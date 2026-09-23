A Roumieh, 400 prigionieri in sciopero della fame

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Circa 400 detenuti nella prigione centrale di Roumieh, la maggior parte dei quali sono islamisti, continuano ad essere detenuti in prigionesciopero della fameil 12 settembre è iniziata per protestare contro la sospensione della legge di amnistia generale. Dieci giorni dopo l’inizio del movimento, il problema della salute è ora aggiunto al braccio legale: 80 attaccanti soffrono di malattie croniche, mentre l’amministrazione della prigione monitora la loro salute. Nel cuore della crisi c’è una legge approvata il 12 agosto dal Parlamento e provvisoriamente congelata il 10 settembre dal Consiglio costituzionale dopo che è stato presentato un appello.

Uno sciopero che entra in una fase sensibile

La mobilitazione è concentrata in Rumieh, a nord-est di Beirut, nella più grande prigione del Libano. Secondo una fonte giudiziaria citata da un’agenzia di stampa, circa 400 detenuti, per lo più islamisti, si sono rifiutati di nutrirsi dal 12 settembre. La loro pretesa è direttamente legata all’amnistia generale: essi chiedono l’attuazione del testo adottato dai deputati.

Dopo dieci giorni di sciopero, la durata del movimento stesso diventa un fattore di rischio. I funzionari della prigione controllano lo stato dei partecipanti, compresi gli 80 prigionieri con malattie croniche. I rapporti della stampa libanese indicano anche casi di esaurimento tra gli scioperanti. La situazione medica può rapidamente diventare un problema aggiuntivo se il movimento continua.

Perché la legge sull’amnistia è sospesa?

Il 12 agosto 2026 il Parlamento libanese ha adottato la legge generale sull’amnistia, dopo diversi anni di discussioni e tentativi falliti. Questa è la prima misura generale di amnistia di questa grandezza da quella adottata nel 1991 in seguito alla guerra civile.

Tuttavia, la legislazione non prevede il rilascio indistinto di tutti i detenuti. Esso combina misure di amnistia con riduzioni eccezionali in determinate frasi, con esclusioni in diverse categorie di crimini gravi. La sua adozione ravvivò immediatamente un vecchio dibattito politico e comunitario, in particolare sul destino dei detenuti islamisti.

Il processo cambiò direzione all’inizio di settembre. I parlamentari del forte blocco libanese, legati alla Corrente Patriottica Libera, hanno chiesto al Consiglio costituzionale di contestare la legge. Il 10 settembre, la maggioranza ha deciso di sospendere temporaneamente gli effetti dell’atto n. 70/2026, esaminando i meriti del ricorso.

Questa decisione non significa pertanto che la legge sia stata annullata. Previene la sua applicazione durante la revisione costituzionale. Per i prigionieri che ritenevano di poter beneficiare rapidamente delle sue disposizioni, questa distinzione giuridica ha una conseguenza molto concreta: nessuna misura prevista nel testo controverso può essere attuata mentre la sospensione rimane in vigore.

Il Consiglio costituzionale al centro della crisi

La pressione si muove così verso il Consiglio costituzionale. L’istituzione deve determinare se la legge è conforme alla Costituzione e se le denunce nell’appello giustificano il suo annullamento totale o parziale. La sua decisione è prevista nelle prossime settimane.

In particolare, l’appello pone questioni relative alla procedura di adozione del testo, ai diritti delle vittime e ai principi di uguaglianza e di proporzionalità. I sfidanti hanno anche difeso la necessità di distinguere tra detenzione a lungo termine senza processo e crimini gravi.

Questa distinzione è al centro della controversia. Parte del dibattito pubblico presenta l’amnistia come mezzo per riparare situazioni giudiziarie anormalmente lunghe e ridurre la congestione del carcere. Al contrario, i suoi oppositori temono che una misura generale permetterà alle persone coinvolte in atti gravi di ottenere la remissione della sentenza o del rilascio senza una risposta sufficiente ai diritti delle vittime.

Per gli scioperanti di Roumieh, tuttavia, il calendario istituzionale è diventato il problema principale. Il loro movimento mira proprio a creare pressione durante questo periodo di attesa. Il Consiglio costituzionale deve decidere secondo le proprie procedure, mentre la situazione all’interno della prigione si sta evolvendo al ritmo dello sciopero.

I detenuti islamici, il punto più sensibile

La questione dei detenuti islamisti è da anni uno dei principali ostacoli ad un accordo politico su un’amnistia generale in Libano. Alcuni sono stati condannati per reati legati al terrorismo o per il coinvolgimento in scontri armati. Altri rimangono detenuti nei procedimenti che sono in corso da anni.

