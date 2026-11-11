Clima in Libano: preparazione all’acqua in eccesso

Il COP31 si tiene ad Antalya dal 9 al 20 novembre 2026. Per il Libano, l’adattamento riguarda anche le inondazioni, le acque urbane e i rischi costieri. Il paese ha un piano di adattamento nazionale e programmi di preparazione. La sfida è di collegare diagnostica, avvisi e finanziamenti alle esigenze locali. Un’iniziativa lanciata a Jounieh in ottobre coinvolge i comuni in questo processo. Tuttavia, i bilanci di pianificazione non devono essere confusi con lavori completati o nuova assistenza acquisita in Antalya.

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L’adattamento climatico in Libano deve anche preparare il paese per l’acqua in eccesso. Mentre il COP31 si tiene ad Antalya dal 9 al 20 novembre 2026, l’adattamento deve coprire le inondazioni, il deflusso urbano e i rischi costieri. Il paese ha un quadro nazionale per il 2025-2035. La sua sfida è ora di tradurre queste linee guida nella diagnostica locale, avvisi utilizzabili e progetti finanziati.

Il Piano di adattamento nazionale copre otto settori, tra cui le risorse idriche, le infrastrutture urbane e la riduzione del rischio di disastri. Essa pone la protezione delle inondazioni in una politica più ampia. L’approvvigionamento idrico e la sicurezza degli abitanti durante le forti piogge sono così la stessa preparazione del territorio.

Adattamento climatico in Libano: oltre la carenza

In un’intervista pubblicata il 10 novembre, l’esperto ambientale Habib Maalouf ricorda che la quantità di pioggia non spiega il danno da solo. L’urbanizzazione, l’asfalto o i terreni e le costruzioni in zone basse aumentano l’esposizione. Anche la capacità di rete e la disponibilità istituzionale sono importanti.

Questa distinzione evita una lettura troppo semplice dei disastri. Un’intensa pioggia innesca il deflusso, ma le sue conseguenze dipendono anche dalla strada sinistra per l’acqua. Costruire su un passaggio di flusso naturale o saturare un’area di superfici impermeabili cambia questo percorso. I requisiti di stoccaggio per i periodi asciutti quindi non rimuovere quelli di evacuazione e protezione durante gli episodi piovosi.

Per Maalouf, l’acqua essenziale per la vita e l’agricoltura può diventare distruttiva quando supera la capacità delle infrastrutture. La sua analisi si concentra sulle scelte di pianificazione e sul clima. Non assegna automaticamente ogni alluvione libanese al riscaldamento. Tale diagnosi richiede osservazioni sulle piogge, i suoli e le opere interessate.

La costa combina diversi tipi di esposizione

Sulla costa, la preparazione supera gli unici sistemi di tempesta. Il Piano di adattamento nazionale distingue l’erosione, l’aumento del livello del mare, gli effetti della tempesta e l’intrusione dell’acqua salata. Questi fenomeni non hanno tutti la stessa velocità e conseguenze. Trattarli sotto una singola formula « mare avanzato » mascherare le esigenze tecniche di ogni sito.

L’erosione riguarda la perdita di terra sulla riva. Onde e sovratensioni possono esporre le installazioni durante una tempesta. L’intrusione del sale colpisce le risorse e i suoli sotterranei. Maalouf sottolinea l’ultima minaccia per l’acqua potabile e l’agricoltura nei territori costieri vulnerabili, senza presentare una nuova misura per un comune libanese.

Il programma libanese prevede di valutare la vulnerabilità della costa e la sua infrastruttura principale. Esso mira inoltre ad aggiornare la strategia integrata di gestione delle zone costiere. Queste azioni sono incluse in una roadmap: la loro registrazione non dimostra che gli studi sono completati o che le protezioni sono già costruite.

L’avviso deve portare all’azione

La preparazione non si basa esclusivamente sul lavoro. Una previsione meteo può prevedere precipitazioni pesanti senza una risposta locale sufficiente. Per essere utili, le informazioni devono raggiungere le persone esposte e i servizi in grado di agire, con istruzioni comprensibili.

