprattutto aumentare il costo politico di ogni fase: audizioni, richieste di documenti, revisione delle spese, voti sulle autorizzazioni. I funzionari militari e diplomatici dovranno spiegare la loro strategia a commissioni che non cercheranno più di proteggere il Presidente. Questa esposizione cambia la condotta di un’operazione anche quando non interrompe immediatamente.

I dazi doganali mostrano che l’esecutivo non ha carta bianca

La politica commerciale offre già un esempio documentato di un limite legale. Il 20 febbraio 2026, in Learning Resources v. Trump e Associated V.O.S. Selections, la Corte Suprema ha stabilito che la International Emergency Economic Powers Act non autorizzava il Presidente a imporre dazi doganali. Essa distingueva i poteri di restrizione economica previsti dall’Atto dal potere tributario.

Questa decisione non elimina tutti i dazi doganali o altre delegazioni commerciali votate dal Congresso. Proibisce il trattamento di un annuncio di emergenza come autorizzazione illimitata. Per le società e i governi stranieri, la base giuridica per una misura quindi conta tanto quanto l’annuncio che la precede.

Lo stesso ragionamento vale per la negoziazione. Una minaccia spettacolare può creare un equilibrio di potere a breve termine; una misura discutibile può quindi essere sospesa o invalidata. I partner devono distinguere tra pressione politica, atto normativo applicabile e impegno legalmente sostenuto. Gli a medio termine rafforzano questa necessità di leggere le decisioni americane a diversi livelli.

Defeat aumenta la necessità di risultati, non la libertà di azione

Il Presidente può cercare il successo internazionale più velocemente di una riforma interna negoziata con l’opposizione. Un accordo, il rilascio di persone detenute o la cessazione di un conflitto può essere descritto come risultati personali. Questo incentivo favorisce sia la negoziazione che la dimostrazione di forza per raggiungerlo. Non permette di dedurre in anticipo che sarà scelto.

Anche il vincolo economico conta. Un’escalation che potrebbe aumentare i costi energetici può aggravare l’insoddisfazione del potere. I leader stranieri sanno quindi che Washington deve arbitrare tra pressione strategica e prezzo interno di questa pressione. Ciò può incoraggiare alcuni a negoziare, altri ad aspettare un cambiamento di potere.

Per gli alleati americani, il rischio principale è quello di confondere l’assicurazione di Trump con un consenso duraturo a Washington. Per i suoi avversari, l’errore opposto sarebbe credere che la sconfitta porta via qualsiasi capacità di iniziativa. In entrambi i casi, il calcolo deve includere il presidente, i parlamentari e i tribunali, nonché gli stanziamenti già disponibili.

Trump sarà così più vincolato a lungo termine, senza necessariamente diventare più prevedibile nei suoi annunci o nelle sue scelte immediate. Il pericolo non è solo un presidente che agisce senza limiti: risiede anche nella promessa che le istituzioni non possono stare insieme, una minaccia la cui esecuzione incontra un ostacolo o un accordo messo in discussione al finanziamento. Dopo il medio termine, la stabilità di un impegno americano dipenderà più dalla sua traduzione legale e di bilancio che dal solo discorso presidenziale.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews