Banche libanesi: il prezzo reale dei beni

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Sei anni dopo il crollo finanziario, la questione centrale non è più se il sistema bancario libanese ha subito perdite, ma chi dovrebbe assorbirle e determinare il loro importo bancario per banca. Un vero e proprio asset quality review — debito dovuto alla Banca del Libano, debito sovrano, debiti dubbi, immobili sequestrati, equità e transazioni con parti correlate — potrebbe spazzare via alcuni del capitale ancora pubblicato. Potrebbe anche rivelare sottoprovisioni o valutazioni troppo ottimistiche. D’altra parte, riferendosi alla « appropriazione indebita » richiede prove transazionali che una semplice rivalutazione contabile non può fornire.

Il vero soggetto: misurare la perdita prima della distribuzione

In una banca, il bene rappresenta ciò che l’istituzione possiede o deve: contanti, obbligazioni, prestiti, depositi con altre banche, edifici e equity. Le passività includono, tra l’altro, i depositi dei clienti. Il capitale assorbe le perdite prima. Se un bene in 100 è in realtà vale solo 40, la differenza deve essere riconosciuta. Se non lo è, il capitale contabile può essere più favorevole del valore economico.

Il Libano sta concentrando questo problema su una scala eccezionale. Alla fine del 2025, la Banca del Libano stimava il bilancio consolidato delle banche commerciali a circa 102 miliardi di dollari. Gli investimenti nella banca centrale hanno rappresentato 77.5 miliardi, o circa il 76% del totale. I depositi di clienti valuta estera ammontavano a 86,71 miliardi di dollari. La maggior parte del dibattito quindi non si concentra su alcuni edifici: si concentra sul valore reale di un enorme debito bancario alla Banca del Libano.

Il FMI ha stimato nel 2023 le perdite del sistema finanziario a circa 70 miliardi di dollari, notando che una cifra esatta richiedeva una revisione completa della qualità degli asset, banca per banca, e i parametri della ristrutturazione del debito pubblico. Una stima aggregata descrive il foro del sistema; una valutazione individualizzata determina quali banche sono ancora solventi.

Perché un vero recupero è esplosivo

Un Asset Quality Review, o AQR, non consiste nel ripetere una fotografia contabile con le stesse ipotesi. Esso esamina la qualità dei prestiti, delle garanzie, delle disposizioni, delle esposizioni sovrane, del debito bancario centrale e dell’equità. Il suo obiettivo è quello di stimare ciò che è veramente recuperabile. In un esercizio di ristrutturazione, è chiaro se esistono ancora fondi propri economicamente.

Per gli azionisti, la partecipazione è immediata. L’ammortamento supplementare riduce l’equità. Se le perdite superano il capitale, l’istituzione diventa economicamente insolvente anche se continua a funzionare. La legge libanese sulla risoluzione bancaria pone la valutazione e la gerarchia dell’assorbimento delle perdite nel cuore del processo. Il FMI insiste su un principio: le perdite non devono essere trasferite ai depositanti prima degli azionisti e dei creditori di rango inferiore.

Ogni dollaro di perdita riconosciuta deve essere accusato a qualcuno. Una minore valutazione di un portafoglio di prestiti o di un asset immobiliare riduce il capitale. Un forte sconto sul debito alla Banca del Libano può cancellare. La battaglia tecnica sui presupposti è quindi anche una battaglia sulla futura proprietà bancaria e la perdita-condivisione.

Il numero che domina tutto: 77.5 miliardi nella BDL

Il bilancio bancario rimane dominato dagli investimenti con la Banca del Libano. Alla fine del 2025 ammontavano 7,5 miliardi di dollari, rispetto ai 79,6 miliardi di dollari all’anno precedente. L’Associazione delle banche del Libano ha riferito che alla fine del 2024 questi investimenti rappresentavano il 7,1 per cento delle attività bancarie e che i depositi in valuta estera con BDL ammontavano a circa il 90 per cento dei depositi dei clienti in valuta estera.

