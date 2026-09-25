Armata libanese condizionale: perché l’aiuto occidentale non è più automatico

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Parigi ha confermato il sostegno internazionale, ma non ancora i mezzi

L’incontro preparatorio a Parigi sul sostegno dell’esercito libanese ha inviato due messaggi apparentemente contraddittori. Il primo è positivo: nonostante la guerra regionale, le difficoltà finanziarie del Libano e i disaccordi sulla questione Hezbollah, l’istituzione militare continua a beneficiare di un importante interesse internazionale. La partecipazione all’incontro mostra che i partner stranieri considerano ancora l’esercito come il giocatore centrale nella futura architettura di sicurezza libanese.

Il secondo messaggio è più esigente. La mobilitazione diplomatica non produsse immediatamente i risultati materiali che Beirut poteva aspettarsi. Gli aiuti internazionali non sono più considerati indipendenti dall’azione di Stato. Diversi capitali occidentali ora vogliono vedere i risultati concreti sul terreno prima di aumentare il loro sostegno. Il finanziamento dell’esercito è quindi legato a questioni che superano di gran lunga le sue esigenze militari: monopolio delle armi, implementazione dell’autorità statale, riforme amministrative ed economiche e, per alcuni partner, progresso verso un accordo con il Fondo Monetario Internazionale.

Questo è proprio in un momento in cui le missioni richieste dall’esercito stanno aumentando. Deve prendere il controllo delle aree evacuate da Israele, garantire la sicurezza delle popolazioni di ritorno, consolidare la presenza dello Stato nel sud, preparare la transizione dopo la fine dell’anno e contribuire all’attuazione della decisione politica di monopolizzare le armi. Deve svolgere questi compiti mentre il paese attraversa una crisi fiscale e sociale che colpisce direttamente l’esercito e le loro famiglie.

Il problema non è quindi più semplicemente quello di trovare donatori. Esso comporta la comprensione di ciò che i partner internazionali vogliono in cambio del loro sostegno. L’aiuto militare sta gradualmente diventando uno strumento di trasformazione politica dello Stato libanese.

Washington vuole azioni sulle armi, non solo dichiarazioni

I messaggi più esigenti provengono da Washington. I visitatori del rapporto capitale degli Stati Uniti che i funzionari del governo ritengono che gli impegni monopolistici del Libano non abbiano ancora prodotto sufficienti cambiamenti concreti.

Il ragionamento americano contrasta le dichiarazioni ufficiali con la realtà osservata sul terreno. Le autorità libanesi sostengono di voler estendere l’autorità di Stato, schierare l’esercito e mettere le armi sotto il suo controllo esclusivo. Washington chiede dove sia la traduzione operativa di questi impegni.

Le domande americane includono depositi e posizioni militari di Hezbollah nel sud. Perche’ l’esercito non si muove piu’ velocemente in questi siti? Come intende lo Stato applicare il principio del monopolio delle armi in pratica? Quali passi sono previsti e su quale programma?

Queste domande non si fermano a sud dei Litani. I funzionari americani interrogano anche la presenza di armi nella zona di Beirut. Il loro ragionamento è che queste armi non possono essere giustificate da una funzione direttamente legata al confronto di confine con Israele. La domanda diventa quindi interna: perché un’organizzazione ha una capacità militare indipendente nella capitale se l’obiettivo è davvero quello di riservare le armi allo Stato?

Questa estensione geografica è essenziale. Mostra che Washington non considera la distribuzione a sud come l’esito del processo. Il sud è un primo passo. L’obiettivo è quello di trasformare il sistema di sicurezza libanese a livello nazionale.

« La stabilità non è più sufficiente come argomento

Le autorità libanesi hanno invocato a lungo la conservazione della stabilità interna per giustificare un approccio graduale alla questione delle armi. L’argomento si basa su una realtà: il confronto diretto tra l’esercito e Hezbollah potrebbe provocare scontri interni e mettere in pericolo la coesione dell’istituzione militare stessa.

