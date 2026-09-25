Riad Salameh rimane in detenzione: dietro il nuovo rifiuto di rilasciare, un dossier giudiziario ancora lontano da essere chiuso

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Un nuovo tentativo di rilascio che fallisce su due livelli

Riad Salameh rimane in custodia. Il suo avvocato ha presentato una nuova domanda di rilascio prima del primo giudice di indagine Rola Othman. Il magistrato ha rifiutato di accettarlo. La difesa ha poi sfidato questa decisione prima della camera d’accusa, ma questo secondo passo non ha permesso all’ex governatore della Banca del Libano di lasciare la prigione. La decisione originale è stata quindi efficace e Salameh rimane incarcerata.

Questa sequenza è breve nella sua forma, ma importante nel suo ambito. In primo luogo, dimostra che la difesa continua a usare mezzi procedurali per sfidare la detenzione continua. Essa dimostra soprattutto che, per il momento, i tribunali sequestrati non ritenevano che gli argomenti presentati giustificato rilascio. Tuttavia, le prove disponibili non danno dettagli sulla motivazione legale di Rola Othman o quella della camera d’accusa. Sarebbe quindi rischioso attribuire a magistrati motivi specifici che non sono indicati nei documenti.

Il nuovo fallimento si presenta in un contesto molto particolare. Salameh non è un ex ufficiale ordinario. Ha guidato la Banca del Libano per tre decenni, dal 1993 al 2023. Il suo nome è così associato a un periodo del modello economico libanese: stabilizzazione della sterlina, finanziamento dello stato, sviluppo di un settore bancario ipertrofizzato, e quindi crescente utilizzo di meccanismi per attrarre le valute prima del crollo finanziario.

La sua continua detenzione ebbe quindi un notevole peso simbolico. Ma questa dimensione non deve confondere l’analisi giudiziaria. La detenzione di un ex governatore non è né un giudizio finale sul suo ruolo nel crollo del paese né una risposta giudiziaria completa alle perdite del sistema finanziario. La responsabilità penale di una persona deve essere stabilita in procedure specifiche, basate su fatti specifici e qualifiche legali.

Questa è proprio la difficoltà del caso Salameh: il suo nome è all’incrocio di singoli casi giudiziari e una catastrofe finanziaria collettiva molto più grande.

Trent’anni a capo della Banca del Libano pesano su ogni procedura

Riad Salameh guidò la banca centrale per un periodo eccezionalmente lungo. Quando il Libano ha preso la carica nel 1993, è emerso dalla guerra civile e ha cercato di ricostruire la sua economia, infrastrutture e valuta. Quando lasciò il suo posto nel 2023, il sistema bancario fu paralizzato, la libbra perse la maggior parte del suo valore e i depositanti non avevano più accesso ai loro risparmi.

Questa traiettoria spiega perché ogni sviluppo giudiziario che lo riguarda è immediatamente interpretato attraverso il bilancio della crisi. Ma la giustizia non può citare un ex governatore per una situazione economica generale. Deve esaminare operazioni specifiche, stabilire flussi finanziari, identificare i beneficiari e verificare se le infrazioni sono state commesse.

Questa distinzione è fondamentale. Il crollo libanese deriva da una serie di responsabilità istituzionali. Lo Stato ha accumulato notevoli debiti e disavanzi persistenti. I governi hanno ritardato le riforme. Il Parlamento ha adottato i bilanci e le politiche fiscali. La Banca del Libano ha condotto la politica monetaria e ha finanziato parte del sistema. Le banche commerciali hanno enormemente investito risorse depositanti con lo stato e le banche centrali. Gli azionisti bancari hanno beneficiato per anni di un settore particolarmente proficuo.

Ridurre l’intera architettura a una persona impedirebbe quindi di comprendere la crisi. Ma l’argomentazione opposta sarebbe altrettanto fuorviante: la natura collettiva del disastro non può impedire il controllo giudiziario di eventuali operazioni individuali irregolari.

Il file Salameh è esattamente a questo incrocio. La giustizia deve isolare i fatti che potrebbero assumere la sua responsabilità personale senza trasformare il processo di un ex governatore in un sostituto del processo politico di un intero sistema.

Il vero problema: distinguere i documenti giudiziari dal crollo finanziario

Questa distinzione diventa ancora più importante in quanto il Libano si muove verso la ristrutturazione bancaria. Il paese sta ora cercando di affrontare un deficit finanziario stimato di circa 70 miliardi di dollari, o più secondo i metodi utilizzati. Questa somma rappresenta un ordine di grandezza senza una misura comune con un singolo caso criminale.

