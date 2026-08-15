Carnage a Nabatiyah: Israele uccide 11 civili compresi i bambini

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Undici morti, tra cui bambini e donne, e 19 feriti: Nabatiyah Caza visse sabato 15 agosto 2026 un altro giorno sanguinoso sotto gli scioperi israeliani. In Ansar, una casa è stata colpita e sette persone sono state uccise, tra cui tre bambini e due donne. Una madre e molti dei suoi figli sono tra le vittime riportate sul posto. Poche ore dopo, altre quattro persone morirono a Deir al-Zahrani. Questo massacro a Nabatiyah provoca anche un profondo malessere politico in Libano: Israele continua i suoi bombardamenti proprio nel momento in cui Beirut accetta di negoziare, sotto la mediazione americana, un accordo che dovrebbe portare al ritiro israeliano e alla stabilizzazione del Sud.

In Ansar, una casa colpita e una famiglia decimata

Lo sciopero più mortale della giornata ha colpito Ansar, nel distretto di Nabatiyah. L’aviazione israeliana ha bombardato una casa, causando un crollo e mobilitando squadre di soccorso per cercare le vittime sotto le macerie.

Il Ministero della Salute libanese ha riferito sette morti. Questi includono tre bambini e due donne, che stabiliscono la forte presenza di civili tra quelli uccisi e posti immediatamente la natura del bersaglio al centro del interrogatorio.

I resoconti di Ansar indicano che una madre e molti dei suoi figli sono morti nell’attentato. Lo sciopero ha colpito la stessa casa di famiglia, lontano dall’immagine di un’operazione limitata ad un obiettivo militare isolato.

Tuttavia, le identità complete di tutte le sette vittime non sono state ancora pubblicate sabato notte in documenti ufficiali che permettono la verifica indipendente. In queste circostanze, i nomi che circolano sui social network o nelle pubblicazioni locali devono ancora essere considerati con cautela.

Ciò è già sufficiente per misurare la gravità del bilancio. Tre bambini e due donne sono stati uccisi in uno sciopero di casa, mentre Israele sostiene di aver preso di mira la « infrastruttura militare » di Hezbollah nella zona.

Questa contraddizione ha subito provocato la rabbia dei funzionari libanesi. Il primo ministro Nawaf Salam ha sfidato direttamente la presentazione israeliana dell’attacco e ha posto le vittime al centro della sua risposta.

« Le sette vittime non sono infrastrutture militari »

Nawaf Salam ha sottolineato che le sette persone uccise in Ansar non costituivano « infrastruttura militare ». Il capo del governo insisteva anche sulla presenza di bambini e donne tra i morti per sfidare la giustificazione di Israele.

La sua reazione va oltre la consueta condanna di uno sciopero israeliano. Essa solleva una domanda che è diventata centrale per il governo libanese: può Israele continuare a decidere da solo che cosa costituisce un obiettivo militare sul territorio libanese, anche se Beirut sostiene di essere gradualmente riconquistando il controllo di sicurezza del paese?

Il Primo Ministro ha difeso una posizione chiara. Se esistono infrastrutture militari illegali in Libano, il loro trattamento è responsabilità dello Stato libanese e delle sue istituzioni, non delle operazioni israeliane svolte unilateralmente in Libano.

Questa posizione consente a Nawaf Salam di distinguere due file spesso confusi. Il governo può difendere il monopolio delle armi dello Stato e lavorare per risolvere il problema dell’arsenale di Hezbollah senza accettare che Israele bombarda liberamente il Libano.

Tuttavia, la carnagione di Ansar rende questo equilibrio molto più difficile. Per parte dell’opinione libanese, la questione diventa concreta: se il Libano negozia, accetta gli impegni di sicurezza e discute il disarmo di Hezbollah, perché i civili del sud rimangono esposti agli scioperi israeliani?

Deir al-Zahrani colpito a sua volta

Il bilancio è aumentato alcune ore dopo Ansar. Un nuovo attacco israeliano ha colpito Deir al-Zahrani, situato anche nel distretto di Nabatiyah, causando significative operazioni di soccorso.

Il Ministero della Salute libanese ha finalmente annunciato quattro morti e 17 feriti nello sciopero. Tra i feriti ci sono undici donne e un bambino, confermando nuovamente l’impatto diretto dell’operazione sulla popolazione.