Questa cautela non convince più pienamente Washington. Negli scambi segnalati con i funzionari americani, una critica è chiara: rendere la stabilità della sicurezza una priorità assoluta potrebbe portare a mantenere temporaneamente la calma al costo di un indebolimento duraturo della sovranità.

La lettura americana è quasi l’opposto. Esso ritiene che la stabilità basata sulla coesistenza di diverse autorità armate rimanga fragile. Anche se evita il confronto immediato, potrebbe prepararsi ad una crisi più grave in futuro. La sovranità deve quindi diventare la priorità, anche se accetta un limitato attrito durante la transizione.

Questa differenza nella dottrina è notevole. Beirut pensa in termini di prevenzione di un confronto interno. Washington sta ragionando in termini di costruzione di un monopolio statale in vigore. I due obiettivi non sono necessariamente incompatibili, ma non impongono lo stesso ritmo.

L’esercito si trova direttamente in mezzo a questa contraddizione. Gli viene chiesto di essere lo strumento di una trasformazione che il potere politico vuole condurre senza guerra civile. I partner stranieri vogliono risultati per verificare che questa trasformazione sia reale.

La prima prova del sud non ha convinto Israele

La questione degli aiuti è legata anche alla valutazione delle prime zone sperimentali previste nei negoziati con Israele. Dopo un ritiro israeliano, l’esercito deve entrare nell’area evacuata e imporre autorità di Stato.

Israele ha trasmesso agli Stati Uniti una valutazione negativa del primo esperimento. Secondo la sua versione, diversi membri e quadri di Hezbollah sono stati in grado di tornare nella zona dopo l’esercito libanese schierato. Beirut rifiuta queste accuse e considera che cercano di screditare il meccanismo per rallentare i prelievi israeliani.

L’esercito stesso ha risposto in dettaglio alle affermazioni israeliane. Questo disaccordo non è solo una battaglia di comunicazione. Essa influenza direttamente la fiducia dei partner stranieri nella capacità dello stato di controllare i settori recuperati.

Se Washington accetta la versione israeliana, può chiedere all’esercito ulteriori misure prima di esercitare pressioni per ottenere un ulteriore ritiro. Mentre gli argomenti libanesi sono considerati convincenti, la responsabilità del blocco si sta spostando più verso Israele.

Il progetto di una nuova area sperimentale intorno a Kfar Tebnit e d’Ali al-Taher sta quindi diventando anche una valutazione dell’esercito. Un ritiro israeliano seguito da un controllo indiscusso delle forze regolari darebbe all’istituzione un argomento molto forte per un ulteriore sostegno.

Al contrario, qualsiasi controversia sul controllo del settore può essere utilizzata per rafforzare ulteriormente le condizioni allegate all’aiuto.

L’esercito deve fare di più mentre il Finul si prepara a lasciare

La contraddizione diventa più forte con la fine programmata del Finul. Per quasi 48 anni, la forza internazionale ha fornito molto di più nel sud del personale militare. Fornisce pattuglie, sorveglianza, collegamento tra le parti, capacità logistiche e una presenza internazionale permanente.

L’esercito libanese afferma che può assumere le sue responsabilità dopo la partenza dei pacificatori. Questo è politicamente indispensabile: la sovranità del paese non può dipendere per sempre da una forza straniera.

Ma assumersi la responsabilità primaria non significa essere in grado di assorbire istantaneamente tutte le funzioni svolte dal Finul. Il bisogno di persone, veicoli, comunicazioni, intelligenza, sorveglianza, carburante e infrastrutture aumenterà necessariamente.

Il calendario è particolarmente difficile. L’esercito deve rafforzare la sua presenza nel sud mentre il ritiro israeliano non è finito. Deve prepararsi alla scomparsa di una forza internazionale, mentre nessun dispositivo di sostituzione è ancora definitivamente fermato. Deve rispondere simultaneamente alle richieste di armi Hezbollah.

È proprio a questo punto che l’aiuto diventa più condizionale.

Il paradosso è ovvio: i partner internazionali chiedono all’esercito di dimostrare che può svolgere più missioni prima di garantire tutti i mezzi necessari per queste nuove responsabilità.

La futura forza internazionale probabilmente non sostituirà la stessa Finul

Il problema è aggravato dall’incertezza che circonda il periodo post-Finale. Un’iniziativa franco-italiana intende costituire una forza prevalentemente europea. Circa 10 paesi hanno segnalato la loro volontà di partecipare. Anche gli Stati asiatici potrebbero aderire al meccanismo.

Ma non vi è alcuna indicazione che questa futura forza avrà le stesse dimensioni o capacità del Finul. Gli Stati partecipanti vogliono limitare i rischi. Soprattutto, esitano ad accettare un mandato che potrebbe mettere i loro militari in confronto diretto con Hezbollah.

Francia e Italia favoriscono una missione di sorveglianza, sostegno e sostegno all’esercito. Washington vuole un’architettura più legata all’efficace applicazione dell’autorità statale. La divergenza sul mandato rimane quindi importante.

Se la futura presenza internazionale è più leggera, l’esercito libanese dovrà necessariamente assorbire parte delle missioni ora assunte dalla Finale.

Questa evoluzione aumenta meccanicamente le esigenze finanziarie. Le forze regolari dovranno essere in grado di pattugliare di più, occupare nuove posizioni, monitorare le aree evacuate e garantire una presenza permanente nei villaggi in cui i residenti devono tornare.

La condizionalità degli aiuti viene quindi esattamente quando si prevede che la spesa militare aumenti.

Il soldato libanese soffre anche la crisi sociale

È impossibile esaminare le capacità militari senza guardare alle condizioni economiche dei suoi membri. L’esercito vive nello stesso paese dei funzionari e soffre la stessa esplosione nel costo della vita.

Le spese di base di una famiglia di quattro affitti a Beirut o la sua periferia possono essere tra $1,400 e $1,500 al mese per soli cinque articoli: alloggio, cibo minimo, elettricità, acqua e trasporto. Questo importo non include l’istruzione o le spese mediche.

Questo raffronto non significa che tutti i militari vivono a Beirut o sostengono esattamente questo bilancio. Tuttavia, ci consente di misurare l’ambiente economico in cui l’istituzione deve mantenere il suo personale, motivazione e disponibilità.

La questione salariale diventa quindi un problema operativo. Un soldato interessato al finanziamento dell’alloggio, della scuola o della famiglia si sta evolvendo in condizioni molto diverse da un esercito con una paga stabile e una forte protezione sociale.

Il comando insiste regolarmente sulla coesione dell’istituzione e sulla necessità di non indebolire il morale dell’esercito attraverso voci e attacchi. Questa coesione è infatti uno dei principali asset dello Stato. Ma non può essere considerato come acquisito indipendentemente dalle condizioni materiali.

Anche i partner internazionali che chiedono all’esercito una maggiore attenzione devono tener conto di questa realtà.

Parigi: molti partecipanti, pochi risultati immediati

L’incontro preparatorio di Parigi ha illustrato con precisione questa nuova logica. Il numero dei partecipanti ha confermato l’interesse internazionale per l’esercito e la stabilità del Libano. Ma la mancanza di decisioni finanziarie spettacolari ha anche dimostrato che i partner vogliono più di una semplice presentazione delle esigenze.

L’aiuto internazionale non è più definito « libero ». I paesi donatori vogliono coinvolgerli nei risultati.

Questa evoluzione colpisce prima la sicurezza. I partner vogliono vedere il dispiegamento dell’esercito e l’esercizio effettivo dell’autorità di Stato.

