Cinque morti in una sparatoria, secondo la polizia

Cinque persone sono state uccise e diversi feriti durante una sparatoria nella Piazza del Mercato di Cracovia, sabato 7 novembre, secondo il rapporto della polizia trasmesso nel pomeriggio. Un sospettato è stato ferito dalle forze dell’ordine, arrestato e poi trasportato in ospedale. Questo bilancio rimane provvisorio.
Shots nel centro di Cracovia
Secondo i primi rapporti della polizia di Petite-Poland, un uomo è entrato in piazza in auto ha iniziato a sparare a passersby intorno alle 15:00 ora locale. Gli agenti di polizia sono tra i feriti. Nel centro storico sono intervenute le agenzie di soccorso e di polizia.
Il portavoce regionale per i vigili del fuoco, Hubert Ciepły, ha anche descritto il fuoco da un veicolo in movimento. Le circostanze precise e la sequenza dei fatti devono ancora essere stabilite dall’indagine.
Una revisione nel pomeriggio
I primi rapporti attribuiti al salvataggio comprendevano due morti e almeno dieci feriti. Il rapporto della polizia rilasciato a 1622 ora locale ha aumentato il numero di morti a cinque e ha riferito diverse lesioni. Questa è l’evoluzione delle informazioni disponibili, non i bilanci da aggiungere.
Il Ministero degli Interni ha confermato l’interrogatorio del sospettato e ha annunciato che il ministro Marcin Kierwiński stava andando lì. Il primo ministro Donald Tusk ha detto di essere stato informato e ha detto che la polizia stava esaminando il contesto e le circostanze dell’attacco.
Le autorità chiedono un lavoro di soccorso
Il comune ha chiesto al pubblico di non avvicinarsi ai siti di intervento, seguire le istruzioni della polizia e dei lavoratori di pronto soccorso, e comporre 112 in caso di pericolo. Le indagini continuano in loco.
Le informazioni verificate in questa fase non stabiliscono la motivazione del tiratore. Nessuna identità o caratterizzazione terroristica può essere deferita dalla sparatoria da sola.
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