Con le sette morti di Ansar, i risultati di questi due attacchi raggiunsero 11 morti e 19 feriti. Questo è uno dei giorni più letali del sud dal lull che è entrato in vigore in giugno.

Gli scioperi non erano limitati ad Ansar e Deir al-Zahrani. L’esercito israeliano ha anche condotto operazioni in diverse aree intorno a Nabatiyah, tra cui verso le altezze di Ali al-Taher.

Questo aumento degli attacchi ha ravvivato la paura in una zona già profondamente colpita dai bombardamenti dei mesi precedenti. June aveva ridotto l’intensità dei combattimenti, ma non aveva mai dato al Sud la piena sicurezza.

Israele invoca Hezbollah, il record civile rimane

L’esercito israeliano sostiene di aver mirato l’infrastruttura di proprietà di Hezbollah nei settori Ansar e Ali al-Taher. Esso presenta gli scioperi come risposta ad un’azione contro i suoi soldati e sostiene che continuerà ad intervenire contro qualsiasi minaccia contro le sue forze o la popolazione israeliana.

Questa versione non cancella il record di campo. A Ansar, tre bambini e due donne erano tra le sette persone uccise nell’alloggiamento bombardato, mentre a Deir al-Zahrani i feriti comprendevano undici donne e un bambino.

Non ci sono informazioni indipendenti disponibili il sabato sera per stabilire che i bambini uccisi in Ansar avevano un ruolo militare. La possibile presenza dell’infrastruttura Hizbullah nel settore da sola non consente di determinare lo stato di ogni persona uccisa.

È proprio su questa distinzione che insiste le autorità libanesi. Rifiutano che l’affermazione israeliana che un’area ospita l’infrastruttura di Hezbollah trasforma automaticamente tutti i presenti in obiettivi militari.

Unease nei negoziati diventa impossibile ignorare

Il massacro di Nabatiyeh assume una particolare dimensione politica a causa della sua tempistica. Da giugno il Libano partecipa a un processo diplomatico sostenuto da Washington per costruire un accordo più duraturo con Israele.

Il 26 giugno è stato annunciato un accordo quadro. In particolare, deve spianare la strada per un ritiro israeliano dal territorio libanese, un’estensione dell’autorità di Stato nel sud e l’insediamento della questione delle armi di Hezbollah.

Il governo libanese ha quindi accettato di entrare in una negoziazione estremamente sensibile. Questa scelta è soggetta a critiche interne, in particolare perché il disarmo di Hezbollah colpisce direttamente i bilanci politici e di sicurezza del paese.

In cambio, Beirut si aspetta risultati tangibili. La riduzione degli scioperi israeliani, il ritiro delle forze israeliane e il ritorno della sicurezza duratura al Sud sono condizioni essenziali per dare credibilità politica a questo approccio.

Ma gli scioperi del 15 agosto hanno l’effetto opposto. Essi danno l’immagine di un Libano che è chiamato ad impegni pesanti, mentre Israele mantiene la possibilità di colpire il suo territorio e causare vittime civili.

Joseph Aoun lo vede come un messaggio al processo diplomatico

Il presidente Joseph Aoun non ha separato i bombardamenti dai negoziati. La sua reazione si concentrò proprio sul segnale politico inviato dagli scioperi israeliani mentre gli Stati Uniti cercavano di avanzare le discussioni.

Il Capo di Stato riteneva che l’escalation israeliana, in particolare nella regione di Nabatiyah, fosse un « chiaro messaggio » al processo di negoziazione. Egli ha anche posto a Washington le sue responsabilità facendo riferimento agli sforzi americani per far rispettare l’accordo tra le due parti.

Questa affermazione rivela il malessere che sta guadagnando nelle istituzioni libanesi. Il governo ha scelto il percorso diplomatico, ma questa strategia diventa difficile da difendere quando i bombardamenti israeliani continuano ad uccidere in Libano.

Joseph Aoun è stato impegnato da quando è venuto al potere a favore del monopolio statale della forza armata. Questo approccio, tuttavia, richiede che lo Stato sia in grado di garantire la sicurezza che Hezbollah giustifica precisamente le sue armi con la necessità di garantire.