Ma rapidamente trabocca nell’economia. Diversi capitali occidentali ora collegano il loro sostegno di sicurezza alle riforme amministrative e finanziarie. L’accordo con il Fondo Monetario Internazionale appare anche in questa equazione.

Il ragionamento è che l’esercito non può essere finanziato in modo sostenibile da donatori stranieri se lo Stato libanese non ricostruisce le proprie finanze. Gli aiuti possono sostenere una transizione. Non devono diventare un sostituto permanente per un bilancio pubblico funzionale.

In linea di principio, questa logica è coerente. In pratica, crea una difficoltà immediata: la riforma finanziaria richiede tempo mentre le esigenze militari sono urgenti.

L’accordo con il FMI è sul record militare

Il legame tra il Fondo Monetario e il sostegno militare può sembrare sorprendente. Eppure è sempre più presente nelle discussioni occidentali.

Dal 2019, il crollo del sistema bancario e delle finanze pubbliche ha ridotto la capacità dello Stato di finanziare normalmente le sue istituzioni. L’esercito è stato in grado di continuare a operare in parte grazie al supporto straniero. Questa dipendenza non è sostenibile indefinitamente.

I partner vogliono quindi che il Libano si occupi del foro finanziario, delle banche di ristrutturazione, della riforma delle finanze pubbliche e riconquista il normale accesso al finanziamento internazionale.

L’ipotesi di un accordo con il Fondo in marzo assume quindi una dimensione di sicurezza. Un accordo non solo fornirà risorse finanziarie. Sarebbe un segnale per i donatori: il Libano accetta finalmente un’architettura di riforma che ci permette di prevedere impegni nel corso di diversi anni.

Ma questa condizione espone l’esercito ai blocchi di altre istituzioni. Se il Parlamento rinvia una legge bancaria, se le banche si oppongono alla distribuzione delle perdite o se il governo non adotta alcune riforme, il sostegno militare può subire indirettamente le conseguenze.

L’istituzione militare diventa così dipendente dalle decisioni che non controlla affatto.

Una condizionalità che va oltre le responsabilità dell’esercito

Questo è probabilmente il problema principale del nuovo modello di aiuto. Parte delle condizioni corrispondono direttamente alle missioni militari: distribuzione, controllo territoriale, sicurezza di frontiera e cooperazione con la futura presenza internazionale.

Altri vengono sotto il potere politico: decisione sul monopolio delle armi, dialogo con Hezbollah, tempistica e gestione dei negoziati con Israele.

Ancora altri sono puramente economici: ristrutturazione bancaria, riforma amministrativa, bilancio e accordo con il Fondo monetario.

L’esercito può quindi svolgere correttamente i propri compiti senza tutte le condizioni necessarie per il rilascio di alcuni aiuti.

Questa distinzione è importante per evitare di assegnare la responsabilità per eventuali fallimenti. L’esercito applica decisioni politiche. Non può solo decidere il disarmo di un’organizzazione con una significativa rappresentanza politica e parlamentare. Non vota sulle leggi bancarie e non negozia l’assegnazione delle perdite finanziarie.

La domanda di risultati dallo stato è una cosa. Un altro è rendere le capacità militari dipendenti dai risultati di altre istituzioni.

Il rischio di un circolo vizioso

La nuova dottrina dell’aiuto può produrre un cerchio particolarmente difficile.

I partner chiedono ulteriori risultati per fornire più risorse. Ma alcuni di questi risultati richiedono più risorse.

Per controllare le aree di evacuazione in modo sostenibile, l’esercito ha bisogno di personale, veicoli e attrezzature. Per monitorare un territorio più ampio dopo Finul, ha bisogno di capacità aggiuntive. Per evitare il ritorno di gruppi armati nelle aree riprese, deve essere in grado di mantenere una presenza densa e permanente.

Se le risorse arrivano solo dopo la dimostrazione di queste capacità, l’istituzione deve avere successo nella transizione con mezzi insufficienti.

