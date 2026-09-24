Washington-Téhéran: Il Libano nell’angolo morto di una negoziazione che potrebbe ancora ridisegnare il suo equilibrio di potere

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Il Libano non è un partito ufficiale alle discussioni a New York tra gli Stati Uniti e l’Iran. Nessun negoziatore libanese partecipa agli scambi trasmessi dai mediatori, e non vi è alcuna prova a suggerire che un capitolo formale su Hezbollah è già stato compromesso. Tuttavia Beirut segue queste discussioni con particolare attenzione. Il contenuto delle richieste iraniana, la risposta americana e l’espansione del dialogo ai vari fronti regionali possono avere conseguenze dirette per il Libano meridionale, le armi di Hezbollah e il margine dello Stato per ristabilire la sua autorità.

La prima cosa da ricordare è proprio questo turno. Il Libano non è seduto al tavolo, ma è esposto al risultato. Secondo i circoli presidenziali libanesi, i funzionari seguono da vicino i discorsi e le informazioni di New York per identificare ciò che è in realtà negoziato tra Washington e Teheran. Questa vigilanza spiega in parte l’intensità dell’attività di Nawaf Salam negli Stati Uniti. Il primo ministro cerca contemporaneamente di prevenire un vuoto internazionale nel sud dopo la finale e di ottenere un sostegno esterno per le decisioni del governo sull’autorità statale e la decisione sulla guerra e la pace.

Questa simultaneità è il vero punto di partenza. Beirut sta cercando di andare avanti sui propri casi mentre Washington e Teheran stanno discutendo di un’uscita molto più ampia dalla guerra.

La prima battaglia era su una fotografia che non esisteva mai

I contatti di New York prima produssero una controversia sulla loro forma. Donald Trump li ha presentati come uno scambio sostanziale con i funzionari iraniani. Le prime informazioni hanno anche suggerito che si fosse tenuta una riunione di circa tre ore tra le due parti. Questa presentazione provocò una reazione a Teheran, dove le istruzioni date alla delegazione iraniana escludevano specificamente una faccia a faccia con gli americani.

Steve Witkoff ha poi dato una precisazione decisiva: le discussioni si sono svolte attraverso i mediatori che circolavano tra le due delegazioni. Il canale del Qatar ha svolto un ruolo centrale nella trasmissione dei messaggi. Un alto funzionario iraniano successivamente ha confermato che Teheran aveva ricevuto una risposta americana e che era in esame.

La correzione può sembrare protocollare. Essa rivela in realtà la fragilità politica del processo. L’Iran accetta di negoziare, ma si rifiuta ancora di dare l’immagine del potere forzato ad una faccia a faccia con Washington dopo sette mesi di guerra. Gli Stati Uniti, d’altra parte, hanno interesse a presentare apertura diplomatica a seguito di pressioni su Teheran.

Il disaccordo sulla messa in scena non deve tuttavia mascherare l’essenziale: i due avversari ora scambiano proposte sufficientemente precise per richiedere una risposta.

Il processo è quindi andato oltre mere dichiarazioni pubbliche.

Ciò che l’Iran ha veramente chiesto agli americani

I requisiti iraniani riportati nei vari documenti convergono su diversi punti.

Teheran prima chiede una cessazione duratura delle ostilità. Ha poi chiesto il sollevamento degli accordi marittimi americani che pesavano sul suo commercio. Lo Stretto di Ormuz è logicamente centrale a questa negoziazione. Massoud Pezeshkian stesso ha insistito a New York sull’impossibilità, secondo lui, di permettere agli altri Stati di beneficiare liberamente di questa rotta di mare, mentre l’Iran sarebbe soggetto a restrizioni contemporaneamente.

Questa posizione non è solo una questione di politica estera. Colpisce direttamente la capacità economica iraniana.

Le sanzioni statunitensi contro il settore aereo illustrano la stessa strategia di pressione. Washington ha posto 27 compagnie aeree iraniani sotto sanzioni. I fornitori stranieri che continuano a fornire determinati servizi li esporrebbero a loro volta a misure escluse dal sistema finanziario basato sul dollaro. L’Iraq ha riferito di aver già informato i suoi aeroporti di restrizioni sugli aerei iraniani, mentre i voli per Baghdad e Muscat sono stati colpiti.