Ogni sciopero israeliano contro il territorio libanese complica quindi questa equazione. Quando questi colpi uccidono bambini e donne, il loro effetto politico va oltre la scena del bombardamento.

Cosa guadagna il Libano commerciando?

Questa è la domanda imbarazzante che sta ora affrontando Beirut. Il Libano sta discutendo di misure che riguardano direttamente la sua architettura militare interna, mentre l’esito immediato dei negoziati — una riduzione della minaccia israeliana — rimane difficile da vedere sul terreno.

Questa contraddizione alimenta una crisi di fiducia. Permette agli oppositori del processo di chiedere perché il Libano dovrebbe continuare a fare progressi sui propri obblighi se Israele non riduce simultaneamente le sue operazioni militari.

Il problema è particolarmente sensibile per Nawaf Salam e Joseph Aoun. Entrambi difendono il rafforzamento dello stato e rifiutano di permettere a Hezbollah indefinitamente di mantenere una capacità autonoma per decidere la guerra e la pace.

Ma questa posizione si basa su una promessa implicita: uno Stato rafforzato deve essere in grado di proteggere meglio i libanesi. I bombardamenti di Ansar e Deir al-Zahrani indeboliscono questa manifestazione perché diventa politicamente essenziale.

Il governo sta quindi affrontando una doppia pressione. Dobbiamo andare avanti sulla questione delle armi senza dare l’impressione che il Libano stia disarmando sotto le bombe, e deve continuare i negoziati senza suggerire che essi offrano a Israele una libera azione militare senza compensazione.

Gli attacchi danno a Hezbollah un argomento

Per Hezbollah, il giorno del 15 agosto fornisce un argomento direttamente sfruttabile. Il movimento rifiuta il suo disarmo alle condizioni attuali e afferma che la persistenza della minaccia israeliana giustifica il mantenimento del suo arsenale.

Gli scioperi di Nabatiyah hanno permesso al partito di affrontare il governo con questa contraddizione. Se Israele può ancora colpire case, uccidere i bambini e condurre raid a nord del fiume Litani, Hezbollah può chiedere che cosa garantirebbe la protezione del Libano dopo il suo disarmo.

Il movimento ha denunciato gli attacchi e ha promesso una risposta « appropriata ». Una tale risposta potrebbe tuttavia costituire un altro rischio: una nuova spirale militare in cui un attacco porterebbe a rappresaglie israeliane e una nuova risposta.

È proprio questa meccanica che il processo diplomatico ha dovuto interrompere. Gli scioperi del 15 agosto mostrano quanto questo obiettivo rimanga nonostante i negoziati che sono stati in corso per diverse settimane.

Washington ha affrontato la credibilità indebolita

Gli Stati Uniti sono al centro di questa crisi. Washington ha sostenuto l’accordo quadro ed è il principale mediatore tra due paesi che non hanno relazioni diplomatiche normali.

La credibilità americana dipende quindi in parte dalla sua capacità di ottenere impegni da entrambe le parti. Mentre il fuoco della pressione è sul Libano e il disarmo di Hezbollah, mentre Israele continua i suoi scioperi, l’equilibrio del meccanismo diventa politicamente difficile da difendere a Beirut.

Le dichiarazioni di Joseph Aoun possono essere comprese in questo contesto. Sottolineando che gli scioperi inviano un messaggio al processo di negoziazione e agli sforzi degli Stati Uniti, il presidente libanese interroga indirettamente Washington.

La questione non è più solo convincere Beirut ad onorare i suoi impegni. Le autorità libanesi si aspettano ora che gli Stati Uniti dimostrino la sua capacità di ottenere anche da Israele una limitazione efficace delle sue operazioni.

Senza questa reciprocità, il processo può essere percepito in Libano non come una negoziazione equilibrata, ma come una successione di richieste rivolte a un singolo partito. La morte di Ansar rende questa percezione ancora più difficile da combattere.

Disarmamento sotto bombe, una linea politica rossa

Il file di armi di Hezbollah diventa ancora più esplosivo. Non è più solo un dibattito istituzionale sul monopolio statale della forza, ma una questione direttamente associata alla sicurezza immediata del popolo del Sud.

Per i sostenitori del disarmo, l’arsenale di Hezbollah espone il Libano alle guerre che lo stato non decide. Per i suoi avversari, gli scioperi israeliani mostrano, al contrario, che abbandonare questo arsenale senza garanzie solide lascerebbe il paese vulnerabile.

