Distanti siriani, ex ufficiali di regime e sensibili informazioni imbarazzanti Beirut

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La visita dei sei ministri siriani a Beirut ha lasciato con attenzione le questioni più esplosive tra i due paesi. Dietro le discussioni sugli investimenti, i camion, la ferrovia e l’energia, Damasco mantiene un altro elenco di applicazioni. Riguarda i detenuti siriani in Libano e gli ex ufficiali del precedente regime che si dice siano nel territorio libanese. Secondo le informazioni raccolte nei circoli coinvolti nei contatti tra le due capitali, si dice che le autorità siriane siano pricipalmente irritate da ciò che ritengono essere la lenta gestione di Beirut di questi due casi.

La scelta sarebbe stata deliberata: la delegazione economica venuta a Beirut non aveva il compito di aprire questi file. Il loro trattamento sarebbe riservato al team di politica estera siriano. Questa separazione permette a Damasco di sviluppare la cooperazione economica con il Libano senza condizionare pubblicamente ogni passo verso l’immediato insediamento delle dispute di sicurezza.

Ma non significa che queste dispute siano scomparse.

Il fascicolo dei detenuti è già sotto controllo bilaterale. Quello degli ex ufficiali è molto più opaco. Le informazioni disponibili si riferiscono a informazioni specifiche trasmesse alle autorità libanesi su alcuni uomini ricercati, i loro luoghi di presenza e i loro movimenti. Si riferiscono anche alle informazioni fornite dai servizi di intelligence occidentali.

Questi crediti si basano su fonti non nominate e pertanto non possono essere presentati come risultati giudiziari. Tuttavia, ci permettono di capire perché Damasco considera che Beirut ora ha abbastanza elementi da agire.

Una seconda fase di resa dei detenuti è ritardata

La prima ragione per il malcontento siriano riguarda l’attuazione di un accordo di sicurezza tra i due paesi sul trasferimento di persone condannate.

Un primo passo ha già creato un precedente. Le informazioni pubblicate negli ultimi mesi indicano il trasferimento nel luglio 202668 detenuti sirianidalla prigione di Rumieh alla Siria. Questi uomini erano stati condannati dalla giustizia libanese e la loro resa era parte di un accordo bilaterale.

Questa cifra è importante perché dimostra che il dossier non è più in fase di discussioni politiche.

È stato istituito un meccanismo e si è svolta una prima operazione.

Proprio questo spiega l’attuale impazienza di Damasco. Secondo le informazioni disponibili, le autorità siriane accusano il Libano di ritardare la seconda fase dell’operazione senza giustificazione sufficiente.

La questione, quindi, non riguarda solo il destino individuale dei prigionieri. Essa colpisce la credibilità di un impegno già iniziato ad essere attuato.

Per le autorità siriane, la logica sarebbe semplice: se i due governi firmassero un accordo e se un primo insieme di detenuti potesse essere consegnato, perché la seconda fase non si muove allo stesso ritmo?

Sul lato libanese, la situazione è necessariamente più complessa. Gli interessati sono stati condannati nel quadro del sistema giudiziario libanese. Ogni remissione deve quindi conformarsi alle condizioni legali stabilite e non può essere ridotta alla trasmissione di un elenco tra due amministrazioni.

I documenti disponibili non consentono di determinare con precisione quante persone sarebbero interessate da questa seconda fase o le esatte ragioni amministrative o giudiziarie per il suo ritardo. Sarebbe quindi rischioso attribuire il blocco ad un’unica istituzione.

D’altra parte, il malcontento siriano è presentato come reale dietro le quinte.

Il precedente dei 68 detenuti ha cambiato la natura del file

Il trasferimento di luglio ha anche cambiato la percezione politica del problema.

Per lungo tempo, il dossier dei siriani detenuti in Libano è stato trattato in una serie molto più ampia di questioni carcerarie, le conseguenze della guerra in Siria, terrorismo, sicurezza e la massiccia presenza dei cittadini siriani sul territorio libanese.

L’accordo bilaterale ha introdotto una logica diversa: distinguere i condannati che potrebbero essere trasferiti e organizzare la loro resa allo Stato siriano in un quadro ufficiale.

Questa evoluzione permette a entrambi i paesi di evitare una soluzione completa e politicamente impossibile a tutti i casi di prigione. Permette di avanzare categoria per categoria.

Ma crea anche un obbligo di seguire.

Un primo drammatico sconto, seguito da un lungo periodo di attesa, può essere interpretato da Damasco come un rallentamento politico piuttosto che una semplice difficoltà amministrativa.