Allo stesso tempo, i voli iraniani continuarono ad essere osservati in Cina, Turchia e Emirati Arabi Uniti.

Pechino ha pubblicamente respinto sanzioni unilaterali che non si basano su una decisione del Consiglio di Sicurezza.

Questo confronto intorno all’aviazione mostra perché Teheran insiste tanto per sollevare il blocco e le restrizioni economiche. L’Iran non vuole solo fermare gli scioperi. Cerca un’uscita dalla guerra che ripristina la sua capacità di circolazione, commercio e finanziamento.

È in questa architettura che i fronti regionali assumono la loro importanza.

La parola decisiva è « fronti », perché impedisce la riduzione dei negoziati in Iran

Secondo le informazioni disponibili, Teheran non vuole che la cessazione delle ostilità sia considerata esclusivamente come un accordo bilaterale tra Stati Uniti e Iran. La questione della fine dei combattimenti sui diversi fronti regionali è uno dei temi trasmessi dai mediatori.

Questa formulazione è fondamentale per il Libano.

Non significa che l’Iran avrebbe chiesto agli Stati Uniti un accordo speciale che garantisse armi Hezbollah. Non ci sono prove di questo. Significa, tuttavia, che Teheran cerca di evitare una situazione in cui avrebbe guadagnato un lull sul proprio territorio, mentre la pressione militare continuerà contro i suoi alleati altrove nella regione.

Washington lo vede come un punto di disaccordo.

Le informazioni provenienti dai circoli americani indicano che l’amministrazione considera la formula iraniana alla fine della guerra in diversi teatri come un tentativo di proteggere gli alleati regionali di Teheran. Hezbollah sta entrando in questa lettura, insieme con gli Houthis in Yemen e i gruppi armati vicino all’Iran in Iraq.

Il Libano appare quindi nei negoziati senza necessariamente essere nominato un dossier autonomo.

Appare attraverso Hezbollah.

Questa differenza è fondamentale. Ciò significa che il Libano può essere colpito da un compromesso regionale il cui scopo giuridico e diplomatico non è il Libano stesso.

Washington vuole molto più di un nuovo accordo nucleare

Un errore sarebbe quello di leggere le discussioni attuali come una semplice nuova versione della controversia nucleare.

I requisiti americani sono molto più ampi.

Washington vuole affrontare il programma nucleare iraniano, ma anche missili balistici, minacce contro la navigazione e la rete regionale intorno a Teheran. Hezbollah fa parte di quest’ultimo.

Questo approccio altera profondamente l’equazione libanese.

Per anni, le armi di Hezbollah sono state dibattute in Libano come un problema di difesa nazionale, conflitto con Israele e equilibrio interno. Ora stanno diventando uno degli elementi di un rapporto di potere molto più ampio tra Washington e Teheran.

Ciò non si sottrae alla competenza delle istituzioni libanesi. Ciò significa semplicemente che gli attori esterni non vedono il caso allo stesso modo di Beirut.

Per gli Stati Uniti, Hezbollah appartiene all’architettura regionale iraniana.

Per il governo libanese, il problema è il monopolio della forza legittima e il recupero dello Stato della decisione sulla guerra e la pace.

Queste due letture possono portare allo stesso obiettivo pratico su alcuni punti, ma si basano su logiche molto diverse.

Questa differenza spiega perché Beirut cerca di evitare che un calendario esterno venga imposto su di esso.

L’Iran ha poco motivo di vendere una carta libanese prima di conoscere il prezzo degli Stati Uniti

Sul lato iraniano, il valore di Hezbollah aumenta proprio perché Washington si integra con le sue esigenze.

Teheran non negozia dopo un normale periodo di relazioni diplomatiche. Negozia dopo sette mesi di guerra, sotto sanzioni, con pressione diretta sulle rotte aeree e marittime. La sua ex guida Ali Khamenei fu uccisa all’inizio del conflitto. Anche i funzionari militari furono eliminati. Il paese ha subito scioperi statunitensi e israeliani e sta ancora affrontando un meccanismo economico per ridurre il suo spazio di manovra.

In queste circostanze, l’Iran cerca di preservare ciò che ritiene essere le sue carte di negoziazione.