I bombardamenti del 15 agosto rinforzano meccanicamente il secondo argomento. Essi complicano quindi il lavoro politico del governo in un momento in cui sta cercando di spostare il primo in avanti.

Il paradosso è particolarmente pesante per lo stato libanese. Più Israele colpisce il Libano durante i negoziati, più politicamente indebolisce quelli di Beirut che difendono il rafforzamento dello Stato a spese delle strutture militari autonome.

Questo risultato supera il rapporto di potere tra Israele e Hezbollah. Colpisce direttamente la capacità delle istituzioni libanesi di convincere la propria gente che una soluzione negoziata può portare più sicurezza della logica del confronto.

Nabatiyah aveva già pagato un prezzo pesante

Il Nabatiyeh caza non si avvicina a questa nuova escalation come territorio precedentemente risparmiato. Dall’inizio della nuova fase del conflitto nel marzo 2026, la regione ha subito numerosi scioperi, distruzione di case e perdite tra civili e istituzioni statali.

Il 10 aprile, uno sciopero israeliano contro il Nabatiyeh Serail aveva avuto un impatto pesante. I membri dei servizi di sicurezza libanesi erano tra i morti, già dando all’attacco una portata oltre il confronto diretto con Hezbollah.

Nel corso dei mesi, gli scioperi hanno interessato anche aree residenziali e infrastrutture civili nel sud. Intere famiglie sono state uccise in alcuni attacchi documentati, mentre i bambini sono stati ripetutamente tra le vittime.

Questo accumulo spiega perché il termine « carnaggio » usato in Libano non si riferisce solo al numero di morti il 15 agosto. Esso riflette anche la sensazione di un popolo che vede ripetutamente le stesse comunità colpite nonostante le tregua, le mediazioni e gli annunci diplomatici.

Undici morti e una tregua ancora più fragile

Il 15 agosto è l’episodio più mortale dal 20 giugno. Aveva significativamente ridotto gli scontri senza fermare completamente le operazioni militari israeliane o incidenti che coinvolsero Hezbollah.

La tensione era già aumentata all’inizio di agosto dopo la morte di due soldati israeliani in un’esplosione nel sud del Libano. Hezbollah non aveva rivendicato la responsabilità di questo incidente, ma Israele ha continuato a invocare minacce contro le sue forze per giustificare le sue operazioni.

Gli scioperi di sabato sollevano le paure di una pausa più grande. Se Hezbollah esegue la sua minaccia di risposta, Israele potrebbe lanciare nuove operazioni e condurre entrambe le parti in una serie di rappresaglie.

Beirut sta cercando di evitare questo scenario. Ma il suo margine di manovra è ridotto quando i negoziati che dovrebbero allontanare la guerra coesistono con tali scioperi mortali.

A Ansar, le vittime hanno riportato i civili al centro

Oltre ai calcoli diplomatici, il bilancio di Ansar rimane il fatto centrale di questo giorno. Una casa è stata colpita e sette persone sono state uccise, tra cui tre bambini e due donne.

La loro morte pone una domanda alla quale l’unica dichiarazione della presenza dell’infrastruttura di Hezbollah non risponde. Le autorità israeliane devono ancora spiegare come un’operazione presentata come un militare ha portato a una tale revisione in una casa di famiglia.

Questo problema è tanto più grave quanto il governo libanese sostiene ora di voler affrontare le infrastrutture militari al di là del suo controllo. Continuando a colpire unilateralmente il territorio libanese, Israele indebolisce proprio lo Stato a cui la comunità internazionale chiede contemporaneamente l’estensione della sua autorità.

Il carnaggio Nabatiyah espone così la fragilità della strategia attualmente difesa a Beirut. Il Libano è chiamato a consolidare il monopolio delle armi dello Stato, mentre il Libano sta ancora lottando per evitare che un potere straniero colpisca il suo territorio.

Sabato sera, le squadre di soccorso continuarono a lavorare dopo i bombardamenti, mentre le famiglie delle vittime cominciarono a piangere. I risultati erano ora 11 morti e 19 feriti in Ansar e Deir al-Zahrani, e la prossima domanda era già circa la reazione