Il problema diventa ancora più acuto se Israele utilizza le carenze che si trovano a giustificare il mantenimento delle sue posizioni. Una debolezza materiale dell’esercito potrebbe quindi produrre un duplice effetto: rallentare il ritiro israeliano e ulteriori riluttanze da parte dei donatori.

Questo è proprio lo scenario che Beirut deve evitare.

Il Comando risponde attraverso la coesione e la preparazione

In questo contesto, il comando militare insiste fortemente sulla preparazione unitaria e sulla coesione interna. Durante un’ispezione del reggimento di comando a Roumieh, il generale Rodolphe Haykal si concentrò sulla prontezza operativa, sulla formazione specializzata e sulla coesione militare.

Ha anche respinto i tentativi di indebolire il morale attraverso voci e accuse.

Questo messaggio ha una dimensione interna ovvia. L’esercito deve rimanere unificato mentre le questioni politiche che lo circondano sono estremamente polarizzanti. Qualsiasi operazione di armi Hezbollah potrebbe essere interpretata immediatamente attraverso le divisioni comuni e partigiane.

Il comando deve quindi evitare che l’istituzione sia percepita come l’esercito di un campo contro l’altro. La sua efficacia dipende proprio dalla sua capacità di mantenere la legittimità nazionale.

Questo vincolo spiega anche perché la trasformazione desiderata di Washington non può essere condotta esclusivamente secondo la logica militare. La decisione politica deve precedere l’azione dell’esercito. Senza una chiara copertura istituzionale, un’operazione coercitiva potrebbe esporre l’esercito ad un conflitto interno di cui sarebbe di per sé il problema.

Londra conferma il suo sostegno, ma insiste sull’autorità statale

La visita a Beirut dell’alto consigliere britannico sulla difesa in Medio Oriente e Nord Africa, il viceammiraglio Edward Ahlgren, illustra questa combinazione di sostegno e domanda.

Le sue discussioni con Joseph Aoun, il ministro della Difesa Michel Menassa e il comandante dell’esercito Rodolphe Haykal hanno riaffermato la partnership britannica con l’istituzione militare. Londra sottolinea il suo ruolo nel garantire i confini, la stabilità nel sud e gli sforzi di de-escalation.

Ma il messaggio britannico pone anche l’esercito in una precisa architettura politica. È presentato come il legittimo difensore del Libano, mentre il governo deve rafforzare l’autorità dello Stato e assumersi la piena responsabilità per la sicurezza.

Questa formulazione unisce il consenso generale occidentale. Il sostegno all’esercito rimane molto perché i partner vogliono renderlo l’unica istituzione militare legittima.

L’aiuto non è più destinato solo a preservare l’esercito. Deve aiutare a cambiare gradualmente il rapporto tra lo Stato e altre strutture armate.

Il ritiro israeliano diventa indispensabile alla credibilità di questa dottrina

Questa strategia internazionale, tuttavia, ha una condizione che i partner occidentali non possano solo chiedere al Libano: anche Israele deve ritirarsi.

Se l’esercito espande il suo dispiegamento e lo stato prende azione sul problema delle armi come Israele mantiene la sua occupazione e continua le sue operazioni, l’equilibrio politico del processo diventa difficile da difendere.

Per Beirut, la reciprocità è essenziale. L’avanzata di ogni Stato deve produrre un anticipo territoriale. Questo è proprio il significato della nuova zona sperimentale prevista intorno a Kfar Tebnit e d’Ali al-Taher.

Un ritiro israeliano seguito da una riuscita distribuzione dell’esercito dimostrerebbe che il meccanismo funziona. Esso rafforzerebbe anche l’argomento dei partner stranieri che chiedono al Libano di costruire sulle sue istituzioni.

Al contrario, se Washington impone crescenti condizioni allo Stato libanese senza ottenere i corrispondenti prelievi da Israele, la dottrina occidentale perderà una parte della sua credibilità tra i libanesi.