Le perdite derivano principalmente dallo squilibrio accumulato tra le passività del sistema bancario e le attività effettivamente disponibili. Le banche avevano ricevuto depositi dai loro clienti. Una gran parte di queste risorse sono state poste con la Banca del Libano. La banca centrale stessa ha finanziato lo stato, sostenuto la valuta e utilizzato vari meccanismi per attrarre le valute. Quando i flussi di capitale cessarono, l’intera struttura perse la sua capacità di funzionare normalmente.

Questo meccanismo spiega perché i depositanti non dovrebbero aspettare che Riad Salameh ripaghi automaticamente i loro conti. Anche una possibile convinzione finale in un dato caso non sarebbe riapparire diverse decine di miliardi di dollari.

Il recupero dei beni eventualmente correlati ai reati potrebbe essere di rilevanza giudiziaria e finanziaria. Potrebbe anche soddisfare un requisito di responsabilità. Tuttavia, non può sostituire la ristrutturazione bancaria, il riconoscimento delle perdite e la definizione di un meccanismo di rimborso dei depositi.

Confondere i due livelli creerebbe una pericolosa illusione: che il denaro mancante sarebbe da qualche parte su alcuni conti privati e che sarebbe sufficiente recuperarlo per risolvere la crisi. Le dimensioni finanziarie del disastro rendono questo presupposto impossibile.

Il sistema bancario sta ancora cercando di risolvere una perdita di circa $70 miliardi

Il contrasto tra il dossier individuale dell’ex governatore e l’entità della crisi è evidente nelle attuali discussioni con il Fondo Monetario Internazionale. Il Libano sta ancora negoziando come assegnare una perdita stimata circa 70 miliardi di dollari tra lo Stato, la Banca del Libano, le banche, i loro azionisti e depositanti.

Questa battaglia è in corso da diversi anni. Entro l’aprile del 2022, un accordo preliminare era stato raggiunto con il Fondo per un programma di circa 3 miliardi di dollari su 46 mesi. Essa doveva essere preceduta da riforme essenziali: ristrutturazione bancaria, cambiamenti nel segreto bancario, controllo dei capitali, valutazione delle grandi banche, strategia del debito e trattamento della perdita.

Quattro anni dopo, il cuore del problema è ancora irrisolto. La ragione non è semplicemente tecnica. Riconoscere le perdite richiede di determinare chi è responsabile per loro.

Se gli azionisti assorbono le perdite prima, alcuni proprietari bancari possono perdere tutto o una parte molto grande delle loro partecipazioni. Se lo stato assume una quota eccessiva, il disegno di legge viene trasferito ai contribuenti e alle generazioni future. Se i beni pubblici sono mobilitati, i beni appartenenti a tutti i libanesi sono utilizzati per riparare le perdite in un sistema finanziario che non tutti hanno beneficiato allo stesso modo. Se i candidati assorbono troppo, l’ingiustizia già creata dal 2019 è istituzionalizzata.

È questa battaglia che il Libano non ha ancora deciso. La ritenzione di Riad Salameh in detenzione può quindi avere un forte significato politico e simbolico, ma non risolve nessuna di queste equazioni.

La responsabilità della Banca del Libano non è limitata a quella del suo ex governatore

La Banca del Libano è ovviamente al centro della crisi. Per anni, ha ricevuto enormi risorse da banche commerciali. Questi investimenti sono stati remunerati e hanno contribuito a mantenere un sistema in cui le banche potrebbero offrire alti rendimenti ad alcuni depositanti.

I meccanismi di « ingegneria finanziaria » sono diventati sempre più importanti. Il loro scopo era quello di attrarre o mantenere le monete nel sistema. Finché i flussi di capitale continuarono, i meccanici potevano essere estesi. Quando rallentarono e poi si asciugarono, il deficit sottostante divenne impossibile da nascondere.

Riad Salameh ovviamente ha tenuto una posizione centrale in questa architettura come governatore. Ma la banca centrale non ha funzionato in un vuoto istituzionale. Le banche commerciali sono state coinvolte nel sistema. I governi avevano bisogno di finanziamenti. Le autorità politiche erano consapevoli della crescente dipendenza del paese dai flussi di valuta estera. Le decisioni monetarie e finanziarie hanno avuto luogo in un ambiente politico che per anni non ha prodotto riforme strutturali.

La giustizia e la riforma finanziaria devono quindi seguire due percorsi paralleli. La giustizia deve stabilire qualsiasi responsabilità penale personale. La riforma deve determinare le responsabilità istituzionali e finanziarie.

