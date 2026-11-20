La coalizione guidata dall’Arabia Saudita ha detto che ha intercettato i droni venerdì e ha attribuito un missile all’Houthis. Le sue dichiarazioni non danno un equilibrio umano. Descrivono una nuova sequenza, distinta dai danni registrati giovedì su un edificio nel distretto finanziario di Riyadh, secondo la Protezione Civile Saudita.

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La coalizione guidata dai sauditi ha annunciato venerdì 20 novembre, nuove intercettazioni di droni e un missile che attribuisce agli Houthis. Questi annunci sono separati dall’incidente che ha danneggiato un edificio a Riyadh il Giovedi. I comunicati stampa di venerdì non mostrano un impatto umano.

In due dichiarazioni emesse dall’agenzia ufficiale saudita, il portavoce della coalizione, Turki al-Maliki, afferma che i droni sono stati intercettati e distrutti nella regione di Riyadh e nella parte meridionale del regno. In un altro comunicato stampa, ha riferito di intercettare un missile diretto a sud. In entrambi i casi, l’assegnazione del fuoco all’Houthis proviene dalla coalizione, che sostiene il governo yemenita riconosciuto a livello internazionale.

Questi annunci documentano ciò che le autorità dicono di aver intercettato. Essi non costituiscono un record completo delle sparatorie di venerdì e non consentono l’istituzione indipendente dei loro obiettivi o l’entità dei possibili danni. Non sono state trovate richieste identificabili per questi due episodi specifici al momento della pubblicazione.

A Riyadh, la recensione di giovedì rimane separata

I nuovi comunicati non descrivono i danni riportati il giorno precedente nel distretto finanziario di Riyadh. Giovedì 19 novembre, la Protezione Civile Saudita ha riportato danni a un edificio e non ha riportato feriti. Questo bilancio è quello delle autorità saudite per questo edificio giovedì. Non si applica alle intercettazioni annunciate venerdì, che i comunicati stampa non si riferiscono a questo danno.

Il Bahrain e il governo yemenita hanno condannato venerdì l’attacco riferito al distretto finanziario e hanno espresso il loro sostegno a Riyadh. Il Ministero degli Affari Esteri del Bahrain ha chiesto al Consiglio di Sicurezza di agire contro ripetuti attacchi. Queste posizioni riguardano l’incidente del giorno precedente. Non confermano indipendentemente il progresso delle nuove intercettazioni.

Un rischio regionale già segnalato dall’ONU

Il Consiglio di Sicurezza aveva già condannato gli attacchi contro l’Arabia Saudita nel mese di settembre e aveva messo in guardia contro un’estensione del conflitto al di là dello Yemen. Questo promemoria fa luce sul contesto regionale, ma non è né una reazione dell’ONU all’episodio di venerdì né una verifica degli annunci di coalizione. Al fine di determinare le conseguenze di queste nuove riprese, c’è ancora una mancanza di un record civile separato da quello riportato giovedì a Riyadh.

Vista di Riyadh nel febbraio 2018, fotografia d’archivio; Non mostra gli eventi del 19 e 20 novembre 2026. B.alotaby, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Immagine ridimensionata per copertura.

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