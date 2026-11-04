CNSS: Che cosa dicono i controlli salariali

I dati del CNSS informano il dibattito sulla remunerazione riportata, a condizione che si distinguono le fasi di controllo. Il bilancio 2025 comprende un’analisi del rischio di 2.521 aziende e 375 ordini di missione. Non tutte le 1.469 società al di sotto della soglia salariale di selezione possono essere descritte come truffatori. Venne annullata anche una vecchia circolare del 2024. Queste precisazioni contano per comprendere la portata dei controlli e i diritti dei dipendenti.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

I controlli sulle retribuzioni dichiarate si riflettono nel dibattito sui guadagni e sulle indennità di fine servizio in Libano. Ma le cifre citate in questa discussione richiedono una lettura precisa. Il bilancio CNSS per il periodo dal 15 maggio al 30 settembre 2025 distingue le aziende selezionate da un’analisi dei rischi delle missioni di ispezione completate. Non porta alla conclusione che il 58 per cento delle aziende libanesi sono fraudolente.

Questa distinzione riguarda direttamente i dipendenti. L’importo dichiarato è coinvolto nella determinazione dei loro diritti sociali. Un salario effettivamente pagato più alto dell’importo dichiarato può quindi indicare un miglioramento del reddito immediato senza una protezione equivalente alla fine della carriera.

Controlli salariali segnalati: quali misure del bilancio

Nel suo bilancio pubblicato il 16 ottobre 2025, il CNSS afferma che ha analizzato i rischi di 2.521 aziende. Di questi, 1.469 ha riferito guadagni meno di due volte il minimo di riferimento 2024. Questo rappresenta circa il 58% dell’area di studio. Il documento ha annunciato il loro graduale ispezione, non il completamento di 1.469 ispezioni.

I risultati delle operazioni effettuate includevano 375 ordini di missione e 28.894 dipendenti. Il Fondo ha riferito 886 dipendenti precedentemente non dichiarati registrati dopo l’ispezione. Ha inoltre annunciato la cessazione delle prestazioni per 788 iscrizioni considerate fittizie e la decisione di sospendere le prestazioni per 15 aziende.

La soglia salariale è utilizzata per guidare i controlli. Non costituisce una convinzione individuale. L’analisi statistica, la verifica in loco e la decisione amministrativa sono tre diversi passi.

La cifra del 58% non descrive tutte le imprese

La proporzione si applica ai file esaminati in questo programma. Non c’è nulla da trattare questo gruppo come un campione rappresentativo di tutte le aziende del paese. La selezione basata sui rischi mira specificamente a identificare situazioni che garantiscono la revisione.

Lo stesso ragionamento vale per i dipendenti. Una società può contare diversi lavoratori in diverse situazioni. Il numero dei datori di lavoro riportati non consente di dedurre quante persone ricevono guadagni sotto-reported. I risultati dei singoli registri e delle verifiche devono essere noti.

Né le varie irregolarità dovrebbero essere confuse. Un lavoro che manca dai ritorni, una registrazione fittizio, e uno stipendio che è dichiarato troppo basso non descrivere lo stesso problema. Il raggruppamento in un unico totale impedirebbe di comprendere i diritti da ripristinare e gli importi da regolare.

Una vecchia circolare non è valida oggi

La soglia di 20 milioni di sterline a volte menzionata in questo file si riferisce ad una misura del gennaio 2024. Circolare 181 poi organizzato l’ispezione delle dichiarazioni sotto questo livello. Il minimo legale era ancora £9 milioni.

La circolare fu successivamente cancellata dalla circolare 901 del 25 aprile 2024, dopo l’aumento del minimo a 18 milioni. Il CNSS ha mantenuto il requisito di segnalare i guadagni effettivi. Presentare oggi il meccanismo di gennaio come un’istruzione ancora applicabile sarebbe quindi imprecisa.

La soglia utilizzata per una campagna di controllo deve essere letta con la sua data e lo scopo. Non sostituisce il minimo legale del momento e non imposta il salario effettivamente dovuto a una persona da solo.

La dichiarazione commette diritti futuri

Nel novembre 2026 le borse di studio, Béchara Asmar accusa alcuni datori di lavoro di dichiarare solo il minimo, senza riflettere la remunerazione reale. Il presidente della Confederazione generale dei lavoratori collega questa pratica alla riduzione delle prestazioni di cessazione. La sua affermazione descrive un problema denunciato dall’unione, senza stabilire la situazione di ogni azienda.

Il problema non è quindi limitato al salario minimo futuro. Esso riguarda anche la riconciliazione tra la remunerazione versata e quella registrata. Il bilancio 2025 fornisce un punto di partenza documentato; Una revisione aggiornata delle ispezioni renderebbe possibile sapere che cosa è diventato dei file poi selezionati.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews