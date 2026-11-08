8 novembre 1943: il voto contro il mandato

L’8 novembre 1943 i deputati libanesi ritirarono il mandato francese dalla Costituzione. L’elezione precede gli arresti dell’11 novembre e il rilascio di 22. Una rassegna delle sue disposizioni, il dibattito linguistico e il confronto tra il governo libanese e le autorità francesi a Beirut. La sessione deve essere distinta dalla legge costituzionale del 9 novembre. Gli archivi diplomatici chiariscono anche il numero degli elettori e il rinvio della questione della bandiera, spesso confusa con questa prima revisione.

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L’8 novembre 1943 la Camera dei deputati libanesi votò su una revisione costituzionale che rimosse le disposizioni relative al mandato francese. In quel giorno, il governo di Riad al-Solh e il presidente Bechara al-Khury hanno rivendicato l’indipendenza nel testo stesso delle istituzioni. La Francia sfida il diritto di agire senza il suo consenso. Tre giorni dopo, le sue autorità arrestarono i principali leader libanesi.

Questa sessione ha preceduto da due settimane la data che è diventata la festa nazionale. Né dovrebbe essere confuso con la data del testo legale: il voto si è svolto l’8 novembre, mentre la legge costituzionale è datata 9 novembre 1943. La posta in gioco è quindi chiara: le autorità elette a Beirut possono rimuovere le disposizioni che li pongono sotto tutela loro stessi?

8 novembre 1943: la sovranità entra nella Costituzione

La Costituzione del 1926 organizza una Repubblica con un Presidente, un Governo e un Parlamento. Ma molti dei suoi articoli riservano prerogative al potere di avvocato. L’esistenza di istituzioni libanesi non significa quindi che esercitano liberamente tutti gli attributi della sovranità. Le disposizioni relative alla Francia e alla Lega delle Nazioni mantengono tale limitazione nella legge di base.

La riforma di novembre mira a questi riferimenti. L’articolo 1 cessa di rendere la definizione del territorio dipendente dal riconoscimento francese e dalla Lega delle Nazioni. Nell’articolo 52, la competenza presidenziale in materia di trattato non è più soggetta a una disposizione del mandato. L’articolo 102 perde la sentenza che ha posto la Costituzione sotto la protezione dell’agente francese.

Gli articoli da 90 a 94, che trattano delle disposizioni del mandato, sono abrogati. Queste abolizioni influenzano il rapporto tra le istituzioni libanesi e l’autorità francese. Essi danno una traduzione legale al programma indipendente del governo. Tuttavia, essi non regolano il trasferimento di ogni dipartimento amministrativo o la partenza di forze straniere da sola adozione.

La questione del francese, quella della bandiera

L’articolo 11 è un altro punto importante nel dibattito. La revisione rimuove il francese come seconda lingua ufficiale. L’arabo diventa la lingua nazionale ufficiale; una legge speciale deve determinare i casi di uso del francese. La distinzione conta: il voto modifica una regola costituzionale, non pronuncia un divieto generale di parlare o di insegnare il francese.

Il rapporto diplomatico americano del giorno seguente descrive un vivace dibattito su questo articolo. Diversi deputati desiderano rimuovere qualsiasi riferimento alla lingua francese. Tuttavia, la formula ha mantenuto la possibilità di organizzare determinati usi per legge. La rottura con il mandato richiede quindi una nuova gerarchia legale delle lingue, non l’eliminazione immediata di tutte le pratiche amministrative o culturali.

La bandiera appartiene ad un’altra fase. La modifica dell’articolo 5, che riguardava l’emblema nazionale, non è stata decisa in tale prima revisione. Il governo rinvia la recensione. Sarebbe quindi errato attribuire tutte le decisioni simboliche e istituzionali associate all’indipendenza di oggi all’incontro dell’8 novembre.

Un voto mantenuto nonostante le richieste francesi

Nell’autunno del 1943, la controversia riguardava sia la procedura che il contenuto. Le autorità francesi sostengono che i termini di riferimento sono il risultato di impegni internazionali e non possono essere modificati senza il loro consenso. I funzionari libanesi rifiutano che il riconoscimento della loro sovranità dipende da una nuova autorizzazione da parte dell’agente.

Il progetto è stato distribuito ai membri il 6 novembre. Il giorno seguente, funzionari libanesi e siriani si incontrarono a Chtaura. Nel suo telegramma del 9 novembre, il rappresentante statunitense George Wadsworth ha riferito che la leadership siriana stava sostenendo l’approccio libanese. Questo coordinamento regionale accompagna la preparazione della riunione, senza sostituire la decisione della Camera.

L’8 novembre, i rappresentanti francesi stanno ancora cercando di ottenere un rinvio. Essi invocano l’imminente ritorno di Jean Helleu, delegato generale della Francia, e la presentazione di proposte di Algeri. Il governo libanese mantiene la riunione. Il suo rifiuto di rinviare la votazione non escludeva, nella sua risposta, i negoziati successivi con il rappresentante francese.

La sessione si svolge in un’atmosfera tesa, ma rimane ordinata. Secondo il racconto contemporaneo di Wadsworth, è stata respinta una proposta di rinvio del progetto di commissione. Émile Eddé e un altro deputato hanno lasciato l’incontro. Quarantanove membri del Parlamento continuano il dibattito; la votazione finale per appello nominale è unanime tra i presenti. Questo chiarimento evita la confusione tra il voto unanime e la presenza dell’intero Parlamento.

La battaglia continua nei giornali

Votare diventa immediatamente un problema informativo. Il telegramma americano riferisce che l’ufficiale francese ha chiamato rappresentanti dei giornali locali quella sera. È vietato menzionare la sessione e i suoi risultati. La redazione ha tuttavia deciso di pubblicare i fatti.

Il giorno successivo, la Sûreté française sequestrò i giornali, ad eccezione delle copie già distribuite o rilasciate dai lavori di stampa. La censura cerca quindi di impedire la diffusione di una decisione che le autorità libanesi considerano un atto di sovranità. Questo conflitto non avviene più solo tra le possibilità: colpisce anche il flusso di informazioni a Beirut.

Dal voto agli arresti Rachaya

L’11 novembre, le autorità francesi arrestarono Bechara al-Khoury, Riad al-Solh e diversi leader politici. I detenuti sono portati alla cittadella di Rachaya. Jean Helleu sospese la Costituzione e affidò il potere a Émile Eddé. Le misure francesi tentano di neutralizzare le istituzioni che hanno appena votato per la ripartizione costituzionale.

La mobilitazione libanese e la pressione diplomatica, tra cui gli inglesi, hanno portato al rilascio dei leader il 22 novembre. Sono tornati in ufficio. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti accoglie poi la loro reintegrazione e la abrogazione dei decreti francesi dell’11 novembre. Il calendario conserva così tre punti di riferimento distinti: il voto dell’8, la legge costituzionale del 9 e il rilascio di 22.

Le trasformazioni non finiscono con questa liberazione. Il trasferimento delle unità militari libanesi nello Stato ebbe luogo il 1o agosto 1945. Nel novembre 1943, la revisione costituzionale aprì il conflitto decisivo sull’autorità: il testo non riservava più la Francia per il suo mandato.

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