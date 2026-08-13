Libano: Menassa difende la voce dell’esercito · Voci globali

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Giovedì 13 agosto 2026, il ministro della Difesa libanese, Michel Menassa, si è scusato con le famiglie dei soldati caduti in servizio due giorni dopo aver lasciato la sessione parlamentare senza poter spiegare le osservazioni dell’esercito libanese sulla legge generale di amnistia. In una dichiarazione insolitamente personale, afferma di aver fallito di « fare la voce dell’esercito sentito » e promette che « la malattia non sarà un destino » o « la delusione di ieri la fine della storia ».

Il testo viene dopo l’adozione da parte del Parlamento della legge generale sull’amnistia e l’eccezionale riduzione di talune sanzioni. La votazione del 12 agosto non ha chiuso la crisi aperta tra Menassa e il primo ministro Nawaf Salam. Il loro confronto riguarda tanto il contenuto del testo quanto il diritto del ministro della difesa di presentare direttamente ai membri le osservazioni preparate dall’istituzione militare.

Michel Menassa si scusa con le famiglie dei soldati uccisi

Michel Menassa si rivolge per la prima volta alle famiglie dei soldati morti nel corso dei loro doveri. Dice che non ha trovato parole di fronte al loro dolore per abbinare i loro sacrifici e considera il sangue dei loro figli come una responsabilità che coinvolge direttamente lo Stato. Il ministro riconosce soprattutto che non era in grado di difendere pubblicamente il loro diritto « come meritano » al momento in cui il Parlamento stava considerando una legge che potrebbe beneficiare di alcuni detenuti perseguitati o condannati in casi che coinvolgono l’esercito.

Il ministro va oltre un semplice rammarico di protocollo. Egli sostiene di sentirsi personalmente in colpa, qualunque sia il suo grado, perché non era in grado di parlare quando l’esercito ha ritenuto necessario esporre le sue riserve. Tuttavia, promette di continuare a prendere la posizione dell’istituzione militare e difendere il suo diritto di esprimersi, collegando direttamente questa responsabilità al sacrificio dei soldati caduti per il Libano.

Questa formulazione dà il comunicato immediato significato politico. Menassa non presenta l’incidente parlamentare come una lite personale con Nawaf Salam. Egli lo descrisse come un tempo in cui la voce dell’esercito sarebbe stata prevenuta, mentre il testo discusso direttamente ha influenzato i file dei soldati uccisi negli scontri e i diritti delle loro famiglie.

« L’esercito è stato impedito di parlare »

Il passaggio più politico del comunicato riguarda la seduta parlamentare. Menassa afferma di aver visto « le voci che si riuniscono contro la voce dell’esercito » e le posizioni convergono mentre, secondo lui, l’istituzione militare dovrebbe essere protetta piuttosto che contenuta. Egli denuncia anche coloro che trattano la parola dell’esercito come un peso e un sacrificio dei suoi morti come elemento secondario nei calcoli politici.

Il ministro ha riassunto la sua lentezza in una formula diretta: « Ieri l’esercito è stato impedito di parlare ». Aggiunge, tuttavia, che il sangue dei suoi martiri non può essere messo a tacere nella sua coscienza. Per lui, l’esercito non dovrebbe essere visto come un partito a un conflitto politico, né dovrebbe essere usato come strumento mobilitato e poi scartato a seconda delle circostanze.

Menassa insiste anche sul posto speciale dell’istituzione militare in un paese attraversato da divisioni politiche e confessionali. Lo presenta come una delle ultime istituzioni ancora godendo la fiducia nazionale e ricorda che i soldati morti in servizio non hanno scelto la loro missione secondo la loro affiliazione comunitaria. Il suo messaggio mira così a porre la disputa con il capo del governo su terreno istituzionale piuttosto che religioso.

Il conflitto è sorto dalla legge generale di amnistia

La crisi risale a martedì 11 agosto. Michel Menassa era venuto al Parlamento con osservazioni scritte dell’esercito libanese sugli emendamenti alla proposta di legge di amnistia generale. Queste osservazioni erano state inoltrate il giorno prima al Vicepresidente della Camera, Elias Bou Saab, e il ministro desiderava presentarle ai deputati.