Se solo il primo anticipo, il Libano può possibilmente giudicare le persone pur mantenendo un sistema bancario che non è in grado di restituire i depositi. Se solo il secondo anticipo, il sistema può essere ristrutturato senza che venga punita alcuna violazione individuale. Entrambe le dimensioni sono necessarie, ma non sono intercambiabili.

La detenzione continua non è una frase

Questa chiarificazione è indispensabile in un file politicamente caricato. Il rifiuto di una domanda di rilascio non porta alla convinzione di Riad Salameh. La detenzione e il processo pre-trial sono due fasi diverse.

La decisione di Rola Othman significa che la domanda di difesa non ha convinto il magistrato. Né l’appello alla Camera d’Incriminazione ha permesso il rilascio. Ma i documenti disponibili non danno il contenuto dettagliato degli argomenti di difesa o la motivazione completa dei giudici.

Dobbiamo quindi evitare di inventare ciò che il file non dice. Non si può dire, sulla base di queste informazioni, che la detenzione è stata mantenuta a causa di un rischio di fuga, paura di intervento su prove, la gravità particolare dei fatti o qualsiasi altra ragione specifica. Questi elementi devono essere riflessi nelle decisioni giudiziarie in modo da poter essere attribuiti alla magistratura.

Questa cautela è tanto più necessaria in quanto il caso Salameh è stato oggetto di numerose procedure e indagini in Libano e all’estero da diversi anni. Mescolare i vari componenti può portare ad una procedura che viene assegnato fatti appartenenti ad un altro.

Le nuove informazioni del 25 settembre sono molto più precise e limitate: è stata presentata una richiesta di rilascio, è stata respinta, anche l’appello di questa decisione è fallito e l’ex governatore rimane detenuto.

Perché la lunghezza del file alimenta le aspettative dei candidati

Per parte della popolazione, tuttavia, queste distinzioni legali sono difficili da separare dall’esperienza vissuta dal 2019. I depositanti hanno visto i loro conti bloccati per anni. Alcuni hanno dovuto ritirare il proprio denaro a tassi o meccanismi che hanno ridotto significativamente il suo valore reale. Altri hanno finanziato lo studio o la cura dei parenti con grandi difficoltà all’estero.

In questo contesto, la detenzione dell’ex governatore è inevitabilmente interpretata come elemento di responsabilità. Ma le aspettative nella magistratura possono diventare sproporzionate.

I candidati hanno bisogno di tre risposte diverse. Il primo è giudiziario: sono stati commessi dei reati, da chi e per quali importi? Il secondo è finanziario: quanti dei loro depositi saranno in grado di recuperare e su quale programma? Il terzo è istituzionale: come possiamo impedire che un sistema simile venga ricostruito dopo la crisi?

Il file Salameh può contribuire alla prima risposta. Non può fornire gli altri due da solo.

Il rimborso dei depositi dipenderà principalmente dalla ristrutturazione bancaria, dalla capacità finanziaria della Banca del Libano, dai beni disponibili, dai fondi propri delle banche e dalla politica adottata per destinare le perdite.

La prevenzione di una nuova crisi dipenderà dalla riforma della vigilanza bancaria, dalla governance delle banche centrali, dalle regole di trasparenza e dalla fine di un modello in cui lo Stato finanzia i suoi disavanzi in modo sostenibile grazie alle risorse attratte dal settore finanziario.

Karim Souaid eredita una banca centrale da ricostruire

Il registro giudiziario dell’ex governatore si svolge in un momento in cui il suo successore, Karim Suaid, deve gestire una Banca del Libano che è profondamente diversa da quella degli anni prima della crisi.

L’istituzione deve riconquistare la credibilità monetaria partecipando all’insediamento del passato. Deve mantenere la stabilità dei tassi di cambio, gestire le riserve disponibili e lavorare alla ristrutturazione del sistema bancario. Allo stesso tempo, è direttamente coinvolto nella discussione del difetto finanziario e passività accumulate alle banche.

La difficoltà è notevole. Una banca centrale può stabilizzare la valuta senza aver risolto il suo bilancio. La relativa stabilità della sterlina circa 89 500 per un dollaro dal 2023 non significa che la crisi finanziaria è finita.

Attualmente il paese vive con due realtà parallele. Il primo è la stabilità monetaria relativa dopo diversi anni di collasso. La seconda è la persistenza di un sistema bancario in cui i depositi precrisi non sono ancora liberamente disponibili.

Karim Souaid deve quindi evitare che la stabilizzazione dei tassi di cambio sia confusa con la normalizzazione finanziaria. Il vero test sarà la possibilità di partecipare a una soluzione per riconoscere perdite, ristrutturare banche e ripristinare la normale intermediazione finanziaria.