Contabilità, un reclamo sulla banca centrale è un bene. Economicamente, il suo valore dipende dalla capacità di BDL di rimborsarlo. Tuttavia, ha accumulato un enorme squilibrio di cambio estero dopo anni di finanziamento statale, sostegno dei tassi di cambio e transazioni finanziarie con le banche. Il FMI ha ritenuto che un consolidamento del suo bilancio richiedesse una significativa riduzione dei suoi impegni per le banche, in quanto lo Stato non aveva la capacità di ricapitalizzarlo fino al buco.

Ecco perché l’immobiliare, anche se importante, non è il nucleo quantitativo del problema. Se diversi miliardi di crediti sulla BDL sono recuperabili solo parzialmente o per un periodo molto lungo, il loro valore economico è inferiore al nominale. Senza questa stima, non si può seriamente misurare il capitale di ogni banca.

Immobiliare: il rischio di valore su carta

Lo stock immobiliare non è il primo elemento sul bilancio in termini assoluti, ma può essere uno dei luoghi in cui una perdita economica rimane nascosta dietro un valore di competenza. Le banche hanno recuperato terreni, appartamenti, uffici, alberghi, progetti incompiuti o interessi immobiliari in liquidazione di debiti dubbi. Essi rimangono anche esposti da mutui che garantiscono prestiti.

Il meccanismo più sensibile appare quando un debito dubbioso è sostituito da proprietà reale. Immaginate un promotore che deve 30 milioni di dollari e non può più pagare. Trasferisce 30 milioni di edifici esperti in banca. Se un esperto indipendente conclude che potrebbero essere trasferiti solo 16 milioni di netto, la perdita economica di 14 milioni non è scomparsa: ha cambiato solo la linea nel bilancio.

Questa differenza tra valore del libro, valore esperto e valore di mercato è fondamentale. Un edificio presentato come valore di 20 milioni non è necessariamente un patrimonio di 20 milioni per una banca che deve ripristinare la sua solvibilità. E ‘necessario determinare quanto un acquirente indipendente avrebbe effettivamente pagare, in quale valuta, entro che ora e dopo che costi. Il costo reale, non il costo nominale, e soprattutto sulla base di una possibile vendita e non manutenzione artificiale dei prezzi.

Il Libano combina diversi fattori che complicano questa valutazione. Il credito immobiliare è crollato dal 2019, il mercato è in gran parte in contanti, le statistiche rimangono imperfette e i prezzi non corrispondono necessariamente ai prezzi negoziati. Le crisi politiche, la guerra e la distruzione influenzano anche alcuni territori. Le esperienze basate su vecchi riferimenti o prezzi possono quindi essere eccessivamente favorevoli.

Il problema non risale al 2019. Nella sua valutazione del 2017 del settore finanziario libanese, il FMI ha già identificato debolezze nel quadro della valutazione collaterale. Esso raccomandava di rafforzare le norme per gli elettori e le norme per la rivalutazione dei diritti di sicurezza. Anche prima della crisi, la qualità dei valori immobiliari utilizzati per misurare la copertura di credito era quindi un problema prudenziale.

La sovravalutazione della garanzia ha un effetto diretto sulle disposizioni. Per un debito di 10 milioni su un debitore in difficoltà, un terreno stimato di 9 milioni dà l’impressione che il rischio rimanga ampiamente coperto. Se questa terra vale solo 5 milioni se è realizzata, il deficit economico è molto più alto. Le competenze troppo ottimistiche possono ritardare il riconoscimento di una perdita.

Occorre anche esaminare la data delle relazioni degli esperti. Un asset valutato prima della crisi da un mercato sostenuto da flussi di capitale e credito non può mantenere automaticamente lo stesso valore nel 2026. Un RQA dovrebbe richiedere competenze recenti, comparabili di vendite reali e uno sconto di liquidità quando un bene non può essere venduto rapidamente senza una forte riduzione dei prezzi.

Il punto più sensibile riguarda le parti correlate. Per ogni importante asset, l’audit dovrebbe identificare il precedente proprietario, il debitore responsabile del trasferimento, il prezzo scelto, l’esperto, eventuali link con azionisti o manager e successive transazioni. Gli edifici acquisiti a un valore anormalmente elevato da una società correlata potrebbero, secondo le prove, sollevare questioni di governance, conflitto di interessi o garantire indagini giudiziarie.

Lo stesso ragionamento vale per gli interessi nelle aziende immobiliari. Una banca non può possedere un edificio direttamente, ma può possedere una società il cui valore dipende da terra o edifici. Se questi beni sono sopravvalutati, la partecipazione bancaria è anche. Un RQA deve quindi tornare alle attività sottostanti.

Possiamo dire oggi che il patrimonio immobiliare delle banche libanesi è generalmente sopravvalutato? No, la mancanza di banca di dati pubblica per banca e asset per asset. Ma questa mancanza di prove non giustifica il mantenimento dei valori esistenti senza controllo. Al contrario, rende indispensabile un’esperienza sistematica indipendente.

Quale prova immobiliare dovrebbe misurare

In assenza di un inventario consolidato sufficientemente dettagliato del patrimonio immobiliare tenuto direttamente o indirettamente dalle banche, sarebbe fuorviante valutare oggi la perdita totale. L’esercizio rilevante è quello di applicare diversi scenari di valore di mercato, attivi per asset. Un calo del 20% metterebbe alla prova un mercato semplicemente illiquido; il 40% simula una grave correzione; il 60% corrisponderebbe ad una situazione di vendita molto difficile o ad un’esperienza iniziale particolarmente ottimistica.

Come misura educativa, se una banca detiene 500 milioni di dollari in beni immobili al loro valore di competenza, uno sconto del 20% creerebbe 100 milioni di perdite aggiuntive. Al 40%, la perdita raggiungerebbe 200 milioni; al 60%, 300 milioni. Se questa banca avesse solo 250 milioni di fondi propri economici prima della prova, il terzo scenario sarebbe sufficiente per cancellarli. Queste cifre sono un esempio di meccanica contabile, non una stima del portafoglio di una vera banca libanese.

Soprattutto, il test deve confrontare la perdita di proprietà al capitale di ogni stabilimento. Un taglio di capelli a livello di sistema che sembra modesto può essere fatale a una banca i cui fondi sono già assorbiti da perdite su BDL e debito sovrano. La proprietà immobiliare può quindi essere lo strato di ulteriori perdite che sposta un’istituzione dalla sottocapitalizzazione all’insolvenza.

Prestiti sospetti: un portafoglio estremamente degradato

Il BDL ha riferito nel dicembre 2025 che il rapporto di prestito nelle categorie di rischio 4, 5 e 6 era 86,3% entro ottobre 2025, come definito. Questo livello riflette un portafoglio estremamente degradato. La contrazione del credito dal 2019 ha anche cambiato lo stock: i prestiti sono stati rimborsati o ridotti mentre una gran parte delle esposizioni difficili rimangono.

Per valutare un prestito dubbioso, è necessario stimare che cosa il mutuatario può effettivamente rimborsare e che cosa vale la garanzia. Se una società deve 10 milioni, ma non genera più abbastanza denaro, il debito non vale meccanicamente 10 milioni. Se la banca conta su terreni ipotecari, è necessario integrare il suo prezzo di vendita realistico, ipoteca, scadenze legali, altri creditori e costi.

IFRS 9 richiede normalmente una logica di perdite di credito attesi. La BDL ha adottato questo quadro nel 2017 e lo ha cambiato durante la crisi. Ma uno standard non garantisce che tutte le ipotesi riflettano correttamente una crisi sistemica. Un RQA indipendente viene utilizzato specificamente per testare classificazioni, disposizioni, garanzie e scenari di recupero.

Diversione dei beni? Tre fenomeni da distinguere

Il termine « appropriazione indebita » sta tentando in un paese in cui i depositanti hanno perso il normale accesso ai loro conti. Tuttavia, un’analisi economica deve separare tre fenomeni. Il primo è la scarsa allocazione dei risparmi: le banche hanno massicciamente messo i fondi con la BDL e lo stato. La seconda è la scarsa valutazione o la sottoprovvisione: un bene rimane al di sopra di quello che può essere recuperato. Il terzo è la diversione nel senso legale: trasferimento fraudolento di un bene o vantaggio ingiusto a una persona specificata.

I primi due possono essere identificati da una revisione contabile e prudenziale. Il terzo richiede registri delle transazioni, identificazione dei proprietari benefici, revisione delle transazioni con parti correlate, trasferimenti transfrontalieri, decisioni di consulenza e prezzi di trasferimento. Una banca può essere insolvente senza dirottamento. Al contrario, una transazione fraudolenta può esistere anche se il bilancio è correttamente valutato.

Tuttavia, il rischio di trattare con parti correlate merita particolare attenzione. Nella sua diagnosi di governance e corruzione pubblicata nel 2026, il FMI identifica le vulnerabilità come il peso delle banche familiari, un quadro storicamente incompleto sui partiti correlati e la mancanza di trasparenza nella supervisione. Il segreto bancario aveva anche complicato l’identificazione di alcune relazioni prima del suo emendamento nell’aprile 2025.

Un’indagine dovrebbe quindi chiedere non solo quanto vale un edificio, ma chi l’ha venduto alla banca, a quale prezzo, con quale competenza, chi era il debitore originale e quali collegamenti esistevano tra le parti. Stessa logica per l’equità, il credito alle aziende e agli asset cess. Così, un sospetto generale può diventare un fatto verificabile e forse un problema giudiziario.

Perché la capitale visualizzata può essere fuorviante

Le statistiche BDL avevano ancora 452,027 miliardi di sterline di conti di capitale per le banche commerciali nel giugno 2026, circa $5,05 miliardi a £89,500. Questa cifra non significa che il settore ha $5 miliardi immediatamente disponibili. Si tratta di un aggregato contabile la cui forza dipende dal valore delle attività opposte.

Prendere una banca con 10 miliardi di beni, 9 miliardi di passivi e 1 miliardo di capitale. Se un audit conclude che i beni valgono solo 8 miliardi, il capitale miliardi scompare e rimane un deficit di 1 miliardo. Nel caso libanese, questo meccanismo è moltiplicato per l’esposizione comune alla BDL: una diminuzione del valore recuperabile di questo debito colpisce diverse istituzioni allo stesso tempo.

Tuttavia, due banche con la stessa pretesa nominale sulla BDL possono avere situazioni diverse a seconda delle loro attività, prestiti, garanzie, capitale, azionisti e flussi registrati dal 2019. Una soluzione uniforme senza una diagnosi bancaria rischia quindi di salvare istituzioni insolventi o sacrificare una banca che potrebbe essere ricapitalizzata.

Chi meglio inquadra la valutazione?

Sarebbe eccessivo dire che tutte le banche libanesi « rifiutavano una stima reale » come se ci fosse una posizione identica di ogni istituzione. Per anni, tuttavia, il settore ha sfidato diversi progetti per l’assegnazione delle perdite e delle loro ipotesi. Uno studio commissionato dall’Associazione bancaria libanese nel 2026 ha modellato scenari in cui solo una manciata di banche sarebbe sopravvissuto a certe modalità di ristrutturazione. Questo mostra la scala del problema.

Le banche hanno anche un argomento accettabile: la valutazione arbitrariamente bassa può inutilmente distruggere un’istituzione valida. Un RQA è credibile solo se le stesse regole si applicano a tutti, se gli esperti sono indipendenti e se le ipotesi sono documentate. Valorizzare un debito sulla BDL a zero senza analisi sarebbe tanto indifferente come tenerlo al 100% del nominale per convenzione.

Tuttavia, il conflitto di interessi rimane chiaro. Gli azionisti vogliono conservare il proprio patrimonio. I leader vogliono preservare la loro struttura. Lo Stato intende limitare il suo contributo. Il BDL deve ripristinare il suo bilancio. I depositanti vogliono recuperare i loro reclami. Ogni attore può preferire un metodo che muove più perdite ad altri. Questa è proprio la giustificazione economica per le competenze indipendenti.

