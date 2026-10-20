Aeroporto di Qlayaat: quattro anni di indennità fiscali per attrarre compagnie aeree nel Libano settentrionale

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Due anni di esenzione totale per avviare i primi collegamenti

Il governo di Nawaf Salam vuole attrarre compagnie aeree al presidente dell’aeroporto René Moawad di Qlayaat, ad Akkar, dando loro quattro anni di benefici fiscali. L’articolo 63, introdotto nel progetto di bilancio 2027, prevede una esenzione totale di diverse spese aeroportuali durante i primi due anni di regolare funzionamento commerciale. Questa esenzione sarebbe quindi ridotta al 50% nel terzo e quarto anno. Il regime comprende anche vantaggi doganali e una riduzione delle tasse di partenza passeggeri. Esso mira a ridurre i costi sostenuti dalle società che accetterebbero di aprire nuove rotte da o verso Qlayaat.

La misura riguarda le compagnie aeree che operano nuove rotte commerciali regolari. Non costituisce pertanto un’esenzione generale concessa a tutte le attività aeree. Il testo prevede che i benefici inizieranno ad applicarsi dal lancio effettivo del regolare funzionamento commerciale dell’aeroporto. Questo è importante: i quattro anni di esenzione non inizieranno automaticamente con l’adozione del bilancio 2027. Il loro punto di partenza dipenderebbe dalla messa in servizio commerciale di Qlayaat.

In questo modo, il governo sta cercando di ridurre i costi iniziali dei vettori. L’apertura di un nuovo collegamento comporta le spese relative all’uso dell’infrastruttura aeroportuale. Abolendo temporaneamente diverse tasse, lo Stato desidera rendere Qlayaat più attraente per le aziende che potrebbero espandere le loro attività.

Landing, parcheggio e navigazione: le tariffe coinvolte

L’articolo 63 prevede un’esenzione del 100% da sbarco, parcheggio, illuminazione, uso di strutture aeroportuali e servizi di navigazione per i primi due anni. Le stesse categorie potrebbero beneficiare di una riduzione del 50% nei due anni seguenti. Questo meccanismo permetterebbe alle aziende di avviare operazioni con costi aeroportuali ridotti prima di tornare gradualmente al regime ordinario.

La scelta di un’esenzione degressiva soddisfa un obiettivo economico specifico. I primi anni di un nuovo link sono dedicati alla sua installazione commerciale. Le aziende devono organizzare le loro rotazioni, sviluppare i propri clienti e valutare la redditività delle loro operazioni. Una riduzione delle tasse può ridurre i costi associati a questo periodo. Tuttavia, i vantaggi fiscali da soli non garantiscono l’apertura delle compagnie aeree. Le decisioni dei vettori dipenderanno anche dalle condizioni operative e dalle prospettive commerciali.

I documenti del 20 ottobre 2026 non menzionano alcuna società che ha formalmente accettato di aprire un link a Qlayaat come parte di questi benefici. Inoltre non specificano le destinazioni previste o la frequenza dei voli che possono essere proposti. La proposta di bilancio stabilisce quindi un regime di incentivazione, senza ancora costituire un programma di servizio commerciale.

Esenzioni doganali per attrezzature aeroportuali

Il regime non è limitato alle compagnie aeree. Esso prevede anche esenzioni doganali per alcune attrezzature destinate al funzionamento di Qlayaat. Le attrezzature e i sistemi necessari per la sicurezza e il funzionamento dell’aeroporto sono tra le categorie coperte.

Questa disposizione potrebbe ridurre i costi di acquisizione di apparecchiature importate. Riguarda gli investimenti necessari per la preparazione e il funzionamento degli impianti. Tuttavia, il progetto non fornisce un elenco dettagliato dei materiali che beneficeranno di queste esenzioni. Inoltre, non specifica il loro valore stimato o l’importo dei dazi doganali che lo Stato rinuncia.

Il vantaggio doganale deve essere distinto dalle esenzioni concesse alle imprese. Il primo riguarda le attrezzature aeroportuali, mentre il secondo riguarda le spese di volo. Il governo intende affrontare due categorie di costi: infrastrutture e trasporti.