Questo non ci permette di concludere che sta negoziando direttamente il futuro delle armi di Hezbollah. Questo, d’altra parte, permette di capire perché si rifiuta di lasciare il territorio iraniano da solo.

Se Teheran accetta un accordo, cercherà logicamente di sapere cosa ottiene su sanzioni, Ormuz, commercio e fronti regionali.

Washington cerca esattamente l’opposto: impedire una cessazione delle ostilità semplicemente permettendo all’Iran di preservare tutte le sue disposizioni regionali senza modifiche.

È qui che si trova il cuore delle trattative.

E qui il Libano diventa vulnerabile ai risultati di una discussione in cui non partecipa.

Il Libano cerca quindi di costruire il proprio calendario prima che un accordo regionale lo superi

La comunità ufficiale libanese ha chiaramente identificato questo rischio.

Nawaf Salam utilizza la sua presenza a New York per aumentare gli incontri. Ci sono due obiettivi chiari.

Il primo riguarda il Finul. Se la sua missione termina alla fine dell’anno, Beirut vuole prevenire un vuoto internazionale nel Sud. Le discussioni su una forza sostitutiva, una presenza europea o un’altra formula internazionale devono quindi procedere indipendentemente dal risultato dei negoziati americani-iraniani.

Il secondo obiettivo riguarda l’autorità di Stato.

Il governo cerca il sostegno internazionale per le sue decisioni sul dispiegamento dell’esercito, il monopolio delle armi e il recupero della decisione sulla guerra e la pace.

La logica è importante: Beirut sta cercando di trasformare una finestra diplomatica regionale in rafforzare le proprie istituzioni.

Non vede l’ora di sapere se Washington e Teheran faranno un accordo.

Il calendario del Sud, la Finale e la pressione americana sul governo libanese sono già in corso.

Trump ha riunito i leader regionali mentre il canale iraniano stava operando a pochi chilometri di distanza

Il metodo americano mostra anche che Washington non si basa su una sola negoziazione.

Donald Trump si è riunito a New York diversi leader e leader arabi e musulmani. Nawaf Salam ha partecipato all’incontro.

I dettagli sono politicamente importanti. Il Libano fu quindi integrato nella consultazione regionale di Washington allo stesso tempo in cui gli emissari statunitensi stavano negoziando indirettamente con gli iraniani.

Beirut non era nella sala negoziale USA-Iran. Tuttavia, era presente nell’altro cerchio: quello degli stati della regione consultati dal presidente americano.

Questa configurazione dà al Libano una capacità di espressione, ma non un veto.

Nawaf Salam può delineare le priorità libanesi. Può insistere sul ritiro israeliano, sul ruolo dell’esercito, sulla ricostruzione e sulla necessità di evitare un vuoto nel sud.

Non può determinare quali concessioni Washington chiederà a Teheran o cosa accetterà Teheran.

Questa è la differenza tra partecipare a una consultazione e partecipare a una negoziazione.

Pechino costruisce un’altra uscita dalla guerra

La Cina sta anche cercando di influenzare il contenuto della regolamentazione.

Diversi viaggi a settembre mostrano che questa mediazione non è improvvisata. Il primo ministro e ministro degli affari esteri del Qatar Mohammed bin Abdelrahmane Al-Thani hanno visitato Pechino l’8 settembre. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi è arrivato il 16 settembre.

Pechino ha sottolineato il memorandum di Islamabad come un possibile quadro per il ritorno ai negoziati.

La posizione cinese si basa su un’idea specifica: l’Iran deve emergere dalla guerra mantenendo la sua capacità di agire come il potere politico, economico e scientifico della Cina e partner strategico. Pechino rifiuta un’architettura regionale costruita sull’esclusione sostenibile di Teheran o sui colli di bottiglia.

Questa posizione ha guadagnato peso quando Arabia Saudita, Egitto, Pakistan e Turchia hanno chiamato a New York per mantenere il memorandum Islamabad come riferimento per la pace e la stabilità.

L’equilibrio del potere non è quindi limitato a Washington e Teheran.

La Cina vuole influenzare le condizioni del dopoguerra. Il Qatar funge da mediatore. Diversi poteri regionali sostengono un quadro negoziale. Gli Stati Uniti si consultano separatamente con i suoi partner del Medio Oriente.