Che cosa un RQA serio dovrebbe controllare

Una revisione credibile deve prima conciliare ogni debito e debito tra banche e BDL. Essa deve quindi valutare il debito sovrano con ipotesi coerenti con la sua ristrutturazione, esaminare prestiti significativi, ricalcolare le disposizioni e verificare le garanzie. Le attività immobiliari devono essere rivalutate con simili operazioni effettive e sconti di liquidità quando il mercato è stretto.

Il controllo deve anche mappare le parti correlate: azionisti, direttori, ufficiali, famiglie, società controllate e proprietari benefici. I grandi prestiti concessi prima della crisi devono essere affrontati con garanzie, rimborsi e ristrutturazioni. Trasferimenti e divestimenti di beni intorno al 2019 meritano una particolare considerazione quando sono stati in grado di favorire un insider o alterare l’ordine economico tra i creditori.

Infine, l’audit deve distinguere tra dollari disponibili effettivi e crediti denominati in dollari ma non immediatamente convertibili in contanti esterni. La crisi ha dimostrato che un dollaro in un conto non era sempre equivalente a un dollaro trasferibile. Una valutazione che ignora la liquidità, la maturità e il rischio di contropartita riguarderebbe una delle ambiguità fondamentali della crisi.

Quello che i numeri ancora non dicono

Gli aggregati non rispondono alla domanda decisiva: qual è il valore netto di ogni banca dopo il riconoscimento di tutte le perdite? Il bilancio bancario è aumentato da circa $256 miliardi nel giugno 2019 a quasi $102 miliardi alla fine del 2025, una contrazione vicino al 60%. Questa contrazione non significa che i depositanti hanno recuperato la differenza in dollari freschi: combina ritiri incorniciati, insediamenti, cambiamenti di conversione, riduzioni del bilancio e perdita di valore.

La concentrazione di 77.5 miliardi di dollari nella BDL mostra la sensibilità del sistema. Per scopi illustrativi, uno sconto del 10% su questo articolo sarebbe di 7,75 miliardi di dollari, più dei conti consolidati di capitale pubblicati nel giugno 2026 convertiti al tasso di £ 89.500. Questo calcolo non pregiudica il taglio di capelli che verrà mantenuto. Indica perché alcuni punti di valutazione possono decidere la solvibilità di molte banche.

Lo stesso ragionamento riguarda prestiti e immobili, ma su importi meno sistemici. Una banca che ha meglio fornito i suoi prestiti, i beni liquidi conservati all’estero e le transazioni limitate con parti correlate possono emergere da un AQR in una situazione molto diversa da una banca di dimensioni paragonabili. È proprio l’informazione che manca nel dibattito pubblico.

Recupero decide anche il destino dei candidati

La questione sembra essere una questione contabile, ma le sue conseguenze sono concrete. Se le attività sono artificialmente detenute ad alto valore, gli azionisti conservano su carta un capitale che non può più esistere economicamente. Se, allo stesso tempo, i depositanti portano restrizioni, restituzioni di diffusione o perdite implicite, la normale gerarchia di assorbimento di perdita è circoscritta in pratica.

Al contrario, riconoscere tutti i beni al loro prezzo di liquidazione immediato può anche distruggere il valore. Alcuni beni illiquidi possono produrre flussi futuri superiori al loro prezzo di vendita forzato oggi. La ristrutturazione razionale deve distinguere tra il valore di liquidazione, il valore economico a lungo termine e la liquidità immediatamente disponibile. Questi concetti non sono intercambiabili.

Il FMI ha ricordato nel febbraio 2026 che la strategia deve rispettare la gerarchia del debito pur rimanendo compatibile con la liquidità disponibile e la sostenibilità del debito pubblico. Questo chiude la porta a soluzioni magiche. Lo stato non può promettere decine di miliardi che non possiede. BDL non può convertire un reclamo contabile in dollari freschi senza attività corrispondenti. Le banche non possono restituire ciò che non hanno più senza ricapitalizzazione, recupero o realizzazione dei beni.