Il caso è particolarmente sensibile quando le accuse riguardano attacchi contro l’esercito libanese. Anche prima del voto di agosto, c’era stata una forte opposizione alla possibilità che alcune persone condannate o perseguite in questi casi potessero beneficiare del nuovo sistema.

Questa dimensione spiega in parte perché il dibattito va ben oltre le mura di Roumieh. I difensori dell’amnistia devono distinguere tra persone condannate a reati gravi e coloro che sono stati tenuti in eccessiva detenzione pre-triale o i cui documenti giudiziari non hanno avanzato. Per gli oppositori del testo, una riforma del sistema giudiziario non dovrebbe portare alla rimozione delle responsabilità penali, in particolare quando militari o civili sono stati uccisi.

La legge approvata in agosto deriva da un difficile compromesso politico. Si rivolge a diverse categorie di detenuti e persone ricercate e non si applica esclusivamente agli islamisti. Ma sono questi che cristallizzano la maggior parte della controversia e, in Roumieh, costituiscono il nucleo principale della mobilitazione attuale.

Roumieh rivela una crisi di prigione molto più ampia

Lo sciopero della fame è principalmente in un sistema in cui la detenzione pre-triale è di notevole importanza. Nella sua relazione annuale per il 2025, la Commissione nazionale per i diritti dell’uomo libanese ha stimato che circa l’82 per cento dei detenuti aspettavano il completamento del loro procedimento giudiziario. I dati ufficiali della Commissione hanno mostrato 6.212 detenuti al 10 marzo 2026.

La stessa istituzione ha valutato l’occupazione delle prigioni a quasi il 300 per cento della loro capacità. Questo sovraffollamento non è dovuto esclusivamente al numero di condanne. I ritardi nei tribunali, la detenzione preventiva prolungata, la mancanza di infrastrutture adeguate e le conseguenze delle crisi successive hanno contribuito all’accumulo di detenuti.

Roumieh è l’esempio più visibile. Costruito negli anni ’60 e ufficialmente aperto nel 1971, l’istituzione è stata progettata per circa 1.300 persone. È da tempo sede di una popolazione ben al di sopra di questa capacità iniziale. La prigione è diventata così sia un luogo di detenzione che un simbolo delle disfunzioni strutturali della politica carceraria libanese.

Amnesty può ridurre la pressione senza risolvere le sue cause

È in questo contesto che l’amnistia generale è stata presentata dai suoi difensori come uno dei mezzi per ridurre rapidamente la popolazione carceraria. Un rilascio di prigionieri idonei o una riduzione di alcune frasi potrebbero effettivamente ridurre il numero di prigionieri. Ma solo non risolverebbe i meccanismi che producono sovrappopolazione.

La percentuale molto elevata di persone in detenzione pre-triale illustra questa limitazione. Se le procedure continuano ad estendersi per lunghi periodi e le istituzioni rimangono insufficienti, l’effetto di un’amnistia sull’occupazione delle prigioni può rimanere temporaneo. La questione riguarda quindi anche la velocità delle prove, l’applicazione delle regole che disciplinano la detenzione pre-triale e le possibili alternative alla detenzione pre-triale.

Questa differenza tra risposta immediata e riforma strutturale è essenziale per comprendere l’attuale conflitto. Per i prigionieri che possono beneficiare della legge, l’urgenza riguarda la loro situazione individuale e l’entrata in vigore della legge. Per lo Stato, la crisi pone una domanda più ampia: come possiamo ridurre una popolazione carceraria che è ben oltre la capacità disponibile senza indebolire i diritti delle vittime o l’accusa dei crimini più gravi?

Un’aspettativa sanitaria e giudiziaria

A Roumieh, questi dibattiti istituzionali hanno ora una traduzione fisica. Ogni giorno supplementare di sciopero aumenta l’attenzione allo stato di salute dei detenuti, in particolare quelli con malattie croniche. L’amministrazione deve monitorare la mobilitazione collettiva pur mantenendo il funzionamento di uno stabilimento già sovraccarico.

Tuttavia, il caso rimane sospeso da una decisione legale. Fino a quando il Consiglio costituzionale non deciderà l’appello, la legge generale sull’amnistia resterà congelata e i detenuti interessati non potranno beneficiare delle misure che essa fornisce. Una validazione del testo potrebbe spianare la strada alla sua applicazione; la censura completa o parziale richiederebbe alle autorità politiche e giudiziarie di rivedere il sistema.

Per i circa 400 detenuti in sciopero della fame, il programma è più immediato. Il loro movimento, iniziato il 12 settembre, continua come le autorità carcerarie monitorano 80 attaccanti affetti da malattie croniche. La prossima fase istituzionale appartiene al Consiglio costituzionale, ma l’evoluzione della situazione a Roumieh ora dipende anche dalla capacità dei detenuti di prolungare il loro movimento senza un grave peggioramento della loro salute.