Nawaf Salam s Il primo ministro ha considerato che la posizione politica del governo dovrebbe essere espressa dal capo del governo e non presentata separatamente come quella dell’esercito. Lo scambio tra i due uomini è diventato infiammato, Menassa ha lasciato la Camera senza parlare e l’incidente ha causato una crisi all’interno della maggioranza del governo.

Il comando dell’esercito avrebbe poi insistito affinché il ministro potesse fare le sue osservazioni. Diversi deputati difesero anche il suo diritto di essere ascoltato, mentre il presidente della Camera, Nabih Berri, provò la mediazione. Il disaccordo ha quindi superato il contenuto dell’amnistia: ha chiesto se un’istituzione direttamente interessata da una legge possa inviare pubblicamente la sua valutazione ai deputati attraverso il suo ministro.

Famiglie militari nel cuore del disaccordo

La sensibilità del caso risiede nelle categorie di prigionieri idonei all’amnistia. Le discussioni includono persone perseguitate o condannate in casi terroristici e in scontri tra gruppi armati e l’esercito libanese. La lotta di Abra nel 2013 e Ersal nel 2014 rimane particolarmente presente nella memoria dell’istituzione e delle famiglie di soldati uccisi.

Il Ministero della Difesa e l’esercito non si opponevano necessariamente a nessun meccanismo di amnistia. La loro preoccupazione riguardava le esclusioni e il rischio che un meccanismo per correggere detenzioni eccessivamente lunghe o vecchie situazioni giudiziarie avrebbe anche beneficiato di coloro che sono coinvolti nella morte del personale militare. Questo è ciò che Menassa voleva difendere prima della votazione.

Il Parlamento ha infine adottato il testo mercoledì 12 agosto. Tra le altre cose, la legge prevede la liberazione di decine di detenuti qualificati come islamisti e modifica le regole applicabili a certe lunghe detenzioni senza processo. La sua adozione risponde ad una vecchia domanda da parte delle famiglie che denunciano anni di prigionia senza condanna definitiva, ma ha rilanciato l’opposizione di parenti di soldati uccisi che temono che la lenienza legislativa cancella la gravità dei crimini commessi contro l’esercito.

Menassa trasforma la sua partenza dal Parlamento in un impegno

Il comunicato di giovedì appare così come la risposta politica di Michel Menassa dopo due giorni in cui era rimasto relativamente silenzioso sullo sfondo del suo confronto con Nawaf Salam. Piuttosto che illustrare le discussioni con il Primo Ministro, ha scelto di affrontare direttamente le famiglie dei soldati uccisi e di presentare la sua incapacità di parlare con i parlamentari come un fallimento personale.

Questa scelta gli permette anche di evitare, in questa fase, un ulteriore confronto frontale con il capo del governo. Menassa non cita Nawaf Salam nella sua dichiarazione. Tuttavia, essa mira chiaramente a coloro che, a suo parere, hanno contribuito a impedire all’esercito di esprimere la propria posizione e afferma che ciò che è accaduto in Parlamento non dovrebbe diventare una regola duratura.

La formula finale è sia una promessa alle famiglie che un avvertimento istituzionale. Nel sostenere che « la malattia non sarà un destino » e che « la delusione di ieri non sarà la fine della storia », Menassa suggerisce che intende tornare al posto dell’esercito nel dibattito sull’amnistia e difendere pubblicamente i diritti dell’istituzione e dei suoi morti.

La legge è ormai passata, ma la disputa politica che ha provocato rimane aperta. Il Ministro della Difesa non ha ancora reso pubblico il pieno contenuto delle osservazioni che l’esercito ha voluto fare ai parlamentari, e il suo comunicato del 13 agosto mostra che l’episodio parlamentare continua ad essere considerato dal Ministero della Difesa come un problema irrisolto.