Senza ritiro israeliano, la condizionalità occidentale diventa politicamente insostenibile

Il sostegno occidentale per l’esercito si basa su un’equazione che può funzionare solo in entrambe le direzioni. Washington chiede al Libano di agire sul monopolio delle armi. I funzionari degli Stati Uniti mettono in discussione la mancanza di una più chiara progressione verso alcuni depositi militari di Hezbollah e siti nel sud. Essi sollevano anche il problema delle armi a Beirut, considerato più di un rapporto di potere interno che un confronto di confine con Israele. Allo stesso tempo, diversi capitali ora collegano il loro aiuto ai risultati concreti dello stato.

Ma Beirut attende una controparte altrettanto concreta: il ritiro israeliano. Le autorità libanesi non possono difendere una politica a lungo termine di soddisfare i crescenti requisiti di sicurezza mentre Israele mantiene le sue posizioni e continua le sue operazioni. Tutto questo è in gioco nella nuova zona sperimentale prevista intorno a Kfar Tebnit e d’Ali al-Taher. Washington ha promesso di spingere Israele a ritirarsi da esso. L’esercito libanese avrebbe quindi immediatamente preso il controllo della zona.

Questa operazione sarà decisiva. Se il ritiro avviene e l’esercito controlla la zona in modo sostenibile, Washington avrà un argomento da chiedere di più da Beirut. Se Israele non si muove nonostante gli impegni libanesi, la pressione americana diventerà sempre più sbilanciata.

Il precedente della prima zona sperimentale mostra già la difficoltà. Israele disse agli americani che diversi membri e dirigenti di Hezbollah erano stati in grado di tornare nella zona. Il Libano contesta questa versione e l’esercito ha risposto alle accuse israeliane. Dietro questa disputa c’è una domanda essenziale: chi decide che un passo ha avuto successo e che le condizioni sono soddisfatte per passare al prossimo? Se Israele ha il diritto di veto invocare le inadeguatezze libanesi ogni volta, il ritiro può essere posticipato indefinitamente.

L’esercito può pagare per i blocchi che non controlla

La condizionalità occidentale è principalmente un problema di responsabilità. Alcuni dei requisiti riguardano direttamente l’esercito: implementazione, controllo delle aree evacuate, sorveglianza del territorio, sicurezza del confine. Altri riferiscono al Consiglio dei ministri e al potere politico, compreso il trattamento delle armi di Hezbollah. Altri ancora non hanno praticamente nulla di militare: ristrutturazione bancaria, riforma amministrativa e accordo con il Fondo Monetario Internazionale.

Tuttavia, diverse capitali occidentali ora collegano queste questioni. Il sostegno alla sicurezza dipende dall’azione dello Stato, ma anche dalla sua capacità di compiere riforme economiche. Ciò significa che l’esercito può svolgere correttamente i suoi compiti e, nonostante tutto, subire le conseguenze di un blocco parlamentare sulle banche o fallimento politico sulla distribuzione delle perdite finanziarie.

Il paradosso è tutto più forte come l’esercito dovrà sostituire alcune delle capacità ora portate dalla Finale. La forza internazionale è presente da 48 anni. La sua partenza significa più pattuglie libanesi, più sorveglianza, più posizioni da tenere e requisiti aggiuntivi per veicoli, carburante, comunicazioni e personale.

La futura presenza internazionale sarà probabilmente più leggera. Il progetto franco-italiano è ancora in discussione e alcuni dieci paesi europei hanno espresso la loro volontà di partecipare. Ma gli Stati contribuendo non vogliono una missione che possa metterli direttamente di fronte a Hezbollah. L’esercito libanese dovrà quindi necessariamente recuperare una parte maggiore del peso.

È proprio quando le sue responsabilità aumentano che il finanziamento diventa più difficile da ottenere.