Tuttavia, il testo non contiene un bilancio completo per il lavoro necessario per l’apertura commerciale di Qlayaat. Pertanto, non è possibile determinare quanto l’investimento potrebbe essere coperto dalle esenzioni proposte.

Mezza riduzione delle spese di partenza

I passeggeri che utilizzano Qlayaat possono anche beneficiare di un vantaggio fiscale. L’articolo 63 prevede una riduzione del 50 % delle tasse iniziali, secondo le condizioni previste dal regime. Questa misura integra le esenzioni concesse alle compagnie aeree.

La riduzione potrebbe ridurre la quota fiscale inclusa nel costo di un viaggio dall’aeroporto. Il suo reale effetto sul prezzo finale dei biglietti, tuttavia, dipenderebbe da come i vettori passerebbero su questo vantaggio. I documenti non forniscono alcuna stima dei tassi che potrebbero essere offerti da Qlayaat.

Il governo sta cercando di rendere il nuovo aeroporto attraente sia per le compagnie aeree e viaggiatori. I vettori beneficeranno di tariffe ridotte, mentre i passeggeri potrebbero beneficiare di tasse di partenza più favorevoli.

Tuttavia, non vengono presentati importi totali delle entrate fiscali abbandonate. Il costo di questi benefici per il Tesoro dipenderà dal numero di voli effettivamente operati, traffico passeggeri e attrezzature importate sotto il dispositivo.

Un progetto per lo sviluppo dell’attività economica nel Libano settentrionale

L’apertura commerciale di Qlayaat è un problema importante per Akkar e altre parti del Libano settentrionale. Il governo desidera incoraggiare la creazione di un’attività aerea regolare in una regione che attualmente non dispone di un servizio commerciale paragonabile a Beirut.

I vantaggi indicati nel bilancio 2027 sono destinati a rendere questa prospettiva finanziariamente più attraente per i vettori. Potrebbero anche sostenere lo sviluppo di attività direttamente connesse al funzionamento dell’aeroporto. Tuttavia, le informazioni disponibili non forniscono alcuna stima del numero di posti di lavoro che possono essere creati o dei benefici economici attesi.

Il progetto risponde anche al desiderio di avere ulteriori infrastrutture aeree in Libano. L’esistenza di un secondo aeroporto commerciale potrebbe offrire un’altra possibilità di trasporto aereo operativo. Tuttavia, questo non significa che Qlayaat sarebbe immediatamente in grado di sostituire l’aeroporto di Beirut in caso di interruzione. Tale capacità dipenderebbe dalla disponibilità di attrezzature, autorizzazioni operative e servizi operativi effettivi.

Il sistema fiscale rappresenta quindi un passo nella preparazione economica del progetto, ma non regola tutte le condizioni necessarie per la sua apertura.

I vantaggi si applicano solo dopo il lancio commerciale

Il calendario è uno dei punti più importanti dell’articolo 63. Esenzioni Royalty sono collegate all’inizio del regolare funzionamento commerciale di Qlayaat. Il governo pertanto non fissa una data per l’apertura dell’aeroporto da sola.

I primi due anni di attività potrebbero beneficiare di un’esenzione totale. Il terzo e il quarto anno sarebbero ridotti di metà. Alla fine di questo periodo, i benefici temporanei per le royalties sarebbero cessati a meno che la legislazione non sia stata successivamente modificata.

Questa pianificazione permette alle aziende di conoscere in anticipo la durata dello schema preferenziale. Tuttavia, non specifica i termini commerciali che potrebbero essere negoziati con i vettori o eventuali obblighi legati alla manutenzione delle linee.

L’articolo 63 è contenuto nel progetto di bilancio modificato 2027. Essa deve ancora seguire la procedura legislativa prima che possa produrre i suoi effetti. A partire dal 20 ottobre 2026, nessuna data di funzionamento commerciale regolare è stabilita negli articoli esaminati.

Il governo ha quindi definito alcune delle condizioni fiscali per attrarre le compagnie aeree, ma restano necessari diversi passaggi prima dell’arrivo dei primi voli commerciali. L’attuazione delle infrastrutture, l’organizzazione delle operazioni e le decisioni dei vettori determineranno l’effettiva portata dei benefici previsti per Qlayaat.

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