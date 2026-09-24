Air France riprende i voli per il Libano il 26 settembre

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Air France prevede di riprendere i propri voli diretti tra Parigi e Beirut da sabato 26 settembre 2026, dopo diversi mesi di interruzioni di sicurezza nel Vicino e Medio Oriente. L’azienda francese aveva sospeso il suo servizio in Libano nel contesto del conflitto regionale e ripetutamente esteso l’interruzione. Il ritorno annunciato di Air France si verifica mentre il traffico all’aeroporto internazionale di Rafic Hari a Beirut rimane significativamente inferiore rispetto al 2025.

Air France prevede di tornare a Beirut sabato

I voli Air France per il Libano sono in programma per riprendere sabato 26 settembre. La società deve quindi ristabilire il suo legame con Beirut dopo un lungo periodo di interruzione.

Tuttavia, questo recupero rimane legato alla situazione di sicurezza in evoluzione nella regione. Come nelle interruzioni precedenti, il programma può essere regolato se la situazione geopolitica o le condizioni di overflight cambiano.

Air France controlla continuamente la situazione nei territori serviti e nello spazio aereo preso in prestito dal suo velivolo. L’azienda pone al centro delle sue decisioni la sicurezza dei propri passeggeri e equipaggi per quanto riguarda la ripresa o la sospensione di una destinazione.

Il restauro di Beirut non significa un ritorno completo alla normalità sull’intera rete regionale della società francese. Air France attualmente mantiene restrizioni su alcune altre destinazioni in Medio Oriente.

I voli da e per Riyadh devono rimanere sospesi fino al 28 settembre inclusi. Quelli riguardanti Dubai sono sospesi fino al 13 ottobre inclusi. Tel-Aviv, tuttavia, normalmente opera secondo le ultime informazioni disponibili.

La decisione di Beirut è quindi uno sviluppo specifico del programma regionale Air France.

Transavia riprendere i voli a partire dal 25 settembre

Il ritorno del gruppo Air France-KLM in Libano deve iniziare un giorno prima con Transavia. La compagnia low cost intende riprendere i suoi collegamenti con Beirut venerdì 25 settembre.

I due vettori avrebbero così ristabilito le loro operazioni in Libano 24 ore di distanza: Transavia Venerdì, poi Air France Sabato.

Questa ripresa è particolarmente importante per i collegamenti tra Libano e Francia. La Francia ospita una grande comunità libanese ed è uno dei principali mercati europei per viaggiare da e per Beirut.

Parigi svolge anche un ruolo di piattaforma di corrispondenza. Il ritorno di Air France non riguarda quindi solo i viaggiatori la cui destinazione finale è la capitale francese. La rete Paris-Charles de Gaulle consente collegamenti a molte destinazioni europee e intercontinentali.

Il ristabilimento delle due società aumenta quindi le possibilità di viaggio tra Libano e Europa dopo diversi mesi segnati da una riduzione dell’offerta internazionale.

Sospensione estesa dal febbraio 2026

L’ultima lunga interruzione del collegamento del gruppo con Beirut iniziò il 28 febbraio 2026, nel contesto di un forte deterioramento della situazione in Medio Oriente.

A quel tempo, gli scioperi americani-israeliani contro l’Iran hanno causato notevoli disordini nel traffico aereo regionale. Diversi spazi aerei erano stati chiusi o limitati, costringendo le compagnie aeree internazionali a cambiare i loro programmi e le loro rotte.

Air France aveva sospeso i suoi servizi da Beirut, Tel Aviv, Dubai e Riyadh. Nel suo programma per l’estate del 2026, pubblicato a marzo, l’azienda ha ancora indicato che tali interruzioni sono state mantenute a causa della crisi regionale e restrizioni su determinati spazi aerei.

La sospensione di Beirut fu successivamente ampliata più volte.

Nel mese di luglio, Air France ha nuovamente confermato l’interruzione dei suoi voli per la capitale libanese a causa della situazione di sicurezza. La società ha quindi indicato che la ripresa delle operazioni dipenderebbe da un’ulteriore valutazione delle condizioni sul terreno.

Questa cautela spiega i successivi posticipamenti osservati durante l’anno. Una data per la ripresa del trasporto aereo è ancora probabile che cambi rapidamente quando la sicurezza delle operazioni dipende direttamente dallo sviluppo di un conflitto.

Paris-Beirut link regolarmente disturbato

Il servizio di Air France in Libano ha visto diverse interruzioni dal peggioramento delle tensioni regionali nel 2024.

La compagnia aveva sospeso i suoi voli a Beirut alla fine del luglio 2024 di fronte all’escalation militare in Medio Oriente. Diverse estensioni sono seguite prima di diverse fasi di recupero.

Air France aveva ristabilito il suo volo Parigi-Beirut il 1o febbraio 2025, con cinque voli settimanali annunciati in quel momento. Il ritorno dell’azienda è stato uno dei segni di una graduale normalizzazione del servizio internazionale del Libano.

L’anno 2026 interruppe nuovamente questa dinamica.

Queste sospensioni successive illustrano la dipendenza del traffico aereo libanese dalla situazione di sicurezza regionale. Le compagnie aeree internazionali tengono conto non solo delle condizioni in Libano, ma anche delle condizioni nello spazio aereo attraverso le quali volano.

La chiusura dello spazio aereo o il rischio aumentato su determinate rotte possono imporre deviazioni, aumentare i tempi di volo e i costi o portare a una sospensione completa.

Un ritorno previsto in calo del traffico aereo

L’imminente acquisizione di Air France avviene in un contesto difficile per l’aeroporto internazionale di Rafic Hariri.

Tra gennaio e agosto 2026, sono stati registrati 3,581,861 viaggiatori, in calo del 24,17 per cento rispetto allo stesso periodo del 2025.

Gli arrivi hanno raggiunto 1.184.097 passeggeri su otto mesi, in calo del 26,57 per cento su un anno. Le partenze hanno totalizzato 1.176.630 passeggeri, con una diminuzione del 21,54%.

Tuttavia, l’estate è migliorata. Nel mese di agosto, l’aeroporto di Beirut ha registrato 835.903 passeggeri. L’attività è aumentata del 15,78% rispetto a luglio.

Il traffico di agosto, tuttavia, è rimasto 10,04 per cento inferiore rispetto allo stesso mese del 2025. Questa differenza mostra che il recupero estivo non ha ancora compensato le perturbazioni accumulate dall’inizio dell’anno.

Il ritorno di una grande compagnia aerea europea come Air France può aiutare a ripristinare gradualmente l’offerta di posti a sedere in Libano. Tuttavia, il suo effetto dipenderà dalle frequenze effettivamente programmate e soprattutto dalla stabilità del servizio nelle prossime settimane.

Il ritorno delle società straniere rimane graduale

La situazione dell’aviazione in Medio Oriente rimane mista. Dal momento che le principali interruzioni all’inizio del 2026, diverse aziende hanno gradualmente ristabilito alcune rotte, mentre altre mantengono sospensioni alle destinazioni considerate più sensibili.

Le decisioni non sono coerenti. Ogni vettore effettua la propria valutazione del rischio tenendo conto delle raccomandazioni delle autorità, delle condizioni di sovraffollamento, dell’assicurazione e della sicurezza dell’equipaggio.

Il ritorno di Air France a Beirut deve quindi essere posto in questo movimento progressivo piuttosto che in una normalizzazione generale e immediata del traffico regionale.

Per il Libano, la continuità dei collegamenti internazionali è un problema particolarmente importante. Il paese si basa pesantemente sui trasporti aerei per i suoi movimenti passeggeri internazionali. Le rotte terrestri offrono poche alternative e il trasporto marittimo non è un sostituto paragonabile per i passeggeri.

La presenza di grandi aziende straniere gioca anche sulle possibilità di corrispondenza. Espande le scelte disponibili ai viaggiatori e aumenta la capacità tra Beirut e i principali hub internazionali.

Una ripresa ancora condizionata dalla situazione regionale

In due giorni dalla data annunciata, il ristabilimento della rotta Parigi-Beirut è quindi il principale cambiamento del programma Air France per il Libano.

I passeggeri interessati dalle cancellazioni precedenti sono stati contattati individualmente dall’azienda. I periodi di sospensione sono stati accompagnati anche da opzioni di modifica o di rinvio.

Per i passeggeri che hanno prenotato un viaggio nei prossimi giorni, controllare lo stato del volo rimane necessario prima della partenza. I programmi possono ancora evolversi rapidamente in base alle condizioni operative e di sicurezza.

Se il programma annunciato è mantenuto, Transavia deve aprire questa nuova fase venerdì 25 settembre, prima del ritorno di Air France a Beirut sabato 26 settembre. La continuità di questi voli al di là della loro ripresa sarà ora il principale indicatore di una stabilizzazione duratura del legame tra Francia e Libano.

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