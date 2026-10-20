La centrale di Zuk affronta accuse di pezzi di ricambio non conformi, contratti di manutenzione contestati e sospetti di corruzione. L’elettricità dal Libano, Khayyat e il produttore tedesco MAN sono colpiti da un caso che coinvolge apparecchiature costose e beni di capitale prolungati.

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Parti di ricambio non conformi alle apparecchiature del produttore tedesco

Il mantenimento dell’impianto elettrico Zuk pone nuove domande circa la qualità dei pezzi di ricambio utilizzati, i contratti conclusi con fornitori privati e le responsabilità per l’immobilizzazione di un gruppo di produzione. Khayyat è direttamente coinvolto in interventi sulle attrezzature del produttore tedesco MAN. Secondo le spese effettuate in questo file, alcune parti installate non provengono dal produttore originale. Il loro uso avrebbe contribuito a ridurre la vita delle strutture e compromettere il loro funzionamento. Il Direttore Generale dell’Elettricità del Libano, Kamal Hayek, è anche al centro di questo caso, dopo aver espresso riserve sulle condizioni di manutenzione. Le spese riguardano le attrezzature che rappresentano un notevole investimento per l’istituzione pubblica, mentre la produzione nazionale di elettricità rimane insufficiente.

25 gennaio 2025 è una data importante in questo caso. Un gruppo di produzione è stato messo in servizio con un programma di manutenzione per accompagnare il suo funzionamento. Ciò avrebbe rivelato problemi con i componenti installati negli interventi precedenti. Alcune parti non sarebbero state fabbricate da MAN, contrariamente alle caratteristiche attesi per le attrezzature interessate. La loro qualità e durata sarebbe inferiore alle parti fornite direttamente dal produttore. Le critiche riguardano anche gli oli utilizzati per il funzionamento degli impianti. Questi elementi avrebbero contribuito a difficoltà tecniche e a una prolungata immobilizzazione di un gruppo di produzione. Tuttavia, l’esatta responsabilità per le operazioni di parti e manutenzione in fallimenti identificati rimane da stabilire con competenze tecniche indipendenti.

Un contratto di manutenzione che pone domande sulle garanzie del produttore

Khayyat presumibilmente fornito assistenza sulle strutture Zuk senza un accordo generale di manutenzione con MAN. Ciò sarebbe contrario ai requisiti contrattuali applicabili alle operazioni in questione. La controversia riguarda in particolare le garanzie offerte dal fabbricante e la responsabilità delle imprese coinvolte nella sua attrezzatura. Le parti fornite direttamente da MAN beneficeranno di garanzie tecniche che i componenti installati da altri fornitori non avrebbero necessariamente. Questa differenza riguarda la conformità dell’apparecchiatura, la durata dell’uso e le condizioni di supporto in caso di guasto. Gli oneri così si pongono in questione non solo la scelta dei fornitori, ma anche le procedure di controllo applicate dall’Elettricità Libano prima dell’accettazione delle opere.

La questione delle garanzie è fondamentale per questo problema. Un contratto di manutenzione può prevedere obblighi relativi all’origine delle parti, alle qualifiche dei tecnici e alle procedure di intervento. Se queste condizioni non sono state soddisfatte, le responsabilità potrebbero coinvolgere sia il richiedente che coloro che hanno convalidato le transazioni. Tuttavia, il contratto completo con Khayyat non è disponibile nelle voci esaminate. Non è quindi possibile stabilire definitivamente quali clausole sarebbero state violate. Le informazioni note giustificano tuttavia un esame delle autorizzazioni concesse al fornitore, dei documenti di ricevimento del lavoro e delle garanzie effettivamente previste per i componenti installati.

Risparmio per l’acquisto che potrebbe costare di più alla fattoria

Il prezzo dei pezzi di ricambio è uno dei principali argomenti presentati nella controversia. Una parte fornita direttamente dal produttore tedesco, con la sua garanzia, potrebbe costare tre volte più di un componente acquistato da un altro fornitore. Per alcune parti proposte dai produttori asiatici sono menzionate anche maggiori differenze. Queste differenze di prezzo possono rendere i fornitori alternativi finanziariamente attraente. Tuttavia, non sono sufficienti per determinare il costo effettivo di un’operazione di manutenzione. Occorre tener conto anche della durata dell’uso dei componenti, della loro compatibilità con le attrezzature e delle conseguenze di eventuali guasti. Le spese contro Zuk si basano precisamente sull’ipotesi che i risparmi realizzati nell’acquisto di alcune parti sarebbero stati compensati da un rapido deterioramento delle strutture.