Parigi ha rivelato la nuova regola: prima i risultati

L’incontro preparatorio a Parigi dovrebbe essere letto da questa prospettiva. La partecipazione internazionale ha confermato che l’esercito rimane considerato l’istituzione essenziale della stabilità libanese. Ma la mancanza di risultati finanziari immediati ha dimostrato che il vecchio modello di aiuto sta per finire.

I partner non vogliono più finanziare un’istituzione indipendente dall’evoluzione politica del paese. Essi chiedono risultati sulla sovranità, le armi e le riforme. L’aiuto diventa una leva.

Questo sviluppo può essere difeso dalla prospettiva donatrice: nessuno Stato straniero vuole finanziare indefinitamente l’esercito di un paese incapace di riformare le sue finanze pubbliche. Ma il calendario è un problema. La ristrutturazione bancaria e l’accordo con il Fondo possono richiedere mesi. La fine del Finul e le esigenze del sud sono immediate.

L’esercito è quindi catturato tra due orologi. L’orologio militare richiede risorse. L’orologio politico e finanziario rende questi mezzi condizionali alle riforme il cui contenuto e tempismo non controlla.

La crisi sociale sta ora entrando nell’equazione militare

Infine, vi Ã ̈ un fattore che le discussioni internazionali spesso sottovalutano: l’esercito libanese sta affrontando la stessa crisi del resto della popolazione.

Le cifre disponibili danno l’ordine di grandezza. Una famiglia di quattro persone che affittano un appartamento a Beirut o la sua periferia può avere bisogno di $1,400 a $1,500 al mese solo per l’alloggio, cibo minimo, elettricità, acqua e trasporto. La scuola e la salute non sono nemmeno compresi.

La coesione dell’esercito ha resistito al crollo monetario, alle crisi politiche e alle guerre successive. Ma questa coesione ha un costo. I militari devono essere remunerati, le loro famiglie assicurate, le unità finanziate e le attrezzature mantenute. L’istituzione non può essere chiesto di estendere il suo territorio di azione a lungo termine, considerando che il suo morale compensa la mancanza di risorse.

Il generale Rodolphe Haykal insiste proprio sulla prontezza operativa, la formazione e la coesione. Durante la sua ispezione del reggimento di commando a Roumieh, ha anche respinto voci e accuse che potrebbero indebolire il morale dell’esercito. Questo discorso mostra che il comando identifica la coesione come un problema strategico, non solo un problema interno.

Il vero test non è più la conferenza dei donatori

La domanda non è, alla fine, quanti paesi parteciperanno ad una conferenza militare. Il vero test si svolgerà su tre dossier molto concreti.

Il primo è Kfar Tebnit e Ali al-Taher. Se Washington ottiene il ritiro israeliano e l’esercito prende effettivamente il controllo della zona, la logica di reciprocità funziona.

Il secondo dopo Finul. Se i partner internazionali riducono la loro presenza, dovranno finanziare alcune delle capacità aggiuntive richieste dall’esercito libanese. Sarebbe contraddittorio abolire migliaia di soldati internazionali negando al Libano i mezzi per riprendere le loro funzioni essenziali.

La terza è la distinzione tra le responsabilità dell’esercito e quelle del potere politico. L’istituzione militare non può diventare ostaggio dei ritardi del Parlamento nelle riforme bancarie, né può essere affidata unicamente alla risoluzione politica della questione Hezbollah.

La nuova dottrina occidentale può rafforzare lo stato se si basa sulla reale reciprocità: più autorità libanese, più sostegno all’esercito e più ritiri israeliani. Se si riduce ad un accumulo di condizioni rivolte a Beirut prima di ogni aiuto e ritiro, avrà l’effetto opposto.

L’esercito sarebbe poi finito con più territorio da controllare, più missioni da completare e meno garanzie dei mezzi necessari. Questo è proprio lo squilibrio che la conferenza internazionale di sostegno dovrà evitare.

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