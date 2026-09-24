Da Beirut a Parigi: vincitori del Concorso Internazionale di Diritto Privato

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La Facoltà di Giurisprudenza USJ è orgogliosa dei suoi studenti Tala Fawaz, Edouard Tannoury, Thea Daaboul e Nour el Khatib, che hanno vinto in finale, ex-aequo con il team dell’Università di Rennes, il primo premio del concorso privato internazionale di diritto organizzato dallo studio Linklaters Paris e l’Università Paris-Saclay.

Dopo una selezione basata su uno scambio di conclusioni scritte negli ultimi mesi, le squadre finaliste hanno avuto l’opportunità di dimostrare il loro talento il 23 settembre, facendo appello alla Camera di Commercio Internazionale della Corte d’Appello di Parigi, nella Sala Vassogne del Palais de Justice. Di fronte a una giuria composta dal Presidente della Corte, il sig. Vincent Aldéano-Galimard, il professor Etienne Pataut, Direttore della Sorbona Scuola di Giurisprudenza, l’Università di Parigi I e il Maestro Jean-Charles Jaïs, avvocato associato presso lo studio Linklaters Paris, i contendenti della squadra vincente della USJ, Tala Fawaz e Edouard Tannoury, si sono distinti in particolare.

Questa vittoria corona il grande corso degli studenti della Facoltà in tutto il concorso – studenti la cui giuria ha voluto evidenziare il notevole livello – e dimostra la loro capacità di indossare i colori della USJ oltre i confini. Ha permesso ai vincitori di vincere, come il professor Sandrine Clavel ha annunciato per conto degli organizzatori della competizione, una ricompensa finanziaria e un’offerta di stage a Linklaters Paris.

Questo primo posto è anche il risultato di un lavoro collettivo rigoroso e sostenuto, che ha permesso agli studenti di sviluppare varie competenze – significato di argomentazione e sintesi, eloquenza e forza di convinzione – acquisite durante la loro formazione all’USJ e rafforzate durante la loro preparazione. La Facoltà vuole ringraziare gli allenatori, tutti ex membri della FDSP, Léa Bou Sreih, Emile Najm, Yasmina Serhal, Jana Souaid, Antoine Daher e Samir Moukhaiber (coordinatore), per la supervisione impegnata ed efficace che hanno fornito.

Congratulazioni ai vincitori dell’Université de Rennes, Ylang Rupin e Mathieu Morel, e Salome Rimbert, il miglior contenzioso dell’Université Paris-Panthéon-Assas.

Congratulazioni anche ai membri della seconda squadra della FDSP che hanno condiviso la gioia dei loro compagni: Serena Abu Jaoudé, Gustave Joe Fawaz, Stephanie Khalil e Jad Saad.

Infine, grazie agli organizzatori di questo concorso e congratulazioni a tutti i partecipanti francesi e libanesi, che hanno tutti dimostrato ottime qualitÃ .

Una vittoria che porta, in circostanze difficili, un bel messaggio di determinazione ed eccellenza.

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