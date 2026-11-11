Beirut: Combattere il furto senza aspettare il dibattito sulle armi

A Beirut, la lotta contro il furto e la racchetta attraversa il dibattito nazionale sulle armi. Ibrahim Mneimneh ha chiesto l’applicazione della legge senza eccezione. Le operazioni di polizia devono essere monitorate nel tempo e valutate con cautela, senza assimilare quartieri, nazionalità o popolazioni ai criminali.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

A Beirut, le richieste di sicurezza quotidiana incontrano il dibattito nazionale sulle armi. Entrambi i casi si incrociano quando le reti criminali sono intimidite o protette. Tuttavia, non sono confusi: indagare una rapina, perseguire una racchetta o smantellare un traffico è una risposta a fatti specifici, mentre il disarmo politico riguarda l’organizzazione del potere e della forza.

In An-Nahar l’11 novembre, il deputato Ibrahim Mneimneh rifiuta « la sicurezza per consenso », secondo una traduzione delle sue osservazioni in arabo, e chiede un’azione contro furto e racket. Il giornale riporta inoltre che un deputato non chiamato Hezbollah non si oppone alle operazioni di droga e rapina. Questa posizione anonima non è valida per l’intero partito.

Un prerequisito politico

Una fonte di sicurezza citata da An-Nahar distingue la sua capacità di intervenire contro il crimine dalla questione del pieno disarmo, che ritiene sia legata ad un accordo politico. Questa valutazione descrive una lettura dei vincoli del settore. Non trasforma i reati ordinari in atti ammissibili fino a quando non è raggiunto un compromesso nazionale.

La distinzione è importante per gli abitanti. Una vittima del furto sta aspettando un’indagine e una risposta giudiziaria al suo caso. Non può misurare la protezione che gode solo annunciando un obiettivo generale di una « città senza armi ». La sicurezza quotidiana è anche vista come la possibilità di archiviare un reclamo, fornire prove e ottenere il follow-up.

Le comunicazioni pubbliche delle Forze di Sicurezza Interna riportano regolarmente indagini e arresti per furto, frode o traffico. Questi annunci mostrano l’esistenza dell’attività della polizia. Non sono sufficienti a stabilire che il crimine è in declino in tutta la capitale, a causa di una mancanza di serie comparabili e di un perimetro costante.

Operazioni specifiche necessitano di follow-up

In Al Liwa dell’11 novembre, una colonna di Maarouf al-Dauk chiede di affrontare problemi di sicurezza oltre interventi isolati, inclusi moto e voli. Questo motivo solleva una questione di metodo: cosa rimane di un’operazione una volta che le pattuglie sono andate?

Al fine di valutare una risposta pubblica, va fatta una distinzione tra reclami ricevuti, fatti chiariti, arresti e follow-up giudiziario. Questi indicatori non sono intercambiabili. Un aumento dei reclami può anche riflettere una maggiore fiducia nei servizi, mentre un gran numero di controlli da soli non mostrano un declino degli attacchi.

Il traffico a due ruote richiede la stessa precisione. Un veicolo usato durante un volo può costituire un elemento di indagine; Questo non giustifica l’assimilazione di tutti i conducenti ai sospetti. Una misurazione del traffico deve essere valutata secondo il suo scopo, proporzionalità ed effetti, in particolare su coloro che utilizzano una moto per lavorare.

Prevenire senza progettare una popolazione

Al Bina, nella sua 11 novembre edizione, sostiene la prevenzione sociale e sottolinea la responsabilità individuale. Questo approccio evita un cambiamento frequente: assegnare la delinquenza a una nazionalità, un quartiere o una condizione sociale. Un’indagine deve stabilire atti e responsabilità, non convalidare un sospetto collettivo.

La risposta prevista combina quindi presenza sicura, trattamento giudiziario e prevenzione. Il dibattito sul monopolio delle armi rimane essenziale. Tuttavia, non fornisce un periodo di tempo accettabile per differire l’azione contro gli attacchi quotidiani a persone e proprietà. A Beirut, la sfida immediata è rendere questa azione regolare, controllabile e accessibile agli abitanti.

Beirut · Illustrazione, nessuna operazione rappresentata. Integer foto ridimensionata proporzionalmente, senza ritaglio o ritocco. Non rappresenta un’operazione corrente. © Jo Kassis / Pexels

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews