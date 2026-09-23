Macron difende la sovranità del Libano all’ONU

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Nel rostro dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, martedì 22 settembre 2026 a New York, Emmanuel Macron ha dedicato una parte sostanziale del suo ultimo discorso all’ONU come presidente francese alla crisi del Medio Oriente. Per il Libano, il suo messaggio era particolarmente diretto: la distruzione nel sud e lo spostamento delle persone sono legati ad un attacco alla sovranità libanese, mentre, a suo avviso, il disarmo di Hezbollah può essere raggiunto solo duramente attraverso il ripristino dell’autorità di uno Stato libanese completamente sovrano. Allo stesso tempo, il presidente francese indurì il suo discorso verso Israele, credendo che la sicurezza dello Stato ebraico non poteva essere costruita dalla violazione della sovranità dei suoi vicini.

Il passaggio dedicato al Libano ha occupato solo pochi minuti di un intervento molto più ampio. Tuttavia, si concentra sulla dottrina che Parigi difende da diversi mesi: ritiro israeliano, ripristino dell’autorità dello Stato libanese, monopolio delle armi da parte di istituzioni legittime e regolamento politico delle questioni di sicurezza. Macron ha quindi rifiutato di dissociare le due questioni che dominano il dibattito libanese. Egli ha condannato la violazione della sovranità del paese, riaffermando che Hezbollah deve cedere le sue armi.

Macron all’ONU: il Libano ritorna alla sovranità

Emmanuel Macron costruì il suo passaggio sul Medio Oriente intorno a un principio: sovranità statale. Esso ritiene che il suo rispetto solo potrebbe ripristinare la pace e la sicurezza nella regione. Il Libano arrivò prima in questa sequenza prima della Palestina e della Cisgiordania. Questa scelta ha dato al caso libanese un posto politico speciale in un discorso dedicato in gran parte alla difesa del diritto internazionale e del multilateralismo.

Il presidente francese si riferì al libanese e ai villaggi del sud « distrutti uno dopo l’altro ». Questa formulazione si riferisce direttamente alla realtà territoriale del conflitto: le località libanesi meridionali rimangono al centro delle operazioni militari, dello spostamento e del contenzioso tra Beirut e Israele. Macron dunque non ritrasse semplicemente la crisi come un confronto tra Israele e Hezbollah. Essa lo ha posto nel contesto più ampio della sovranità di uno Stato e della protezione del suo popolo.

Poi ha collegato questa sovranità al dossier delle armi di Hezbollah. « Solo un Libano completamente sovrano può portare al ritorno delle armi a Hezbollah », ha detto il Capo di Stato francese. La frase è importante perché imposta un ordine politico. Nel ragionamento francese, il disarmo del movimento sciita non deve derivare da una duratura sostituzione dell’esercito israeliano con lo stato libanese. Essa deve derivare dal rafforzamento delle istituzioni libanesi e dal ripristino della loro autorità in tutto il paese.

Questa posizione non significa che Hezbollah sia risparmiato. Macron chiede esplicitamente che il movimento restituisca le sue armi. Per diversi mesi, Parigi ha considerato che il monopolio della forza deve essere restituito alle istituzioni legittime. Ma il Presidente francese pone questo requisito in un quadro che impone anche obblighi a Israele. La sovranità libanese non può essere invocata contro le armi di Hezbollah mentre viene ignorata quando si tratta della presenza o delle operazioni militari israeliane in Libano.

Una critica molto più diretta della strategia israeliana

È su questo punto che il discorso del 22 settembre segna uno dei suoi passaggi più forti. Emmanuel Macron ha detto che coloro che pretendono di garantire la sicurezza di Israele violando la sovranità dei suoi vicini stanno commettendo un « errore sbagliato ». Ha aggiunto che una tale strategia ha indebolito la sicurezza israeliana a breve e a lungo termine. Il punto va quindi oltre il caso libanese: mira ad un concetto regionale di sicurezza basato sull’intervento militare oltre i confini israeliani.

Applicato in Libano, il messaggio non è ambiguo. Parigi non ritiene che le preoccupazioni della sicurezza israeliana diano a Israele un diritto generale di intervenire nel territorio libanese. La Francia riconosce le sfide di sicurezza contro Israele, ma contesta che il loro trattamento può essere sostenuto attraverso scioperi, presenza territoriale o operazioni che indeboliscono l’autorità di Beirut.

Questa critica fa parte di una linea già formulata da Macron prima dell’Assemblea Generale. Nel mese di luglio, durante un viaggio in Siria, ha riassunto la posizione francese in due richieste parallele: Hezbollah deve restituire le armi e Israele deve lasciare il Libano. Aveva anche sostenuto un meccanismo di coordinamento per affrontare le preoccupazioni di sicurezza senza uso immediato dei bombardamenti. Il discorso di New York prende il controllo di questa architettura e gli dà visibilità internazionale.

Il ragionamento francese ha così due parti che rispondono. La prima riguarda Hezbollah: nessuna organizzazione armata dovrebbe essere un sostituto a lungo termine dello Stato libanese. Il secondo è Israele: nessun potere confinante dovrebbe approfittare dell’indebolimento dello Stato libanese per imporre il proprio regime di sicurezza con la forza. In entrambi i casi, Parigi pone lo stato libanese al centro della soluzione.

Sud Libano, punto concreto del discorso francese

Il riferimento a villaggi distrutti e popolazioni sfollate dà al discorso una dimensione concreta. Il Sud non è indicato come una semplice linea di confronto militare. Macron insiste sulle conseguenze per gli abitanti e sulla difficoltà di ripristinare la vita normale fino a quando la sovranità libanese non è effettivamente ripristinata.

Questo numero è centrale per Beirut. Il ritorno sostenibile delle persone sfollate internamente dipende dalle condizioni di sicurezza, dalla ricostruzione delle località colpite e dalla capacità dello Stato di riprendere il controllo del territorio. La presenza delle forze israeliane, gli scioperi e la registrazione delle armi di Hezbollah rimangono intrecciate. Una soluzione limitata a uno di questi elementi lascerebbe intatte altre cause di tensione.

Per Parigi, l’esercito libanese deve essere l’istituzione intorno alla quale si organizza questa ripresa della sovranità. La Francia da tempo lavora per rafforzare le forze armate libanesi. Questa priorità ha assunto un’importanza aggiuntiva con le discussioni sul futuro dell’accordo internazionale nel sud e il previsto ritiro dell’UNIFIL dal 2027.

Qualche giorno prima del suo discorso a New York, Macron aveva ricevuto a Parigi il presidente libanese Joseph Aoun e il re Abdullah II di Giordania. Le discussioni del 17 settembre si sono concentrate specificamente sulle esigenze delle Forze Armate libanesi, sulla sicurezza nel Sud e sulle opzioni per evitare un vuoto dopo l’UNIFIL. La sequenza delle Nazioni Unite non è quindi isolata. Esso estende un’iniziativa diplomatica e militare intrapresa prima dell’Assemblea Generale.

Disarmare Hezbollah senza indebolire lo stato

Il punto più sensibile rimane il disarmo di Hezbollah. Emmanuel Macron non lo evitò né lo relativizzò. La descrisse esplicitamente come condizione per il ripristino della sicurezza in Libano e nei paesi vicini. Ma la sua formulazione differisce da una logica che la sola pressione militare israeliana sarebbe il mezzo per raggiungere questo risultato.

La posizione francese si basa su un’osservazione politica: chiedere allo Stato libanese di disarmare Hezbollah significa dare a tale Stato i mezzi per esercitare efficacemente la sua autorità. Ciò significa rafforzare l’esercito, le istituzioni e i meccanismi di sicurezza. Parigi teme che un ulteriore indebolimento delle strutture statali renderà il disarmo più difficile e aumenterà il rischio di confronto interno.

Macron aveva spiegato questo ragionamento con grande precisione in luglio. Egli avvertì che la rimozione delle armi di Hezbollah non poteva essere richiesta mentre indeboliva coloro che detenevano il legittimo monopolio della forza. Egli aveva anche menzionato il rischio di spingere il paese verso una guerra civile se questa contraddizione non è stata presa in considerazione. A New York, ha condensato questa dottrina nella nozione di « Libano sovrano integrale ».

Questa formulazione è anche importante per le autorità libanesi. Il presidente Joseph Aoun e il governo di Nawaf Salam hanno affermato la loro volontà di ripristinare il monopolio statale sulle armi. La questione riguarda ora il calendario, i mezzi e le garanzie per condurre questo processo senza causare ulteriore confronto interno e senza lasciare il sud esposto all’occupazione o alle operazioni israeliane permanenti.

Israele direttamente colpito dal principio di sovranità

Il discorso di Macron non era limitato al Libano. La sequenza dedicata a Gaza e alla Cisgiordania ha rafforzato la portata della sua critica al governo israeliano. Il presidente francese ha denunciato la mancanza di un reale miglioramento umanitario a Gaza e ha messo in discussione la credibilità internazionale della crisi continua. Ha anche attaccato la logica delle operazioni israeliane nella Cisgiordania.

Macron ha sfidato in particolare l’uso della lotta contro Hamas come una giustificazione generale per la politica nei territori palestinesi. Le sue dichiarazioni sulla Cisgiordania provocarono una reazione molto forte dall’ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che li chiamò « assurdità grottesca ». Questa reazione dimostra che il confronto verbale tra Parigi e il governo israeliano ora supera i disaccordi tecnici.

Per il Libano, questo è uno sviluppo importante. La critica francese delle operazioni israeliane non è più formulata solo in nome della stabilità del confine libanese-israeliano. Si inserisce in una denuncia più generale dell’uso della forza quando viola la sovranità dei vicini di Israele o dei diritti dei palestinesi. Macron cerca quindi di applicare lo stesso principio a diversi teatri regionali.

Allo stesso tempo, il presidente francese mantiene il suo impegno per la sicurezza di Israele. È proprio in nome di questa sicurezza che sfida la strategia del governo israeliano. La sua argomentazione non è che Israele non abbia legittime preoccupazioni di sicurezza, ma che la ripetuta violazione della sovranità dei suoi vicini, dice, risulta più instabilità e quindi più insicurezza.

Gaza e la Cisgiordania danno un significato regionale al discorso

Il passaggio dedicato a Gaza è stato uno dei più offensivi del discorso. Macron ha ricordato il riconoscimento dello Stato di Palestina annunciato un anno prima con diversi altri paesi. Di fronte alla critica di questo riconoscimento come puramente simbolico, ha rovesciato l’argomento chiedendo quale credibilità la comunità internazionale ha mantenuto se è rimasto inattivo a Gaza.

Ha anche denunciato una pace che, a suo avviso, non aveva permesso di riaprire canali umanitari in modo sostenibile. Poi ha chiesto se i leader si sono riuniti a New York dovrebbero continuare a contemplare un « mostra che ci vergogna tutti ». Il tono contrasta con una diplomazia francese a lungo ansiosa di mantenere pubblicamente un rigoroso equilibrio verbale tra la sicurezza di Israele e la critica delle sue operazioni.

Questa fermezza dà più peso al passaggio sul Libano. Quando Macron parla dei villaggi distrutti del Sud, questa frase non è una osservazione isolata. Appartiene a una sequenza in cui il Presidente francese pone in discussione le conseguenze territoriali e umane della strategia israeliana in diverse aree limitrofe.

Ciò non significa che Parigi adotti le posizioni di Hezbollah o abbandoni le sue richieste. Al contrario, Macron associa nello stesso ragionamento il disarmo del movimento e la fine degli attacchi israeliani alla sovranità libanese. Questa simultaneità è il cuore della posizione francese: il Libano non deve essere un territorio usato da un’organizzazione armata autonoma per agire contro Israele o uno spazio in cui Israele potrebbe intervenire in nome della sua sicurezza.

Una dottrina francese basata sull' »stesso diritto per tutti »

Il filo del discorso va oltre il Medio Oriente. Emmanuel Macron difese un ordine internazionale in cui la sovranità non dipende dal potere militare di uno Stato o delle sue alleanze. Si opponeva a questa concezione a quella che egli descrisse come il ritorno della forza senza regola e logica del potere.

Per Parigi, questa coerenza è anche una questione di credibilità diplomatica. La Francia non può difendere l’integrità territoriale dell’Ucraina contro la Russia mentre tratta le violazioni della sovranità in Medio Oriente in modo diverso. Macron aveva già formulato questo principio quando si è trasferito in Siria: il diritto internazionale non può cambiare in base alle latitudini e alle longitudini.

Nel caso libanese, questa dottrina porta ad un’equazione esigente. Hezbollah deve abbandonare il suo arsenale autonomo. Israele deve rispettare l’integrità territoriale del Libano. L’esercito libanese deve essere in grado di schierarsi. Le istituzioni di Beirut devono recuperare il vero esercizio della sovranità. Infine, un sistema di sicurezza deve impedire al confine di diventare un fronte permanente.

Questo approccio tenta di rompere la scelta binaria tra gli argomenti di sicurezza israeliani e Hezbollah. Parigi vuole spostare il centro di gravità nello stato libanese. Ciò implica tuttavia che il governo abbia risorse militari, politiche e finanziarie sufficienti. Questa condizione rimane uno dei principali ostacoli all’applicazione della dottrina francese.

UNIFIL e il contesto post-2026

La questione UNIFIL dà al discorso un’urgenza aggiuntiva. L’accordo internazionale nel sud deve subire una grande trasformazione, con un ritiro previsto dal gennaio 2027. Per il Libano, il rischio è un vuoto di sicurezza in una zona in cui i bilanci rimangono fragili.

La Francia sta quindi lavorando con il Libano, la Giordania e diversi partner europei e arabi sulle soluzioni che potrebbero accompagnare l’esercito libanese. Le discussioni hanno riguardato la formazione, l’attrezzatura, l’intelligenza, l’assistenza e i meccanismi internazionali che potrebbero avere successo in alcune funzioni attualmente svolte da UNIFIL.

La sfida è politica e militare. Un nuovo meccanismo non può essere efficace se le principali questioni di sovranità rimangono aperte. Il ritiro israeliano, il controllo delle armi, il dispiegamento dell’esercito libanese e la sicurezza del popolo devono andare avanti in modo coordinato. In caso contrario, sostituire una missione internazionale con un’altra architettura sarebbe solo temporaneamente gestire i sintomi della crisi.

Il discorso di Macron alle Nazioni Unite deve quindi essere letto alla luce di tale scadenza. Insistendo su un « Libano sovrano completo», il presidente francese definisce meno uno slogan che un obiettivo operativo: trasferire gradualmente la responsabilità di sicurezza alle istituzioni libanesi, pur ottenendo garanzie esterne che consentano a questa transizione di non trasformarsi in un nuovo confronto.

Che cosa cambia il discorso, e che cosa non regola

Per Beirut, il principale significato politico del discorso sta nel fatto che la Francia collega pubblicamente il disarmo di Hezbollah nel rispetto della sovranità libanese da parte di Israele. Questa articolazione consente alle autorità libanesi di difendere il monopolio delle armi senza presentare questa politica come esecuzione di una richiesta israeliana. Essa pone il processo in una logica istituzionale libanese.

Il discorso rafforza anche la pressione diplomatica su Israele. In riferimento ai villaggi distrutti, agli sfollati e alla sovranità libanese prima dell’Assemblea Generale, Macron di nuovo internazionalizza un problema che potrebbe essere ridotto ad un rapporto unico di forza militare tra Israele e Hezbollah. Parigi afferma che il confine e il territorio libanese sono soggetti al diritto internazionale e non solo al rapporto delle forze.

Ma questa posizione francese non è sufficiente per risolvere i problemi concreti. Il calendario per un ritiro israeliano, le modalità per il disarmo di Hezbollah, la capacità dell’esercito libanese di schierarsi ovunque, le garanzie di sicurezza richieste da Israele e il futuro meccanismo internazionale rimangono separate, anche se sono collegate.

Il discorso del 22 settembre non prevede quindi un piano di attuazione dettagliato. Piuttosto, stabilisce i principi che la Francia vuole vedere guidare la fase successiva. Il suo interesse per il Libano sta proprio nella combinazione di questi principi: il rifiuto di una sovranità armata in competizione incarnata da Hezbollah, il rifiuto della sovranità libanese amputata dall’intervento israeliano, e il sostegno dell’esercito come istituzione responsabile del riguadagnare il controllo del territorio.

A New York Macron mise il Libano in una più ampia battaglia diplomatica sul valore del diritto internazionale. Il prossimo passo sarà meno nelle dichiarazioni che nella capacità di Parigi e dei suoi partner di trasformare questa dottrina in meccanismi concreti: sostegno alle Forze Armate libanesi, organizzazione del post-FINUL, ricostruzione del Sud, ritorno di sfollati, ritiro israeliano e trasferimento effettivo di armi alle istituzioni statali. A pochi mesi dall’inizio del ritiro dell’UNIFIL, la posizione francese sarà ora misurata su questa implementazione.