Perché la trasparenza è diventata una condizione economica

Il dibattito libanese ha a lungo opposto cifre globali. La fiducia non tornerà con una nuova cifra aggregata. Si tratta di risultati bancari, una metodologia comune, revisori indipendenti, regole di conflitto di interessi e una spiegazione di come ogni categoria di attività principale è stata valutata. Nella pratica internazionale, i QQA sono utilizzati specificamente per chiarire la situazione delle istituzioni e le loro esigenze di capitale.

La pubblicazione non significa esporre i dati personali di ciascun mutuatario. Significa rendere i risultati intelligibili: capitale prima dell’adeguamento, perdite aggiuntive, valore dei crediti sovrani e BDL, disposizioni sui crediti, sconti immobiliari, necessità di ricapitalizzazione e decisione di risoluzione. Senza questa trasparenza, ogni attore può continuare a produrre il proprio bilancio economico.

La posta va oltre i vecchi depositi. Un sistema bancario che non riconosce le sue perdite non può normalmente riprendere il credito. I nuovi investitori sono riluttanti a portare il capitale se ignorano le passività che portano indietro. I nuovi candidati evitano il sistema se temono che i loro soldi saranno utilizzati per riempire vecchi buchi. La valutazione è quindi una condizione per riavviare l’intermediazione finanziaria, non solo un esercizio di responsabilità nel passato.

Che cosa la vera fotografia potrebbe rivelare

Un RQA completo potrebbe portare a diversi risultati simultanei. Alcune banche potrebbero mantenere il capitale positivo dopo le modifiche e essere ricapitalizzati. Altri potrebbero vedere la loro equità completamente cancellata. Alcune valutazioni immobiliari potrebbero essere regolate verso il basso, altri confermati. I prestiti possono richiedere ulteriori disposizioni. Le transazioni con parti correlate potrebbero essere regolari o, al contrario, giustificare ulteriori indagini.

Questa diagnosi potrebbe anche mostrare che il dibattito pubblico sopravvaluta l’importanza relativa di determinate posizioni. Anche se gli edifici sono stati sopravvalutati, il principale rischio sistemico rimane il debito per la Banca del Libano. Una correzione immobiliare di poche centinaia di milioni non risolverebbe uno squilibrio finanziario di decine di miliardi. Immobiliare è quindi un possibile indicatore di pratiche contabili; Non è la spiegazione unica del buco.

La domanda di « appropriazione indebita » deve seguire la stessa disciplina. Un RQA può rivelare una transazione anormale, un relativo credito, una sicurezza sopravvalutata o un incarico sospetto. Non può trasformare automaticamente queste anomalie in reati penali. Occorre quindi stabilire l’intenzione, il beneficiario, il pregiudizio e il quadro giuridico applicabile. È il confine indispensabile tra analisi economica e persecuzione.

Perché il ritardo beneficia dello status quo

Più il riconoscimento della perdita è ritardato, più il sistema funziona in una zona grigia. Le ex banche rimangono legalmente presenti senza esercitare pienamente la loro funzione di finanziamento. I depositanti stanno gradualmente recuperando importi limitati in base ai meccanismi consentiti. Il credito bancario rimane ben al di sotto del suo livello pre-crisi e gran parte dell’economia opera in contanti o in dollari freschi al di fuori dei circuiti tradizionali.

Questo status quo ha un costo macroeconomico. Un’economia senza un’efficace intermediazione bancaria investe meno, difficilmente finanzia le piccole imprese e dipende più dall’autofinanziamento o dal capitale esterno. La BDL stessa ha sottolineato che il crollo del credito riduce gli investimenti privati, la formazione dei capitali e l’efficienza della trasmissione monetaria. Il costo del recupero ritardato non è quindi solo a carico dei depositanti: pesa sulla crescita futura.

C’è, tuttavia, una ragione legittima di non correre l’esercizio: un cattivo RQA sarebbe quasi pericoloso come l’assenza di RQA. Se i valutatori dipendono dagli attori valutati, se i dati sono incompleti o se le regole cambiano lungo il percorso, il risultato sarà contestato davanti ai tribunali e perderà la sua funzione di riferimento. La velocità deve quindi venire dopo l’indipendenza, l’accesso ai dati e una metodologia pubblica.

