Autonoma: il test libanese « fadwa »

I progetti automobilistici autonomi europei stanno rilanciando una domanda molto libanese: come reagirebbe un veicolo senza conducente nel fadwa del traffico? Le risposte dipendono dal campo di applicazione autorizzato, dalle situazioni testate e dalle procedure di sicurezza. Un incrocio affollato, una macchina a doppia linea o un gesto ambiguo richiedono una valutazione specifica. Gli annunci di Nvidia e Bolt non documentano alcun saggio in Libano. Tuttavia, mostrano perché i dati locali, le autorizzazioni e la gestione degli incidenti precedono un servizio commerciale.

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Autonoma auto in Libano, nel mezzo di scooter, cambiamenti di linea e priorità negoziati al corno: l’immagine pronta a sorridere. Tuttavia, solleva una grave questione tecnica. Può un sistema in grado di guidare in alcune città affrontare il « fadwa », questo disturbo del traffico familiare ai motoristi libanesi? Nessun saggio locale documentato negli annunci consultati permette di rispondere di conseguenza. Tuttavia, i criteri da controllare sono noti.

Gli annunci presentati da Nvidia a Berlino il 21 ottobre 2026 danno nuova notizia a questa domanda. Diversi produttori e operatori europei stanno sviluppando usi della sua piattaforma Hyperion e del software Alpamayo. Questi includono Volvo Cars, Mercedes-Benz, veicoli commerciali Volkswagen, bullone e Einride. Il loro riavvicinamento apre programmi di sviluppo. Non certifica la loro capacità di circolare ovunque.

Autonoma auto in Libano: tutto dipende dal perimetro

Il termine « autonomo » copre capacità molto diverse. Al livello 2, il sistema può influenzare direzione e velocità, ma il driver rimane responsabile del monitoraggio. Al livello 3, deve essere in grado di riprendere la guida su richiesta. Al livello 4, il sistema assume la non-intervento di un autista umano nell’area di funzionamento prevista.

Questa zona può combinare un’area geografica, i tipi di binari, il traffico o le condizioni atmosferiche. Pertanto, una vettura autorizzata su un percorso definito non diventa, semplicemente cambiando la sua destinazione, un veicolo adatto a tutte le strade libanesi. La questione rilevante riguarda una configurazione precisa, non una capacità generale di « intelligenza artificiale ».

Questa distinzione cambia lo scenario di una possibile distribuzione. Un servizio limitato per le strade valutate, in certi momenti e a velocità limitata ponerebbe un problema diverso per un viaggio libero tra Beirut e un villaggio di montagna. Questi sono esempi di possibili perimetri, non annunciati progetti per il Libano.

Fadwa diventa una serie di situazioni da testare

Per gli ingegneri, un crocevia congestionato non è solo un’immagine di caos. I veicoli dovrebbero essere distinti, i loro movimenti pianificati e un margine di sicurezza mantenuto. Il sistema deve anche identificare utenti meno visibili: un pedone dietro un’utilità, una moto in uno spazio stretto o un ciclista mascherato dal traffico.

In uno scenario libanese da valutare, immaginiamo che una macchina si sia fermata in doppia coda. L’automatico deve determinare se lascerà, se una porta può essere aperta e se la sua eccedenza rimane sicura. Un altro scenario sarebbe un incrocio senza segnaletica sfruttabile. Un terzo testerebbe le azioni di una persona che gestisce temporaneamente i veicoli. Questi esempi descrivono un programma di prova necessario, non già osservato le prestazioni.

Il punto difficile è l’incertezza. Un autista umano può leggere una esitazione o un gesto come invito a passare. Questa interpretazione rimane impeccabile. Un sistema automatizzato deve tradurre le informazioni disponibili in possibili traiettorie, quindi scegliere una manovra compatibile con i suoi limiti e regole applicabili.

Sarebbe quindi fuorviante annunciare che una vettura autonoma rimarrà necessariamente bloccata alla prima rotatoria. Sarebbe altrettanto imprudente dire che controllerà le interazioni locali fin dall’inizio. Il comportamento dipende dal software, dai sensori, dai dati utilizzati e dalle condizioni per cui tutto è stato valutato.

Rallentare, fermare o rinunciare al viaggio

Un veicolo senza conducente deve anche essere in grado di gestire una situazione che non può più affrontare normalmente. I quadri di sicurezza per i test prevedono una risposta di backup a un rischio ridotto. A seconda del contesto, questo può significare rallentare, fermare o unire una posizione più sicura.

Applicato a una strada affollata, questo requisito solleva una difficoltà concreta. Una sosta a volte protegge il passeggero e altri utenti. Poveramente posizionato, può anche ostacolare un passaggio o complicare la risposta di emergenza. La valutazione deve quindi considerare come fermarsi, non solo la capacità di frenare.

Per un operatore, la continuità del servizio diventa un problema separato dalla normale guida. Chi interviene quando un veicolo non può continuare? Come vengono informati i passeggeri? Quale procedura permette di fissare e poi spostare l’auto? Questi problemi appartengono al funzionamento di una flotta. Non scompaiono perché il volante non ha più un autista.

Perché i programmi europei iniziano con i dati

Bolt prevede di iniziare a raccogliere i dati di guida a Madrid nel 2027, previa autorizzazione di regolamentazione. Questo passo deve aiutare a sviluppare e convalidare la sua tecnologia. L’azienda presenta inoltre un programma europeo con almeno 25 000 futuri veicoli Lucid in grado di operare al livello 4.

La linea temporale è istruttiva. L’operatore annuncia per la prima volta una raccolta e una validazione adattate alle rotte interessate. Non presenta questa flotta come già in servizio. Il lavoro di adattamento locale fa parte del progetto, anche nei mercati europei selezionati.

Nvidia descrive, con Halos SAFE, una catena di valutazione che combina simulazioni, test software e hardware, test stradali e monitoraggio della flotta. L’obiettivo dichiarato è quello di produrre prove di sicurezza misurabili e tracciabili. Questo quadro rimane uno strumento per gli sviluppatori, distinto da un’autorizzazione amministrativa per un determinato servizio.

I chilometri percorsi non bastano

Per confrontare due sistemi, un totale di chilometri o collisioni sarebbe insufficiente senza conoscere le condizioni di traffico. La velocità, la densità di traffico e il tipo di percorso influenzano le situazioni incontrate. Una dimostrazione di successo non fornisce informazioni su tutti i casi rari o difficili.

I sistemi di segnalazione di incidenti americani mostrano anche l’importanza di definizioni precise. Essi distinguono i sistemi automatizzati dagli aiuti di Livello 2 e riportano le limitazioni dei dati raccolti. Un conteggio lordo non deve essere convertito in una classificazione di sicurezza tra gli operatori.

Per giudicare un possibile esperimento libanese, le informazioni utili sarebbero quindi molto concrete: viaggio autorizzato, condizioni escluse, interventi necessari e incidenti osservati. L’operatore, l’assicurazione applicabile e i mezzi di prendersi cura dei passeggeri devono anche essere identificati.

Il primo test credibile in Libano non sarebbe quello di inviare un’auto da sola nel traffico per vedere se « compone » il paese. Comincerebbe con un perimetro annunciato, prove incorniciate e criteri di successo verificabili. È su questi elementi, ancora assenti dagli annunci europei per il territorio libanese, che un vero calendario locale potrebbe essere costruito.

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