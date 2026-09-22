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L’Unione europea premia i giornalisti dal Libano, Palestina, Siria e Iraq al 2026 Samir Kassir Prize

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Il 21 settembre 2026, la delegazione dell’Unione europea in Libano e la Fondazione Samir Kassir hanno annunciato i risultati dellaeedizione del Samir Kassir Prize for Press Freedom, in una cerimonia nei giardini del Sursock Palace di Beirut. Creato e finanziato dall’Unione Europea, questo premio è riconosciuto a livello internazionale come una grande distinzione nella libertà di stampa e come il più prestigioso premio giornalistico in Medio Oriente, Nord Africa e nel Golfo. Dal 2006, la cerimonia si è tenuta annualmente per commemorare l’assassinio del giornalista libanese Samir Kassir il 2 giugno 2005 a Beirut e per celebrare la sua vita, i suoi valori e la sua lotta intellettuale e professionale.

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