Il Libano si trova al centro di questa architettura senza il peso necessario per formarla da solo.

I negoziati regionali non esentano Washington dalla pressione direttamente a Beirut

Tuttavia, sarebbe fuorviante pensare che gli Stati Uniti stiano aspettando un accordo con l’Iran prima di agire in Libano.

La pressione su Beirut è già in corso.

I visitatori di Washington riferiscono che i funzionari americani vogliono una traduzione concreta delle decisioni libanesi sul monopolio delle armi. Essi fanno domande sul Sud, siti militari e la presenza di armi in altre parti del paese.

Il ragionamento americano è semplice: lo stato libanese ha preso impegni, Washington ora vuole misurare la loro attuazione.

Questa pressione sta quindi avanzando indipendentemente dal dialogo con Teheran.

Questo è un punto essenziale per comprendere la strategia americana.

Washington lavora su due livelli contemporaneamente. Negozia con l’Iran sull’ambiente regionale. Dirige le istituzioni libanesi a cambiare la situazione interna.

Un possibile accordo con Teheran potrebbe facilitare questa politica. La sua assenza non gli impedisce di continuare.

Il rischio di un « grande mercato » esiste nell’immaginario, non ancora nei fatti disponibili

A Beirut, ogni negoziato americano-iraniano rilancia naturalmente lo scenario di un grande compromesso regionale in cui i casi sarebbero stati scambiati l’uno contro l’altro.

Questa ipotesi dovrebbe essere trattata con cautela.

I documenti disponibili non mostrano l’esistenza di un accordo in cui l’Iran avrebbe promesso una specifica concessione su Hezbollah in cambio di sollevare una sanzione o una garanzia degli Stati Uniti.

Essi non forniscono alcun calendario di disarmo negoziato tra Washington e Teheran.

Non dimostrano che gli Stati Uniti sarebbero d’accordo a lasciare l’Iran con una particolare influenza in Libano in cambio di una concessione nucleare.

Per presentare uno di questi scenari come informazioni sarebbe quindi errato.

Ciò che è documentato è sia più limitato e più forte.

L’Iran richiede un’uscita dalla guerra che tiene conto dei fronti regionali. Gli Stati Uniti vogliono affrontare le organizzazioni alleate a Teheran come parte di un insediamento più ampio. Hezbollah appartiene a questa equazione. Le autorità libanesi sanno che sono interessate e cercano di avanzare le proprie priorità prima che vengano concordati i parametri regionali.

E’ gia’ notevole.

Per Beirut, la vera sfida è quella di impedire « file Hizbullah » di sostituire « file Lebanon »

La distinzione può sembrare semantica. È in realtà strategica.

Se Washington e Teheran parlano di Hezbollah solo come parte della rete regionale iraniana, gli interessi dello Stato libanese possono diventare secondari.

Ma Beirut ha i suoi file.

Vuole la fine delle operazioni israeliane. Vuole che le aree siano ancora occupate. Deve organizzare il ritorno degli abitanti. Vuole evitare un vuoto dopo il Finul. Deve finanziare l’esercito e la ricostruzione. Essa deve anche risolvere il problema delle armi senza causare una crisi interna.

Nessuno di questi problemi è perfettamente limitato al rapporto tra Iran e Hezbollah.

Pertanto, l’attività diplomatica libanese a New York è più importante di una semplice presenza del protocollo.

Il governo sta cercando di ricordare che il Libano è uno Stato con i propri interessi, non solo il territorio in cui si trova il principale alleato arabo di Teheran.

L’ombra determinerà una parte della sequenza.

Se la questione libanese è assorbita dai negoziati americani-iraniani, Beirut rischia di soffrire del calendario di altri.

Se è in grado di imporre le proprie priorità accanto al dialogo regionale, il governo avrà un margine maggiore per trasformare un possibile rilassamento in un consolidamento dello stato.

Per il momento, non si possono fare scoperte su cui di queste due traiettorie prevarranno. Ma i negoziati di New York hanno già reso visibile una cosa:il Libano non è ufficialmente al tavolo tra Washington e Teheran, mentre uno dei temi principali del loro confronto regionale è sul suo territorio.È meno un posto in negoziazione che una posizione di esposizione al suo risultato.