La domanda decisiva non è più « quanto manca molto? »

Dopo sei anni di crisi, il Libano sta già vivendo l’entità del problema. Ciò che manca è una ripartizione verificabile delle perdite. E ‘necessario sapere quanto vale ogni banca dopo aver scontato i suoi crediti sulla BDL e lo Stato, dopo la fornitura realistica di prestiti, dopo la rivalutazione di garanzie e immobili, e dopo la revisione di transazioni con parti correlate. Solo allora possiamo determinare il capitale da cancellare, i nuovi fondi da fornire e le risorse effettivamente disponibili per i depositanti.

Il rifiuto o la sfida di una valutazione non devono quindi essere spiegati da una teoria generale della diversione. Una motivazione economica molto più semplice è sufficiente: il valore scelto decide chi perde il capitale, che mantiene il controllo di una banca e quale parte del disegno di legge può essere spostato ad altri giocatori. Questo non esclude l’abuso individuale. Ciò significa solo che questi devono essere dimostrati per file.

Il prossimo passo decisivo sarà quindi meno un nuovo piano globale di una fotografia indipendente e opposta dei bilanci. Se è completo, può confermare determinati valori, correggere gli altri e avviare indagini in cui si verificano anomalie. Se rimane parziale o negoziato intorno agli interessi degli attori, il Libano continuerà a discutere la condivisione di una perdita la cui posizione precisa si rifiuta ancora di misurare.

Figure

Indicatore Valore Lettura Bilancio bancario, giugno 2019 USD 256 miliardi Prima del crollo Bilancio bancario, fine 2025 USD 102 miliardi Contrazione del 60% Posti al BDL, fine 2025 7,5 miliardi di USD 76% delle attività Depositi dei clienti in valuta estera, fine 2025 86,71 miliardi di USD Passività centrali Prestiti categorie di rischio 4-6, Oct 2025 86.3% Portafoglio molto degradato Conti di capitale, giugno 2026 452 027 Md LBP USD 5,05 miliardi a USD 89,500 Perdite stimate del FMI, 2023 70 miliardi di dollari Prima della banca AQR da banca

Referenze e link

Banca del Libano, revisione macroeconomica, dicembre 2025: http://www.bdl.gov.lb/CB%20Com/Publications/Annual%20Report 2 En%C2%A711651 3.pdf

Banca del Libano, statistiche consolidate del bilancio delle banche commerciali e dei conti di capitale: https://www.bdl.gov.lb/ dati economici e finanziari.php

FMI, Libano: 2023 Articolo IV Consultazione, allegato alla ristrutturazione finanziaria: https://www.elibrary.imf.org/view/journals/002/2023/237/articolo-A001-en.xml

FMI, missione in Libano, 13 febbraio 2026: https://www.imf.org/en/news/articles/2026/02/13/pr-26050-lebanon-staff-concludes-visit

FMI, Rapporto diagnostico sulla governance e la corruzione, aprile 2026: https://www.imf.org/-/media/files/publications/tar/2026/english/tarea2026047.pdf

FMI, Programma di valutazione del settore finanziario, Libano, 2017: https://www.elibrary.imf.org/view/journals/002/2017/021/article-A001-en.xml

Associazione delle banche del Libano, Relazione annuale 2024: https://www.abl.org.lb/Library/Assets/Gallery/Documents/Annual%20Report%20%2024%2024%20-%20Français%20-%20Final%20versione.pdf

Banca del Libano, legge n. 23 del 14 agosto 2025 sulla risoluzione bancaria e la ristrutturazione: https://www.bdl.gov.lb/laws.php

Scenario educativo dello stress immobiliare

Valore del libro ipotetico Decote Valore dopo lo stress Perdita riconosciuta 500 M USD 20 % 400 MILIONI DI DOLLARI 100 MILIONI DI DOLLARI 500 M USD 40 % 300 M USD 200 MILIONI DI DOLLARI 500 M USD 60 % 200 MILIONI DI DOLLARI 300 M USD

Nota: scenario illustrativo per mostrare l’effetto di una rivalutazione sull’equità. Non è una stima di un settore bancario o libanese.