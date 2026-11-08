Beirut e Jounieh: restrizioni dell’8 novembre

A Beirut, il corso del LET In Qasqas, la cerimonia commemorativa britannica portò a deviazioni intorno al cimitero del Commonwealth, senza preavviso. Riparazioni anche tagliare Al-Sibai Street in Basta al-Fawqa. A Jounieh, il lavoro in fibra ottica sotto il ponte Fouad Chehab è previsto senza chiudere l’autostrada. Gli orari sono quelli di Beirut.

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Il traffico a Beirut domenica 8 novembre è cambiato in diversi settori. Un cantiere riguarda anche Jounieh. Le Forze di Sicurezza Interna (FSI) hanno annunciato la chiusura del corso della gara LETFS RUN fino a mezzogiorno, le deviazioni in Qasqas e il taglio di una strada in Basta al-Fawqa. Tutti gli orari qui sotto sono da Beirut.

Traffico di Beirut Domenica: il percorso chiuso fino a mezzogiorno

LET di 10 chilometri La chiusura annunciata riguarda le strade prese dai piloti, dalle 6 alle 12, non l’intero centro della città.

Il percorso inizia di fronte alla statua dei Martiri e corre lungo Weygand Street fino all’incrocio Saifi. Prosegue attraverso Georges Haddad Street, poi le strade di Pasteur e Armenia al bivio di Dakhoulieh, prima di raggiungere Pierre Gemayel Avenue. La svolta è prevista prima della rotonda dell’Adlieh, vicino all’edificio dell’IVA, con un ritorno lungo la stessa rotta per Piazza dei Martiri.

A Qasqas, deviazioni intorno al cimitero

Una cerimonia di commemorazione organizzata dall’ambasciata britannica al cimitero del Commonwealth di Qasqas è un altro meccanismo. Il parcheggio è vietato intorno al sito da sabato 7 novembre alle ore 10, secondo il comunicato stampa ISP.

Il bando di traffico annunciato inizia domenica alle 4:30 e durerà fino alla fine della cerimonia. I veicoli sono deviati per le strade secondarie nelle vicinanze. Il comunicato non dà tempo preciso per sollevare queste restrizioni.

Jounieh: lavoro senza chiusura autostradale

A Jounieh, Farhat Group continua a lavorare sull’installazione di cavi in fibra ottica per Ogero sulla strada est sotto il ponte Fouad Chehab. L’inizio è stato annunciato alle 6 di questa domenica, per una previsione di circa quattro ore.

Gli ISP specificano che questo lavoro è pianificato senza interruzione del traffico stradale. Questa pianificazione non costituisce la conferma della fine del progetto.

Basta al-Fawqa: Al-Sibai Street Cut

Gli ISP riportano anche un sottofondo della strada oltre otto metri, al-Sibai Street, di fronte ai negozi al-Zaatari di Basta al-Fawqa. Le riparazioni sono annunciate per circa tre giorni, senza data specifica per la riapertura in questo comunicato stampa.

Via è spenta. I veicoli che arrivano da Burj Abi Haidar a al-Sibai sono deviati all’arteria principale di Abi Haidar. Quelli provenienti da Omar al-Fakhouri Street sono diretti verso Mohieddine Ibn Arabi Street. Gli automobilisti sono invitati a seguire le istruzioni degli agenti presenti sul posto.

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