L’Organizzazione meteorologica Mondiale descrive quattro componenti complementari di un sistema di allarme precoce. I rischi devono essere noti, i fenomeni devono essere osservati e predetti, gli avvisi devono essere trasmessi, la preparazione e le capacità di risposta devono essere disponibili. Una rete di misura isolata soddisfa quindi solo una parte della funzione.

Applicato alle inondazioni, questa logica collega la previsione a luoghi specifici: settori bassi, assi esposti e attrezzature essenziali. Esso porta anche ad un esame del flusso di informazioni. Chi riceve l’avvertimento? Chi lo trasmette agli abitanti? Quali servizi dovrebbero essere mobilitati? Queste responsabilità devono essere definite prima che arrivi l’acqua.

La manutenzione degli strumenti e la formazione del team fanno parte del costo dell’avviso. Il WMO mette in evidenza le difficoltà che molti servizi devono affrontare nel mantenere le loro stazioni e capacità di previsione. Questa osservazione internazionale non stabilisce un inventario delle carenze libanesi. Tuttavia, ricorda che l’acquisto di attrezzature senza pianificare il suo funzionamento non garantisce un servizio sostenibile.

Comuni come un ponte tra strategia e abitanti

Una recente iniziativa mira a avvicinare gli orientamenti nazionali alle realtà locali. Il 12 ottobre 2026 la Croce Rossa libanese, il Ministero dell’Ambiente e il Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite hanno riunito rappresentanti territoriali a Jounieh. L’incontro si è concentrato su politiche climatiche più sensibili alla comunità.

I partecipanti hanno incluso rappresentanti di governatorati, sindacati municipali, comuni e comunità locali. L’obiettivo dichiarato era quello di integrare le politiche climatiche nei loro programmi e rafforzare la loro partecipazione al processo decisionale. Il monitoraggio della formazione dovrebbe anche contribuire a identificare ciò che sta cambiando in pratica e le continue difficoltà.

Questo lavoro estende un accordo firmato il 21 agosto tra la Croce Rossa libanese e l’UNDP. Esso mira a una migliore preparazione di emergenza, azione precoce e coordinamento. Questi impegni organizzano la cooperazione. Essi non costituiscono un certificato di protezione per ogni località o l’annuncio di un sistema di allarme nazionale completamente operativo.

Preparazione delle finanze senza buste confondenti

La questione finanziaria deriva dalla produzione dei dati. Il progetto di sostegno al Piano di adattamento nazionale e alla pianificazione delle risorse idriche municipali copre il periodo 2023-2027. UNDP ha un bilancio di $1,936,960, con il Green Climate Fund come minore e il Ministero dell’Ambiente come partner.

Il progetto comprende lavori sul bacino Nahr el-Kalb. Esso mira a migliorare la conoscenza, le competenze istituzionali e l’integrazione dell’adattamento nella pianificazione. La sua presentazione cita le valutazioni delle aree industriali di Metn e del settore delle mele nel bacino superiore.

Questo bilancio corrisponde ad un programma specifico di preparazione e di sostegno. Non rappresenta il costo nazionale della protezione dalle inondazioni o un importo annunciato ad Antalya per la costruzione. La distinzione è che gli studi di finanziamento, la selezione degli interventi e la loro attuazione sono passi diversi.

Maalouf pone un accesso efficace al finanziamento al centro della sentenza sui negoziati climatici. Ha sottolineato il rischio di mettere un debito supplementare sui paesi più vulnerabili. Le discussioni sull’adattamento e il finanziamento continuano ad Antalya. Il programma della conferenza non è sufficiente per stabilire che si sta acquisendo una nuova busta libanese.

La roadmap nazionale prevede valutazioni sul rischio urbano e sulle prestazioni di drenaggio per il 2026-2028. Esso pone progetti pilota di drenaggio sostenibile entro il 2029-2032. Il follow-up si concentrerà quindi sugli studi effettivi effettuati, sui siti selezionati e sulle risorse loro assegnate.

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