Tuttavia, il file non fornisce fatture dettagliate per confrontare i pagamenti effettivi ai singoli fornitori. Né specifica i riferimenti tecnici dei documenti contestati. Queste informazioni sarebbero essenziali per determinare se i componenti installati fossero adatti per l’attrezzatura e se il loro prezzo fosse commisurato alla loro qualità. Una camera più economica non è necessariamente difettosa. Al contrario, un componente venduto con una garanzia del produttore non è sufficiente per escludere qualsiasi rischio di guasto. La questione è quindi se gli interventi effettuati siano conformi agli obblighi contrattuali e ai requisiti tecnici dei gruppi di produzione. È su questi elementi che potrebbe essere stabilita una possibile lesione finanziaria all’elettricità in Libano.

Un gruppo immobilizzato per quasi un anno e mezzo

Una delle preoccupazioni più preoccupanti per l’immobilizzazione prolungata di un gruppo di produzione Zuk. Le spese si riferiscono ad una chiusura di circa un anno e mezzo, attribuita in particolare ai problemi di manutenzione e all’utilizzo di componenti contestati. Tale immobilizzazione è una grande difficoltà per un impianto destinato a contribuire all’alimentazione elettrica nazionale. Riduce la capacità produttiva disponibile e complica la gestione di altre apparecchiature. Tuttavia, attualmente non vi è alcun rapporto esperto dettagliato sulla quota esatta dei pezzi di ricambio in questa interruzione. Le cause di un prolungato soggiorno possono essere molteplici e devono essere determinate in base ai risultati tecnici del gruppo interessato.

La cronologia degli interventi diventa quindi essenziale. Le date delle operazioni di manutenzione devono essere stabilite, i componenti sostituiti devono essere identificati e gli incidenti identificati prima e dopo il ri-servizio del 25 gennaio 2025 devono essere esaminati. I rapporti operativi identificherebbero anche i periodi di tempo durante i quali il gruppo era disponibile e quando non poteva più produrre. Questi elementi non sono dettagliati nelle informazioni accessibili. Tuttavia, le spese sollevano un problema di gestione: come ha fatto una struttura che rappresenta un investimento così importante conoscere una prolungata immobilizzazione, e quali passi sono stati presi per identificare le sue cause?

270 megawatt centrale elettrica costa 300 milioni di euro

L’attrezzatura interessata rappresenta una capacità annunciata di 270 megawatt per un investimento stimato a 300 milioni di euro. Questi dati misurano le questioni finanziarie. Tuttavia, non corrispondono all’importo dei costi di manutenzione contestati. I 300 milioni di euro rappresentano il costo annunciato dell’installazione e non possono essere considerati una perdita o una diversione. D’altra parte, l’indisponibilità di un gruppo di produzione può ridurre la redditività di tale investimento. Le conseguenze dipendono dalla potenza effettivamente immobilizzata, dalla durata delle fermate e dalle condizioni operative delle altre unità.

Il contributo di Zuk all’alimentazione elettrica nazionale rimane limitato. La produzione di elettricità equivalente a circa due ore al giorno è menzionata nel contesto delle difficoltà del settore. Tuttavia, questa cifra non misura direttamente le perdite associate al gruppo contestato. Per eseguire questo calcolo, sarebbe necessario sapere quanto energia avrebbe potuto produrre durante la sua immobilizzazione. Sarebbe inoltre necessario identificare i costi sostenuti per le riparazioni e le possibili alternative. Questi dati contribuirebbero a valutare le conseguenze finanziarie dei guasti tecnici. Essi non sono inclusi negli elementi attualmente stabiliti.

Obiezioni che risalgono a diversi anni

La controversia contrattuale non sarebbe sorto solo dopo le difficoltà tecniche incontrate a Zuk. Ali Hassan Khalil presumibilmente ha rifiutato il contratto più volte quando ha esercitato responsabilità ministeriali. Questo ritornerebbe in un periodo in cui Gebran Bassil dirigeva il Ministero dell’Energia. Questa cronologia suggerisce che le prenotazioni amministrative o finanziarie sarebbero state effettuate prima degli interventi contestati. Essa solleva la questione delle condizioni in cui il contratto è stato finalmente applicato.

Tuttavia, le ragioni specifiche per i rifiuti attribuiti ad Ali Hassan Khalil non sono dettagliate. Non vi è alcun documento amministrativo che riproduca tali decisioni per determinare se riguardano i prezzi, le garanzie tecniche o le qualifiche del richiedente. La loro identificazione sarebbe importante nel determinare se le difficoltà successive fossero state anticipate. Sarebbe inoltre utile capire come siano state trattate obiezioni da parte delle autorità interessate. Le responsabilità non possono essere determinate senza ricostituire il percorso amministrativo del contratto, dalla sua prima revisione alla sua esecuzione.

