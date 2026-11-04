Jean Hawat pone la nascita di « Tajribati », « My Experience », nel 2020, l’anno dei suoi ottanta anni e il centenario del Grande Libano. L’avvocato e ex capo del Blocco Nazionale hanno collegato il suo viaggio a una riflessione sulla costruzione dello Stato. La sua testimonianza torna a Raymond Eddé, critica le divisioni e interroga le responsabilità pubbliche. Appello soprattutto ai giovani libanesi per conoscere la loro storia e continuare il lavoro di trasmissione.

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In « Tajribati », « My Experience », Jean Hawat racconta lo stato attraverso il suo viaggio politico. L’avvocato e ex capo del Blocco Nazionale stabilirono l’origine del libro nel 2020: l’anno dei suoi ottanta anni coincise con il centenario del Grande Libano. Questo riavvicinamento gli ha dato il punto di partenza di una narrazione che collega la sua vita pubblica alla storia del paese.

In un’intervista pubblicata il 4 novembre, ha presentato il libro come risultato di una necessità di registrare ciò che aveva sperimentato, le responsabilità che aveva esercitato e le lezioni che ha imparato. Questa testimonianza guarda un attore impegnato negli eventi in cui ha partecipato.

Il libro è stato oggetto di una sessione di firma presso il Museo Nazionale di Beirut. In quell’incontro, le Hawaii hanno spiegato che voleva raccogliere memoria, documenti e posizioni per mettere in discussione le difficoltà del Libano.

Jean Hawaii racconta lo stato del blocco nazionale

Hawat ha ricordato il suo impegno nel Blocco Nazionale prima del 1965, e poi le missioni che aveva intrapreso lì. Il suo account diede un posto speciale al periodo aperto nel 1976, quando Raymond Eddé si trasferì a Parigi. Ha spiegato che doveva seguire attività e file in sua assenza.

La continuità di questo impegno è, secondo lui, parte di una storia familiare legata a Émile Eddé, poi a Raymond Eddé. E’ anche un modo per spiegare da che posizione sta guardando gli eventi. L’affiliazione politica non viene cancellata dalla testimonianza: è uno dei suoi quadri.

Una critica di come costruire lo stato

Il suo giudizio sulla traiettoria libanese è grave. A suo avviso, il paese non era riuscito a costruire uno Stato efficace su base sostenibile. Esso pone in discussione le divisioni interne, gli scontri intorno alle scelte nazionali e il luogo preso da interessi particolari.

Hawaii legge l’indebolimento dello stato attraverso la difficoltà di superare le fedeltà e i guadagni immediati per difendere un bene comune.

Egli critica anche la ricerca di denaro, posizioni e vantaggi nell’esercizio del potere. La sua risposta assume la forma di un requisito di responsabilità pubblica, integrità e buona amministrazione. Da questa prospettiva, passare all’esperienza non è solo parlare dei leader che hanno incontrato, ma delle loro scelte e dei loro effetti.

La speranza politica nell’esecuzione

Le Hawaii esprimono una prudente speranza per il presidente Joseph Aoun e per il governo di Nawaf Salam. Ha espresso apprezzamento per le indicazioni delineate nel discorso di nomina e nella dichiarazione ministeriale. Tuttavia, insiste sulla transizione all’attuazione.

Questa riserva estende il filo del libro come lo presenta: le intenzioni visualizzate non bastano per costruire istituzioni. Egli avverte contro la ripetizione delle divisioni che, secondo lui, hanno impedito al paese di andare avanti. La continuità del lavoro pubblico conta più dell’aderenza momentanea ad un discorso.

Gioventù come destinatario

Infine, il messaggio Ã ̈ rivolto ai giovani libanesi. Le Hawaii li invitano a conoscere la loro storia e a rendere il Libano il loro riferimento comune. Per lui, mantenere una memoria implica una responsabilità: dire ciò che è considerato vero e permettere alle altre generazioni di riprendere la discussione.

Non descrive la riorganizzazione come il caso di un uomo o di una singola decisione. La sua chiamata è per una generazione capace di lavorare per uno stato più forte. « La mia esperienza » si presenta così come un contributo a questa trasmissione, con la forza e i limiti di una parola personale assunta.

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