È in questo contesto che la visita ministeriale siriana assume una dimensione particolare. I leader economici sono venuti a parlare di cooperazione senza introdurre questo problema nelle loro riunioni ufficiali. Damasco sembra quindi voler impedire al file dei detenuti di bloccare immediatamente i progetti commerciali e infrastrutturali.

Tuttavia, questo metodo non può funzionare indefinitamente se i file di sicurezza rimangono congelati.

Dove sono gli ex ufficiali del regime precedente?

Il secondo caso è ancora più sensibile.

Le nuove autorità siriane stanno cercando di identificare ex ufficiali e funzionari legati al regime precedente che ha riferito trovato rifugio in Libano dopo il cambiamento del potere a Damasco.

Le informazioni raccolte indicano che le autorità siriane hanno fornito ai loro omologhi libanesi informazioni dettagliate su alcuni di questi individui.

Non sarebbero solo nomi.

Le informazioni fornite riguardano anche:luoghi di presenzaloromodalità di viaggioe, per alcuni, sulle loro presunte attività o progetti del territorio libanese.

Questa dichiarazione deve essere trattata con cautela. Non vi è alcun registro giudiziario completo per stabilire pubblicamente la responsabilità per le persone interessate delle informazioni disponibili. Pertanto, non è possibile trasformare una persona riferita da Damasco in un fuggitivo condannato o una cospirazione stabilita.

Ma l’accuratezza delle informazioni menzionate spiega l’impazienza siriana.

Damasco ritiene che il Libano non possa più contare unicamente sulla mancanza di informazioni per spiegare la sua preoccupazione.

I servizi occidentali hanno anche fornito informazioni

Uno degli elementi più sensibili riguarda l’origine dell’informazione.

Secondo le stesse fonti, le autorità libanesi non solo ricevevano informazioni da Damasco. I servizi di intelligence occidentali hanno anche fornito informazioni riguardanti ex ufficiali del precedente regime presente in Libano.

Queste informazioni riguardavano anche le loro posizioni e movimenti.

L’importanza di questo è evidente.

Se l’intelligenza venisse solo dal nuovo potere siriano, Beirut potrebbe essere particolarmente prudente nel rispondere alle richieste di ex oppositori politici o militari di Damasco. Il presunto intervento dei servizi occidentali darebbe, d’altra parte, un’altra dimensione al caso.

Non sarebbe ancora sufficiente stabilire prove giudiziarie. L’intelligenza non è un giudizio.

Ma aumenterebbe la pressione sui servizi libanesi per verificare le informazioni ricevute.

Le fonti si riferiscono anche a dati su ciò che alcuni di questi uomini si sarebbero preparati dal Libano. Ancora una volta, non viene fornito alcun dettaglio sufficientemente motivato per descrivere questi progetti come fatti stabiliti. La cautela è richiesta soprattutto perché l’accusa di organizzare attività contro uno Stato confinante può avere notevoli conseguenze politiche e giudiziarie.

Il fatto importante è quindi altrove: Damasco ritiene che abbia trasmesso a Beirut un soggetto sufficientemente preciso per aspettare una risposta.

Perché il Libano non può semplicemente gestire una lista siriana

L’impazienza di Damasco, tuttavia, affronta un vincolo fondamentale.

Il Libano non può trattare legalmente un elenco trasmesso da un governo straniero come ordine di arresto automatico.

La presenza di un ex ufficiale siriano sul territorio libanese non è di per sé un reato. Né il suo passato appartenenza alle istituzioni del precedente regime giustifica il suo arresto o la resa.

È necessario determinare di che cosa è accusato, la possibile esistenza di procedimenti giudiziari e il quadro giuridico all’interno del quale il Libano può intervenire.

Questa distinzione è essenziale in una relazione che ora cerca di essere costruita sul principio del rispetto reciproco per la sovranità.

La nuova Siria afferma di voler rompere con le pratiche del vecchio sistema nei suoi rapporti con il Libano. Beirut non può quindi accettare che la cooperazione di sicurezza possa riprodurre una logica in cui le richieste di Damasco sarebbero eseguite senza passare attraverso le istituzioni libanesi.

Questo è dove il caso diventa politicamente sensibile.

Il Libano vuole collaborare con il nuovo Stato siriano. Tuttavia, non vuole dare l’impressione di diventare uno spazio in cui le autorità siriane possono perseguire direttamente i loro avversari.

Il confine trasforma il problema siriano in un problema libanese

La sensibilità del file deriva anche dalla geografia.

Libano e Siria condividono un lungo confine, con passaggi ufficiali ma anche una storia antica di strade secondarie e traffico. I movimenti di persone tra i due paesi sono difficili da dissociare completamente da questioni di sicurezza.

Le nuove autorità siriane attribuiscono grande importanza al consolidamento del loro controllo interno. In questo contesto, la possibile presenza in Libano di ex quadri militari in grado di mantenere reti in Siria è naturalmente percepita a Damasco come una potenziale minaccia.

Per Beirut, il problema è diverso.

Il Libano deve impedire che il suo territorio venga utilizzato per preparare operazioni contro un paese confinante. Allo stesso tempo, tuttavia, deve garantire che qualsiasi azione dei suoi servizi si basa sul suo diritto.

È questa stretta linea che le autorità libanesi devono mantenere.

Il problema diventa ancora più sensibile se alcune persone hanno reti locali, protezioni o mezzi finanziari per muoversi tranquillamente.

Le informazioni disponibili non consentono di identificare pubblicamente gli interessati o di determinare il loro numero. Questa assenza vieta qualsiasi generalizzazione della portata del fenomeno.

Damasco ha scelto di non avvelenare la sua offensiva economica

La decisione di non affidare questi fascicoli alla delegazione di sei ministri è probabilmente l’elemento politico più rivelatore.

Damasco avrebbe potuto utilizzare una visita così grande per mettere Beirut sotto pressione pubblica.

Non l’ha fatto.

I ministri hanno discusso il commercio, gli investimenti, i trasporti, l’agricoltura, la salute e le infrastrutture. I registri di sicurezza sono stati lasciati su un canale separato.

Questo metodo permette alla Siria di dividere il suo rapporto con il Libano.

Da un lato, entrambi i paesi possono cercare di ridurre le spese di transito, aumentare la ferrovia, studiare l’uso delle infrastrutture energetiche e attirare gli investitori.

D’altra parte, le squadre politiche e di sicurezza continuano le discussioni sui prigionieri e sugli ex funzionari del regime precedente.

Questa separazione protegge il riavvicinamento economico.

Essa mostra anche che le nuove autorità siriane non vogliono che l’intero rapporto bilaterale rimanga prigioniero di problemi di sicurezza.

Ma la separazione ha i suoi limiti. Se Damasco ritiene che gli impegni di sicurezza già firmati non siano soddisfatti, questa frustrazione inevitabilmente contamina altre aree.

Le vecchie dispute ritornano in una forma completamente nuova

Il paradosso colpisce.

Per decenni, le relazioni libanesi-siriane sono state dominate dal peso della sicurezza di Damasco in Libano. Oggi la Siria torna a chiedere allo Stato libanese di cooperare con esso sulle questioni di sicurezza relative al proprio territorio.

Il rapporto è stato quindi invertito nella sua forma.

Damasco non ha più gli strumenti che una volta possedeva in Libano. Esso dovrebbe trasmettere informazioni, cercare la cooperazione e attendere una risposta da parte delle istituzioni libanesi.

Questo spiega l’importanza di elaborare questi file.

Il modo in cui Beirut risponde alle richieste siriane sarà una prova del nuovo rapporto stato-stato.

Troppo poca cooperazione alimentare le accuse siriane di lentezza e cattiva volontà. La cooperazione senza garanzie legali avrebbe risvegliato la memoria del Libano di un rapporto sbilanciato con Damasco.

Tra l’altro, c’è un percorso istituzionale: informazioni verificate dai servizi libanesi, documenti giudiziari e attuazione di accordi bilaterali secondo procedure stabilite.

Due file, due livelli di difficoltà

I prigionieri e gli ex ufficiali non dovrebbero essere confusi.

Nel primo caso, c’è un accordo, persone condannate e un concreto precedente con la resa di 68 prigionieri. Il problema è l’attuazione della seconda fase e del suo calendario.

In secondo luogo, l’informazione disponibile descrive essenzialmente il lavoro di intelligenza. Damasco ha riferito identificato individui, posizioni trasmesse e fornito informazioni sui loro movimenti. I servizi occidentali avrebbero fornito ulteriori informazioni.

Tuttavia, questa questione deve ancora essere trasformata in una base giuridica sfruttabile per ogni individuo interessato se è prevista una misura coercitiva.

Ecco perché il secondo file è potenzialmente molto più lungo da risolvere.

Risulta anche una domanda che la relazione economica non può essere per sempre aggirata: cosa farà il Libano se Damasco sottomette formalmente richieste di uomini che afferma che si stanno preparando dal territorio libanese per attività contro le nuove autorità siriane?

I documenti disponibili non forniscono ancora la risposta.

Tuttavia, ci permettono di capire cosa sta accadendo dietro la facciata economica del riavvicinamento. Mentre i ministri discutono pubblicamente treni, porti, petrolio e investimenti, un altro dialogo si svolge dietro porte chiuse. Esso copre gli uomini, le prigioni, l’intelligenza e la capacità di due Stati vicini di costruire la cooperazione di sicurezza che non duplica le pratiche del loro passato comune.

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