Spese di corruzione relative alle relazioni con il produttore tedesco

Il file contiene anche cariche particolarmente gravi riguardo al rapporto tra Khayyat e MAN. I tentativi di corruzione hanno preso di mira alcuni dipendenti del produttore tedesco. Un’indagine condotta in Germania ha riferito stabilito il pagamento delle tangenti e ha provocato una decisione che vieta alcune relazioni commerciali con la società in questione. Tuttavia, queste richieste richiedono controlli indipendenti. Nessuna decisione del tribunale tedesco, i rapporti ufficiali di indagine e la notifica del produttore sono riprodotti nel materiale accessibile.

La natura di queste accuse richiede una distinzione tra sospetti e fatti consolidati. Se un’indagine tedesca ha effettivamente portato a sanzioni, sarebbe necessario identificare l’autorità competente, le persone interessate e le decisioni tramandate. Si deve anche stabilire se le misure di cui all’atto di applicazione diretta delle operazioni di manutenzione in Libano. In assenza di questi documenti, non si può affermare alcuna responsabilità penale. La società Khayyat inoltre non ha avuto una risposta riprodotta nelle informazioni disponibili. Le spese non possono quindi essere presentate come conclusioni definitive.

Kamal Hayek al centro della controversia di gestione Zuk

Il direttore generale dell’elettricità del Libano, Kamal Hayek, si trova al centro di un confronto sui contratti di manutenzione dell’impianto. Le sue riserve su certe pratiche contrattuali avrebbero provocato attacchi pubblici. La controversia riguardava in particolare la conformità delle parti utilizzate, le garanzie del produttore tedesco e le condizioni per l’intervento di Khayyat. Le rispettive responsabilità delle parti restano da stabilire, in particolare per quanto riguarda la convalida del lavoro e il controllo delle apparecchiature installate. Le spese contro il solo richiedente non sono sufficienti per determinare le decisioni prese dai funzionari dell’istituzione pubblica.

Diverse questioni amministrative rimangono aperte. Chi ha autorizzato l’uso delle parti contestate? Quali servizi hanno verificato la loro conformità? Il lavoro è stato tecnicamente approvato? C’erano prenotazioni registrate prima del ritorno al servizio del gruppo? Le risposte richiedono la revisione dei contratti, dei rapporti di manutenzione e dei documenti di elettricità interna in Libano. Essi distinguono le responsabilità tecniche dalle decisioni amministrative e finanziarie. In questa fase, le informazioni conosciute identificano un conflitto intorno alla gestione dell’impianto, senza permettere l’identificazione definitiva di eventuali difetti di ciascuno.

Controlli necessari per stabilire responsabilità

Il primo controllo dovrebbe coprire le parti installate sull’attrezzatura di Zuk. La loro origine, i riferimenti tecnici e le garanzie contribuirebbero a determinare se fossero conformi alle caratteristiche richieste. Un esperto potrebbe anche esaminare la loro condizione dopo l’uso e cercare possibili collegamenti ai guasti identificati. La seconda parte riguardava i contratti di manutenzione. Gli obblighi imposti al richiedente, le autorizzazioni ottenute dal produttore e le condizioni in cui il lavoro è stato convalidato devono essere stabiliti. Ciò consentirebbe la verifica delle accuse di non conformità.

Un controllo finanziario dovrebbe quindi confrontare i servizi fatturati con gli interventi effettivi. Potrebbe determinare il costo delle parti sostitutive, dei costi del lavoro e degli importi sostenuti per ristabilire le strutture. L’esame dei periodi di immobilizzazione consentirebbe anche una valutazione delle conseguenze sulla produzione di elettricità. Infine, le accuse di corruzione richiederebbero la consultazione con possibili decisioni prese in Germania e con scambi ufficiali tra MAN, Khayyat e ElettricitÃ del Libano.

La centrale di Zuk rappresenta un importante investimento per un settore che affronta difficoltà persistenti. Le spese relative al mantenimento sollevano questioni specifiche sulla qualità del lavoro, le garanzie contrattuali e il controllo delle spese pubbliche. La loro serietà garantisce una revisione tecnica e finanziaria approfondita. Tuttavia, qualsiasi responsabilità dovrà essere stabilita sulla base di contratti, competenze e decisioni giudiziarie, non solo le accuse fatte nel dibattito pubblico.

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