In questo contesto, il dossier Salameh rappresenta anche il passato istituzionale la cui nuova direzione deve essere distinta.

Le banche non possono trasformare Salameh in un singolo manager

Un altro rischio di concentrarsi sull’ex governatore è che gli altri giocatori del sistema possono presentarsi come mere vittime della politica della Banca del Libano.

Tuttavia, le banche commerciali hanno svolto un ruolo centrale. Hanno messo risorse significative con la banca centrale, ricevuto un alto compenso e costruito i propri modelli di business intorno a questo rapporto. Avevano consiglieri, rami, comitati di rischio e azionisti.

Essi devono pertanto essere ritenuti responsabili per le proprie decisioni di gestione. La questione non è di negare la responsabilità della Banca del Libano, ma di evitarla assorbendo tutti gli altri.

Questa distinzione diventa cruciale nella ristrutturazione. Se l’intera crisi è presentata come conseguenza delle decisioni dell’ex governatore, gli azionisti bancari possono sostenere che le loro istituzioni sono state ingannate o trascinate in un sistema per il quale non sono responsabili. Questa lettura avrebbe conseguenze dirette per la distribuzione delle perdite.

Uno dei principi al centro delle discussioni di ristrutturazione è proprio che l’equità deve assorbire le perdite prima di essere trasferita più ampiamente. I proprietari di un istituto finanziario assumono il rischio del loro investimento.

La ricerca delle responsabilità giudiziarie di Riad Salameh non dovrebbe quindi diventare un meccanismo per privare le banche di responsabilità.

Né il Parlamento può delegare la crisi ai tribunali

Lo stesso vale per la classe politica. I tribunali possono rivedere le transazioni e perseguire gli individui. Non possono passare una legge sulla risoluzione bancaria, ristrutturare il debito pubblico o definire il trattamento dei depositi.

Queste decisioni sono di competenza del governo e del Parlamento.

Tuttavia, i blocchi politici hanno ritardato le principali riforme post-crisi per diversi anni. Il controllo del capitale è stato discusso a lungo dopo l’emergere di restrizioni informali. La riforma del segreto bancario ha richiesto diversi passi. La risoluzione bancaria e la distribuzione del divario finanziario rimangono al centro di battaglie particolarmente difficili.

In queste circostanze, il processo di un ex governatore non può diventare un sostituto della responsabilità politica. I membri devono ancora decidere come assegnare circa $70 miliardi di perdite. Nessun giudizio penale può prendere questa decisione al loro posto.

Questa realtà ci permette anche di capire perché il caso Salameh rimane politicamente esplosivo. Si riferisce costantemente alla classe politica a una questione più ampia: quanto sono state isolate le decisioni della Banca del Libano e quanto corrispondevano ad un sistema accettato perché ha permesso allo Stato di continuare a funzionare senza riforma?

Rispondere a questa domanda va oltre una richiesta di rilascio.

La giustizia ha affrontato un’aspettativa molto più ampia della verità che del caso criminale

La continua detenzione di Riad Salameh pone infine la giustizia di fronte alle aspettative quasi impossibili. Una gran parte della popolazione vuole capire come un sistema presentato per anni come solido potrebbe crollare con perdite di diverse decine di miliardi di dollari.

Una procedura penale non è una commissione d’inchiesta storica. Deve concentrarsi su fatti specifici, prove e responsabilità individuali.

Questa limitazione può creare frustrazione. Anche un processo molto dettagliato non racconterà necessariamente la storia del modello finanziario libanese. Non sostituirà un controllo completo delle politiche pubbliche, delle relazioni tra la Banca del Libano e le banche, delle decisioni governative e del debito.

Ma la giustizia può portare una cosa essenziale: stabilire, nei casi precedenti, se gli atti illegali sono stati commessi e da cui. Questa funzione è tanto più importante in un paese in cui l’impunità per i funzionari pubblici è regolarmente denunciata.

Il nuovo rifiuto del rilascio prolunga quindi una sequenza giudiziaria il cui risultato rimane aperto. Non costituisce un’assoluzione o una condanna. Mantiene semplicemente l’ex governatore in custodia mentre il procedimento è in corso.

Il caso non può essere chiuso con una sola decisione

La questione Salameh ha finalmente diversi livelli che dovranno andare avanti separatamente. In primo luogo, c’è il destino personale dell’ex governatore e le decisioni prese nel procedimento che lo riguardano. Poi c’è la ricerca di possibili beni relativi ai reati e la loro possibile recupero. Infine, c’Ã ̈ la ricostruzione del sistema finanziario di cui Ã ̈ stato uno dei principali leader per tre decenni.

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